САЩ продават изтребители Ф-35 на Саудитска Арабия

18 Ноември, 2025 07:20, обновена 18 Ноември, 2025 06:25 842 7

Днес саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман пристига на посещение във Вашингтон

САЩ продават изтребители Ф-35 на Саудитска Арабия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви преди днешното посещение на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман във Вашингтон, че ще продаде изтребители Ф-35 на Саудитска Арабия и оцени дългосрочното партньорство на Рияд със САЩ, предаде Асошиейтед прес.

„Ще кажа, че ще направим това“, каза Тръмп, запитан дали ще продаде изтребители на Саудитска Арабия. „Ще им продадем Ф-35“, добави той.

Очаква се престолонаследникът, който утре ще бъде на посещение в Белия дом, да пристигне със списък с желания, който включва получаване на официални гаранции от Тръмп, определящи обхвата на американската военна закрила на кралството, както и споразумение за закупуване на американски изтребители Ф-35, един от най-модерните военни самолети в света.

Продажбата би означавала значителна промяна в политиката, която потенциално може да промени военния баланс в Близкия изток и да постави на изпитание решимостта на Вашингтон за запазване на „качественото военно предимство" на Израел.

В потенциална многомилиардна сделка Саудитска Арабия иска да купи 48 изтребителя Ф-35, стана ясно по-рано този месец.

Рияд отдавна се интересува от изтребителя на „Локхийд Мартин“, отбеляза Ройтерс.

Високопоставен представител на Белия дом наскоро каза пред агенцията, че Тръмп е искал да говори с престолонаследника преди да вземе решение.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от вторични суровини

    3 3 Отговор
    Само да попитам научиха ли ги да летят оти според Пентагона показали над 600 дефекта.

    Коментиран от #3, #6

    06:40 18.11.2025

  • 2 Няма нищо по- гадно

    1 2 Отговор
    От кокошата свита уста на Тръмп, освен самият той вцялост.

    06:56 18.11.2025

  • 3 Ще полетят

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "от вторични суровини":

    Когато хвръкнат итнашите Ефки!
    Запрвнов, какво стана? Те много прашалясаха, другите никакви гитняма!

    06:59 18.11.2025

  • 4 Иван

    0 1 Отговор
    Татарина Умеров е при тях.

    07:15 18.11.2025

  • 5 Патриот

    2 0 Отговор
    Каквото щат да купуват. Важното е да продължат да увеличават производството на петрол. Щото за нас в Европа това е добре , а за Русия е зле.

    07:29 18.11.2025

  • 6 койдазнай

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "от вторични суровини":

    И в Иран това се чудят!

    07:53 18.11.2025

  • 7 Декоративна птица

    1 0 Отговор
    Арабите имат пари и сащ са ги излъгани да си купят това безполезно желязо. За кво им е, не е ясно. Ясно е, че теа паразити ще вземат милиарди, за нещо, соето не става за нищо.

    08:13 18.11.2025