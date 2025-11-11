От позиция на силата! Доналд Тръмп търси сделка с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че само "сделка от позиция на сила" ще помогне на Белия дом да установи добри отношения с Пекин, посочи "Фокс нюз".
"През първия си мандат наложих мита за стотици милиарди долари (...) Единственият начин да се установят добри отношения с Китай е да се сключи сделка от позиция на сила", заяви Тръмп в интервю за телевизия "Фокс нюз".
По неговите думи, той има добри отношения с президента в Пекин Си Дзинпин и с Китай като цяло.
"Ние разполагаме с невероятна мощ благодарение на митата и благодарение на това, че възстанових армията.
Те имат много ракети, но и ние имаме много, и властите в Пекин не искат да се забъркват с нас", подчерта Доналд Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сделкаджията
07:20 11.11.2025
2 ДОНИ ДА ВНИМАВА
Коментиран от #17
07:27 11.11.2025
3 Мишел
07:27 11.11.2025
4 Филип
Коментиран от #20
07:29 11.11.2025
5 Госあ
07:35 11.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Копейкиииио
2.Тръмп наш?
07:40 11.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ
07:45 11.11.2025
11 Никой не иска да се занимава със САЩ,
07:47 11.11.2025
12 Интересно
Явно няма за какво смислено да се пише, та да слушаме безсмисления лай на рижавия пудел
07:48 11.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ружа Игнатова
08:12 11.11.2025
16 факуса
08:12 11.11.2025
17 Ъхъ
До коментар #2 от "ДОНИ ДА ВНИМАВА":Дотук, в търговската война Китай е пълен и безусловен победител! От Ю.Корея БайДончо се прибра като бито псе: даде всичко , а не получи нищо, ако не се брои вдигането на ембаргото за редкоземните метали за 1година. Условието за среща със другарят Си е било, никакво обсъждане на темата Тайван! От позицията на силата Тръмп може да разговаря с марионетното правителство на България, митичният о-в Тамбукту и д-р. подобни!😂😂😂😂
08:17 11.11.2025
18 8888
08:26 11.11.2025
19 Рижавият ветропоказател,
08:30 11.11.2025
20 ФИФИ
До коментар #4 от "Филип":АБЕ ТИ ОТ КОГА СТАНА ФЕН НА КИТАЙСКИЯ КОМУНИЗЪМ БЕ
ЩОТО ДЯДО ТИ СИ БЕШЕ СТАЛИНИСТ
08:41 11.11.2025
21 Майстора
08:45 11.11.2025
22 ОТ ПОЗИЦИЯ НА СИЛАТА..........
08:49 11.11.2025