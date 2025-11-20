Половината американци смятат, че демокрацията в страната функционира зле

Около половината от пълнолетните американци смятат, че демокрацията функционира „много“ или „умерено“ зле в Съединените щати, докато само около една четвърт смятат, че тя работи „много“ или „умерено“ добре, сочи ново проучване, на което се позовава Асошиейтед прес, предава News.bg.
Това е рязък контраст в сравнение с предходни десетилетия, когато мнението на мнозинството бе, че демокрацията като цяло работи, както трябва.
Според общото проучване на фондация „Кетеринг“ и „Галъп“ около две трети от американците са „категорично съгласни“ или „съгласни“, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Много малко не са съгласни, а около една трета не изразяват мнение.
Наред с широко разпространеното разочарование от начина, по който функционира демокрацията, малцина вярват, че лидерите на страната са ангажирани с това управлението да бъде демократично или смятат, че правителствените решения отразяват волята на народа.
Процентът на гражданите, които се съмняват в подкрепата на сънародниците си за силна демокрация, е нисък. Нисък е обаче и процентът на хората, които смятат, че същото е вярно за американското политическо ръководство. Повече от 4 от 10 американци не вярват, че техните лидери са ангажирани с изграждането на силна демокрация, докато около 3 от 10 казват, че не са сигурни.
Междувременно само около една четвърт смятат, че правителствените решения отразяват това, което мнозинството от хората искат да бъде направено, или се опитват да обслужват най-добрите интереси на гражданите.
Анкетата е част от проект, иницииран от „Галъп“ и фондация „Чарлз Ф. Кетеринг“, който изследва как американците възприемат демокрацията. Проучването, чиито резултати бяха публикувани днес, е било проведено през юли и август.
В него са взели участие над 20 хиляди пълнолетни американци. Резултатите излизат в бурен период в американската политика, белязан от изключителна поляризация, бързи социални промени и дълбока икономическа тревожност, на фона на подготовката на САЩ да отбележат 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост догодина.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
08:59 20.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Путин
09:03 20.11.2025
4 АМИ
09:04 20.11.2025
5 страх от народа
09:08 20.11.2025
6 ЗЕЛЕ ЧАО
09:10 20.11.2025
7 Кривоверен алкаш
09:17 20.11.2025
8 ЕСССР
09:55 20.11.2025
9 Kaлпазанин
10:59 20.11.2025
10 Ами всеки строй си прави квото иска
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Просто различните управленски строеве като цяло функционират по един и Същи начин в различните епохи....имаме управленска шаика който е над всичко и живее фараонски и народ хора стадо дето плащат за луксозния живот на управленската шайка...погледни историята и ще видиш че структурата е такава само името на строя е различен
12:08 20.11.2025