Израел потвърди, че предадените тленни останки са на заложник: Мени Годард на 73 г.

Израел потвърди снощи, че тленните останки, предадени по-рано от палестинските ислямистки движения "Хамас" и "Ислямски джихад", са на заложник - израелския гражданин Мени Годард, убит на 7 октомври 2023 г. на 73-годишна възраст, предаде БТА.
Съгласно споразумението за спиране на огъня, влязло в сила в Газа на 10 октомври под натиска на САЩ, "Хамас" и съюзниците му трябва да върнат телата на още трима заложници - двама израелци и един тайландец.
"След процеса на идентификация, извършен от Националния институт за съдебна медицина, представители на [армията] информираха семейството на Мени Годард, че тялото му е репатрирано в Израел", се казва в изявление от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Мени Годард е бил убит в дома си в кибуца Беери заедно с 63-годишната си съпруга Айелет Годард. Бързо беше установено, че той е заложник, но съдбата му бе неизвестна, докато през февруари 2024 г. израелската армия не съобщи, че той е бил убит в деня на нападението, като тялото на съпругата му е било намерено и разпознато на място.
Двамата имат четири деца и шестима внуци.
Според неговия кибуц Мени Годард е роден в Тел Авив, а майка му е оцеляла от Холокоста. Той се мести в Беери като тийнейджър. През живота си е бил футболист, войник в Арабско-израелската война от 1973 г., спасител, печатар, бакалин, футболен треньор, отговарял е за басейна и финансите на кибуца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
10:13 14.11.2025
2 Познай
До коментар #1 от "честен ционист":кой чака да я открадне.
Коментиран от #4
10:15 14.11.2025
3 Дали се казва
10:17 14.11.2025
4 честен ционист
До коментар #2 от "Познай":Тя е само за снимката, после ще си я вземат.
10:19 14.11.2025
5 На 73-годишна възраст
10:19 14.11.2025
6 Много здрава
10:20 14.11.2025
7 Объркано Атлантиче
Вчера, най-накрая и това се каза публично и ясно!
Бенямин Нетаняху е обвинен, че носи отговорност за терористичната атака на 7 октомври в Израел и в предполагаемо финансиране на Хамас.
Израелският член на Кнесета Наама Лазими твърди ( по израелската TV), че Нетаняху е издал заповед за оттегляне и е пренебрегнал ключови протоколи за сигурност преди атаката.
Лазими отиде по-далеч, наричайки Нетаняху „чума“ и „вътрешен враг“.
Сега всички приказки, че сринаха Газа със земята заради "терористите от Хамас", които нападнали Израел отиват в канала. Израелският 7 октомври e Американският 11 септември. И двете са операции под фалшив флаг, организирани от едни и същи хора, с цел започване на война под претекст борба с тероризма.
10:21 14.11.2025
8 Лелееее майко
10:22 14.11.2025
9 Това ли е водещата новина
10:24 14.11.2025
10 заложниците не издържали на наркотиците
10:44 14.11.2025