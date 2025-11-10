Виктор Орбан: Стиснахме си ръцете с Тръмп! Унгария ще бъде изключена завинаги от американските петролни санкции

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви тази сутрин, че "се си е стиснал ръцете" с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
"Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", заяви Орбан в социалната мрежа "Фейсбук".
Той допълни, че залозите за Унгария са били максимални. Влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси е щяло да доведе преди Коледа до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки и до увеличение от 1000 форинта (прибл. 5 лева) на цената на литър бензин в Унгария.
"Това щеше да е истинско бедствие. Успяхме да избегнем тази опасност. Така унгарските семейства ще имат Коледата, каквато искат", заяви премиерът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маджарина клекна
Коментиран от #52
12:11 10.11.2025
2 Гориил
Коментиран от #9, #40
12:11 10.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А нашите
Коментиран от #13
12:11 10.11.2025
5 Това е политик
12:12 10.11.2025
6 Оставете политиката
Коментиран от #75
12:12 10.11.2025
7 Бизнес инсайдър
12:12 10.11.2025
8 Объркан
Щатите казват че санкциите само са отложени с една година, а Орбан заклинателствува че са отменени "завинаги"?
12:12 10.11.2025
9 😂😂😂😂😂
До коментар #2 от "Гориил":Затова ще копува само от щатите.
Коментиран от #29
12:12 10.11.2025
10 Хасковски каунь
12:12 10.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кротко си лежи в Бояна
Коментиран от #22, #60, #76
12:13 10.11.2025
13 Нашите
До коментар #4 от "А нашите":са врагове на Русия, но не са приятели на САЩ.Това направиха. Колкото до по- голяма подложка, толкова повече те тъпчат.:))
12:14 10.11.2025
14 Важното сега е че
Ще пази Лукойл и Бургас от терористичното НАТЮ казаха в новините. Не е безизходна ситуацията ....
12:14 10.11.2025
15 Ганя Путинофила
12:15 10.11.2025
16 Кривоверен алкаш
Коментиран от #45
12:15 10.11.2025
17 Антикомуне
Коментиран от #27, #28, #62
12:15 10.11.2025
18 Българите лук да садят
12:15 10.11.2025
19 Унгарците
12:16 10.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И за нас
12:16 10.11.2025
22 ти да не си
До коментар #12 от "Кротко си лежи в Бояна":√би€ц@ и?
12:18 10.11.2025
23 незнайко
Коментиран от #34, #35
12:18 10.11.2025
24 Никой
12:20 10.11.2025
25 Няма ЕС
12:20 10.11.2025
26 чефо
12:21 10.11.2025
27 Има разлика
До коментар #17 от "Антикомуне":Ние с "Боташ" плащаме само наем,без да получаваме газ.Все едно аз да си плащам квартира в Париж,защото мога някога да отида и може да спестя от хотел.Безумие !
12:21 10.11.2025
28 Ъхъъъъъ...
До коментар #17 от "Антикомуне":И ще им плащат обаче на САЩ в рубли каза Орбан
12:21 10.11.2025
29 Ухааа
До коментар #9 от "😂😂😂😂😂":Казва се купя, а не копя. Научете малко български.
12:21 10.11.2025
30 Хехе
12:22 10.11.2025
31 Минчев
12:22 10.11.2025
32 Орбан слугата на Кремъл
12:23 10.11.2025
33 Малко му остава
12:24 10.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Коцето
До коментар #23 от "незнайко":и Цончо
12:25 10.11.2025
36 Добре ли е
12:26 10.11.2025
37 Байкал
Коментиран от #44
12:27 10.11.2025
38 Тва ..завинаги е...2 г.
Напикаващите се старухи-- ху ЙЛО,Тръмпич психара, Си,..Коня и Ко,...дават ФИРА
Хахахахаха
12:27 10.11.2025
39 Санкциите
12:27 10.11.2025
40 Пропусна
До коментар #2 от "Гориил":И интересите на фамилията!
Коментиран от #50
12:27 10.11.2025
41 Всичко което трябва да знаете
12:28 10.11.2025
42 Четящ
Коментиран от #47
12:28 10.11.2025
43 Анонимен
12:28 10.11.2025
44 Уредлиси
До коментар #37 от "Байкал":Унгария,къде ще го съхранява и доставя?
12:29 10.11.2025
45 Руснаков
До коментар #16 от "Кривоверен алкаш":Тии па си толкова адекватен,че като не си в къщите ба батта обикаля входа да обира краставиците на съседите .Добре е ,че са хора с добри сърца и нищо нямат против ....
12:29 10.11.2025
46 Всичко което трябва да знаете
12:29 10.11.2025
47 Смешник
До коментар #42 от "Четящ":Важат за такива марионетки и послушници като нас
12:35 10.11.2025
48 аааа
12:38 10.11.2025
49 Перо
12:40 10.11.2025
50 Гориил
До коментар #40 от "Пропусна":Той е взел пари от Москва за изграждането на атомната електроцентрала Пакс-2.
12:42 10.11.2025
51 касата
Коментиран от #66
12:44 10.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 стоян георгиев
🐷🐷 и сламения безгръбначни Желязков България копае дъното
12:44 10.11.2025
54 мдаа
Коментиран от #80
12:45 10.11.2025
55 Бай Ганьо
Коментиран от #59, #64
12:45 10.11.2025
56 Хохо Бохо
12:46 10.11.2025
57 Браво на Орбан!
А нашите,като Бочко,Шиши и ДжилезкуФ, само си чешат езиците...
12:48 10.11.2025
58 Пепи Волгата
12:49 10.11.2025
59 Май,май...
До коментар #55 от "Бай Ганьо":...и ТИ си в кюпа,дето ще хванеш средния...!
Коментиран от #63
12:49 10.11.2025
60 Ужас
До коментар #12 от "Кротко си лежи в Бояна":Такива като теб са виновни за смъртта й. И3p0g
12:50 10.11.2025
61 Народен съд
12:50 10.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Бай Ганьо
До коментар #59 от "Май,май...":Аз отивам в рая(процъфтяващата Русия)!
12:52 10.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хайде де
12:57 10.11.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Урсуза фо н дер ла йнен дьо миндерчен
Сега само ние и италиянците си цуцуркахме тихомълком... А сега, като се разчуе - и Словаците, и Чехите, и Паляците и всички пак ще искат тънкана...
Е как ще сборим мечката така?
Не може така, другари еврогейци!
Не може на всички да им е добре! Трябва само на нас...
Коментиран от #69, #78
13:03 10.11.2025
68 койдазнай
Та като станем приятели на Путин и на нас ще ни направят бензина 3 лева. А американските реактори приехме да ги строим преди Орбан, така че ние сме по-добре!
13:03 10.11.2025
69 Минск-16
До коментар #67 от "Урсуза фо н дер ла йнен дьо миндерчен":Мечката, така или иначе, ще изяде мършата. Така че, нашата е ясна.
13:05 10.11.2025
70 Пламен
13:07 10.11.2025
71 Румен Радев
13:07 10.11.2025
72 Гост
13:07 10.11.2025
73 Силиций
13:09 10.11.2025
74 Българин
13:10 10.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Абе
До коментар #12 от "Кротко си лежи в Бояна":Ти да не си някои стар и смот@н самотник без деца
13:13 10.11.2025
77 600
13:14 10.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Орбан
13:16 10.11.2025
80 Митничар
До коментар #54 от "мдаа":Ти всъщност знаеш ли какво е мито и кой го плаща?
Да ти обясня - митата са пряк данък върху потреблението и се плаща от вносителя, който впоследствие го прехвърля чрез цените на крайния потребител. С други думи идиотът тръмп обложи собствения си народ.
В интерес на истината - някой чуждестранни производители поеха част от митата под формата на търговски отстъпки към американските вносители, но това е временна мярка.
Страните, които тръмп наказа - понесоха намаление на експорта си към САЩ, но това не върна производството там. А Китай скръцна със зъби на велик доню и той взе да мънка след срещата с другаря Си. Там нещата са много на кантар.
Така или иначе - орбан го чака безславие и надявам се - затвор.
13:16 10.11.2025
81 Орбан
13:18 10.11.2025