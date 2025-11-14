„Епстийн е проблем на демократите“: Тръмп настоява за проверка на Клинтън и Хофман

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е поискал от Министерството на правосъдието да разследва предполагаемите връзки на Джефри Епстийн с банката „Джей Пи Морган“ и няколко видни представители на Демократическата партия, включително бившия президент Бил Клинтън, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Искането на Тръмп последва публикуването на хиляди документи от конгресна комисия, които повдигнаха нови въпроси относно отношенията на президента с осъдения сексуален престъпник.

Освен Клинтън, който се е сприятелил с Епстийн в началото на новия век, Тръмп посочи, че е поискал разследване и на бившия министър на финансите Лари Съмърс и на Рийд Хофман, основател на „Линкдин“ и известен донор на Демократическата партия.

„Епстийн беше демократ и той е проблем на демократите, а не на републиканците! Всички знаят за него, не губете времето си с Тръмп. Имам страна за управляване!“, написа президентът в социалните мрежи.

Министерството на правосъдието засега не е коментирало изказванията на Тръмп, а реакция няма и от „Джей Пи Морган“ и другите споменати лица.

Проучване на Ройтерс/Ипсос от октомври показва, че въпреки че около 90% от републиканците одобряват работата на Тръмп като цяло, само 40% подкрепят поведението му по отношение на аферата „Епстийн“.