В ООН гласуват плана на Тръмп за ивицата Газа в понеделник, Русия настоява за формулата "две държави"

На 17 ноември Съветът за сигурност на ООН ще гласува по проекта на резолюция, изготвен от САЩ, в подкрепа на мирния план на президента на Доналд Тръмп за ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Постоянната мисия на Сиера Леоне към ООН.
Постоянната мисия на Русия към ООН съобщи в петък, че Москва "е била принудена" да подготви алтернативен проект на резолюция на американската за постигане на устойчив мир в Газа. Руският документ възлага на генералния секретар на ООН да подготви доклад до Съвета за сигурност, в който да бъдат очертани вариантите за прилагане на съответните разпоредби на плана на Тръмп.
Руснаците подчертават "ключовото значение на запазването на международната правна рамка за близкоизточно уреждане", основано на решението за „две държави“, което е разработвано в продължение на много десетилетия. Руската мисия е убедена, че резолюциите на Съвета за сигурност на ООН трябва да потвърдят фундаментални решения и принципи, преди всичко решението за две държави за палестино-израелския мирен процес.
По-рано Постоянната мисия на САЩ в ООН съобщи, че американският проект за резолюция включва разпоредби, подкрепящи „международни стабилизационни сили“ и осигуряващи „стабилно, сигурно, мирно и проспериращо бъдеще за палестинците в Газа без Хамас“. Мисията на САЩ съобщи, че води преговори за резолюцията си в Съвета за сигурност на ООН от началото на ноември.
Списъкът с лица, които ще служат в Палестинския комитет и ще управляват Ивицата Газа през преходния период, вече е одобрен, заяви турският външен министър Хакан Фидан по телевизионния канал A Haber.
„Необходимо е да се ускори доставката на медицински консумативи, основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост в Газа. Трябва да се организират временни жилища. В тази връзка изпълнението на съответния проект в Съвета за сигурност на ООН е от решаващо значение. Както знаете, един от най-важните въпроси там е създаването на неполитически комитет, съставен от палестинци, който ще регулира ежедневието в Газа, включително въпросите за електричеството, водата, храната и т.н. Имената на членовете на този комитет вече са определени. Хамас многократно е заявявал готовността си да прехвърли управлението на Газа на този палестински комитет“, каза министърът.
Той подчерта, че това са личности извън политическата арена, но които са „добре познати и приети в региона“. Според Фидан обаче, за да се приложи механизмът за управление на Газа, е необходимо да се реши въпросът „как ще бъде структурирана връзката между Съвета за мир - органът, предложен от САЩ - и този комитет“.
„Палестинският комитет ще поеме ежедневното управление на Газа. Ще трябва да се създадат полицейски сили, което ще отнеме време. Именно това забавяне във времето създава уязвимост. През този период ще бъде трудно да се осигури необходимото количество хуманитарна помощ. Понякога е трудно да се предотвратят нарушения, които водят до загуба на човешки живот и кланета. Американската намеса в този процес е изключително важна“, отбеляза външният министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос до купейките
Коментиран от #2, #3, #6, #11, #12, #13, #15, #22
07:26 16.11.2025
2 Руска кал
До коментар #1 от "Въпрос до купейките":Търсят път за виза за САЩ да пратят децата си да торят и пълнят тоалетните в Сан Франциско. Питай Лавров.
Коментиран от #14
07:27 16.11.2025
3 Русия е ГАЗПРОМ с водка
До коментар #1 от "Въпрос до купейките":И да им дадат на западняците тръби.
Коментиран от #5
07:28 16.11.2025
4 Медведев, Ротенберг, Мишустин, Чубайс, Ш
Коментиран от #8
07:30 16.11.2025
5 Какво лошо има
До коментар #3 от "Русия е ГАЗПРОМ с водка":Защо да не дадат на запада тръби?
07:31 16.11.2025
6 Гастроентеролог с кожена сонда
До коментар #1 от "Въпрос до купейките":Колоноскопия, да те запиша ли и теб, че Прайд няма да има?
07:31 16.11.2025
7 Израел
Остана само Русия
И светът ще е по добро място
07:32 16.11.2025
8 Шаломов
До коментар #4 от "Медведев, Ротенберг, Мишустин, Чубайс, Ш":И аз съм чистокръвен руснак. 🙈🙈🙈
07:33 16.11.2025
9 Pyccкий Карлик
Расийката прошу да си настоява домой, когдато никой не я спрашивает и срамежливо да си праизвежда роботите и ония Орешници и Буревестници пълни със стари тряпки, газети и ферментирала боза. След еще Четири Года пробвайте пак, наздоровья.
Мила майко.....този pyccки ме убива 😄😄👍
Коментиран от #17
07:34 16.11.2025
11 ФАКТ
До коментар #1 от "Въпрос до купейките":Хапват си от западната трапеза.
07:34 16.11.2025
12 си пън
До коментар #1 от "Въпрос до купейките":господарите ходят където искат
Коментиран от #16, #18
07:35 16.11.2025
13 Отговор
До коментар #1 от "Въпрос до купейките":Ивът русофоби!
07:36 16.11.2025
14 центавос
До коментар #2 от "Руска кал":а ние защо вършим същото тука
Коментиран от #21
07:36 16.11.2025
15 Путин
До коментар #1 от "Въпрос до купейките":Не можем да си направим сами ООН с Венецуела, Иран и Севена Корея.
А и децата ни са на запад.
Няма как да воюваме и налагаме санкции на запада, докато децата ни са там.
Коментиран от #19
07:37 16.11.2025
16 ФАКТ
До коментар #12 от "си пън":Вече не ходят никъде. Западът спря визите за "господарите". Сега са господари само на блатата.
07:38 16.11.2025
17 центавос
До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":навсякъде си е у тях
07:38 16.11.2025
18 Ахахах
До коментар #12 от "си пън":На Лавров не му дадоха виза за САЩ миналата година. Егати Господарите 🙈🙈🙈
07:39 16.11.2025
19 Pyccкий Карлик
До коментар #15 от "Путин":"...Няма как да налагаме санкции на запада..."
Напротив !!!
Миналата седмица Русия наложи тежки санкции на 30 японски лица от малцинствата да стъпват в Камчатка и въртят бизнес там. От потрес в Япония спуснаха знамената наполовина, Рассия снова надхитри всички 😁
Коментиран от #20, #23
07:42 16.11.2025
20 Даже и копейките не стъпват
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":Убил се е някой да ходи в Русия.
07:47 16.11.2025
21 Ахахах
До коментар #14 от "центавос":Ти Русия ли си?
07:55 16.11.2025
22 Отговор до цървулчето
До коментар #1 от "Въпрос до купейките":Клатятмайкатииженати.
08:17 16.11.2025
23 Жуже
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":В Япония няма "малцинства", като в твоята махала. Икономически санкции на РФ срещу Япония, биха имали доста тежки последици за джапанките.
08:21 16.11.2025