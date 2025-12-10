Новини
Свят »
Израел »
Израел разреши строителството на стотици нови къщи в окупирания Западен бряг

Израел разреши строителството на стотици нови къщи в окупирания Западен бряг

10 Декември, 2025 21:16 645 10

  • ивицата газа-
  • израел-
  • западен бряг-
  • палестина-
  • бецалел смотрич

По-голямата част от международната общност смята еврейските селища за незаконни съгласно международното право

Израел разреши строителството на стотици нови къщи в окупирания Западен бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел разреши строителството на още 764 къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг - решение, което вероятно ще засили напрежението в палестинската територия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич заяви днес, че израелският Висш съвет по планиране, органът, отговарящ за плановете за строителство на селища на Западния бряг, е одобрил съответно 478, 230 и 56 жилищни единици в еврейските селища Хашмонаим, Бейтар Илит и Гиват Зеев.

Смотрич, който има важна роля във формулирането на политиката за селищата на Западния бряг и самият той е заселник, определи решението на Висшия съвет по планиране като част от "ясна стратегическа стъпка за укрепване на селищата и осигуряване на непрекъснатост на живота, сигурността и растежа".

С днешното решение общият брой на одобрените еврейски жилища на Западния бряг откакто Смотрич е заел поста достига 51 370 на брой, подчертава самият той в изявлението си.

По-голямата част от международната общност смята еврейските заселнически селища за незаконни съгласно международното право, а Съветът за сигурност на ООН е приел редица резолюции срещу тяхното разширяване.

Говорител на палестинския президент Махмуд Абас осъди тази стъпка, като заяви, че одобрението е част от политиката на заселване, която "има за цел да разпали региона" и "да го въвлече в цикъл на насилие и война".


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Окупатори гнусни, крадци

    15 0 Отговор
    Още 764 къщи в окупирания Западен бряг щели да строят... невероятна гнус и отново мълчание от Запада за поредното им престъпление

    21:23 10.12.2025

  • 2 Опааа

    13 0 Отговор
    ЕС Урсула когИ санкции???

    21:24 10.12.2025

  • 3 Киев да бъде даден

    10 0 Отговор
    на палестинците ! За компенсация

    21:25 10.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    Крадци и терористи - това са евреите! Съжалявам ама надали нещо може да промени мнението ми за тая нация!
    Със сигурност има хиляди добри хора сред евреите - но като нация! Мустакатия е знаел какво прави! Тая кръв е заразена!

    21:25 10.12.2025

  • 5 гитлер

    5 0 Отговор
    Ще ви оправи.Прокълнато племе

    21:25 10.12.2025

  • 6 Международна изолация

    11 0 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи

    21:26 10.12.2025

  • 7 Феникс

    4 0 Отговор
    Хитлер на това му викаше либенсраум и избиваше на кило за тази цел, явно учениците ще надминат учителя!

    21:29 10.12.2025

  • 8 Израел строи

    1 7 Отговор
    А русия разрушава

    21:29 10.12.2025

  • 9 За Западен бряг не знам НО:

    9 0 Отговор
    Пита се в задачата обаче: Ако това парче земя Гааза има „стойност на активите“ от 320 милиарда долара и икономическата полза от прогонването на всеки палестинец от земята му е на стойност 23 000 долара на човек КОЛКО СТРУВА БЪЛГАРИЯ ? На колко е оценена "стойността на активите" и на каква стойност са напечатаните "български евра" ? За колко я продадоха родните ни атлантически предатели ?

    21:29 10.12.2025

  • 10 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Белазел смотрич, а не "Бецалел". Пробвайте в Х да видите какво казват израелците в превод на английски, когато се появи отново! Е там са тия без алелите, като оная датска семенна течност дето са объркали кофите на донорите. Сега Дания ще трябва да задължи индустрията по изкуствено осеменяване да застрахова за липса на определени алели и повтарящи се секвенции, да изплащат от кумова срама някаква сума. Досега беше така, чужденката избира по снимка донора и получава от неговата семенна течност. Ако индустрията се премести в Израел, случаите ще зачестят до това да станат ежедневие като в края на новините по БТВ. Кой разбрал, разбрал.

    21:38 10.12.2025