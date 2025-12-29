Тръмп: Украинците се сражаваха храбро, но трябва да сключат споразумение. Въпросът с Донбас остава неразрешен СТЕНОГРАМА

По време на разговорите в Съединените щати, Тръмп и Зеленски обсъдиха гаранциите за Украйна и други разпоредби от мирния план. Пълният текст на изявленията на президентите на САЩ и Украйна след разговорите бе публикуван от RBC.

Тръмп: Благодаря ви много. Имахме фантастична среща. Обсъдихме много. Както знаете, проведох отличен телефонен разговор с президента Путин, който продължи над два часа. Обсъдихме много въпроси и мисля, че сме много по-близо, може би много близо до резултат. Президентът и аз току-що разговаряхме с европейски лидери. Това са президентът Еманюел Макрон на Франция, президентът Александър Стуб на Република Финландия, президентът Карол Навроцки на Република Полша, министър-председателят Йонас Гар Щьоре на Кралство Норвегия, министър-председателят Джорджа Мелони на Италианската република, министър-председателят Киър Стармер на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, канцлерът Фридрих Мерц на Федерална република Германия, генералният секретар на Организацията на Северноатлантическия договор Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Разговаряхме с всички тези велики лидери. Всички те са отлични лидери и проведохме прекрасен разговор с тях, след като работата беше свършена. Решихме, че би било уместно да поговорим с тях.

И срещата ни премина чудесно. Обхванахме, някои биха казали, 95%. Не знам какъв процент, но постигнахме голям напредък в прекратяването на тази война, която със сигурност е най-смъртоносната война след Втората световна война. Вероятно е най-голямата война след Втората световна война. И искам да благодаря на Стив Уиткоф, който е тук, и на Джаред, който е някъде там. Благодаря ти, Джаред, и благодаря ти, Стив. Свършихте страхотна работа. Джаред Къшнър, Стив Уиткоф и Марко Рубио са тук. Благодаря ти, Марко. И Пийт Хегсет е тук.

Тези двама души свършиха невероятна работа. Не мисля, че някой друг може да го направи и ще видим дали ще могат, но е много близо. Никой не би имал шанс да го доведе до мястото, където е сега. Никой не смяташе, че е възможно. Така че просто искам да кажа, че свършихме много добра работа. Обсъдихме почти всеки въпрос, включително с президента Путин, и ги обсъдихме много подробно, а днес също ги обсъдихме много подробно.

Беше голяма чест да ви посрещна в Мар-а-Лаго и да вечерям с вас. Надявам се, че ви е харесала храната. Вашите хора са се насладили на храната.

Зеленски: Благодаря ви много.

Тръмп: Мога да ви кажа това. Вие сте страхотни, силни мъже. Вашият генерал изглежда е подходящ за ролята. Между другото, като говорим за генерали, имаме един отличен генерал. Генерал Рази Кейн, който е някъде тук. Благодаря ви, генерале. Благодаря ви много. Той е отличен.

И така, г-н президент, може би искате да кажете няколко неща, а след това ще говорим през следващите няколко седмици, може би доста, но ще говорим утре. Благодаря ви много. Оценявам го.

Зеленски: Благодаря Ви много, г-н Президент.

Тръмп: Благодаря Ви.

Зеленски: Благодаря Ви за всичко. Уважаеми колеги, преди всичко бих искал да благодаря на президента Тръмп за прекрасната среща на това невероятно място, неговия дом в Мар-а-Лаго. Проведохме отлични дискусии по всички теми и високо ценим напредъка, постигнат от американския и украинския екип през последните седмици.

Специални благодарности на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, благодаря и на двамата за участието и пълната отдаденост, както и на нашия екип, особено на Рустам Умеров и генерал Хнатов, и на всички наши екипи. Обсъдихме всички аспекти на мирната рамка, която включва - и постигнахме голям напредък - 20-точков мирен план, по който е постигнато 90% съгласие, и гаранции за сигурност между Съединените щати и Украйна, по които е постигнато 100% съгласие. Съединените щати, Европа и Украйна са близо до споразумение относно гаранциите за сигурност. Военното измерение, съгласен съм на 100%. Обсъдихме и последователността от следващи стъпки и сме съгласни, че гаранциите за сигурност са ключова стъпка за постигане на траен мир и нашите екипи ще продължат да работят по всички аспекти. Проведохме и продуктивна дискусия с европейските лидери, както президентът Тръмп вече спомена, и с много лидери, включително НАТО и ЕС, и се съгласихме, че нашите екипи ще се срещнат през следващите седмици, за да финализират всички обсъждани въпроси. Съгласихме се и с президента Тръмп, че той ще ни приеме, може би във Вашингтон, заедно с европейските лидери и украинска делегация, да, през януари. Украйна е готова за мир и бихме искали отново да благодарим на президента Тръмп за топлото посрещане и смислената дискусия. Благодаря Ви, г-н Президент.

Тръмп: Много.

Зеленски: Благодаря Ви много, г-н Президент.

Тръмп: Имате ли въпроси, моля?

Репортер: Току-що чухме някои от Вашите цифри за 90% и 100%. Съединените щати гарантират сигурността на Украйна. Каква е нашата цифра сега?

Тръмп: Ами, мисля, че сме... Знаете ли, може да се каже 95%, но не обичам да говоря за проценти. Просто мисля, че се справяме много добре. Много... Може да сме много близо. Има един или два много трудни въпроса. Но мисля, че се справяме много добре. Днес постигнахме голям напредък, но всъщност го постигнахме през последния месец. Това не е процес за една нощ. Много сложно нещо е. Но мисля, че когато президентът говори за 95, мисля, че може да е близо до 95%. Да. Моля, това зависи от вас.

Журналист: Г-н Президент, договорихте ли се за така наречената зона за свободна търговия в Донбас? Как да разделим... Как да начертаем разделителната линия? Кой ще бъде отговорен за това?

Тръмп: Думата „съгласни“ е твърде силна. Бих казал, че не сме постигнали споразумение, но се приближаваме до споразумение по този въпрос. И това със сигурност е голям въпрос. Това е един от основните въпроси и мисля, че сме по-близо от всякога... Въпросът все още не е решен, но се приближава. Това е много... Това е труден въпрос, но мисля, че ще бъде решен. Да, моля.

Журналист: Г-н Президент, получаваме смесени сигнали от Москва, дори след разговора ви с президента Путин. Можете ли да ни уверите, че сте получили писмен или някакъв официален отговор от тях?

Тръмп: Какъв е проблемът? Трябва да ми кажете. Какво казаха?

Журналист: Казват, че Украйна трябва да се откаже от Донбас. Изявление излезе съвсем наскоро.

Тръмп: Ами, това е, което поискаха, и, знаете ли, има известен дебат по този въпрос. Така че ще трябва да го решат. Това е въпрос, който ще трябва да решат. Той е... но мисля, че той се движи в правилната посока.

Журналист: Ще изпълнят ли резолюцията или мирното споразумение, което се опитвате да постигнете, до крайния срок?

Тръмп: Освен ако не се случи нещо? Имате предвид, освен ако не се случи нещо. Да, продължете.

Журналист: Мога ли? Не.

Тръмп: Продължете, щяхте да завършите въпроса си.

Журналист: Да. Ще се подготвят ли Съединените щати за някаква...

Тръмп: Стъпка? Ще видим, но не искам да говоря за това, защото мисля, че сме много близо до това. Да, моля.

Журналист: Г-н президент, какво мислите за статута на Донбас? Готови ли сте да го считате за свободна икономическа зона или за демилитаризирана зона?

Зеленски: О, говорихме за план от 20 точки. И се радвам, че нашите екипи наистина са много близо до резултати. И съм съгласен с президента Тръмп, че те... Нашите екипи работят повече от един ден, повече от една седмица, повече от една седмица. Повече от месец, започвайки с Женева, след това две срещи в Маями, после Берлин и сега Мар-а-Лаго. Така че това е много сложен въпрос. Знаете нашата позиция. Така че, тя е... Искам да кажа, тя е... Трябва да уважаваме закона и народа си. Уважаваме територията, която контролираме. И, разбира се, там... Нашата позиция е кристално ясна. Ето защо президентът Тръмп каза, че това е много сложен въпрос. И, разбира се, ние и руснаците имаме различни позиции по този въпрос.

Журналист: И вие обсъдихте референдума относно...

Зеленски: Не. Когато говорим за референдум, казваме, че това е един от ключовите фактори. Можем да проведем референдум по всяка точка от този план. Казах, че можем да използваме референдум, например, по плана, или не можем. Това е един от ключовите моменти. Можем да използваме... Искам да кажа, парламентът може да гласува в съответствие със закона или да проведе референдум. Няма значение. Това е...Ако планът е много труден за нашето общество, много труден, разбира се, нашето общество трябва да избере и да гласува, защото това е тяхната земя. Това не е земята на един човек, това е земята на нашия народ за много поколения.

Тръмп: Вероятно ще трябва да одобрят плана си в парламента или на всенароден референдум. Човек би си помислил, че искат... Знам, че според анкетата 91% са гласували за прекратяване на тази война. Така че те искат да ѝ сложат край. Както всички искат... Русия иска да сложи край на това, всички искат да сложи край на това, така че... И ние искаме да сложи край. Искам да се сложи край, защото не искам да видя толкова много хора да умират. Губим огромен брой хора. Най-голямата от Втората световна война насам. Така че искаме да сложи край, абсолютно.

Журналист: Президент Тръмп, вие казахте, че планирате да говорите утре. Вярно ли е?

Тръмп: Може би. Искам да кажа, зависи какво ще се случи утре, дали ще се добави нещо. В противен случай няма причина за това. В процес сме. Джаред и Стив се опитват много усилено да свършат нещо. И ако се появи нещо, ще се изкажа, но иначе не мисля, че има причина за това.

Журналист: Според вас, кои са най-належащите проблеми, които все още не са решени след...

Тръмп: Мисля, че земята, за която говорите, част от нея, беше отнета. Част от тази земя може все още да бъде отнета. Но може да бъде отнета през следващите няколко месеца. И е по-добре да сключим сделка сега. Вижте, нека ви кажа, те бяха много смели. Те се бориха много упорито и продължават да се борят, нанасяйки колосални щети. Но Русия би искала това да приключи, и Украйна би искала това да приключи. Мисля, че е време да приключи. И, за съжаление, много много смели хора, много хора, които сега са мъртви. Защото казах и никой не оспорва това, че ако изборите не бяха манипулирани и откраднати през 2020 г., нямаше да има тази война. Тя никога нямаше да се случи. И не се е случила от четири години. Дори не трябваше да се случи. И говорих с президента Путин. Разбирах се много добре с него, въпреки измамата „Русия, Русия, Русия“, която беше пълна измама. Той казваше: „Какво става там?“ Но това беше пълна измама, както той знаеше, така и аз знаех. Но говорих с него и обсъдихме Украйна. Както казах, това беше зеницата на окото му. Но той нямаше да направи нищо по въпроса... Не направи нищо, докато аз не си тръгнах, и тогава, ъъъ, много наистина лоши изявления бяха направени от хора, много хора, мисля, но, ъъъ, от един президент, когото имахме, който беше катастрофа. Да.

Журналист: Господин президент, планирате ли да отидете в Украйна, ако може да се постигне споразумение? И знам, че...

Тръмп: Нямате проблем с това. Знаете ли, аз нямам проблем с това. Това... не е в плановете. Бих искал да сключа сделка, а не непременно да си тръгна. Предложих да отида и да говоря с техния парламент и... ако това помогне. Не знам дали ще помогне. Мисля, че ще помогне. Дори не знам, Рада.

Зеленски: Добре дошъл!

Тръмп: Да, не, знам.

Зеленски: Винаги.

Тръмп: Така че не съм сигурен, че е наистина необходимо, но ако това помогне да се спасят човешки животи за месец или нещо подобно, със сигурност съм готов да го направя. Да, моля.

Журналист: Благодаря Ви, г-н Президент.

Тръмп: Откъде сте? От Украйна. Добре, имах чувството...

Журналист: Ами Запорожката атомна електроцентрала? Обсъждали ли сте този въпрос?

Тръмп: За какво?

Журналист: Запорожката атомна електроцентрала.

Тръмп: Да, обсъждахме го подробно днес. Както знаете, тя е в много добро състояние. Може да бъде пусната в експлоатация веднага, почти веднага. И това е една от темите, които обсъждах с президента Путин, и говорихме за атомната електроцентрала. Тя е може би най-голямата в света, почти най-голямата. Навсякъде по света, можете ли да повярвате? И президентът Путин работи с Украйна, за да я отвори. Той е много добър в това отношение. Иска да бъде отворена. И не я е атакувал с ракети, не я е атакувал с нищо. Много е опасно за всички, но те работят заедно, за да се опитат да я осъществят. В много добро състояние е. И хората, които работят там, я управляват от много години. Знаете ли, че в тази централа работят 5000 души? Можете ли да повярвате? Научих това днес. 5000 души. Това е най-голямата електроцентрала от този вид в света.

Зеленски: Знаех си.

Тръмп: И те работят заедно, за да го отворят. Могат да го отворят бързо. Това е голяма стъпка, когато той не бомбардира завода. Това е голяма стъпка.

Репортер: Г-н Президент, в репортаж от Москва говорихте за създаване на работни групи. Бихте ли ни казали какво това...

Тръмп: Работа.

Репортер: ...предполага? И също така, ако нямате нищо против, какво послание ще отправите към Путин, когато говорите с него след срещата си днес?

Тръмп: Работната група ще включва Стив Уиткоф, Джаред Къшнър, генерал Рейзин Кейн, Марко Рубио и още няколко души, които ще включим. Мисля, че Пийт, Пийт Хегсет, трябва да бъде в тази работна група. Той познава района много добре. Върши фантастична работа. И биха могли да добавят още един или двама души. И освен това, ще има някои много добри хора в Украйна, които бяха на обяд днес и които наистина се насладиха на обяда си днес. Повече, отколкото си мислеха, нали? Но бихте ли казали кои може да са във вашата работна група?

Зеленски: Да, както казах, работим със Стивън Джаред. Работим и работим... както и със заместник-министър Кислица, както и с генерал Хнатов. И те ще продължат да работят в тази група. И, разбира се, ако продължим, и се надявам, че през януари ще имаме решения, както казах, по всички тези документи, шест документа. И, разбира се, ще продължим да работим по това, за да знаят какво да правят. Да.

Тръмп: И тази работна група, което не е малък въпрос, ще си сътрудничи и с Русия. Добре? Защото работата със себе си не решава никакви конкретни проблеми. Така че те ще работят с Русия. Да, моля.

Журналист: Господин президент, казахте тази сутрин, че не сте фен на крайните срокове. Колко време според вас ще отнеме завършването на това, както казвате, последно парче? За какво говорим?

Тръмп: Така че, ако всичко върви много добре, може би след няколко седмици. А ако всичко върви зле, може би по-дълго. А ако всичко върви много зле, няма да се случи. Това би било ужасно. Има и шанс за това. Знаете ли, напълно е възможно да не се случи. Но мисля, че след няколко седмици ще знаем по един или друг начин. Но ако... ако всичко върви много добре, може и да се обърка. Можете да направите един елемент, за който не мислите, по-голям елемент и да го разбиете. Вижте, това бяха много трудни преговори, много подробни. Забавно е, но съм участвал в осем войни. Някои от тях продължиха 35 години и ги уредихме за няколко дни. Някои от тях, едната продължи 37 години. Успях да се справя с всичко за един ден. Но това е много сложен въпрос.

Журналист: Искате ли да се обзаложим на това?

Тръмп: Не, мисля, че можем да го направим. Не искам да казвам кога, но мисля, че можем да го направим. Да, госпожо.

Журналист: Г-н Президент, в миналото предложихте тристранна среща между президентите Путин и Зеленски.

Тръмп: Правилно.

Журналист: Това е нещо, което също се разглежда ли?

Тръмп: Виждам, че това ще се случи в подходящия момент. Днес видях един много интересен президент Путин. Той иска това да се случи. Иска да го види да се случи. Каза ми го много твърдо. Вярвам му. Спомняте ли си, че преминахме през измамата „Русия, Русия, Русия“ заедно. Той ми се обаждаше, аз му се обаждах и казвах: „Можеш ли да повярваш какво си измислят?“ И се оказа, че сме прави. Измисляха си всичко. Въпреки това нямахме войни или проблеми, но не можехме да търгуваме много, което беше жалко, защото, знаете ли, търговията с Русия можеше да бъде много успешна. Те имат красива земя, ценни минерали и много други неща. А ние имаме неща, от които наистина се нуждаят. Но измамата „Русия, Русия, Русия“ е ужасна измислица, измислена от тромавата Хилари и Адам Шиф. И лоши хора, и болни хора. Те си я измислиха. Цялото нещо беше измислена измама. Но ни затрудни да се справяме с Русия, затрудни Русия да се справя с нас. Така че, въпреки това, се разбирахме. И не знам, мисля, че ще стигнем до там. Знам, познавам го много добре. Мисля, че можем да се разберем.

Журналист: Обсъдихте ли времето, мястото, събитието...

Тръмп: Обсъждаме много неща. Не, ние... Вижте, говорих с него по телефона почти два часа и половина и те едва сега ми казаха за това. Това е много дълго време. Обсъдихме много неща. Не говорихме за времето. Не говорихме за това какъв красив ден е в Палм Бийч, Флорида. Да.

Журналист: Президентът Тръмп, президентът Зеленски споменаха евентуална среща с европейските лидери във Вашингтон. Ще се случи ли това през следващите няколко седмици?

Тръмп: Ами, във Вашингтон или където и да е, да. Тези лидери, за които току-що прочетох, са прекрасни хора. Знаете ли, те са похарчили много пари, за да помогнат на Украйна. Вижте, те го правят за себе си, имам предвид, за страната си, защото Украйна е много важна страна, особено за тях. За нас е много важно за... За мен това са животи, които, знаете ли, сме на хиляди и хиляди мили разстояние... Ние сме защитени от Атлантическия океан и много други места, честно казано, а те не са. Знаете ли, те са тук. Но ние работим с тях, както би трябвало. Но аз правя това, за да спася животи. Знаете ли, ние не харчим пари. Байдън е отпуснал 350 милиарда долара, а президентът Зеленски беше така любезен да ни даде договор за извличане на редкоземни метали и други подобни, така че ще видим какво... как ще се получи всичко. Имаме договор, но, но, но, ние, ние го оценихме. Беше много добре. Но ще видим какво ще излезе от това. Но ако се замислите, ще трябва... ние... Аз, аз наистина мисля, че вероятно сме, г-н Президент, по-близко, отколкото сме били някога преди, и от двете страни. Имахме моменти, в които той беше близо, а президентът Путин не беше. Имахме президент Путин, който беше близо, но президентът Зеленски не беше близо. Видяхте това в Белия дом, Марк. Но мисля, че и двамата искат това да се случи.

Журналист: Г-н Президент, казахте, че... Казахте многократно, че искате да спрете убийствата, и има около 100 американски граждани, които са загинали на бойното поле в Украйна. Какво казвате на техните семейства, чиито близки са загинали, борейки се за вас?

Тръмп: Ами, вижте, искам да кажа, посланието е толкова ясно. Какъв срам. Те загинаха в една държава... в друга държава. И някои от тях са известни хора. Те са много известни. Но е толкова тъжно, че това може да се случи. Да, госпожо.

Журналист: Г-н Президент, ясно е, че сигурността е... основен проблем за украинците.

Тръмп: Правилно.

Журналист: Дадохте ли някакви обещания или уверения днес?

Тръмп: Да. Да, да. Искаме да работим с Европа и Европа, както разбирате, ще бъде голяма част от този проект. Знаете, те са тук. Но ние ще помогнем на Европа на 100%, точно както те биха ни помогнали. Да, госпожо. Щяхте ли да кажете нещо?

Журналист: Да, тъкмо щях да попитам. Андреа Шалал от Ройтерс.

Тръмп: Това си мислех и аз.

Журналист: Да. И така, в разговора си с президента Путин, обсъдихте ли каква отговорност ще има Русия за възстановяването на Украйна след споразумението?

Тръмп: Обсъдих. Обсъдих. Те ще помогнат. Русия ще помогне. Русия иска да види Украйна да успее. Един ден... Това звучи малко странно, но обясних на президента, че президентът Путин е много щедър към успеха на Украйна, включително доставката на енергия, електричество и други неща на много ниски цени. Толкова много... Този разговор днес беше много продуктивен. Но те работиха две седмици със Стив, Джаред, Марко и всички останали.

Журналист: Русия или Путин съгласиха ли се на прекратяване на огъня, за да се проведе референдумът?

Тръмп: Не, и това е едно от нещата, върху които работим сега. Не прекратяване на огъня. Той вярва, вижте, те се бият и трябва да спрат, а след това... Ако трябва да започнат всичко отначало, което е напълно възможно, той не иска да се окаже в тази позиция. Разбирам тази позиция. Президентът е много загрижен за това, но мисля, че ще намерим начини да го заобиколим. Но разбирам президента Путин от тази гледна точка. Знаете ли, трябва да разберете и другата страна и, знаете ли, аз съм на страната на мира, аз съм на страната на прекратяването на войната. Така че... но мисля, че това... Това е проблем, който ще бъде решен, да.

Журналист: Могат ли хора, живеещи извън Украйна, които са избягали по време на войната, да участват в референдума?

Зеленски: Какво имате предвид?

Журналист: Имам предвид бежанци.

Зеленски: Ако говорим за хора, които са в чужбина, които не са на украинска територия, тоест в Полша, в Германия, имаме милиони хора. Да. Те провеждат референдум точно като избори, точно както хората идват и гласуват. Те имат право да го направят и, разбира се, трябва да отидат. Така че, ако отидем на референдум, да, ако стигнем до това решение, хората се нуждаят от инфраструктура, за да го направят, а това не е лесно. Затова започнахме да говорим за това. Не може да се случи за една нощ или много бързо. Трудно е, защото се нуждаем от инфраструктура. Когато имате милиони хора, трябва да я създадете. В Европа, най-вече в Европа днес.

Журналист: Президент Тръмп, знам, че сте оптимистично настроени, но какво ще стане след няколко седмици, ако нещата се объркат, какво ще направите? Те...

Тръмп: Те продължават да се борят и продължават да умират. Не е добре. Но ако нищо не се случи, те продължават да се борят и продължават да умират, а ние не искаме това да се случи. Той не иска това да се случи. Президентът Путин също не иска това да се случи. Добре? Благодаря ви много на всички.

Зеленски: Благодаря ви.

Тръмп: Оценявам го. Отлично.

Журналист: Благодаря ви, благодаря ви, господине.

Журналист: Благодаря ви.

Журналист: Благодаря ви за обяда.

Тръмп: Не знам. Беше ли добър обяд?

Журналист: Да, господине.

Тръмп: Нямаше обяд. Той влезе и каза: „Това място е страхотно.“ Не мисля, че иска да е в Белия дом повече. Това е проблемът.

Зеленски: Готов съм да отида в Белия дом.

Тръмп: Знам. Да. Това... това... Белият дом е специално място, както и това. Надявам се, че ви е харесало. Благодаря ви много.

Зеленски: Благодаря ви много.

Журналист: Господине.

Журналист: Благодаря ви, господине.

Зеленски: Благодаря ви много.