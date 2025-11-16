Новини
Нетаняху е против създаването на палестинска държава

16 Ноември, 2025 16:06 783 16

Тази точка разгневи лидерите на израелската крайна десница, които се противопоставиха на примирието, договорено с посредничеството на Тръмп в Газа

Нетаняху е против създаването на палестинска държава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че остава против създаването на палестинска държава, след протести от страна на крайната десница по повод подкрепена от САЩ декларация, която изразява подкрепа за пътя към палестинска независимост, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Нетаняху се изказа два дни след като Съединените щати - ключов съюзник на Израел, и много мюсюлмански страни подкрепиха проект за резолюция на ООН, поддържаща мирния план на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, като заявиха, че процесът води към път към палестинска държава.

Съветът за сигурност на ООН започна преговори на 7 ноември по проекта, който ще наложи предложението на Тръмп за преходна администрация „Комитет за мир“ в Газа, която да се занимава с въпроси, включително следвоенното възстановяване и икономическото възстановяване. Гласуването на предложена от САЩ резолюция ще се състои утре.

Планът на Тръмп от 20 точки включва клауза, според която ако има реформи в Палестинската автономия, „условията може би най-накрая ще бъдат налице за надежден път към палестинско самоопределение и държавност, което ние признаваме като стремеж на палестинския народ“.

Тази част разгневи лидерите на израелската крайна десница, които се противопоставиха на примирието, договорено с посредничеството на Тръмп в Газа миналия месец, поставяйки на изпитание управляваща коалиция на Нетаняху от консерватори и ултранационалисти, отбелязва Ройтерс.

Вчера израелските крайнодесни министри Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич призоваха Нетаняху да отхвърли идеята за палестинска държава. Бен-Гвир, израелският министър на вътрешната сигурност, заплаши, че ще напусне управляващата коалиция, ако премиерът не предприеме действия.

Нетаняху каза в изявление днес: „Нашата опозиция срещу палестинска държава на каквато и да било територия не се е променила. Газа ще бъде демилитаризирана, а (движението) "Хамас" ще бъде разоръжено, по лесния или по трудния начин. Нямам нужда от потвърждения, туитове или лекции от никого.“

Евентуалното излизане на крайната десница може да свали дясното правителство на Нетаняху много преди следващите редовни избори, които трябва да бъдат произведени до октомври 2026 г. Израелският министър на отбраната Израел Кац и министърът на външните работи Гидеон Саар също излязоха с изявления днес срещу признаването на палестинска държава, без да споменат Нетаняху, посочва Ройтерс.


  • 1 аз съм против съществуването

    19 2 Отговор
    на изкуствената държава на мошетата

    Коментиран от #10

    16:08 16.11.2025

  • 2 Някой

    12 2 Отговор
    В такъв случай приемаш палестинците за израелски граждани - раздавай им паспортите.

    16:12 16.11.2025

  • 3 ще бъде

    10 0 Отговор
    " Нямам нужда от потвърждения, туитове или лекции от никого.“

    А милиардите от щасите?

    16:18 16.11.2025

  • 4 Шопо

    14 1 Отговор
    Аз съм против съществуването на еврейска държава.

    Коментиран от #12

    16:21 16.11.2025

  • 5 Абсурдистан

    7 0 Отговор
    Ауууу каква изненада! Това изобщо не го очаквах.

    16:22 16.11.2025

  • 6 С една статия се

    8 1 Отговор
    Затапва друга статия и коментарите под нея. В случая "Израел: Палестинска държава няма да има, армията ни остава в буферната зона на Южна Сирия" ..... Трудно е да се обединят в една нали? Важното е коментарите да бъдат цензурирани ...хахахаха.... селски номера

    16:23 16.11.2025

  • 7 МНС чака

    7 1 Отговор
    Израелският премиер Бенямин Нетаняху за да бъде осъден за геноцид а какво това нищожество казва не е важно

    Коментиран от #13

    16:29 16.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да ти го напиша

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "аз съм против съществуването":

    Ти пък Ганчо ли ще питат...

    16:43 16.11.2025

  • 11 Естествено че

    6 1 Отговор
    Отново нацистки и ционистки наративи трябва да четем от . ...(предаде Ройтерс, съобщи БТА)

    16:43 16.11.2025

  • 12 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Отивай в Сърбия, че те имат териториални претенции към шопите...
    Теб ли ще питат..

    16:44 16.11.2025

  • 13 Да ти го напиша

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "МНС чака":

    Гледай си ти държава, която след 9.9.44 не е никакъв фактор.

    16:45 16.11.2025

  • 14 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А НИЕ НЕ ИСКАМЕ ЕВРЕИТЕ ДА УПРАВЛЯВАТ СВЕТА

    16:48 16.11.2025

  • 15 Сатана Z

    0 0 Отговор
    По същата логика и Ердоганов е против Кюрдска държава.Значи,за пАлестинците може държава в Израел,а за Кюрдите не може държава в Турция?

    16:50 16.11.2025

  • 16 Махайте тая снимка

    1 0 Отговор
    На този гнусен индивид. Не ви ли е срам подобни гнусотии да публикувате аууу

    17:13 16.11.2025