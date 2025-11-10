Новини
Виктор Орбан: Стиснахме си ръцете с Тръмп! Унгария ще бъде изключена завинаги от американските петролни санкции
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Стиснахме си ръцете с Тръмп! Унгария ще бъде изключена завинаги от американските петролни санкции

10 Ноември, 2025 12:09 1 699 81

Така унгарските семейства ще имат Коледата, каквато искат, заяви още премиерът

Виктор Орбан: Стиснахме си ръцете с Тръмп! Унгария ще бъде изключена завинаги от американските петролни санкции - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви тази сутрин, че "се си е стиснал ръцете" с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", заяви Орбан в социалната мрежа "Фейсбук".

Той допълни, че залозите за Унгария са били максимални. Влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси е щяло да доведе преди Коледа до двойно или тройно увеличаване на битовите сметки и до увеличение от 1000 форинта (прибл. 5 лева) на цената на литър бензин в Унгария.

"Това щеше да е истинско бедствие. Успяхме да избегнем тази опасност. Така унгарските семейства ще имат Коледата, каквато искат", заяви премиерът.


  • 1 Маджарина клекна

    29 37 Отговор
    Ще купува американски газ и ядрени реактори!

    Коментиран от #52

    12:11 10.11.2025

  • 2 Гориил

    68 21 Отговор
    Орбан е роден лидер, който защитава страната и народа си.

    Коментиран от #9, #40

    12:11 10.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А нашите

    57 7 Отговор
    шоп ари,какво направиха???!!!

    Коментиран от #13

    12:11 10.11.2025

  • 5 Това е политик

    65 11 Отговор
    Хем е е добре със САЩ. Хем с Путин, хем е в ЕС. И не искат и не могат копче да му кажат еврошматките

    12:12 10.11.2025

  • 6 Оставете политиката

    14 28 Отговор
    Важно е бащата на някаква Саяна да спре да обикаля всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #75

    12:12 10.11.2025

  • 7 Бизнес инсайдър

    36 4 Отговор
    Значи можело !Прасета и комошки не може ,а кучета може !

    12:12 10.11.2025

  • 8 Объркан

    18 24 Отговор
    Кой лъже сега?
    Щатите казват че санкциите само са отложени с една година, а Орбан заклинателствува че са отменени "завинаги"?

    12:12 10.11.2025

  • 9 😂😂😂😂😂

    12 25 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Затова ще копува само от щатите.

    Коментиран от #29

    12:12 10.11.2025

  • 10 Хасковски каунь

    32 3 Отговор
    Наш Орбан ходи из САЩ да спасява корумпираните Шопарко и Горанов.

    12:12 10.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кротко си лежи в Бояна

    3 21 Отговор
    Някаква Саяна, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #22, #60, #76

    12:13 10.11.2025

  • 13 Нашите

    34 3 Отговор

    До коментар #4 от "А нашите":

    са врагове на Русия, но не са приятели на САЩ.Това направиха. Колкото до по- голяма подложка, толкова повече те тъпчат.:))

    12:14 10.11.2025

  • 14 Важното сега е че

    21 5 Отговор
    Антидрон система и ДАНС
    Ще пази Лукойл и Бургас от терористичното НАТЮ казаха в новините. Не е безизходна ситуацията ....

    12:14 10.11.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    26 2 Отговор
    Тръмп яко го натресе на Ганя!

    12:15 10.11.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    7 21 Отговор
    Напълно нормално,когато се съберат двама Неадекватници,резултата е такъв...

    Коментиран от #45

    12:15 10.11.2025

  • 17 Антикомуне

    16 26 Отговор
    За Унгария има период от 1 ЕДНА година след което е ДЛЪЖНА да купува американски газ за срок от 20 ГОДИНИ при цена от минимум 600 000 000 долара. Това, ако е без санкции, здраве му кажи. 🤣😂🤣 Заробват се за 20 години. Какво ще правят, ако Европа, да кажем след 5 години, започне внос от Русия? Унгарците не могат да се откажат от договора си с САЩ.!!!

    Коментиран от #27, #28, #62

    12:15 10.11.2025

  • 18 Българите лук да садят

    27 8 Отговор
    Унгария е изключена завинаги от петролните санкции

    12:15 10.11.2025

  • 19 Унгарците

    23 3 Отговор
    Са Мъдри !!!92 Ще си върнат закарпатието без война !!!

    12:16 10.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И за нас

    7 6 Отговор
    И за нас е добре,че ще плаща наем за "Турски поток"

    12:16 10.11.2025

  • 22 ти да не си

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кротко си лежи в Бояна":

    √би€ц@ и?

    12:18 10.11.2025

  • 23 незнайко

    23 7 Отговор
    Жалко, че в БЪЛГАРИЯ нямаме такава личност, която може да се опълчи на ЕС !

    Коментиран от #34, #35

    12:18 10.11.2025

  • 24 Никой

    11 2 Отговор
    Бългериън пиипъл - ще го гледаме пак отстрани.

    12:20 10.11.2025

  • 25 Няма ЕС

    19 3 Отговор
    Щом за едни има деругация а за други няма значи и ЕС го няма ! Това е по важното

    12:20 10.11.2025

  • 26 чефо

    12 3 Отговор
    А нашия Орбан ще го надууе едно хубаво

    12:21 10.11.2025

  • 27 Има разлика

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "Антикомуне":

    Ние с "Боташ" плащаме само наем,без да получаваме газ.Все едно аз да си плащам квартира в Париж,защото мога някога да отида и може да спестя от хотел.Безумие !

    12:21 10.11.2025

  • 28 Ъхъъъъъ...

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Антикомуне":

    И ще им плащат обаче на САЩ в рубли каза Орбан

    12:21 10.11.2025

  • 29 Ухааа

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "😂😂😂😂😂":

    Казва се купя, а не копя. Научете малко български.

    12:21 10.11.2025

  • 30 Хехе

    7 8 Отговор
    Една година не е завинаги! Но по унгарски може и да е така?

    12:22 10.11.2025

  • 31 Минчев

    2 1 Отговор
    Дамо ръцете ли?

    12:22 10.11.2025

  • 32 Орбан слугата на Кремъл

    4 9 Отговор
    Такова нещо като завинаги няма. До следващата сутрин.

    12:23 10.11.2025

  • 33 Малко му остава

    7 6 Отговор
    Ами как няма да си ги стиснете?Идват избори и ги губиш.Тръмп започна вече да губи избори.

    12:24 10.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Коцето

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "незнайко":

    и Цончо

    12:25 10.11.2025

  • 36 Добре ли е

    1 5 Отговор
    на два,три стола?

    12:26 10.11.2025

  • 37 Байкал

    14 5 Отговор
    Сега цялата европа ше купува от УНГАРИЯ на цени които им каже РОСИЯ ! Защото евро лидерите са гейове , а ние сме будали че до сега ги търпяхме

    Коментиран от #44

    12:27 10.11.2025

  • 38 Тва ..завинаги е...2 г.

    4 8 Отговор
    Ама до тогава си пътник.
    Напикаващите се старухи-- ху ЙЛО,Тръмпич психара, Си,..Коня и Ко,...дават ФИРА
    Хахахахаха

    12:27 10.11.2025

  • 39 Санкциите

    4 0 Отговор
    завинаги ли са?

    12:27 10.11.2025

  • 40 Пропусна

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    И интересите на фамилията!

    Коментиран от #50

    12:27 10.11.2025

  • 41 Всичко което трябва да знаете

    4 3 Отговор
    Изкуственият интелект изкарва една и съща консумация на българин на месо, мляко, яйца, .. последните 30 години.. Няма подобрен стандарт. Като средната заплата 1985г. купува 600 литра мляко, колкото сега, но сега от палма. Средната заплата 1995г. е купувала 1000 литра мляко. някой казал: "За 20 години БВП на глава от населението в Европейския съюз е нараснал с впечатляващите 188%, а на България с 600%. Числата показват успеха на европейския проект и неговото благотворно влияние върху икономиките на бившите социалистически страни, включително и на България." РЕАЛНО!!? Реално, с 40,8% нараства икономиката ни от 2000г. до 2007г., като БВП номинал в долари. И 33,6% от началото на 2007г. до 2020г. Не включвам ковид периодът и повишеното БВП след това от повишение на цените на токът. Значи 6 години преди ЕС, имаме 40,8% растеж, а после 12 години 33,6% растеж, в ЕС, без да отчитаме инфлацията. Ако махнем световната финансова криза около 2010г, и вземем период от 6 години до 2020 ковидът, растежът е 17,7%. Двойно по-малък растеж в ЕС. но с инфлацията може да е отрицателен. А в тези 6 години пред ковид, Северна Македония има растеж 19,15%.

    12:28 10.11.2025

  • 42 Четящ

    5 7 Отговор
    Унгария е в Европа, тук важат европейските санкции бай Орбане

    Коментиран от #47

    12:28 10.11.2025

  • 43 Анонимен

    8 3 Отговор
    В същото време ганя ги гледа тъжно и жално как се е нахендрил със своите неможачи...

    12:28 10.11.2025

  • 44 Уредлиси

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Байкал":

    Унгария,къде ще го съхранява и доставя?

    12:29 10.11.2025

  • 45 Руснаков

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Кривоверен алкаш":

    Тии па си толкова адекватен,че като не си в къщите ба батта обикаля входа да обира краставиците на съседите .Добре е ,че са хора с добри сърца и нищо нямат против ....

    12:29 10.11.2025

  • 46 Всичко което трябва да знаете

    5 1 Отговор
    Рейгъномиката - неолиберализмът, удвоява дългът за 10 години и със 7% бюджетен дефицит- процент от БВП, всяка година.

    12:29 10.11.2025

  • 47 Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Четящ":

    Важат за такива марионетки и послушници като нас

    12:35 10.11.2025

  • 48 аааа

    4 5 Отговор
    А защо Унгария е в такова положение, че да има тройни сметки? Защо са само и единствено зависими от руска енергия???

    12:38 10.11.2025

  • 49 Перо

    6 2 Отговор
    Барба Ганьос да се оплаче на Байдън, Урсула и Зеленски!

    12:40 10.11.2025

  • 50 Гориил

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пропусна":

    Той е взел пари от Москва за изграждането на атомната електроцентрала Пакс-2.

    12:42 10.11.2025

  • 51 касата

    6 12 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    Коментиран от #66

    12:44 10.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    А нашенските продажни шопари ББ и ДП ве само ,чи тотално са отхвърлени от администтрацията на Тръмп ,но яко са стиснати и за топките от урсула ,сорос и брюкселската либерастия и затова с двете
    🐷🐷 и сламения безгръбначни Желязков България копае дъното

    12:44 10.11.2025

  • 54 мдаа

    6 1 Отговор
    Тръмп е обикновен търговец. Изобщо не му пука колко скъп ще стане животът в Унгария, а успя да договори с Орбан Унгария да закупи втечнен газ от САЩ за 600 млн. долара. Това е цената на отпадането на санкциите. Истината е, че Тръмп се държи като рекетьор, за да успее да стабилизира поне малко бюджета на САЩ. С мита и санкции успява да събере милиарди от поставените на колене държави. А ние, с всичкия си акъл, влизаме в еврозоната само след месец и половината, за да се довършим окончателно.

    Коментиран от #80

    12:45 10.11.2025

  • 55 Бай Ганьо

    6 3 Отговор
    Най-важното е, че нашите копейки пак ще хванат средния!

    Коментиран от #59, #64

    12:45 10.11.2025

  • 56 Хохо Бохо

    3 1 Отговор
    Е как завинаги? Родните жълтокопитни козяшки павиани ни казаха, че само за една година

    12:46 10.11.2025

  • 57 Браво на Орбан!

    6 4 Отговор
    Истински Държавник,мислещ за Държавата си...!
    А нашите,като Бочко,Шиши и ДжилезкуФ, само си чешат езиците...

    12:48 10.11.2025

  • 58 Пепи Волгата

    3 3 Отговор
    Аз избрах еврото,това не ме бърка,то било хубаво така 25000 еврака, всеки месец!

    12:49 10.11.2025

  • 59 Май,май...

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Бай Ганьо":

    ...и ТИ си в кюпа,дето ще хванеш средния...!

    Коментиран от #63

    12:49 10.11.2025

  • 60 Ужас

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кротко си лежи в Бояна":

    Такива като теб са виновни за смъртта й. И3p0g

    12:50 10.11.2025

  • 61 Народен съд

    3 0 Отговор
    Жалката ситуация в която днес се намира България събрана само в една снимка..

    12:50 10.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бай Ганьо

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Май,май...":

    Аз отивам в рая(процъфтяващата Русия)!

    12:52 10.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хайде де

    0 0 Отговор
    Надявах се .. нали газта трябва да я транспортирате по някой газопровод, демек по всяко време някоя транзитна държава може да преустанови достъпа поради една или друга причина

    12:57 10.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Урсуза фо н дер ла йнен дьо миндерчен

    2 0 Отговор
    Ама чакайте, не може така! Ще разберат всички и кво ще стане?
    Сега само ние и италиянците си цуцуркахме тихомълком... А сега, като се разчуе - и Словаците, и Чехите, и Паляците и всички пак ще искат тънкана...
    Е как ще сборим мечката така?
    Не може така, другари еврогейци!
    Не може на всички да им е добре! Трябва само на нас...

    Коментиран от #69, #78

    13:03 10.11.2025

  • 68 койдазнай

    0 4 Отговор
    Днес цената ма бензина в Унгария е 2,84. В България е 2,50, въпреки че Лукойл спря.
    Та като станем приятели на Путин и на нас ще ни направят бензина 3 лева. А американските реактори приехме да ги строим преди Орбан, така че ние сме по-добре!

    13:03 10.11.2025

  • 69 Минск-16

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Урсуза фо н дер ла йнен дьо миндерчен":

    Мечката, така или иначе, ще изяде мършата. Така че, нашата е ясна.

    13:05 10.11.2025

  • 70 Пламен

    2 4 Отговор
    Лъже унгарския м.нгал

    13:07 10.11.2025

  • 71 Румен Радев

    1 1 Отговор
    Гледа само интереса на Унгария

    13:07 10.11.2025

  • 72 Гост

    2 3 Отговор
    Безплатен обяд няма…. Ще взима газ от Щатите и ще плаща санкции на ЕС …

    13:07 10.11.2025

  • 73 Силиций

    3 0 Отговор
    "Глоби,санкции,айде де!Кучета и котки -може,а прасета не може?!"Сега Брюксел нека гледа отстрани и да преглъща на сухо....,като нашето голяяямо Д и кръглото Б

    13:09 10.11.2025

  • 74 Българин

    4 1 Отговор
    А нашите политици къде са?! Защо не следват примера на Орбан?Продажници! Никой няма да гласува за вас,докато сте в парламента.Нужни са нови,истински политици.Давай Радев,време е.

    13:10 10.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кротко си лежи в Бояна":

    Ти да не си някои стар и смот@н самотник без деца

    13:13 10.11.2025

  • 77 600

    1 0 Отговор
    Цена ръкостискане: 600 млн. на година. Толкова се е задължил да плаща на перуката зад океана за газ годишно. Всичко е бизнес.... То затова един наш политик само една книга беше чел.

    13:14 10.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Орбан

    0 0 Отговор
    ще възтанови унгарската империя!

    13:16 10.11.2025

  • 80 Митничар

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "мдаа":

    Ти всъщност знаеш ли какво е мито и кой го плаща?
    Да ти обясня - митата са пряк данък върху потреблението и се плаща от вносителя, който впоследствие го прехвърля чрез цените на крайния потребител. С други думи идиотът тръмп обложи собствения си народ.
    В интерес на истината - някой чуждестранни производители поеха част от митата под формата на търговски отстъпки към американските вносители, но това е временна мярка.
    Страните, които тръмп наказа - понесоха намаление на експорта си към САЩ, но това не върна производството там. А Китай скръцна със зъби на велик доню и той взе да мънка след срещата с другаря Си. Там нещата са много на кантар.
    Така или иначе - орбан го чака безславие и надявам се - затвор.

    13:16 10.11.2025

  • 81 Орбан

    0 0 Отговор
    е като крал Бела 4 !

    13:18 10.11.2025

