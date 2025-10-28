Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, след като обвини "Хамас" в нарушаване на договореното с посредничеството на САЩ примирие, предадоха агенциите, цитирани от БТА.
"След консултации по въпросите на сигурността премиерът Нетаняху инструктира военните незабавно да нанесат мощни удари в ивицата Газа", пише в изявление на неговата канцелария.
Изявлението бе направено малко след като Израел съобщи, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелски сили в южната част на Газа. Според израелското армейско радио палестинските бойци са обстрелвали израелски военнослужещи близо до Рафах. Палестинци, станали свидетели на стрелбата, разказват, че впоследствие израелската армия е обстрелвала с артилерия няколко близки района, отбелязва ДПА.
Това става в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на заложник.
Откакто спирането на огъня влезе в сила на 10 октомври, в ивицата Газа периодично има смъртоносни инциденти. По данни на управляваното от "Хамас" министерство на здравеопазването след обявяването на примирието са били убити повече от 90 палестинци.
Агенция ДПА отбелязва, че не може да потвърди чрез независим източник информацията за ситуацията в Газа.
