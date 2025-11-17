Новини
Тръмп: Не крия нищо по случая "Епщайн", нека пуснат всичко. Ако имаха нещо срещу мен, щяха да го извадят преди изборите

17 Ноември, 2025 06:11, обновена 17 Ноември, 2025 06:23 603 2

  • тръмп-
  • епщайн-
  • материали-
  • демократи

Американският президент призова съпартийците си да гласуват за публикуване на материали по делото на финансиста

Тръмп: Не крия нищо по случая "Епщайн", нека пуснат всичко. Ако имаха нещо срещу мен, щяха да го извадят преди изборите - 1
Доналд Тръмп и Джефри Епщайн, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че неговите съпартийци, които контролират двете камари на Конгреса, трябва да гласуват за публикуване на материали по случая с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за педофилия и впоследствие се самоуби.

Тръмп пусна публикация в Truth Social, в която подчертава, че „няма какво да крие“ и призовава „републиканците в Камарата на представителите да гласуват за публикуване на материали по случая с Епщайн“. Американският лидер отново обвини своите политически опоненти от Демократическата партия, че умишлено преекспонират случая с Епщайн, за да „отклонят вниманието от успеха на републиканците“.

Според Тръмп, ако Демократическата партия е имала „някаква вредна информация" за него във връзка със случая с Епщайн, „те биха я публикували преди неговата победа“ на президентските избори.

Междувременно Тръмп, който преди това беше наредил на Министерството на правосъдието да разследва връзките на Епщайн с видни демократи, включително бившия президент на САЩ Бил Клинтън (1993-2001), отбеляза, че случаят на Епщайн „ще бъде проклятие за демократите“, а не за неговите съпартийци.

Миналата седмица демократите публикуваха част от имейл кореспонденцията на Епщайн с няколко негови познати и сътрудници, в която се допуска, че Тръмп може да е знаел за престъпленията на Епщайн. Белият дом определи действията на демократите като опит за очерняне на президента. Тръмп смяташе действията на Демократическата партия за опит да разсее гражданите от неблагоприятните последици от последната бюджетна криза във Вашингтон.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители (включително бивши държавни глави) не само от Съединените щати, но и от много други страни, както и видни предприемачи и знаменитости от шоубизнеса.

Наказателното преследване на финансиста в Съединените щати беше прекратено, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хм, да публикуват

    2 1 Отговор
    ама ще ти хвръкне зелката.

    06:37 17.11.2025

  • 2 До 1 има огромна разлика

    0 0 Отговор
    от да си чувал, знае и участвал в тези оргии. и ние сме чували за Мата Хари и сме гледали филмите й от спалнята след обслужване на телесата му с нощното шкафче с злато и евраци от кражбите в България,
    Ама на мутрата не му пука от излязлото видео, крие мис бикини и детето си и се отрече от него. Той е амупутиран към морал, чест, достойнство, нали?

    07:04 17.11.2025