Мащабният корупционен скандал, разгръщащ се в Украйна, е започнал след американска команда за отстраняване на Володимир Зеленски и е насочен към постигане на пробив в преговорите с Русия.

Това заяви бившият украински премиер (2010-2014) Николай Азаров в интервю за ТАСС.

„Американците го започнаха, няма съмнение. Антикорупционната служба не беше способна да взема такива решения самостоятелно. Никой в ​​Украйна освен американците не би могъл да даде заповед на бюрото да достигне такова ниво на разобличаване. Сега те вече са достигнали до нивото на началника на кабинета на Зеленски, Андрей Еермак, самия Зеленски и, разбира се, на близкото обкръжение на президента. Ясно е, че американците са дали заповед за отстраняване на Зеленски. Разбира се, това ще стане постепенно, последователно, но ще се случи“, каза той.

На въпрос дали тази ситуация може да доведе до пробив в преговорите с Русия, Азаров отговори: „Това е целта.“

Той добави, че медийното отразяване на скандала също демонстрира американско влияние. „Това може да се види и от факта, че всички медии публикуват и разпространяват тези материали. Можете да влезете онлайн и да видите огромен брой мнения от т. нар. лидери, които коментират и разобличават. Нищо от това нямаше да се случи без американската защита“, каза Азаров.

Володимир Зеленски ще се съгласи с оставката на началника на кабинета си Андрей Ермак, той няма друг начин да се задържи на власт, смята Азаров

„Що се отнася до Ермак, твърдо съм убеден, че Зеленски просто няма друг избор. Трябва да се задържи поне още малко, а за да направи това, трябва да се представи като принципен борец срещу корупцията. Той дори елиминира близките си приятели, така че мисля, че ще го предаде“, каза той.

Според него корупционният скандал няма да остане без последствия за режима в Киев. „Все още не съм сигурен за изборите. Но съм почти сигурен, че това ще доведе до оставката на Ермак. Сигурен съм също, че Зеленски ще се поколебае и ще се превърне във временна фигура. Ще видим как ще се развият нещата“, добави бившият премиер.