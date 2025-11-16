Нетаняху е против създаването на палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че остава против създаването на палестинска държава, след протести от страна на крайната десница по повод подкрепена от САЩ декларация, която изразява подкрепа за пътя към палестинска независимост, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Нетаняху се изказа два дни след като Съединените щати - ключов съюзник на Израел, и много мюсюлмански страни подкрепиха проект за резолюция на ООН, поддържаща мирния план на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, като заявиха, че процесът води към път към палестинска държава.

Съветът за сигурност на ООН започна преговори на 7 ноември по проекта, който ще наложи предложението на Тръмп за преходна администрация „Комитет за мир“ в Газа, която да се занимава с въпроси, включително следвоенното възстановяване и икономическото възстановяване. Гласуването на предложена от САЩ резолюция ще се състои утре.

Планът на Тръмп от 20 точки включва клауза, според която ако има реформи в Палестинската автономия, „условията може би най-накрая ще бъдат налице за надежден път към палестинско самоопределение и държавност, което ние признаваме като стремеж на палестинския народ“.

Тази част разгневи лидерите на израелската крайна десница, които се противопоставиха на примирието, договорено с посредничеството на Тръмп в Газа миналия месец, поставяйки на изпитание управляваща коалиция на Нетаняху от консерватори и ултранационалисти, отбелязва Ройтерс.

Вчера израелските крайнодесни министри Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич призоваха Нетаняху да отхвърли идеята за палестинска държава. Бен-Гвир, израелският министър на вътрешната сигурност, заплаши, че ще напусне управляващата коалиция, ако премиерът не предприеме действия.

Нетаняху каза в изявление днес: „Нашата опозиция срещу палестинска държава на каквато и да било територия не се е променила. Газа ще бъде демилитаризирана, а (движението) "Хамас" ще бъде разоръжено, по лесния или по трудния начин. Нямам нужда от потвърждения, туитове или лекции от никого.“

Евентуалното излизане на крайната десница може да свали дясното правителство на Нетаняху много преди следващите редовни избори, които трябва да бъдат произведени до октомври 2026 г. Израелският министър на отбраната Израел Кац и министърът на външните работи Гидеон Саар също излязоха с изявления днес срещу признаването на палестинска държава, без да споменат Нетаняху, посочва Ройтерс.