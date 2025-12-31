Новини
България »
Алибегов: Притеснява ни до колко ще се оправят банките тази вечер

31 Декември, 2025 13:34 392 11

За българите нямам притеснение. Да кажем, че българите са информирани за проблема. Това, което ни притеснява нас, са чужденците. Чужденците по принцип не носят никакъв кеш никога

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подгответе си пари в кеш за тази вечер. От 21 часа довечера до часовете след полунощ ще бъдат пренастройвани системите на банкоматите и терминалите за прехода към евро.

"Както всяка година заведенията се пълнят до последния момент. Много хора предпочитат и домашния празник и след това може би на дискотека. Всяка година е едно и също", казва Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. В центъра на София всичко е запълнено.

"Това, което нас ни притеснява е до колко ще се оправят банките тази вечер. И ще заработят ли след 1 ч. на първи януари. За българите нямам притеснение. Да кажем, че българите са информирани за проблема. Това, което ни притеснява нас, са чужденците. Чужденците по принцип не носят никакъв кеш никога. В този случай, ако не са предупредени от хотела, че им трябва кеш, не знам какво биха могли да консумират и до колко часа ще могат", казва Алибегов.

"Ние няма какво да ги правим. Единият вариант е да ги храним за без пари, другият вариант е да не ги обслужим просто", казва председателят на асоциацията.

Той заяви, че обслужващият персонал в заведенията е инструктират още преди поръчката, да се информира с какво ще може да се заплати сметката.

"Цените в заведенията се увеличават спрямо цените, коите се увеличават на суровините - колко ще струва пилешкото, доматите, краставиците, ток, наеми. Тъй като през 2025 г. се вдигна абсолютно всичко, необяснимо за нас - най-често се спекулира с еврото, но не е само това. Цената на труда в сектора на ресторантьорство се качва всяка година. Предстоят ръст на цената на работна ръка, ръст на наеми", заяви още Алибегов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 некъпан гербав кроманьонец с мазна коса

    9 0 Отговор
    А банките работеят ли тая вечер бе мундар?

    13:36 31.12.2025

  • 2 Тома

    9 0 Отговор
    Като не може да платим вечерта ще платим на другия ден бе али.Вашто не се губи

    13:37 31.12.2025

  • 3 притесняват ме

    10 0 Отговор
    криминални типове като този, ненаядени и готови на всичко за пари

    13:37 31.12.2025

  • 4 Каменов

    3 0 Отговор
    Важно е вие да се оправите .

    13:37 31.12.2025

  • 5 побърканяк

    6 0 Отговор
    алито не се ли притеснява да оправи онова дебелото от по-долната статия.

    13:38 31.12.2025

  • 6 али реза

    3 0 Отговор
    какво ти пука за банките те почиват и беше обявено много отдавна че няма да работят пост терминалите в новогодишната нощ това че вие не сте си предупредили туристите си е ваш проблем!!!

    13:40 31.12.2025

  • 7 Хмм

    3 0 Отговор
    аман от чуждоземци, дето се изказват от името на българите, заради този на снимката аз вече не влизам в ресторант

    13:40 31.12.2025

  • 8 Оптимист съм

    2 0 Отговор
    На къра/ нивите има място за всички където правят обиколки по медиите…..

    13:40 31.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами що

    1 0 Отговор
    не питаш САЧКА сачева?

    13:41 31.12.2025

  • 11 Ужасьь

    0 0 Отговор
    Тоя пак го изпуснаха от пещерата нарамил боздугана,вместо Дядо Мраз с чувала с подаръци за децата....разнася из телевизиите чувала с мангизи де го лансират...

    13:42 31.12.2025

Новини по градове:
