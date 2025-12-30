България и еврото: какво пишат чуждите медии

България съвсем скоро ще стане 21-ият член на еврозоната. За страната европейска валутата ще е като инструмент за затвърждаването на мястото ѝ в западния свят, пише НЦЦ. И други чужди медии гледат към България.
България ще стане 21-вата страна членка на еврозоната , след като на 1 януари приеме общата европейска валута. Политиците в Брюксел и София се надяват, че това ще даде тласък на икономиката на най-бедната страна в ЕС и ще затвърди нейната прозападна траектория, посочва британският вестник "Гардиън".
Въпреки изтъкваните ползи обаче българите са разединени, пише още изданието и цитира неотдавнашно проучване на Министерството на финансите, което показва, че 45% от гражданите са против приемането на единната европейска валута. В тази връзка "Гардиън" припомня за срамните сцени в парламента през юни, когато депутати от проруската партия "Възраждане " блокираха трибуната.
Петър Ганев, старши научен сътрудник в Института за пазарна икономика, казва пред "Гардиън", че разделението по въпроса за еврото е симптоматично за политическото напрежение в България. "Страната е разделена в почти всичко, което можете да си представите. Така след политическата нестабилност се озовахме в много враждебна политическа среда", казва Ганев.
Въпреки че политическата драма е малко вероятно да попречи на приемането на еврото, много хора се опасяват, че цените ще скочат, а други – че така България ще загуби част от своята идентичност. В тази връзка британското издание припомня необоснованото изказване на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че българите щели да загубят спестяванията си след присъединяването към еврото. Междувременно стана пределно ясно, че мрежа от свързани с Русия дезинформационни кампании в социалните медии е имала за цел да подкопае подкрепата за еврото.
Попитан за предполагаемото руско влияние върху общественото мнение за еврото, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис казва, че за никого не е тайна, че Русия води хибридна война срещу Европа . "Става дума за провокации, саботажни действия, нарушаване на европейското въздушно пространство, намеса в политическите процеси в Европейския съюз и в други страни, както и разпространяване на дезинформация".
Какво казват българите пред чуждите медии?
И все пак 51% от българските граждани одобряват приемането на еврото, показва още проучването на финансовото министерство. "В дългосрочен план еврото ще бъде от полза за икономиката на страната", казва пред "Гардиън" 35-годишната Мария Валентинова, фармацевтка от София. Тя се радва, че шестгодишният ѝ син ще расте в страна, която е част от еврозоната.
Още мнения от България откриваме в обширна публикация на "Политико", която ясно описва настроенията в страната в навечерието на въвеждането на общата европейска валута. Според 55-годишната Петя Спасова, ортопед в София, България се присъединява към еврото в много неподходящ момент. "Първо, страната е политически много нестабилна, а самата еврозона е изправена пред сериозни проблеми. Като най-бедната държава членка на ЕС, ние няма да останем незасегнати от тези проблеми", казва тя пред "Политико".
Против приемането на еврото е и 53-годишният Светослав Бонински от Габрово: "Видяхме как Хърватия и Гърция затънаха в дългове, след като приеха еврото. Не искам България да тръгне по същия път", казва шофьорът на камион пред "Политико".
20-годишната Натали Илиева, която следва политология, приема присъединяването към еврозоната като крачка напред. "Това е положително развитие както за обществото, така и за страната. Очаквам, че това ще спомогне за растежа на икономиката и ще затвърди позицията на България в Европа. За обикновените хора това ще улесни нещата, особено при пътувания, тъй като ще използваме една и съща валута."
На въпрос какво трябваше да направят политиците и институциите, за да улеснят прехода към еврото за обикновените хора, 73-годишният Атон Теофилов, продавач на плодове и зеленчуци на пазара в Перник, отговаря: "Ако ме питате, трябва да се отървем от половината депутати в парламента – те получават солидни заплати и са тежест за данъкоплатците - като паразити, които не вършат никаква значима работа."
"Важен е сигналът, който изпраща България с еврото"
За много икономисти случаят с България е интересен най-вече защото присъединяването протича без особени сътресения, пише на свой ред швейцарският "Нойце Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ). Европейската централна банка (ЕЦБ) го оценява като успех. Но дори и технически всичко да върви по план, политическата ситуация е напрегната: сред населението гневът и неудовлетворението от ниските доходи и ширещата се корупция са огромни, посочва изданието и припомня, че според "Трансперънси интернешънъл" България е втората най-корумпирана страна в Европейския съюз (ЕС).
По-важен от икономическите ефекти е сигналът, който изпраща присъединяването към еврозоната: в България еврото символизира връзката с Европа. В този смисъл общата европейска валутата ще е в България като инструмент за затвърждаването на мястото на страната в западния свят, се казва още в публикацията на НЦЦ.
1 Сатана Z
17:20 30.12.2025
3 Много прости са тези българи
17:22 30.12.2025
4 В банките
17:22 30.12.2025
5 Факти
17:23 30.12.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Сатана Z":от 1 януари си хващайте чукалата за РФ с рублите-най ценната валута и вокзал-Москва!!! поздрави от Сашка с песента-левовете в марки сменям аз....ама вие сте млади копеи , ЕС ви охрани , и много взехте да джафкате
17:24 30.12.2025
8 Умрел номер 21
17:24 30.12.2025
9 що така
17:25 30.12.2025
10 Последния Софиянец
17:25 30.12.2025
Инфлацията в Хърватия, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), беше около 4,00% в края на 2025 г., намалявайки спрямо предходните месеци, като през ноември тя показа 4,3%, а през октомври - около 4,0%. Последните данни сочат продължаващо покачване на цените на жилищата, комуналните услуги и храните, въпреки че транспортните разходи отбелязаха спад.
17:25 30.12.2025
12 Смешник
17:25 30.12.2025
13 Евраци ще има
17:26 30.12.2025
14 Умните котаци
17:27 30.12.2025
15 БОЦ - ко
Но еврото на дядо Мраз остави...
Копейкаджиите ясно да го разберат,
Българите сме избрали своя път !!!
17:28 30.12.2025
16 ДПСар от новите
17:29 30.12.2025
17 Ало,котенце
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Марки отдавна няма,заблудила си се от плюене по копейките
17:31 30.12.2025
18 1488
17:31 30.12.2025
19 Сатана Z
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Знаеш ли как се бие "мачЕ у дирек"?Ще научиш!
17:31 30.12.2025
20 БОЦ - ко
До коментар #6 от "Коуега":"Другарю" Коуега,
Явно комуняга те "натега"...
17:32 30.12.2025
22 Kak пък с "наливане на пари " се държи
До коментар #10 от "Последния Софиянец":ниска инфлация, като е точно обратното.
17:33 30.12.2025
23 Гръм и мълнии
17:33 30.12.2025
25 Вече могат да си купуват банани с евраци
17:33 30.12.2025
26 Приготвяй
До коментар #19 от "Сатана Z":сатанинските пари. Че без тях от утре ще ми ядеш .......
17:34 30.12.2025
27 Коуега
До коментар #20 от "БОЦ - ко":Така е,брат ми...с ръката си,доста ми го натяга
17:34 30.12.2025
28 Комуноидите обезцениха
До коментар #25 от "Вече могат да си купуват банани с евраци":лева до 1997 г. За какво ни е този лев?
17:35 30.12.2025
29 Бая са те
До коментар #15 от "БОЦ - ко":Боцнали
17:36 30.12.2025
30 Ти пък къде седна при българите,
До коментар #15 от "БОЦ - ко":син венец?
17:36 30.12.2025
31 Курд Околянов
17:37 30.12.2025
32 Човека ти го каза
До коментар #17 от "Ало,котенце":Млад копей си и не ги знаеш тези работи.
Имаше такава чалга, когато хляба беше по 500 лв.
17:39 30.12.2025
33 Активист на ГЕРБ
До коментар #32 от "Човека ти го каза":И заплатите по милион и половина лева.
17:41 30.12.2025
34 Четвъртата нац. катастрофа
До коментар #1 от "Сатана Z":се състоя на 9-ти септември 1944 г.
17:42 30.12.2025
35 Мими
17:42 30.12.2025
36 Мия чинии
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мия Чинии и Туалетни , подстригвам и кастрирам Кучета и Котараци . Слава !
17:43 30.12.2025
37 Не се впрягай!
До коментар #36 от "Мия чинии":Това можеш, това правиш.
17:45 30.12.2025
38 Лев
Според Дойче Веле, какво се очакваше да е социологическото изследване поръчано от Теменужка Петкова на Алфа Рисърч...как Боряна Димитрова да вземе парите от финансовото министерство, ако не докара резултата до 51 процента за еврото???
Днес в Пресечна точка по Нова ТВ една мисирка каза, че основанието на хората че губим част от държавността си било мантра, тъй като не губим знамето и герба. Цветанка Андреева пък допълни, че еврото е наша валута, защото сме били европейци. От трима анализатори в Нова нито един не защитаваше лева - е те това е "обективна журналистика"...толкова "обективна" колкото на Цънцарова.
Питам се утре Урсула, като каже че се забраняват националните знамена и се издига навсякъде в Европа само европейския флаг, какво ще каже първата анализаторка тогава?...Е все ще смени плочата, все ще има нови опорки на евроатлантическите абдали то е ясно.
17:45 30.12.2025
39 оня с питон.я
17:47 30.12.2025
40 Лев
17:48 30.12.2025
41 Така е, Левче
До коментар #38 от "Лев":И децата ще ни земат, и зорлем джендъри ще ни направят.
Излазай на мегдана да протестираш.
17:48 30.12.2025
43 Данко Харсъзина
17:53 30.12.2025