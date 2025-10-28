Новини
Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа

28 Октомври, 2025 19:22

Израел съобщи, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелски сили в южната част на Газа

Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията да нанесе мощни удари в ивицата Газа, след като обвини "Хамас" в нарушаване на договореното с посредничеството на САЩ примирие, предадоха агенциите, цитирани от БТА.

"След консултации по въпросите на сигурността премиерът Нетаняху инструктира военните незабавно да нанесат мощни удари в ивицата Газа", пише в изявление на неговата канцелария.

Изявлението бе направено малко след като Израел съобщи, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелски сили в южната част на Газа. Според израелското армейско радио палестинските бойци са обстрелвали израелски военнослужещи близо до Рафах. Палестинци, станали свидетели на стрелбата, разказват, че впоследствие израелската армия е обстрелвала с артилерия няколко близки района, отбелязва ДПА.

Това става в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на заложник.

Откакто спирането на огъня влезе в сила на 10 октомври, в ивицата Газа периодично има смъртоносни инциденти. По данни на управляваното от "Хамас" министерство на здравеопазването след обявяването на примирието са били убити повече от 90 палестинци.

Агенция ДПА отбелязва, че не може да потвърди чрез независим източник информацията за ситуацията в Газа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сорос

    31 4 Отговор
    Няма миротворци и нпо-та, понеже те са наши. Медиите на "свободните" страни мълчат като на ни

    Коментиран от #30

    19:24 28.10.2025

  • 3 Евреин от НПО

    24 5 Отговор
    Яжте свобода, глу п@ ви гои

    19:24 28.10.2025

  • 4 Ако така изглежда

    35 2 Отговор
    примирието как ли изглежда войната….

    19:25 28.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    30 6 Отговор
    ПОЗНАХ! САТАНЯХУ В ДЕЙСТВИЕ! КРАН ТРЕБЕ ЗА НЕГО!

    19:26 28.10.2025

  • 6 Гост

    45 3 Отговор
    Всеки бие някой. Нетаняхото трепе тия нещастни хора. Тръмпа млати някви предполагаеми наркоси на лодки, Вовата продължава да бие укрите... Направо Земята се е превърнала в някакъв хаос от безумия.

    19:27 28.10.2025

  • 7 Интересно

    29 6 Отговор
    ЕС няма ли да осъди този акт на агресия? Или тази агресия е политически и финансово изгодна за ЕС?

    19:33 28.10.2025

  • 8 Мацкай, Биби!

    4 23 Отговор
    Вчера група хамасци изкопали голяма дупка. После докарали тялото на загинал израелец, изсипали го в дупката и я закопали. След това извикали представителите на Червения кръст и започнали да откопават. Предали тялото. Всичко това заснето от разузнавателния дрон, кръжащ високо над тях.

    Друг случай - хамасци предали части от някакво тяло. Толкова били намерили. След ДНК проверка се оказало, че това са липсващите органи на тяло, предадено няколко дни по-рано.

    Коментиран от #10, #25

    19:34 28.10.2025

  • 9 Дориана

    21 3 Отговор
    Казах ви, че войната продължава. Тръмп нищо не е постигнал освен освобождаването на заложниците и то не всичките. Така, че беше ясно , че Тръмп се проваля и при Израел. Глупаво и наивно беше от негова страна да си мисли, че Хамас ще се разоръжат. На практика те участват във властта и я контролират. Но , всичките му действия се базират на дебелото му его , затова прави една след друга грешки.

    19:37 28.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Директора

    15 1 Отговор
    Тоя се оказа бетер Зеления!!!

    19:39 28.10.2025

  • 12 на руслямийти

    3 12 Отговор
    пак им разширяват ивицата Гаza

    19:40 28.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    17 2 Отговор
    Какво търсят хората на терориста Сатаняху в Га-за? По какво се отличава от Хитлер? Защо ЕС и НАТО не доставят оръжия на палестинците да се защитават от терористите?
    Да видим дали съм отгатнал какво реже.

    Коментиран от #27

    19:48 28.10.2025

  • 15 Гост

    13 2 Отговор
    Това е еврейското разбиране за спазване на примирие и договори.
    За тях няма нито закони ,нито задръжки. Поведение на най-низши примати.

    19:49 28.10.2025

  • 16 Израел никога не е искал

    14 3 Отговор
    Да спре да убива, да убива, убива. Терористична държава.

    19:50 28.10.2025

  • 17 Е тва е "примирие" според чфутите

    12 2 Отговор
    да нанесат мощни удари в ивицата Гааза..... с подарени от САЩ бомби .... жалко че не отрязаха пред медиите главите на заложниците.... Няма верно по голяма смет от чфута на тая планета

    19:53 28.10.2025

  • 18 МИРЪТ НА ТРЪМПИ

    8 1 Отговор
    Беше кратък.

    19:57 28.10.2025

  • 19 От самото начало

    14 2 Отговор
    бе ясно, че на тези фашисти наречени евреи и олицетворение на злото, не може да се вярва.

    19:58 28.10.2025

  • 20 Някой

    6 0 Отговор
    Айде, едно примирие по-малко за Тръмп. Мъчи се човека, но не му се получава.

    19:59 28.10.2025

  • 21 Няма да се забрави геноцида

    12 2 Отговор
    И НЕ е нужно да убиеш само 100-200 мизерни израелеца. С отрова ще бъдат избити с милиони... и няма сила на света която да ги спаси. И не е задължително мусюлмани да са тези които възмездие ще наложат..даже съм сигурен че ще са християни особенно след като папата ги анатемоса ....

    19:59 28.10.2025

  • 22 Всеки българин

    12 2 Отговор
    Трябва да отрови поне по 2-ма израелеца. Барманите поне по 200 . Тва не са хора, Това са низши примати

    20:03 28.10.2025

  • 23 Вараваказа

    9 2 Отговор
    Тази напаст Божия изби поне 20000 дечица.Аз вече заобичах таз най-хуманна нация.Онези със свастиките и тези със давидовата звезда са събратя.Кланящи се на един и същи идол.

    20:08 28.10.2025

  • 24 123

    8 2 Отговор
    Хамас е създадена от Израел с цел да си намира причина за унищожение на палестинците.

    20:13 28.10.2025

  • 25 Бар мицва

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мацкай, Биби!":

    Гнусните им танци,на едни мъже с дълги плитки и черни шапки в Ютуба.Такава отврат.

    20:14 28.10.2025

  • 26 А трудно ли е да напишете

    11 1 Отговор
    Че Израелският премиер Бенямин Нетаняху е долен мръсен боклук? Много ли ви е трудничко да го кажете ?

    20:14 28.10.2025

  • 27 Стенли

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Много точно казано и аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Хамас но но границата е много тънка между тероризма и борбата за земята на която си роден в този аспект как да наречем нашите възстаници от априлското въстание, терористи защото са възстанали срещу законната османска власт или борци за свобода 🤔

    20:18 28.10.2025

  • 28 Всеки израелец който

    7 1 Отговор
    Направи грешката да дойде в България ще бъде отровен. Българите мразят ционистите до мозъка на костите си. И впрочем: Относно Александър Оскар
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди ли е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    20:20 28.10.2025

  • 29 Наистина проклето племе

    7 0 Отговор
    направо ми скапаха вечерта.

    20:20 28.10.2025

  • 30 КАЗАХ!

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос":

    Убий убийците Хамаз! Ти чул ли си израелски войник да е изнасилил палестинка или да е отвлякъл за заложник палестински младежи?

    20:27 28.10.2025

  • 31 Мнение

    1 0 Отговор
    Хамас започнаха всичко и те отново го продължават ... и после някой им е виновен.
    Какво очакват да се случи? Ще има ответни удари и то жестоки, жалко за невинните, но вината е изцяло на Хамас и то от самото начало.

    20:44 28.10.2025