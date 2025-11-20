Новини
Свят »
САЩ »
Половината американци смятат, че демокрацията в страната функционира зле

Половината американци смятат, че демокрацията в страната функционира зле

20 Ноември, 2025 08:57, обновена 20 Ноември, 2025 08:58 897 10

  • сащ-
  • американци-
  • демокрация

Проучване показва разочарование от начина, по който работи управлението, въпреки че повечето вярват в демокрацията като форма на управление

Половината американци смятат, че демокрацията в страната функционира зле - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около половината от пълнолетните американци смятат, че демокрацията функционира „много“ или „умерено“ зле в Съединените щати, докато само около една четвърт смятат, че тя работи „много“ или „умерено“ добре, сочи ново проучване, на което се позовава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Това е рязък контраст в сравнение с предходни десетилетия, когато мнението на мнозинството бе, че демокрацията като цяло работи, както трябва.

Според общото проучване на фондация „Кетеринг“ и „Галъп“ около две трети от американците са „категорично съгласни“ или „съгласни“, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Много малко не са съгласни, а около една трета не изразяват мнение.

Наред с широко разпространеното разочарование от начина, по който функционира демокрацията, малцина вярват, че лидерите на страната са ангажирани с това управлението да бъде демократично или смятат, че правителствените решения отразяват волята на народа.

Процентът на гражданите, които се съмняват в подкрепата на сънародниците си за силна демокрация, е нисък. Нисък е обаче и процентът на хората, които смятат, че същото е вярно за американското политическо ръководство. Повече от 4 от 10 американци не вярват, че техните лидери са ангажирани с изграждането на силна демокрация, докато около 3 от 10 казват, че не са сигурни.

Междувременно само около една четвърт смятат, че правителствените решения отразяват това, което мнозинството от хората искат да бъде направено, или се опитват да обслужват най-добрите интереси на гражданите.

Анкетата е част от проект, иницииран от „Галъп“ и фондация „Чарлз Ф. Кетеринг“, който изследва как американците възприемат демокрацията. Проучването, чиито резултати бяха публикувани днес, е било проведено през юли и август.

В него са взели участие над 20 хиляди пълнолетни американци. Резултатите излизат в бурен период в американската политика, белязан от изключителна поляризация, бързи социални промени и дълбока икономическа тревожност, на фона на подготовката на САЩ да отбележат 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост догодина.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Тръмп си прави каквото иска.Това ли е демокрация?

    Коментиран от #10

    08:59 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин

    8 1 Отговор
    Демокрация... буахахахах

    09:03 20.11.2025

  • 4 АМИ

    15 2 Отговор
    Да дойдат тука, на територията на Бyлгapиcтaн, да видят една демокрация за пример. Квото кажат от Брюксел и посолоството, това правим, само се чудя що ни е парламент!? Най-евтино ще ни излезе членството в ЕССР ако сложим екип преводачи, да превеждат нарежданиятй и да ги пращат за жбнародване в Дължавен Вестник.

    09:04 20.11.2025

  • 5 страх от народа

    15 2 Отговор
    А какво да кажем ние? Народното събрание нарушава Конституцията! А елитът ни най-много се страхува от народа си! 36 години фалшива демокрация и нито един признат Референдум!?

    09:08 20.11.2025

  • 6 ЗЕЛЕ ЧАО

    10 0 Отговор
    Според множество медийни съобщения, САЩ очевидно са представили на Украйна ново предложение за прекратяване на руско-украинската война. Предложението, според съобщенията, включва отстъпването на Крим и други контролирани от Русия територии, както и намаляване на числеността на украинската армия, заяви висш украински служител пред AFP. Освен това, според съобщенията страната ще трябва да се откаже от всичките си далекобойни оръжия.

    09:10 20.11.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    Лошо...трябваше да са 100 процента,,,.но пък за това вече са ВЕЛИКИ....нали това им обеща Клоуна...

    09:17 20.11.2025

  • 8 ЕСССР

    7 0 Отговор
    Да дойдат да видят в ЕСССР, каква "демокрация" има наложена толитарлиберасткия режим на Другарката Урсула и Политбюро!

    09:55 20.11.2025

  • 9 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    В обора няма демокрация ,а демоно крация

    10:59 20.11.2025

  • 10 Ами всеки строй си прави квото иска

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Просто различните управленски строеве като цяло функционират по един и Същи начин в различните епохи....имаме управленска шаика който е над всичко и живее фараонски и народ хора стадо дето плащат за луксозния живот на управленската шайка...погледни историята и ще видиш че структурата е такава само името на строя е различен

    12:08 20.11.2025