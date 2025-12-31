Алибегов: Притеснява ни до колко ще се оправят банките тази вечер

Подгответе си пари в кеш за тази вечер. От 21 часа довечера до часовете след полунощ ще бъдат пренастройвани системите на банкоматите и терминалите за прехода към евро.

"Както всяка година заведенията се пълнят до последния момент. Много хора предпочитат и домашния празник и след това може би на дискотека. Всяка година е едно и също", казва Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. В центъра на София всичко е запълнено.

"Това, което нас ни притеснява е до колко ще се оправят банките тази вечер. И ще заработят ли след 1 ч. на първи януари. За българите нямам притеснение. Да кажем, че българите са информирани за проблема. Това, което ни притеснява нас, са чужденците. Чужденците по принцип не носят никакъв кеш никога. В този случай, ако не са предупредени от хотела, че им трябва кеш, не знам какво биха могли да консумират и до колко часа ще могат", казва Алибегов.

"Ние няма какво да ги правим. Единият вариант е да ги храним за без пари, другият вариант е да не ги обслужим просто", казва председателят на асоциацията.

Той заяви, че обслужващият персонал в заведенията е инструктират още преди поръчката, да се информира с какво ще може да се заплати сметката.

"Цените в заведенията се увеличават спрямо цените, коите се увеличават на суровините - колко ще струва пилешкото, доматите, краставиците, ток, наеми. Тъй като през 2025 г. се вдигна абсолютно всичко, необяснимо за нас - най-често се спекулира с еврото, но не е само това. Цената на труда в сектора на ресторантьорство се качва всяка година. Предстоят ръст на цената на работна ръка, ръст на наеми", заяви още Алибегов.