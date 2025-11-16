Новини
В ООН гласуват плана на Тръмп за ивицата Газа в понеделник, Русия настоява за формулата "две държави"

16 Ноември, 2025 07:14, обновена 16 Ноември, 2025 07:24 692 23

Списъкът с палестинци, които ще управляват анклава през преходния период, вече е одобрен, заяви турският външен министър Хакан Фидан

В ООН гласуват плана на Тръмп за ивицата Газа в понеделник, Русия настоява за формулата "две държави" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 17 ноември Съветът за сигурност на ООН ще гласува по проекта на резолюция, изготвен от САЩ, в подкрепа на мирния план на президента на Доналд Тръмп за ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Постоянната мисия на Сиера Леоне към ООН.

Постоянната мисия на Русия към ООН съобщи в петък, че Москва "е била принудена" да подготви алтернативен проект на резолюция на американската за постигане на устойчив мир в Газа. Руският документ възлага на генералния секретар на ООН да подготви доклад до Съвета за сигурност, в който да бъдат очертани вариантите за прилагане на съответните разпоредби на плана на Тръмп.

Руснаците подчертават "ключовото значение на запазването на международната правна рамка за близкоизточно уреждане", основано на решението за „две държави“, което е разработвано в продължение на много десетилетия. Руската мисия е убедена, че резолюциите на Съвета за сигурност на ООН трябва да потвърдят фундаментални решения и принципи, преди всичко решението за две държави за палестино-израелския мирен процес.

По-рано Постоянната мисия на САЩ в ООН съобщи, че американският проект за резолюция включва разпоредби, подкрепящи „международни стабилизационни сили“ и осигуряващи „стабилно, сигурно, мирно и проспериращо бъдеще за палестинците в Газа без Хамас“. Мисията на САЩ съобщи, че води преговори за резолюцията си в Съвета за сигурност на ООН от началото на ноември.

Списъкът с лица, които ще служат в Палестинския комитет и ще управляват Ивицата Газа през преходния период, вече е одобрен, заяви турският външен министър Хакан Фидан по телевизионния канал A Haber.

„Необходимо е да се ускори доставката на медицински консумативи, основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост в Газа. Трябва да се организират временни жилища. В тази връзка изпълнението на съответния проект в Съвета за сигурност на ООН е от решаващо значение. Както знаете, един от най-важните въпроси там е създаването на неполитически комитет, съставен от палестинци, който ще регулира ежедневието в Газа, включително въпросите за електричеството, водата, храната и т.н. Имената на членовете на този комитет вече са определени. Хамас многократно е заявявал готовността си да прехвърли управлението на Газа на този палестински комитет“, каза министърът.

Той подчерта, че това са личности извън политическата арена, но които са „добре познати и приети в региона“. Според Фидан обаче, за да се приложи механизмът за управление на Газа, е необходимо да се реши въпросът „как ще бъде структурирана връзката между Съвета за мир - органът, предложен от САЩ - и този комитет“.

„Палестинският комитет ще поеме ежедневното управление на Газа. Ще трябва да се създадат полицейски сили, което ще отнеме време. Именно това забавяне във времето създава уязвимост. През този период ще бъде трудно да се осигури необходимото количество хуманитарна помощ. Понякога е трудно да се предотвратят нарушения, които водят до загуба на човешки живот и кланета. Американската намеса в този процес е изключително важна“, отбеляза външният министър.


САЩ
