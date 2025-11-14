Новини
Свят »
САЩ »
„Епстийн е проблем на демократите“: Тръмп настоява за проверка на Клинтън и Хофман

„Епстийн е проблем на демократите“: Тръмп настоява за проверка на Клинтън и Хофман

14 Ноември, 2025 19:55 553 9

  • доналд тръмп-
  • клинтън-
  • хофман-
  • джефри епстийн

Президентът обвинява опонентите си и отхвърля обвинения към себе си

„Епстийн е проблем на демократите“: Тръмп настоява за проверка на Клинтън и Хофман - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е поискал от Министерството на правосъдието да разследва предполагаемите връзки на Джефри Епстийн с банката „Джей Пи Морган“ и няколко видни представители на Демократическата партия, включително бившия президент Бил Клинтън, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Искането на Тръмп последва публикуването на хиляди документи от конгресна комисия, които повдигнаха нови въпроси относно отношенията на президента с осъдения сексуален престъпник.

Освен Клинтън, който се е сприятелил с Епстийн в началото на новия век, Тръмп посочи, че е поискал разследване и на бившия министър на финансите Лари Съмърс и на Рийд Хофман, основател на „Линкдин“ и известен донор на Демократическата партия.

„Епстийн беше демократ и той е проблем на демократите, а не на републиканците! Всички знаят за него, не губете времето си с Тръмп. Имам страна за управляване!“, написа президентът в социалните мрежи.

Министерството на правосъдието засега не е коментирало изказванията на Тръмп, а реакция няма и от „Джей Пи Морган“ и другите споменати лица.

Проучване на Ройтерс/Ипсос от октомври показва, че въпреки че около 90% от републиканците одобряват работата на Тръмп като цяло, само 40% подкрепят поведението му по отношение на аферата „Епстийн“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куратор

    1 1 Отговор
    Бойко няма пари да плати втората партита Ф-16.

    Коментиран от #9

    19:58 14.11.2025

  • 2 САКС КРЪВОСМЕСИТЕЛ

    2 2 Отговор
    Саксите всички сме извратеняци.

    19:59 14.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    1 1 Отговор
    Иначе Доналд изглежда доста приятелски настроен на снимките му с Епстийн, а сега, когато е мъртъв, вече не му е приятел...?!😯

    20:04 14.11.2025

  • 5 Майна

    0 1 Отговор
    Знаех си , че това му беше коз да не ги вади...наведнъж
    Браво, Тръмп!

    20:05 14.11.2025

  • 6 ?????

    1 0 Отговор
    Писах го вече.
    Там е такъв караминьол, че ако го разръчкат няма да има неоцапан.
    И всички го знаят и все пак хем сърби хем боли.
    Както се казва стискаме палци и за двете противоборстващи страни.

    20:08 14.11.2025

  • 7 Педофилът

    0 0 Отговор
    Вика:Дръжте педофилите!

    20:13 14.11.2025

  • 8 Как

    0 0 Отговор
    Се вика - кой авал , авал ! Кака вече не е к/ва !

    20:14 14.11.2025

  • 9 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Куратор":

    дедо дончо ще го накара да плати от барселонските сметки и чекмеджаците при него нема пет шес.

    20:20 14.11.2025