Четири яхти изгоряха в Пирея

Пожар е обхванал тази нощ четири яхти на яхтеното пристанище Зеа (Пасалимани) в Пирея край гръцката столица Атина, съобщи телевизия Скай. От тях три са потънали, предаде БТА.

Пожарът е започнал около 3:50 ч. през нощта на плавателен съд, акостирал на марината, след което се е разпространил на още три от яхтите.

Причините за пожара засега не са установени.

На мястото действат противопожарни коли от сушата, както и кораб за борба с огъня. Изпратени са още кораб на бреговата охрана и влекач.