Водната криза в Атина се задълбочава

2 Декември, 2025 10:11 639 4

С цел справяне със сушата гръцкото правителство планира да наложи извънреден воден режим

Водната криза в Атина се задълбочава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гръцката столица Атина е изправена пред задълбочаваща се водна криза, тъй като двата основни язовира, които захранват града – „Морнос“ и „Илики“ – са загубили около 40 процента от водните си запаси през последните години, съобщават официални лица, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини“, предаде БТА.

През последните години площта на „Морнос“ е намаляла почти наполовина, докато „Илики“ е отчел драматичен спад в нивото на водата, съобщават експерти, като отбелязват, че настоящото засушаване може да се сравни единствено с продължителния сух период от 1988-1994 г.

Продължителното засушаване, по-малкият брой дъждовни дни и намаленото количество планински снегове са сред основните причини, които ограничават естествените притоци, а скорошните силни бури почти не са допринесли за възстановяване на водоемите, тъй като голяма част от водата се е оттекла към морето, отбелязват още експертите.

С цел справяне със сушата гръцкото правителство планира да наложи извънреден воден режим, за да ускори проекти за водоснабдяване и изграждане на помощна инфраструктура. Централно място в стратегията им заема проектът „Евритос“, който е насочен към отклоняването на излишните води от язовира „Кремаста“ към водоснабдителната мрежа на Атина.

Властите също така призовават жителите на града да използват водата разумно.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да се учат от тукашните бръбари

    3 1 Отговор
    дето нареждат контролирани източвания на язовирите

    или акъл море патки пасе
    и за тез дето ги преизибират

    10:17 02.12.2025

  • 2 Логично

    3 0 Отговор
    Всичко е за пари,пари и пак пари ,всичко е умишлено и пак за пари ,гадните пари сме ги създали ние хората, да беше някакъв ценен космически ресурс ,трудно добиваем, иде дойде, но са само хартия и някакви дигитални числа.Пустите му пари.

    10:18 02.12.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Нали пишман Роско ви подари Арда.....оправяйте се!
    Не ми пука за Византия!

    10:20 02.12.2025

  • 4 Търновец

    0 0 Отговор
    Така е и в България и водата става по ценна от златото а ние да направим повече язовири и за над и да продаваме вода на Гърция и Турция, а Гърците разчитат на високи доходи от туризъм но без вода туристите ще избягат

    10:31 02.12.2025

