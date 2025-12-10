Израел разреши строителството на стотици нови къщи в окупирания Западен бряг

Израел разреши строителството на още 764 къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг - решение, което вероятно ще засили напрежението в палестинската територия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич заяви днес, че израелският Висш съвет по планиране, органът, отговарящ за плановете за строителство на селища на Западния бряг, е одобрил съответно 478, 230 и 56 жилищни единици в еврейските селища Хашмонаим, Бейтар Илит и Гиват Зеев.

Смотрич, който има важна роля във формулирането на политиката за селищата на Западния бряг и самият той е заселник, определи решението на Висшия съвет по планиране като част от "ясна стратегическа стъпка за укрепване на селищата и осигуряване на непрекъснатост на живота, сигурността и растежа".

С днешното решение общият брой на одобрените еврейски жилища на Западния бряг откакто Смотрич е заел поста достига 51 370 на брой, подчертава самият той в изявлението си.

По-голямата част от международната общност смята еврейските заселнически селища за незаконни съгласно международното право, а Съветът за сигурност на ООН е приел редица резолюции срещу тяхното разширяване.

Говорител на палестинския президент Махмуд Абас осъди тази стъпка, като заяви, че одобрението е част от политиката на заселване, която "има за цел да разпали региона" и "да го въвлече в цикъл на насилие и война".