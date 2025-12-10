Новини
Евросредства може да са се озовали в ръцете на „Хамас“

Евросредства може да са се озовали в ръцете на „Хамас“

10 Декември, 2025 17:07 492 4

Париж поиска от Брюксел да затегне контрола върху европейското финансиране, за да не се озове то у лица и структури, свързани с антисемитизма

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делегираният френски министър по въпросите, свързани с Европа, Бенжамен Адад е поискал от Европейската комисия да изясни дали е имало отклоняване на европейски средства, предназначени за неправителствени организации и в крайна сметка дали тези пари са се озовали в ръцете на палестинското ислямистко движение „Хамас“, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Неотдавна получих сигнали за подозрения относно установения от „Хамас“ още през 2020 г. механизъм за проверки на организациите, било то правителствени и неправителствени, действащи в палестинските територии“, пише Адад в писмо, адресирано до дипломат номер едно на ЕС Кая Калас и еврокомисарите Дубравка Шуица, Майкъл Макграт и Магнус Брунер.

Припомняйки, че ЕС отпуска финансиране за някои от тези хуманитарни организации, като например Норвежкия съвет за бежанците или Международната медицинска група, Адад отбелязва, че има информации, които пораждат голямо безпокойство относно европейското финансиране и относно защитата на европейските данъкоплатци, които трябва да могат да се уверят, че техният принос служи изключително за хуманитарни цели.

Още миналия май френският министър поиска от Брюксел да затегне контрола върху европейското финансиране, за да не се озове то у лица и структури, свързани с антисемитизма или ислямизма.

Заедно с Австрия и с Нидерландия Франция отправи на европейско ниво предложения, целящи да се гарантира принципа на зачитане на европейските ценности от страна на онези, които получават европейско финансиране, припомня Бенжамен Адад в писмото си, адресирано до европейските представители. Той подчертава, че според Франция не може да се толерира европейско финансиране да бъде отпускано на организации, действащи за хуманитарни цели, сред които структури, които са били поставени под форма на намеса от страна на мрежите, изтъкани от „Хамас“. Тези международни организации не трябва да се намират в ситуация, при която да са принудени да приемат подкрепата на една структура, смятана за терористична на европейско ниво, за да могат чрез тази подкрепа да предоставят хуманитарни услуги и грижи, допълва Адад.

Франция призовава и за увеличаване на прозрачността и за прилагане на оперативни средства, чрез които по-добре ще се контролира потокът на средства. Франция освен това препоръчва да има и механизъм за преустановяване на плащанията, който да е по-строг и ЕС като цяло да бъде още по-бдителен.


  1 Не само евросредства,

    9 0 Отговор
    но и оръжия.
    Укрите им ги продават с кеф.

    17:08 10.12.2025

  2 Не може

    7 0 Отговор
    а е сигурно.
    Европа ги финансира и после ще реве.

    17:11 10.12.2025

  3 Иво

    0 0 Отговор
    Да се спрат с това раздаване на средства.Всичко оправиха в Европа та тръгнали да финансират и половин Африка и близкия Изток!

    17:27 10.12.2025

  4 Дж. Борн

    0 0 Отговор
    Нема страшно! Като назначат Ники Младенов за главен мениджър на Газа - вместо Тони блер- той ще им наложи ред, контрол и дисциплина.

    17:27 10.12.2025

