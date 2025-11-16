Новини
The Independent: Ветераните от Украйна твърдят, че НАТО не е готово за война с Русия
  Тема: Украйна

The Independent: Ветераните от Украйна твърдят, че НАТО не е готово за война с Русия

16 Ноември, 2025 10:45, обновена 16 Ноември, 2025 09:50 914 22

Вместо да се обучават украинци в Европа, има какво да се научи именно от тях, смята американка-доброволка

The Independent: Ветераните от Украйна твърдят, че НАТО не е готово за война с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинското разузнаване предупреждава, че руски дрон Lancet кръжи в небето над Краматорск, като чапла над рибарник, готова да удари.

На лаптоп се виждат многоекранни изображения на медици, тичащи през опустошена гора, руски войници под прицел на украинците, взривени бункери – ежедневен терор. Това е бъдещето на войната – и Западът не е готов за това, което може да се случи в открит конфликт с Русия: масови жертви и трансформация на битката, надхвърляща всичко, за което се подготвят армиите на НАТО, пише The Independent.

Още новини от Украйна

Лаптопът е за Ребека Мациоровски, американска доброволка-парамедик, която ръководи медицинските операции, евакуацията и обучението на цял батальон от мъже и жени на източния фронт на Украйна, под командването на 3-та бригада. В една конвенционална война тя би била майор. В този конфликт? Тя няма представа какъв е нейният ранг и още по-малко я интересува.

Но разкритията на този войник от фронтовата линия, която може да се похвали с рядкото постижение да е свалила руски дрон, атакуващ нейните пациенти, са смразяващи.

"Срещали сте се с екипи за обучение на НАТО. Говорили сте с НАТО, когато сте се върнали в Европа. Смятате ли, че те са готови за следващата война с Русия?“, питат я журналистите на британската медия.

"Не. Не, честно, малко съм уплашена“, отговаря тя – след повече от 40 месеца война тук.

Тя продължава да обяснява: "Ако поговорите с военни представители на НАТО, те ще ви уверят, че всичко е под контрол, че са добре оборудвани и подготвени. Но не мисля, че някой може да бъде подготвен за конфликт като този. Не мисля, че някой може.

И това, което ме тревожи, е, че докато те предлагат обучение в Европа за украинците, мисля, че би било добре да почерпят информация и обучение и от украинците.“

Мациоровски е преминала обучение със сили на НАТО през последната година и заявява, че това, което са го научили, е било подходящо за Афганистан и Ирак, но не и за Украйна.

"Когато отидох на обучение с НАТО, факторът с дроновете не беше включен. Беше предимно тактика, научена в предишната война. А тази тактика вече не важи, защото не се извършва линеен удар.


Оценка 4.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма начин

    24 2 Отговор
    Разликата между натовски боец и руски такъв е, че за единият това е работа, а за другият чест. Работата не предвижда саможертви и при сблъсък, първият винаги е готов да избяга.

    Коментиран от #18

    09:52 16.11.2025

  • 2 Ротшилд Господар на "демократите

    21 0 Отговор
    До последния украинец!

    09:53 16.11.2025

  • 3 име

    14 0 Отговор
    Само бандерите могат да защитят върхушката в ЕССР от справедлив престой в сицирска наказателна колония! Само те с помощта на натовската скрап, изложена в прочутия московски музей.

    09:54 16.11.2025

  • 4 Само че

    1 10 Отговор
    Ротшилд не е многоходов милиционер

    09:55 16.11.2025

  • 5 А.Гешева

    18 0 Отговор
    Съвсем малко време ни дели от официалното изобличаване на повсеместната корупция,
    която движи Западния свят.
    Корупцията в Украйна, която държава се намира под тотален прозападен,
    натовски и европейски протекторат, просто избива от всяка дупка навсякъде.
    Но досега тази истина беше тема табу, прикривана, неглижирана,
    тотално отклонявана в медиите като несъществуваща.
    Защото тъмният западен модел използва истините само и единствено в своя полза.
    И сега така стана. Разкритията за корупцията в Украйна започнаха по нареждане на Тръмп,
    за да бъде придвижен края на войната в Украйна.

    Коментиран от #15, #16

    09:55 16.11.2025

  • 6 дядо поп

    15 0 Отговор
    Че те НАТО отдавна това си го знаят , нали воюват в Украйна още от началото на конфликта!

    09:55 16.11.2025

  • 7 Тома

    10 1 Отговор
    Че останаха ли ветерани от войната като видяхме колко разтовариха от камионите фризери

    Коментиран от #9

    09:55 16.11.2025

  • 8 име

    10 0 Отговор
    Дайте още милиарди на киевската хунта, щото всички тези имоти имат нужда от златни тоалетни!

    09:56 16.11.2025

  • 9 Ветр дует

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    Има рани и в плен.

    09:58 16.11.2025

  • 10 Пич

    10 1 Отговор
    Хахаха...... Гутен морген........от моргата !!! Това направо е мистично !!! Трябваше да умрат , за да започнат да разбират......!!!??? А аз откога им го казвам безплатно.......

    Коментиран от #17

    09:58 16.11.2025

  • 11 Българин

    9 0 Отговор
    Цял батальон от мъже и жени. Американка парамедик с познания за майор . Тази война,ако не е конвенционална ,каква е ??? Аре поне в неделя ги измислете по - правдоподобни.

    09:58 16.11.2025

  • 12 Ами

    7 1 Отговор
    те натовските генерали това го казаха. Също казаха, че заради Украйна няма да правят ТСВ.

    09:59 16.11.2025

  • 13 ZА ПОБЕДУ!

    7 1 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    10:00 16.11.2025

  • 14 Важно е мнението на соросите

    1 3 Отговор
    За 2 часа НАТО ще унищожи Русия

    10:02 16.11.2025

  • 15 666

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "А.Гешева":

    Западът и свободните му медии казват на матряла къде има корупция, а не обратното.

    10:03 16.11.2025

  • 16 Сигурно

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "А.Гешева":

    Корупцията винаги има две страни и европейците са втората.

    10:03 16.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дедо Еньо

    2 1 Отговор
    С това твърдение приспиват вниманието на руснаците, и те се хващат. Хитростта не е руско качество! Русия изпосталява със всеки изминал ден, и няма откъде да зареди батериите си, за разлика от Украйна, ако ме разбирате!

    10:08 16.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Цар Путин

    1 0 Отговор
    ДА СЕ АРЕСТУВАТ ВСИЧКИ МЕНТЕТА БЪЛГАРСКИ РУСОФИЛИ И ДА ИМ СЕ УДАРЯТ ПО 100 ТОЯГИ НА ГOЛ ЗAДHИК, СЛЕД КОЕТО ДА СЕ ПРАТЯТ В ГУЛАГ ДА ТРОШАТ КАМЪНЕ С ЧУКОВЕ, ДА ВЪЗСТАНОВИМ МOЧAТА! ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПУТИНOИДИ СА МЕНТЕ, ЗАЩОТО С НИЩО НЕ МИ ПОМАГАТ!

    10:15 16.11.2025

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Жулиш ли":

    гледай да не влезеш в някой филм само

    10:15 16.11.2025