Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Турция: Заради незаконните залагания може да има арести и на футболни босове

В Турция: Заради незаконните залагания може да има арести и на футболни босове

20 Ноември, 2025 17:15 772 1

  • футбол-
  • полиция-
  • арести-
  • прокуратура-
  • фифа-
  • истанбул-
  • акън гюрлек

Сътрудничим си с Интерпол и УЕФА

В Турция: Заради незаконните залагания може да има арести и на футболни босове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Главният прокурор на Истанбул Акън Гюрлек обяви, че е възможно задържане на ръководители на няколко турски футболни клуба като част от разследване за незаконни залагания на мачове, което местните власти провеждат съвместно с Интерпол и УЕФА, съобщи телевизионният канал TRT Haber.

„Сътрудничим си с Интерпол и УЕФА. Повечето залози на мачове в Турция се правят на незаконни уебсайтове в чужбина. В следващите дни са възможни още арести на ръководители на клубове, администратори и спортни коментатори. Сред тях може да има известни личности“, коментира той, цитиран от БТА.

По-рано беше съобщено, че Турската футболна федерация (TFF) е отстранила 149 професионални съдии от двубоите за периоди от осем месеца до една година, след като е установено, че имат сметки за залагания, включително такива в чужбина. Общо 571 активни рефери са замесени, 371 от които имат сметки в букмейкъри.

Над 1000 футболисти, включително играчи от водещи клубове като Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор, ще се явят пред Дисциплинарната комисия на централата като част от разследването за незаконни залагания.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слабов

    2 0 Отговор
    А тука кога.

    18:11 20.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ