Новини
Свят »
Израел »
Израел потвърди, че предадените тленни останки са на заложник: Мени Годард на 73 г.

Израел потвърди, че предадените тленни останки са на заложник: Мени Годард на 73 г.

14 Ноември, 2025 10:09 619 10

  • хамас-
  • израел-
  • заложник-
  • ивицата газа-
  • мени годард

Съгласно споразумението за спиране на огъня "Хамас" и съюзниците му трябва да върнат телата на още трима заложници

Израел потвърди, че предадените тленни останки са на заложник: Мени Годард на 73 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел потвърди снощи, че тленните останки, предадени по-рано от палестинските ислямистки движения "Хамас" и "Ислямски джихад", са на заложник - израелския гражданин Мени Годард, убит на 7 октомври 2023 г. на 73-годишна възраст, предаде БТА.

Съгласно споразумението за спиране на огъня, влязло в сила в Газа на 10 октомври под натиска на САЩ, "Хамас" и съюзниците му трябва да върнат телата на още трима заложници - двама израелци и един тайландец.

"След процеса на идентификация, извършен от Националния институт за съдебна медицина, представители на [армията] информираха семейството на Мени Годард, че тялото му е репатрирано в Израел", се казва в изявление от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Мени Годард е бил убит в дома си в кибуца Беери заедно с 63-годишната си съпруга Айелет Годард. Бързо беше установено, че той е заложник, но съдбата му бе неизвестна, докато през февруари 2024 г. израелската армия не съобщи, че той е бил убит в деня на нападението, като тялото на съпругата му е било намерено и разпознато на място.

Двамата имат четири деца и шестима внуци.

Според неговия кибуц Мени Годард е роден в Тел Авив, а майка му е оцеляла от Холокоста. Той се мести в Беери като тийнейджър. През живота си е бил футболист, войник в Арабско-израелската война от 1973 г., спасител, печатар, бакалин, футболен треньор, отговарял е за басейна и финансите на кибуца.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Тоалетната чиния е като нова.

    Коментиран от #2

    10:13 14.11.2025

  • 2 Познай

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    кой чака да я открадне.

    Коментиран от #4

    10:15 14.11.2025

  • 3 Дали се казва

    1 2 Отговор
    Мени Годард или Паткан Телавифски е без значение. Трябва израелците да се дехуманизират а не да е обратното и на всеки израелски нацист инвидуализирана важност да се придава... 1 израелец е точно толкова човек колкото и един палестинец

    10:17 14.11.2025

  • 4 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Познай":

    Тя е само за снимката, после ще си я вземат.

    10:19 14.11.2025

  • 5 На 73-годишна възраст

    0 1 Отговор
    Умрял от инсулт. О чудо....

    10:19 14.11.2025

  • 6 Много здрава

    0 1 Отговор
    Българска тоалетна чиния

    10:20 14.11.2025

  • 7 Объркано Атлантиче

    3 1 Отговор
    Какво не ви казват:
    Вчера, най-накрая и това се каза публично и ясно!
    Бенямин Нетаняху е обвинен, че носи отговорност за терористичната атака на 7 октомври в Израел и в предполагаемо финансиране на Хамас.

    Израелският член на Кнесета Наама Лазими твърди ( по израелската TV), че Нетаняху е издал заповед за оттегляне и е пренебрегнал ключови протоколи за сигурност преди атаката.
    Лазими отиде по-далеч, наричайки Нетаняху „чума“ и „вътрешен враг“.

    Сега всички приказки, че сринаха Газа със земята заради "терористите от Хамас", които нападнали Израел отиват в канала. Израелският 7 октомври e Американският 11 септември. И двете са операции под фалшив флаг, организирани от едни и същи хора, с цел започване на война под претекст борба с тероризма.

    10:21 14.11.2025

  • 8 Лелееее майко

    1 1 Отговор
    Колко ни е важно .... (Мени Годард е роден в Тел Авив, а майка му е оцеляла от Холокоста. Той се мести в Беери като тийнейджър. През живота си е бил футболист, войник в Арабско-израелската война от 1973 г., спасител, печатар, бакалин, футболен треньор, отговарял е за басейна и финансите на кибуца.)......Лелееее майко още можете....

    10:22 14.11.2025

  • 9 Това ли е водещата новина

    1 2 Отговор
    За нацистки Израел? Други няма нали?

    10:24 14.11.2025

  • 10 заложниците не издържали на наркотиците

    0 1 Отговор
    и загубвали разума си . зависими от наркотици били засипвани с бомби и оставали под бетона . тялото се запазва и за 2 години му няма нещо много променено . сега ще го погребат . в кибуците си имат малки гробища . там ги заравят по еврейски .

    10:44 14.11.2025