Тръмп: Корумпирани журналисти на най-близкия ни съюзник опитаха да повлияят на изборите. Ужасно за демокрацията ВИДЕО

10 Ноември, 2025 04:07, обновена 10 Ноември, 2025 04:15 646 2

Американският президент коментира оставките в британската медийна компания BBC и посети мач от първенството по авеликански футбол

Снимка: YouTube
БТА БТА

Доналд Тръмп стана първият от близо половин век действащ президент на САЩ, посетил мач от редовния сезон на Националната футболна лига (НФЛ, американски футбол - бел. ред.), предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп присъства във федералната столица на срещата между местния отбор "Вашингтон Командърс" и "Детройт Лайънс". Той бе придружаван от шефа на Пентагона Пийт Хегсет.

Действащ президент на САЩ присъства на мач от редовния сезон в НФЛ за трети път в историята, посочва АП. Предишните два са през 1969 и 1978 г. - съответно Ричард Никсън и Джими Картър.

През февруари Тръмп стана първият действащ американски президент, присъствал на Супербоул - най-голямото и комерсиално спортно събитие в САЩ (финала в НФЛ - бел. ред.).

"Малко закъснях", каза той пред репортери, пристигайки на "Нортуест Стейдиъм" във Вашингтон за мача вчера местно време.

Когато Тръмп бе показан на видеостената в края на първото полувреме, от трибуните се чуха освирквания, отбелязва АП.

"Ще имаме добър мач. Нещата вървят много добре. Страната се справя добре. Демократите трябва отново да я отворят", каза президентът републиканец, имайки предвид частичното спиране на работата на федералното правителство.

В събота прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че Тръмп иска новият стадион на "Вашингтон Командърс" да бъде кръстен на негово име.

Президентът на САЩ обаче не донесе късмет на домакините. Гостите спечелиха убедително срещата с 44:22 точки.

"Вашингтон Командърс" до момента са с 3 победи и 7 загуби в редовния сезон и шансовете на отбора да се класира за плейофите изглеждат илюзорни. За сметка на това перспективите пред "Детройт Лайънс", които имат 6 победи и 3 загуби, остават много добри.

Тръмп разкритикува "корумпираните журналисти" от Би Би Си заради предизвикалия полемика монтаж на негова реч, предаде Франс прес.

По-пано вчера генералният директор на британското обществено радио и телевизия Тим Дейви и ръководителката на новинарския отдел на медията Дебора Търнес подадоха оставка заради случая.

"Това са много нечестни хора, които се опитаха да повлияят на резултата от президентските избори (в САЩ през ноември миналата година - бел. ред.). На всичкото отгоре те идват от чужда държава, смятана от мнозина за нашия съюзник номер едно. Това е ужасно за демокрацията!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Случаят, разкрит от британския консервативен вестник "Дейли Телеграф" във вторник, се отнася за документален филм, излъчен седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г., отбелязва АФП. Би Би Си бе обвинена в редактиране на пасажи от реч на Доналд Тръмп на 6 януари 2021 г. по такъв начин, че той сякаш казва на поддръжниците си, че ще марширува с тях до Капитолия, за да "се борят с всички сили".

Това оставя у зрителите впечатление, че Тръмп насърчава своите привърженици да извършат довелия до човешки жертви щурм на Конгреса на САЩ през въпросния ден.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Израел в потрес

    0 0 Отговор
    Ако не разбрахте, "съюзник номер едно" е разбира се Израел. Купили са повечето Американски политици и медии и си развяват байрака. В момента сред републиканците на истинската МАГА се надига сериозно брожение към такива купени политици, подобни на нашите продажници.

    04:48 10.11.2025

  • 2 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор
    "авеликански футбол"- трябва да е нещо ново, не го знам!🤥

    05:06 10.11.2025