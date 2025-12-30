Новини
България и еврото: какво пишат чуждите медии

30 Декември, 2025 17:17 1 232 43

По-важен от икономическите ефекти е сигналът, който изпраща присъединяването към еврозоната: в България еврото символизира връзката с Европа

България и еврото: какво пишат чуждите медии - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

България съвсем скоро ще стане 21-ият член на еврозоната. За страната европейска валутата ще е като инструмент за затвърждаването на мястото ѝ в западния свят, пише НЦЦ. И други чужди медии гледат към България.

България ще стане 21-вата страна членка на еврозоната , след като на 1 януари приеме общата европейска валута. Политиците в Брюксел и София се надяват, че това ще даде тласък на икономиката на най-бедната страна в ЕС и ще затвърди нейната прозападна траектория, посочва британският вестник "Гардиън".

Въпреки изтъкваните ползи обаче българите са разединени, пише още изданието и цитира неотдавнашно проучване на Министерството на финансите, което показва, че 45% от гражданите са против приемането на единната европейска валута. В тази връзка "Гардиън" припомня за срамните сцени в парламента през юни, когато депутати от проруската партия "Възраждане " блокираха трибуната.

Петър Ганев, старши научен сътрудник в Института за пазарна икономика, казва пред "Гардиън", че разделението по въпроса за еврото е симптоматично за политическото напрежение в България. "Страната е разделена в почти всичко, което можете да си представите. Така след политическата нестабилност се озовахме в много враждебна политическа среда", казва Ганев.

Въпреки че политическата драма е малко вероятно да попречи на приемането на еврото, много хора се опасяват, че цените ще скочат, а други – че така България ще загуби част от своята идентичност. В тази връзка британското издание припомня необоснованото изказване на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, че българите щели да загубят спестяванията си след присъединяването към еврото. Междувременно стана пределно ясно, че мрежа от свързани с Русия дезинформационни кампании в социалните медии е имала за цел да подкопае подкрепата за еврото.

Попитан за предполагаемото руско влияние върху общественото мнение за еврото, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис казва, че за никого не е тайна, че Русия води хибридна война срещу Европа . "Става дума за провокации, саботажни действия, нарушаване на европейското въздушно пространство, намеса в политическите процеси в Европейския съюз и в други страни, както и разпространяване на дезинформация".

Какво казват българите пред чуждите медии?

И все пак 51% от българските граждани одобряват приемането на еврото, показва още проучването на финансовото министерство. "В дългосрочен план еврото ще бъде от полза за икономиката на страната", казва пред "Гардиън" 35-годишната Мария Валентинова, фармацевтка от София. Тя се радва, че шестгодишният ѝ син ще расте в страна, която е част от еврозоната.

Още мнения от България откриваме в обширна публикация на "Политико", която ясно описва настроенията в страната в навечерието на въвеждането на общата европейска валута. Според 55-годишната Петя Спасова, ортопед в София, България се присъединява към еврото в много неподходящ момент. "Първо, страната е политически много нестабилна, а самата еврозона е изправена пред сериозни проблеми. Като най-бедната държава членка на ЕС, ние няма да останем незасегнати от тези проблеми", казва тя пред "Политико".

Против приемането на еврото е и 53-годишният Светослав Бонински от Габрово: "Видяхме как Хърватия и Гърция затънаха в дългове, след като приеха еврото. Не искам България да тръгне по същия път", казва шофьорът на камион пред "Политико".

20-годишната Натали Илиева, която следва политология, приема присъединяването към еврозоната като крачка напред. "Това е положително развитие както за обществото, така и за страната. Очаквам, че това ще спомогне за растежа на икономиката и ще затвърди позицията на България в Европа. За обикновените хора това ще улесни нещата, особено при пътувания, тъй като ще използваме една и съща валута."

На въпрос какво трябваше да направят политиците и институциите, за да улеснят прехода към еврото за обикновените хора, 73-годишният Атон Теофилов, продавач на плодове и зеленчуци на пазара в Перник, отговаря: "Ако ме питате, трябва да се отървем от половината депутати в парламента – те получават солидни заплати и са тежест за данъкоплатците - като паразити, които не вършат никаква значима работа."

"Важен е сигналът, който изпраща България с еврото"

За много икономисти случаят с България е интересен най-вече защото присъединяването протича без особени сътресения, пише на свой ред швейцарският "Нойце Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ). Европейската централна банка (ЕЦБ) го оценява като успех. Но дори и технически всичко да върви по план, политическата ситуация е напрегната: сред населението гневът и неудовлетворението от ниските доходи и ширещата се корупция са огромни, посочва изданието и припомня, че според "Трансперънси интернешънъл" България е втората най-корумпирана страна в Европейския съюз (ЕС).

По-важен от икономическите ефекти е сигналът, който изпраща присъединяването към еврозоната: в България еврото символизира връзката с Европа. В този смисъл общата европейска валутата ще е в България като инструмент за затвърждаването на мястото на страната в западния свят, се казва още в публикацията на НЦЦ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    41 10 Отговор
    От 1 януари 4тата Национални катастрофа ще е Факт.

    Коментиран от #7, #34

    17:20 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Много прости са тези българи

    20 2 Отговор
    Това пишат и говорят

    17:22 30.12.2025

  • 4 В банките

    24 8 Отговор
    Банките не обменят евро, нямали на касата! Само ви прибират парите и не ви дават нищо. Мислете!

    17:22 30.12.2025

  • 5 Факти

    28 6 Отговор
    България и еврото: какво пишат чуждите медии ? Ами : На гол тумбак чифте пищови ! Това пишат !

    17:23 30.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 27 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    от 1 януари си хващайте чукалата за РФ с рублите-най ценната валута и вокзал-Москва!!! поздрави от Сашка с песента-левовете в марки сменям аз....ама вие сте млади копеи , ЕС ви охрани , и много взехте да джафкате

    Коментиран от #17, #19, #36

    17:24 30.12.2025

  • 8 Умрел номер 21

    10 1 Отговор
    Етикета на палеца на крака

    17:24 30.12.2025

  • 9 що така

    23 5 Отговор
    Ставаме клошарите в клуба на богатите.

    Коментиран от #21

    17:25 30.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    ЕЦБ и Евросистемата наливат луди пари да държат изкуствена ниска инфлация за да държат на власт корумпирани политици.И трябват свежи пари и най вече злато.

    Коментиран от #22

    17:25 30.12.2025

  • 11 Напиши коментар

    9 3 Отговор
    България не е Хърватия.Тук ще е ужасно

    Инфлацията в Хърватия, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), беше около 4,00% в края на 2025 г., намалявайки спрямо предходните месеци, като през ноември тя показа 4,3%, а през октомври - около 4,0%. Последните данни сочат продължаващо покачване на цените на жилищата, комуналните услуги и храните, въпреки че транспортните разходи отбелязаха спад.

    17:25 30.12.2025

  • 12 Смешник

    25 5 Отговор
    Огромна част от българите не желаят еврото Тиквата насила без референдум ни вкара в еврозоната за да се подмаже на началниците си

    17:25 30.12.2025

  • 13 Евраци ще има

    15 3 Отговор
    За всички от Урсула, за българи незнам,Тиквена държава

    17:26 30.12.2025

  • 14 Умните котаци

    10 2 Отговор
    Запазих валутата си. Тук някви котки от контейнера с боклуци мяцат

    17:27 30.12.2025

  • 15 БОЦ - ко

    3 12 Отговор
    С подаръците дядо Коледа се справи,
    Но еврото на дядо Мраз остави...
    Копейкаджиите ясно да го разберат,
    Българите сме избрали своя път !!!

    Коментиран от #29, #30

    17:28 30.12.2025

  • 16 ДПСар от новите

    10 2 Отговор
    Храните и заплатите ще поевтинеят с 50%..С 10 € на 1 януари няма да можеш да си купиш това,за което си дал 20 лева преди 1 януари.

    17:29 30.12.2025

  • 17 Ало,котенце

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Марки отдавна няма,заблудила си се от плюене по копейките

    Коментиран от #32

    17:31 30.12.2025

  • 18 1488

    4 3 Отговор
    абе ко ше праят П 0врьщане и Двуличие след 1ви януари ???

    Коментиран от #42

    17:31 30.12.2025

  • 19 Сатана Z

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Знаеш ли как се бие "мачЕ у дирек"?Ще научиш!

    Коментиран от #26

    17:31 30.12.2025

  • 20 БОЦ - ко

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Коуега":

    "Другарю" Коуега,
    Явно комуняга те "натега"...

    Коментиран от #27

    17:32 30.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Kak пък с "наливане на пари " се държи

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    ниска инфлация, като е точно обратното.

    17:33 30.12.2025

  • 23 Гръм и мълнии

    9 2 Отговор
    Не знам какво пишат, но със сигурност знам,че доста ни се присмиват.

    17:33 30.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вече могат да си купуват банани с евраци

    6 3 Отговор
    Валута нямат, но банани в изобилие!

    Коментиран от #28

    17:33 30.12.2025

  • 26 Приготвяй

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    сатанинските пари. Че без тях от утре ще ми ядеш .......

    17:34 30.12.2025

  • 27 Коуега

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "БОЦ - ко":

    Така е,брат ми...с ръката си,доста ми го натяга

    17:34 30.12.2025

  • 28 Комуноидите обезцениха

    2 8 Отговор

    До коментар #25 от "Вече могат да си купуват банани с евраци":

    лева до 1997 г. За какво ни е този лев?

    17:35 30.12.2025

  • 29 Бая са те

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "БОЦ - ко":

    Боцнали

    17:36 30.12.2025

  • 30 Ти пък къде седна при българите,

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "БОЦ - ко":

    син венец?

    17:36 30.12.2025

  • 31 Курд Околянов

    9 1 Отговор
    След еврото който си е цървул, пак ще си е цървул.

    17:37 30.12.2025

  • 32 Човека ти го каза

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ало,котенце":

    Млад копей си и не ги знаеш тези работи.
    Имаше такава чалга, когато хляба беше по 500 лв.

    Коментиран от #33

    17:39 30.12.2025

  • 33 Активист на ГЕРБ

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Човека ти го каза":

    И заплатите по милион и половина лева.

    17:41 30.12.2025

  • 34 Четвъртата нац. катастрофа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    се състоя на 9-ти септември 1944 г.

    17:42 30.12.2025

  • 35 Мими

    0 0 Отговор
    Чстито

    17:42 30.12.2025

  • 36 Мия чинии

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мия Чинии и Туалетни , подстригвам и кастрирам Кучета и Котараци . Слава !

    Коментиран от #37

    17:43 30.12.2025

  • 37 Не се впрягай!

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мия чинии":

    Това можеш, това правиш.

    17:45 30.12.2025

  • 38 Лев

    2 0 Отговор
    Това че 51 процента от българите са за еврото е толкова вярно, колкото че Добромир Живков от Маркет Линкс е независим социолог.
    Според Дойче Веле, какво се очакваше да е социологическото изследване поръчано от Теменужка Петкова на Алфа Рисърч...как Боряна Димитрова да вземе парите от финансовото министерство, ако не докара резултата до 51 процента за еврото???
    Днес в Пресечна точка по Нова ТВ една мисирка каза, че основанието на хората че губим част от държавността си било мантра, тъй като не губим знамето и герба. Цветанка Андреева пък допълни, че еврото е наша валута, защото сме били европейци. От трима анализатори в Нова нито един не защитаваше лева - е те това е "обективна журналистика"...толкова "обективна" колкото на Цънцарова.
    Питам се утре Урсула, като каже че се забраняват националните знамена и се издига навсякъде в Европа само европейския флаг, какво ще каже първата анализаторка тогава?...Е все ще смени плочата, все ще има нови опорки на евроатлантическите абдали то е ясно.

    Коментиран от #41

    17:45 30.12.2025

  • 39 оня с питон.я

    1 2 Отговор
    хаха. пращали сме сигнали. скоро Ганю ще праща сигнали до космоса от кофите на улицата. новажното е да сме в клуба на богатите и на копейките да им е зле.

    17:47 30.12.2025

  • 40 Лев

    0 1 Отговор
    Ани, ако четеш тази статия моля те коментирай я. Твоите анализи са изключително точки и си заслужава аудиторията да се запознае с тях.

    17:48 30.12.2025

  • 41 Така е, Левче

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Лев":

    И децата ще ни земат, и зорлем джендъри ще ни направят.
    Излазай на мегдана да протестираш.

    17:48 30.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    В България безспорно има корупция, но въобще не е втората най корумпирана страна в ЕС, нито е най бедната страна в ЕС. Ако мислите, че в ЕС няма корупция, жестоко се лъжете. Няма друга страна в ЕС, в която населението масово да има по 3-4 имота в България, а вече и по един в Гърция.

    17:53 30.12.2025