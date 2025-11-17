Тръмп: Не крия нищо по случая "Епщайн", нека пуснат всичко. Ако имаха нещо срещу мен, щяха да го извадят преди изборите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че неговите съпартийци, които контролират двете камари на Конгреса, трябва да гласуват за публикуване на материали по случая с финансиста Джефри Епщайн, който беше осъден за педофилия и впоследствие се самоуби.

Тръмп пусна публикация в Truth Social, в която подчертава, че „няма какво да крие“ и призовава „републиканците в Камарата на представителите да гласуват за публикуване на материали по случая с Епщайн“. Американският лидер отново обвини своите политически опоненти от Демократическата партия, че умишлено преекспонират случая с Епщайн, за да „отклонят вниманието от успеха на републиканците“.

Според Тръмп, ако Демократическата партия е имала „някаква вредна информация" за него във връзка със случая с Епщайн, „те биха я публикували преди неговата победа“ на президентските избори.

Междувременно Тръмп, който преди това беше наредил на Министерството на правосъдието да разследва връзките на Епщайн с видни демократи, включително бившия президент на САЩ Бил Клинтън (1993-2001), отбеляза, че случаят на Епщайн „ще бъде проклятие за демократите“, а не за неговите съпартийци.

Миналата седмица демократите публикуваха част от имейл кореспонденцията на Епщайн с няколко негови познати и сътрудници, в която се допуска, че Тръмп може да е знаел за престъпленията на Епщайн. Белият дом определи действията на демократите като опит за очерняне на президента. Тръмп смяташе действията на Демократическата партия за опит да разсее гражданите от неблагоприятните последици от последната бюджетна криза във Вашингтон.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители (включително бивши държавни глави) не само от Съединените щати, но и от много други страни, както и видни предприемачи и знаменитости от шоубизнеса.

Наказателното преследване на финансиста в Съединените щати беше прекратено, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.