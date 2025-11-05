Новият кмет на Ню Йорк: Слагам край на културата на корупцията, от която се възползват милиардери като Доналд Тръмп

Новоизбраният кмет на американския мегаполис Ню Йорк - Зохран Мамдани, заяви, че ще сложи край на "културата на корупцията", от която се възползват милиардери като президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Тридесет и четири годишният кандидат на прогресивното крило на Демократическата партия спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и представителя на Републиканската партия на Тръмп - Къртис Слиуа.
"Ще сложа край на "културата на корупцията", която позволи на милиардери като Тръмп да избягват данъци и да ползват данъчни облекчения", каза Мамдани пред свои съмишленици.
"Ню Йорк, днес ти гласува за един мандат на промяната, мандат за един нов вид политика, мандат, който можем да си позволим, мандат за управление, точно каквото желаем", обърна се към събралите се хора новият кмет.
"Вие показахте, че когато политиката ви говори без снизхождение, можем да започнем нова ръководна ера. Ще се борим за вас, защото "ние" - това сте вие“, добави Мамдани.
"Благодарение на всички, които жертват толкова много, ние дишаме въздуха на един град, който се преражда“, обобщи той.
