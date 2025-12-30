България и еврото: какво пишат чуждите медии

България съвсем скоро ще стане 21-ият член на еврозоната. За страната европейска валутата ще е като инструмент за затвърждаването на мястото ѝ в западния свят, пише НЦЦ. И други чужди медии гледат към България.

България ще стане 21-вата страна членка на еврозоната , след като на 1 януари приеме общата европейска валута. Политиците в Брюксел и София се надяват, че това ще даде тласък на икономиката на най-бедната страна в ЕС и ще затвърди нейната прозападна траектория, посочва британският вестник "Гардиън".

Въпреки изтъкваните ползи обаче българите са разединени, пише още изданието и цитира неотдавнашно проучване на Министерството на финансите, което показва, че 45% от гражданите са против приемането на единната европейска валута. В тази връзка "Гардиън" припомня за срамните сцени в парламента през юни, когато депутати от проруската партия "Възраждане " блокираха трибуната.

Петър Ганев, старши научен сътрудник в Института за пазарна икономика, казва пред "Гардиън", че разделението по въпроса за еврото е симптоматично за политическото напрежение в България. "Страната е разделена в почти всичко, което можете да си представите. Така след политическата нестабилност се озовахме в много враждебна политическа среда", казва Ганев.

Въпреки че политическата драма е малко вероятно да попречи на приемането на еврото, много хора се опасяват, че цените ще скочат, а други – че така България ще загуби част от своята идентичност. В тази връзка британското издание припомня необоснованото изказване на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че българите щели да загубят спестяванията си след присъединяването към еврото. Междувременно стана пределно ясно, че мрежа от свързани с Русия дезинформационни кампании в социалните медии е имала за цел да подкопае подкрепата за еврото.

Попитан за предполагаемото руско влияние върху общественото мнение за еврото, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис казва, че за никого не е тайна, че Русия води хибридна война срещу Европа . "Става дума за провокации, саботажни действия, нарушаване на европейското въздушно пространство, намеса в политическите процеси в Европейския съюз и в други страни, както и разпространяване на дезинформация".

Какво казват българите пред чуждите медии?

И все пак 51% от българските граждани одобряват приемането на еврото, показва още проучването на финансовото министерство. "В дългосрочен план еврото ще бъде от полза за икономиката на страната", казва пред "Гардиън" 35-годишната Мария Валентинова, фармацевтка от София. Тя се радва, че шестгодишният ѝ син ще расте в страна, която е част от еврозоната.

Още мнения от България откриваме в обширна публикация на "Политико", която ясно описва настроенията в страната в навечерието на въвеждането на общата европейска валута. Според 55-годишната Петя Спасова, ортопед в София, България се присъединява към еврото в много неподходящ момент. "Първо, страната е политически много нестабилна, а самата еврозона е изправена пред сериозни проблеми. Като най-бедната държава членка на ЕС, ние няма да останем незасегнати от тези проблеми", казва тя пред "Политико".

Против приемането на еврото е и 53-годишният Светослав Бонински от Габрово: "Видяхме как Хърватия и Гърция затънаха в дългове, след като приеха еврото. Не искам България да тръгне по същия път", казва шофьорът на камион пред "Политико".

20-годишната Натали Илиева, която следва политология, приема присъединяването към еврозоната като крачка напред. "Това е положително развитие както за обществото, така и за страната. Очаквам, че това ще спомогне за растежа на икономиката и ще затвърди позицията на България в Европа. За обикновените хора това ще улесни нещата, особено при пътувания, тъй като ще използваме една и съща валута."

На въпрос какво трябваше да направят политиците и институциите, за да улеснят прехода към еврото за обикновените хора, 73-годишният Атон Теофилов, продавач на плодове и зеленчуци на пазара в Перник, отговаря: "Ако ме питате, трябва да се отървем от половината депутати в парламента – те получават солидни заплати и са тежест за данъкоплатците - като паразити, които не вършат никаква значима работа."

"Важен е сигналът, който изпраща България с еврото"

За много икономисти случаят с България е интересен най-вече защото присъединяването протича без особени сътресения, пише на свой ред швейцарският "Нойце Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ). Европейската централна банка (ЕЦБ) го оценява като успех. Но дори и технически всичко да върви по план, политическата ситуация е напрегната: сред населението гневът и неудовлетворението от ниските доходи и ширещата се корупция са огромни, посочва изданието и припомня, че според "Трансперънси интернешънъл" България е втората най-корумпирана страна в Европейския съюз (ЕС).

По-важен от икономическите ефекти е сигналът, който изпраща присъединяването към еврозоната: в България еврото символизира връзката с Европа. В този смисъл общата европейска валутата ще е в България като инструмент за затвърждаването на мястото на страната в западния свят, се казва още в публикацията на НЦЦ.