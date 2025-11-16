The Independent: Ветераните от Украйна твърдят, че НАТО не е готово за война с Русия

Украинското разузнаване предупреждава, че руски дрон Lancet кръжи в небето над Краматорск, като чапла над рибарник, готова да удари.
На лаптоп се виждат многоекранни изображения на медици, тичащи през опустошена гора, руски войници под прицел на украинците, взривени бункери – ежедневен терор. Това е бъдещето на войната – и Западът не е готов за това, което може да се случи в открит конфликт с Русия: масови жертви и трансформация на битката, надхвърляща всичко, за което се подготвят армиите на НАТО, пише The Independent.
Лаптопът е за Ребека Мациоровски, американска доброволка-парамедик, която ръководи медицинските операции, евакуацията и обучението на цял батальон от мъже и жени на източния фронт на Украйна, под командването на 3-та бригада. В една конвенционална война тя би била майор. В този конфликт? Тя няма представа какъв е нейният ранг и още по-малко я интересува.
Но разкритията на този войник от фронтовата линия, която може да се похвали с рядкото постижение да е свалила руски дрон, атакуващ нейните пациенти, са смразяващи.
"Срещали сте се с екипи за обучение на НАТО. Говорили сте с НАТО, когато сте се върнали в Европа. Смятате ли, че те са готови за следващата война с Русия?“, питат я журналистите на британската медия.
"Не. Не, честно, малко съм уплашена“, отговаря тя – след повече от 40 месеца война тук.
Тя продължава да обяснява: "Ако поговорите с военни представители на НАТО, те ще ви уверят, че всичко е под контрол, че са добре оборудвани и подготвени. Но не мисля, че някой може да бъде подготвен за конфликт като този. Не мисля, че някой може.
И това, което ме тревожи, е, че докато те предлагат обучение в Европа за украинците, мисля, че би било добре да почерпят информация и обучение и от украинците.“
Мациоровски е преминала обучение със сили на НАТО през последната година и заявява, че това, което са го научили, е било подходящо за Афганистан и Ирак, но не и за Украйна.
"Когато отидох на обучение с НАТО, факторът с дроновете не беше включен. Беше предимно тактика, научена в предишната война. А тази тактика вече не важи, защото не се извършва линеен удар.
