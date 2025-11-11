От позиция на силата! Доналд Тръмп търси сделка с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че само "сделка от позиция на сила" ще помогне на Белия дом да установи добри отношения с Пекин, посочи "Фокс нюз".

"През първия си мандат наложих мита за стотици милиарди долари (...) Единственият начин да се установят добри отношения с Китай е да се сключи сделка от позиция на сила", заяви Тръмп в интервю за телевизия "Фокс нюз".

По неговите думи, той има добри отношения с президента в Пекин Си Дзинпин и с Китай като цяло.

"Ние разполагаме с невероятна мощ благодарение на митата и благодарение на това, че възстанових армията.

Те имат много ракети, но и ние имаме много, и властите в Пекин не искат да се забъркват с нас", подчерта Доналд Тръмп.