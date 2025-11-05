Новини
Новият кмет на Ню Йорк: Слагам край на културата на корупцията, от която се възползват милиардери като Доналд Тръмп

Новият кмет на Ню Йорк: Слагам край на културата на корупцията, от която се възползват милиардери като Доналд Тръмп

5 Ноември, 2025 11:30

Тридесет и четири годишният Зохран Мамдани от Демократическата партия спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и представителя на Републиканската партия на Тръмп - Къртис Слиуа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Новоизбраният кмет на американския мегаполис Ню Йорк - Зохран Мамдани, заяви, че ще сложи край на "културата на корупцията", от която се възползват милиардери като президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тридесет и четири годишният кандидат на прогресивното крило на Демократическата партия спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и представителя на Републиканската партия на Тръмп - Къртис Слиуа.

"Ще сложа край на "културата на корупцията", която позволи на милиардери като Тръмп да избягват данъци и да ползват данъчни облекчения", каза Мамдани пред свои съмишленици.

"Ню Йорк, днес ти гласува за един мандат на промяната, мандат за един нов вид политика, мандат, който можем да си позволим, мандат за управление, точно каквото желаем", обърна се към събралите се хора новият кмет.

"Вие показахте, че когато политиката ви говори без снизхождение, можем да започнем нова ръководна ера. Ще се борим за вас, защото "ние" - това сте вие“, добави Мамдани.

"Благодарение на всички, които жертват толкова много, ние дишаме въздуха на един град, който се преражда“, обобщи той.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 6 Отговор
    Индиец мюсюлманин комунист .Спечели като обеща да вземе парите на Хазарите и да ги раздаде на бедняците.

    Коментиран от #7, #14

    11:32 05.11.2025

  • 2 Пич

    8 6 Отговор
    Тоя дали опиня килимчето като дойде време за намаз...???!!!

    11:32 05.11.2025

  • 3 Зохран Мамдани

    12 1 Отговор
    Мусюлманин социалист и антиционист отвя всички и то в Ню Йорк, където е най голямата концентрация на евреи извън Израел ....

    Коментиран от #4

    11:35 05.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зохран Мамдани":

    Все пак Хазарите са малобройни.

    11:36 05.11.2025

  • 5 магнитски

    8 1 Отговор
    А сега де рижавия дали ще го намагнитизират

    11:36 05.11.2025

  • 6 Андрю Куомо

    12 3 Отговор
    С подкрепата си за нацистки Израел беше обречен още от самото начало

    11:37 05.11.2025

  • 7 не може да бъде

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Според мен единственото което липсва в пъзела за личността на Мамдани е да бъде последовател на Махатма Ганди Троцки или Че Гевара!?Или на тримата заедно!?

    11:38 05.11.2025

  • 9 честен ционист

    2 2 Отговор
    Зохран е много близко име до Зохан, а Зохан се казва всеки втори в Бруклин.

    Коментиран от #27

    11:39 05.11.2025

  • 10 Хи хи хи

    8 5 Отговор
    От утре всички нюйоркчани по пет пъти на ден ще проскат черджета на Times Square в мосока Мека и ще блъскат чело в асфалта.......

    Започва и масово строителство в Central Park
    на 248 джамии
    /по броя на годините откакто се е пръкнал сащ /

    11:39 05.11.2025

  • 11 Цялото Източно кайбрежие на САЩ

    9 5 Отговор
    се превърна в крепост на Демократичната партия на тези местни избори.

    Не само Ню Йорк. Покажете резултатите и в другите щати!

    Тръмп претърпя съкрушителна загуба на края на първата година от президенството си!

    11:39 05.11.2025

  • 13 Хе!

    8 1 Отговор
    Два месеца след като встъпиш в длъжност, през което време медиите ще трупат на главата ти негативни новини и тамошния Хекимен ще обяснява от частния ефир колко си зле, ще ти спретнат една криза с буклука на Ню Йорк и приключваш! А може и да те застрелят! Там това не е проблем! Коцев да е благодарен, че прокуратурата е в ръцете на мафията и го отстраняват легално! Иначе - както по времето на ВИС и СИК, когато още нямаха държавни постове, а само групировки!

    11:41 05.11.2025

  • 14 честен ционист

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Колкото Алгафари е сунит, толкова и Зохран.

    11:41 05.11.2025

  • 16 665

    0 0 Отговор
    С тоя сиган Ню Йорк от шит хол ще стане дабъл шит хол !

    11:43 05.11.2025

  • 17 Ринго Стар и Харисън Форд

    3 4 Отговор
    попиляха Тръмп публично!

    Ринго забрани на Тръмп да използва наследството на Битълс и на четиримата поорделно за пропагандните си цели, а Форд направо го нарече корумпиран мошеник, забогатяващ по време на война!

    Коментиран от #23

    11:43 05.11.2025

  • 18 Дори Андрю Куомо

    6 0 Отговор
    осъзна новата ситуация. След като загуби на въпроса „Какво подценихте сред избирателите?“ ..
    . с този показателен отговор: „Видях гнева срещу Израел по улиците, но не разбрах как това ще повлияе на вота за кмет.“.....

    11:44 05.11.2025

  • 19 665

    4 3 Отговор
    С тоя ром Ню Йорк от ш1т х0л ще стане дабъл ш1т х0л !

    11:44 05.11.2025

  • 20 Некой си

    7 2 Отговор
    Ама в Ню Йорк имало корупция???
    Вие сериозно ли?
    Това е долна инсинуация!

    11:46 05.11.2025

  • 21 Кмета

    2 1 Отговор
    от ивицата Газа ли е?

    Коментиран от #22

    11:47 05.11.2025

  • 22 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кмета":

    Индиец израснал в Уганда

    11:51 05.11.2025

  • 23 Лили Иванова и Гьорги Парцалев

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ринго Стар и Харисън Форд":

    Трябваше а изберем Кемал Харрис !!!

    11:52 05.11.2025

  • 24 Ню Йорк - Зохран Мамдани :

    3 1 Отговор
    "" Ционизма е престъпна античовешка идеология която е еманацията на нацизма. Няма място в съвременният свят.... "" Мамдани...

    11:53 05.11.2025

  • 25 Накъде е тръгнал светът?

    3 0 Отговор
    Кметът на Москва - бивш комунист, а сега милиардер! Кметът на Ню Йорк ислямо-индиец комунист!
    Докъде стегнаха нещата?

    11:54 05.11.2025

  • 26 Хе!

    3 3 Отговор
    Теорията на Маркс се сбъдна! Комунизмът се установява първом в най развитите държави, а ние 200 години след тях! Затова питомните хора емигрираха там, където първо ще бъде установен комунизъм! Да не ме питате всеки ден, защо хората емигрират на Запад, а не в Кореа!?

    11:54 05.11.2025

  • 28 Само да не го застрелят ...

    1 0 Отговор
    Щото и това е възможно в САЩ

    11:58 05.11.2025

  • 29 ЦИК

    0 0 Отговор
    проверява ли кандидатите за връзки с КГБ и Хамас?

    11:59 05.11.2025

  • 30 Путинис

    0 0 Отговор
    Тръмп ще го уволни!

    11:59 05.11.2025

  • 31 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Бай Дончо ще привиква урсусУла на помощ да оправи неправилния изборен резултат.......

    12:00 05.11.2025

  • 32 Механик

    0 0 Отговор
    Нещо ми намирисва на война там. Нова, гражданска война.
    Осемдесет години САЩ изнасят война по света, но войната е бумеранг и се връща. Ще им отнесе главите.
    Поне докато се разкапват, света ще си отдъхне от тях.

    12:00 05.11.2025