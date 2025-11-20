Новини
Свят »
Турция »
"Изцеление на света чрез образование" е темата на Петата Истанбулска среща на върха за образование

"Изцеление на света чрез образование" е темата на Петата Истанбулска среща на върха за образование

20 Ноември, 2025 11:11 631 2

  • турция-
  • истанбул-
  • образование

Тя ще се проведе на 5 и 6 декември

"Изцеление на света чрез образование" е темата на Петата Истанбулска среща на върха за образование - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Петата Истанбулска среща на върха за образование, организирана от турската фондация „Маариф“, ще се проведе в Културния център „Ататюрк“ на 5 и 6 декември 2025 г. С темата „Изцеление на света чрез образование“, срещата на върха има за цел да разгледа всеобхватно ролята, която образованието играе в социалната трансформация.

Церемонията по откриването ще бъде водена от първата дама Емине Ердоган, президент на Република Турция, а очаква се да присъстват и поканени съпруги на държавни глави от различни страни. Както и в предишни години, тазгодишната среща ще бъде домакин на широк кръг от международни участници, включително министри на образованието, академици, експерти и представители на младежта.

Истанбулската образователна среща, организирана всяка година около различна тема и последвана в международен план, предоставя значителна платформа за споделяне на иновативни подходи и ефективни практики в образованието. Организирана от турската фондация „Маариф“ от 2021 г., срещата на върха има за цел да събере експерти, лица, вземащи решения, и академични среди от различни страни, за да обсъдят актуалните развития в образованието от международна гледна точка.

В предишни години темите бяха съответно „Нови тенденции и трансформация в образованието“ (2021 г.), „Нужди на образованието след пандемията“ (2022 г.), „Управление на промените в образованието“ (2023 г.) и „Образование за по-справедливо общество“ (2024 г.).


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Древния Визинтион

    1 2 Отговор
    Каква е темата на срещата в древен Визинтион?

    Коментиран от #2

    11:15 20.11.2025

  • 2 Морков

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Древния Визинтион":

    Ананъ амънъ анладън.

    12:39 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания