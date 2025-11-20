Новини
Бившият украински премиер Азаров: Корупционният скандал в Киев тръгна по команда от САЩ, целта е смяната на Зеленски
  Тема: Украйна

Бившият украински премиер Азаров: Корупционният скандал в Киев тръгна по команда от САЩ, целта е смяната на Зеленски

20 Ноември, 2025 02:44, обновена 20 Ноември, 2025 03:24 2 578 12

Президентът ще отстрани Ермак, той няма друг начин да се задържи на власт още малко, смята екс държавникът

Бившият украински премиер Азаров: Корупционният скандал в Киев тръгна по команда от САЩ, целта е смяната на Зеленски - 1
Николай Азаров, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабният корупционен скандал, разгръщащ се в Украйна, е започнал след американска команда за отстраняване на Володимир Зеленски и е насочен към постигане на пробив в преговорите с Русия.

Това заяви бившият украински премиер (2010-2014) Николай Азаров в интервю за ТАСС.

„Американците го започнаха, няма съмнение. Антикорупционната служба не беше способна да взема такива решения самостоятелно. Никой в ​​Украйна освен американците не би могъл да даде заповед на бюрото да достигне такова ниво на разобличаване. Сега те вече са достигнали до нивото на началника на кабинета на Зеленски, Андрей Еермак, самия Зеленски и, разбира се, на близкото обкръжение на президента. Ясно е, че американците са дали заповед за отстраняване на Зеленски. Разбира се, това ще стане постепенно, последователно, но ще се случи“, каза той.

На въпрос дали тази ситуация може да доведе до пробив в преговорите с Русия, Азаров отговори: „Това е целта.“

Той добави, че медийното отразяване на скандала също демонстрира американско влияние. „Това може да се види и от факта, че всички медии публикуват и разпространяват тези материали. Можете да влезете онлайн и да видите огромен брой мнения от т. нар. лидери, които коментират и разобличават. Нищо от това нямаше да се случи без американската защита“, каза Азаров.

Володимир Зеленски ще се съгласи с оставката на началника на кабинета си Андрей Ермак, той няма друг начин да се задържи на власт, смята Азаров

„Що се отнася до Ермак, твърдо съм убеден, че Зеленски просто няма друг избор. Трябва да се задържи поне още малко, а за да направи това, трябва да се представи като принципен борец срещу корупцията. Той дори елиминира близките си приятели, така че мисля, че ще го предаде“, каза той.

Според него корупционният скандал няма да остане без последствия за режима в Киев. „Все още не съм сигурен за изборите. Но съм почти сигурен, че това ще доведе до оставката на Ермак. Сигурен съм също, че Зеленски ще се поколебае и ще се превърне във временна фигура. Ще видим как ще се развият нещата“, добави бившият премиер.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шопо

    31 1 Отговор
    Зеленски приключи с политическата си кариера.
    Залужни ще подписва капитулацията на Украйна.

    02:56 20.11.2025

  • 2 Зеленски

    26 1 Отговор
    Ииии бегам Бате !

    03:02 20.11.2025

  • 3 ни чул, ни видял

    28 2 Отговор
    Всички около зеления са бъркали в меда само той се прави на света вода ненапита.

    03:29 20.11.2025

  • 4 Българските урсоланци или соросоиди

    26 1 Отговор
    ще полудеят от мъка ! отворено общество отново ще прави запитване колко от сънародниците ни искат да има война

    03:39 20.11.2025

  • 5 Пълен ужас и воняща корупция

    17 1 Отговор
    Господин Тръмп явно не е в час с желанието на Урсула Лай нен отново да остриже европейското стадо и да вкара парите в зеленото блато където те корупционно ще потънат и ще се преразпределят.
    Не е полит коректно от страна на Тръмп да предизвиква корупционен скандал с истини на показ и премахване на г-н Зеленски. Не е политкоректно защото част от парите можеха да се върнат........в ......

    Коментиран от #7

    04:31 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 нннн

    8 1 Отговор
    Ами да! Тръмп собственоръчно е монтирал златната тоалетна.

    06:43 20.11.2025

  • 9 Тръмп е виновен

    6 2 Отговор
    За много войни , а зеленски само за една. Оранжевия перчем има опит, но беше посрамен от зеленски относно размера на кражбите. Сега помага да се види златната тоалетна на поредния диктатор . Но той е нагъл продължава да се прави на велик. Докога.

    07:02 20.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 12343211

    1 2 Отговор
    Ако, Земенски си отвори устата доста проблеми ще има.

    08:02 20.11.2025

  • 12 8888

    2 0 Отговор
    Както и те си поставиха актьора на тази позиция с цел. Поне вече и Украинци признават кой започна войната, само не знам кой ще го обясни това на над милион почернени семейства.

    09:04 20.11.2025

Новини по държави:
