Половината американци смятат, че демокрацията в страната функционира зле

Около половината от пълнолетните американци смятат, че демокрацията функционира „много“ или „умерено“ зле в Съединените щати, докато само около една четвърт смятат, че тя работи „много“ или „умерено“ добре, сочи ново проучване, на което се позовава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Това е рязък контраст в сравнение с предходни десетилетия, когато мнението на мнозинството бе, че демокрацията като цяло работи, както трябва.

Според общото проучване на фондация „Кетеринг“ и „Галъп“ около две трети от американците са „категорично съгласни“ или „съгласни“, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Много малко не са съгласни, а около една трета не изразяват мнение.

Наред с широко разпространеното разочарование от начина, по който функционира демокрацията, малцина вярват, че лидерите на страната са ангажирани с това управлението да бъде демократично или смятат, че правителствените решения отразяват волята на народа.

Процентът на гражданите, които се съмняват в подкрепата на сънародниците си за силна демокрация, е нисък. Нисък е обаче и процентът на хората, които смятат, че същото е вярно за американското политическо ръководство. Повече от 4 от 10 американци не вярват, че техните лидери са ангажирани с изграждането на силна демокрация, докато около 3 от 10 казват, че не са сигурни.

Междувременно само около една четвърт смятат, че правителствените решения отразяват това, което мнозинството от хората искат да бъде направено, или се опитват да обслужват най-добрите интереси на гражданите.

Анкетата е част от проект, иницииран от „Галъп“ и фондация „Чарлз Ф. Кетеринг“, който изследва как американците възприемат демокрацията. Проучването, чиито резултати бяха публикувани днес, е било проведено през юли и август.

В него са взели участие над 20 хиляди пълнолетни американци. Резултатите излизат в бурен период в американската политика, белязан от изключителна поляризация, бързи социални промени и дълбока икономическа тревожност, на фона на подготовката на САЩ да отбележат 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост догодина.