"Изцеление на света чрез образование" е темата на Петата Истанбулска среща на върха за образование

Петата Истанбулска среща на върха за образование, организирана от турската фондация „Маариф“, ще се проведе в Културния център „Ататюрк“ на 5 и 6 декември 2025 г. С темата „Изцеление на света чрез образование“, срещата на върха има за цел да разгледа всеобхватно ролята, която образованието играе в социалната трансформация.

Церемонията по откриването ще бъде водена от първата дама Емине Ердоган, президент на Република Турция, а очаква се да присъстват и поканени съпруги на държавни глави от различни страни. Както и в предишни години, тазгодишната среща ще бъде домакин на широк кръг от международни участници, включително министри на образованието, академици, експерти и представители на младежта.

Истанбулската образователна среща, организирана всяка година около различна тема и последвана в международен план, предоставя значителна платформа за споделяне на иновативни подходи и ефективни практики в образованието. Организирана от турската фондация „Маариф“ от 2021 г., срещата на върха има за цел да събере експерти, лица, вземащи решения, и академични среди от различни страни, за да обсъдят актуалните развития в образованието от международна гледна точка.

В предишни години темите бяха съответно „Нови тенденции и трансформация в образованието“ (2021 г.), „Нужди на образованието след пандемията“ (2022 г.), „Управление на промените в образованието“ (2023 г.) и „Образование за по-справедливо общество“ (2024 г.).