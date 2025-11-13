Четири яхти изгоряха в Пирея

Пожар е обхванал тази нощ четири яхти на яхтеното пристанище Зеа (Пасалимани) в Пирея край гръцката столица Атина, съобщи телевизия Скай. От тях три са потънали, предаде БТА.
Пожарът е започнал около 3:50 ч. през нощта на плавателен съд, акостирал на марината, след което се е разпространил на още три от яхтите.
Причините за пожара засега не са установени.
На мястото действат противопожарни коли от сушата, както и кораб за борба с огъня. Изпратени са още кораб на бреговата охрана и влекач.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
09:52 13.11.2025
2 ще плащат застрахователите
10:03 13.11.2025
3 Pyccкий Карлик
10:09 13.11.2025