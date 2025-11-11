Новини
От позиция на силата! Доналд Тръмп търси сделка с Китай

11 Ноември, 2025 07:18 1 413 22

Те имат много ракети, но и ние имаме много, властите в Пекин не искат да се забъркват с нас, подчерта Тръмп

От позиция на силата! Доналд Тръмп търси сделка с Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че само "сделка от позиция на сила" ще помогне на Белия дом да установи добри отношения с Пекин, посочи "Фокс нюз".

"През първия си мандат наложих мита за стотици милиарди долари (...) Единственият начин да се установят добри отношения с Китай е да се сключи сделка от позиция на сила", заяви Тръмп в интервю за телевизия "Фокс нюз".

По неговите думи, той има добри отношения с президента в Пекин Си Дзинпин и с Китай като цяло.

"Ние разполагаме с невероятна мощ благодарение на митата и благодарение на това, че възстанових армията.

Те имат много ракети, но и ние имаме много, и властите в Пекин не искат да се забъркват с нас", подчерта Доналд Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сделкаджията

    33 1 Отговор
    Си ще го е срам да отиде на среща във Фашингтон. Печатницата там ръждясва и Перчема няма с какво да го посрещне. Комунизма на Китай занули капитализма на фащ.

    07:20 11.11.2025

  • 2 ДОНИ ДА ВНИМАВА

    38 1 Отговор
    Да не му спрат пак редкоземите. На Си се му дреме. Тая англосаксонска глупост - мир чзез сила - не върви.

    Коментиран от #17

    07:27 11.11.2025

  • 3 Мишел

    32 0 Отговор
    Празноглав самохвалко. Силата на държавата се постига не с мита, а с мощна произвеждаща иковомика.

    07:27 11.11.2025

  • 4 Филип

    4 28 Отговор
    Русийката отива в четвърта глуха.

    Коментиран от #20

    07:29 11.11.2025

  • 5 Госあ

    22 0 Отговор
    после понитата разсъждават кой предизвиквал войните !!! Добре че Китай обърна внимание на флота си, не само на ракетите

    07:35 11.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Копейкиииио

    2 14 Отговор
    1.Кога ще строите многополюсният свят?
    2.Тръмп наш?

    07:40 11.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    23 1 Отговор
    На Тръмп тази година му останаха няколко милиона тона непродадена соя, която Китай купуваше. Китай бързо намери други доставчици и показа на краварите кой командва.

    07:45 11.11.2025

  • 11 Никой не иска да се занимава със САЩ,

    18 2 Отговор
    но те са много нагли и се мислят за мутрите на света, затова настъпи хаос. Но скоро светът ще се саморегулира, и тук Шиши и Боко ще са аут скоро!?

    07:47 11.11.2025

  • 12 Интересно

    20 1 Отговор
    Всяко просташко оригване на това плашило ли ще цитирате тук?!?!?!
    Явно няма за какво смислено да се пише, та да слушаме безсмисления лай на рижавия пудел

    07:48 11.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ружа Игнатова

    9 1 Отговор
    Бай Дончо вятър го вее на бял кон ,поредните излияния тип тинтири минтири пред пресата ,утре очаквайте изказване на 180 ° от това .

    08:12 11.11.2025

  • 16 факуса

    5 1 Отговор
    ха ха тръмпи май ползваш усилено товарите от лодките

    08:12 11.11.2025

  • 17 Ъхъ

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДОНИ ДА ВНИМАВА":

    Дотук, в търговската война Китай е пълен и безусловен победител! От Ю.Корея БайДончо се прибра като бито псе: даде всичко , а не получи нищо, ако не се брои вдигането на ембаргото за редкоземните метали за 1година. Условието за среща със другарят Си е било, никакво обсъждане на темата Тайван! От позицията на силата Тръмп може да разговаря с марионетното правителство на България, митичният о-в Тамбукту и д-р. подобни!😂😂😂😂

    08:17 11.11.2025

  • 18 8888

    4 0 Отговор
    ако има "силно" и кратко изречение в началото на заглавието, то е с цял пропагандиране, което се използва от над 60 години още от СССР. Китай отдавна не зависят от САЩ, и Китай е единствената държава на която щатите дължат пари. Докато Тръмп обикаля да плаши слабите правителства, Китай изгражда най високите военни и промишлени технологии, дори и Нвидиа каза че Китай печели битката за AI...

    08:26 11.11.2025

  • 19 Рижавият ветропоказател,

    3 0 Отговор
    ампили кукуто на краварника ще получи един среден с преобладаващо свити съседни от китайците, за пореден път.

    08:30 11.11.2025

  • 20 ФИФИ

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Филип":

    АБЕ ТИ ОТ КОГА СТАНА ФЕН НА КИТАЙСКИЯ КОМУНИЗЪМ БЕ
    ЩОТО ДЯДО ТИ СИ БЕШЕ СТАЛИНИСТ

    08:41 11.11.2025

  • 21 Майстора

    1 0 Отговор
    С Китай , бъдещата световна империя, този подход е неприложим.

    08:45 11.11.2025

  • 22 ОТ ПОЗИЦИЯ НА СИЛАТА..........

    0 0 Отговор
    .....С КИТАЙ ,....НЕ ВЪРВИ.........!

    08:49 11.11.2025