Четири яхти изгоряха в Пирея

Четири яхти изгоряха в Пирея

13 Ноември, 2025 09:50 702 3

На мястото действат противопожарни коли от сушата, както и кораб за борба с огъня

Четири яхти изгоряха в Пирея - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар е обхванал тази нощ четири яхти на яхтеното пристанище Зеа (Пасалимани) в Пирея край гръцката столица Атина, съобщи телевизия Скай. От тях три са потънали, предаде БТА.

Пожарът е започнал около 3:50 ч. през нощта на плавателен съд, акостирал на марината, след което се е разпространил на още три от яхтите.

Причините за пожара засега не са установени.

На мястото действат противопожарни коли от сушата, както и кораб за борба с огъня. Изпратени са още кораб на бреговата охрана и влекач.


