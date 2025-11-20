Новини
Свят »
Унгария »
Унгария критикува ЕС: „Безумие е да се изпращат пари на корумпираната Украйна“
  Тема: Украйна

Унгария критикува ЕС: „Безумие е да се изпращат пари на корумпираната Украйна“

20 Ноември, 2025 11:26, обновена 20 Ноември, 2025 11:27 3 129 79

  • унгария-
  • европейски съюз-
  • украйна-
  • корумпирана

Външният министър Петер Сиярто критикува плановете за нови 100 милиарда евро помощ и изрази подкрепа за мирни инициативи на САЩ

Унгария критикува ЕС: „Безумие е да се изпращат пари на корумпираната Украйна“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да преустанови изпращането на средства към украинското правителство след разкрития за корупция, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

„В Украйна действа военна мафия, корумпирана система, а след това председателят на Европейската комисия, вместо да спре плащанията и да поиска незабавно финансово освобождаване, иска да изпрати още 100 милиарда на Украйна. Това е безумие“, изтъкна той в Брюксел преди среща с колегите си от ЕС.

Още новини от Украйна

Вчера двама украински министри, замесени в мащабно разследване за корупция, бяха уволнени от парламента, който призова за по-обширни мерки за възстановяване на доверието в ръководството на страната.

Разследването за предполагаем заговор за 100 милиона долара за контрол върху договорите в държавната ядрена агенция предизвика обществен гняв срещу широко разпространената корупция, включително във вътрешния кръг на президента Володимир Зеленски.

Сиярто отбеляза, че перспективите за Украйна в момента не са положителни: „Времето не е на страната на Украйна. Илюзия е да се твърди, че времето е на страната на Украйна.“

Той добави, че Унгария ще подкрепи мирните инициативи на американския президент Доналд Тръмп.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4 от 65 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко и ШиШи ООД

    71 10 Отговор
    Тя и БГ е корумпирана, ама изпращат пари

    11:29 20.11.2025

  • 2 БАРС

    85 12 Отговор
    ПРАВИ СА УНГАРЦИТЕ!А НАШИТЕ ЗАЩО НЕ ГИ ПОДКРЕПЯТ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ ЧЕ УНГАРЦИТЕ СА ПРАВИ А МЪЛЧАТ КАТО ПУ.

    11:30 20.11.2025

  • 3 Ха,ха

    18 62 Отговор
    А стига бе, Унгария изобщо не е корумпирана

    Коментиран от #58

    11:32 20.11.2025

  • 4 Тъй,тъй

    71 10 Отговор
    Е да де, но как да си вземат комисионните урсулите ненаситни.

    11:32 20.11.2025

  • 5 Кресна

    62 11 Отговор
    Когато си приятел със САЩ и Великобритания ,те очаква съдбата на Украйна .Затриха държава която можеше да е една от най богатите в Европа .Но начело в Европа стоят хора с умствения багаж на Бойко и онзи слабичкия .

    11:32 20.11.2025

  • 6 Пламен

    18 42 Отговор
    По корумпирана от Унгария е само България

    Коментиран от #69, #70

    11:34 20.11.2025

  • 7 Киро

    57 10 Отговор
    С пари от корупция, украинците си купуват имоти по черноморието..

    11:34 20.11.2025

  • 8 Много ясно че

    63 8 Отговор
    Европейският съюз трябва да преустанови изпращането на средства към украинското правителство

    Коментиран от #74

    11:35 20.11.2025

  • 9 ЕСССР

    59 10 Отговор
    Другарката Урсула е безумна, но за сметка на това тьпа!

    Коментиран от #16

    11:35 20.11.2025

  • 10 С лекарят

    9 24 Отговор
    Който прегази кучето кво правим? А?

    11:36 20.11.2025

  • 11 3.14К

    53 7 Отговор
    Който продължава да превежда пари на корумпирания терористичен режим на узурпатора-наркоман, става негов съучастик!

    11:36 20.11.2025

  • 12 Я пък тоя

    50 6 Отговор
    То да бяха само тези 100 милиона, по време на война, да ги похвалиш.
    Ако се поразровят, ще открият много по 100 обаче европейските политици не дават, че и те са бъркали в кацата с мед.

    11:37 20.11.2025

  • 13 име

    49 6 Отговор
    Ако корупционните разкрития бяха в Русия, западналите медии щеха да ореват орталъка, но щом става въпрос за киевската хунта, всичко се покрива. Пачки с долари с печатите от САЩ в апартамента на миндич, няма процлем! Членове на хунтата бягат, няма проблем, мълчите си. Златни тоалетни, пак си мълчите. Американците отсвирват хунтата, няма проблем за вас. Покупка на стари противопехотни мини, на некачествени бронежилетки, рустем умрелов имал имоти в САЩ, няма проблем, свободните медии мълчат.

    Коментиран от #17, #21

    11:37 20.11.2025

  • 14 На премиерчето дЖилезку

    33 3 Отговор
    Тва му е основният дерт. Да праща и да праща

    11:38 20.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Я пък тоя

    28 5 Отговор

    До коментар #9 от "ЕСССР":

    Остави че е тьпа, ами и нахална.

    11:39 20.11.2025

  • 17 Пригожин

    4 19 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Шойгу открадна парите.

    Коментиран от #22, #60

    11:40 20.11.2025

  • 18 Газ и ток им пращаме

    31 4 Отговор
    Безплатно а българина мизерства

    11:40 20.11.2025

  • 19 Ццц

    31 3 Отговор
    "Там, където глупостта е образец, разумът е безумие" - Гьоте. Сиярто изглежда е оптимист човек, за да очаква умни идеи от Урсул, Кайчето Курназ и друга брюкселска фауна.

    11:41 20.11.2025

  • 20 Ъхъъъъъ...

    25 3 Отговор
    Толкова щедър бюджет към Украйна никога не е имало", защити Борисов план-сметката.

    11:43 20.11.2025

  • 21 Кухоглава копейка

    3 35 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    В Русия скачат през дамовете. След провала на три дневният блицкриг ще гледаме сеир колко ще летят от високо.

    11:43 20.11.2025

  • 22 Микрончо

    24 2 Отговор

    До коментар #17 от "Пригожин":

    Сделката за сто броя Рафал се пповали защото няма пари. Кой открадна парите за тях, киевската хунта или аз?

    11:44 20.11.2025

  • 23 Решението е

    23 1 Отговор
    Капитулация на Украйна и обявяването и във фалит

    11:44 20.11.2025

  • 24 някой

    25 3 Отговор
    Разбира се, че е безумие. И това е ясно на нормалните хора от първия ден на руската операция.

    Коментиран от #31

    11:44 20.11.2025

  • 25 корумпираната Украйна

    24 2 Отговор
    Или корумпираната ЕК? ...

    11:46 20.11.2025

  • 26 Сори ама

    6 26 Отговор
    Това го казва министър на страна, чийто фондове са спряни за корупция и липса на върховенство на закона.
    В Украйна поне арестуваха най-близките хора до президента, а не може да се каже същото за Унгария.

    11:47 20.11.2025

  • 27 Мишел

    20 4 Отговор
    С мирния си план Тръмп отмъщава на ЕС за това, че си затварят очите за корупцията в Украйна, само за да воюва Украйна с Русия вместо тях.

    Коментиран от #35

    11:50 20.11.2025

  • 28 Корумпето Орган си купи замък

    9 20 Отговор
    Да се прекръстят на руZгария и да излязат от ЕС тия предатели!!! Дано орган загуби изборите

    11:52 20.11.2025

  • 29 Далавера Импекс

    14 1 Отговор
    Далаверата си върви,кучетата лаят

    11:52 20.11.2025

  • 30 Лява ръка, десен джоб

    13 2 Отговор
    Яко кражби

    11:53 20.11.2025

  • 31 И Преди и сега

    3 18 Отговор

    До коментар #24 от "някой":

    Нормалните хора са против решаване на междудържавни проблеми с военни действия, вие сте подлоги на блатната империя

    Коментиран от #33, #54

    11:53 20.11.2025

  • 32 Копейкиииии

    8 18 Отговор
    Войната свършва. Работа си търсете иначе глад ви чака. Като признаци ще обикаляте кофите за парче хляб. Децата ви просяци ще станат.

    Коментиран от #38

    11:54 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хохо Бохо

    16 2 Отговор
    То от самото начало си беше безумие ама урсулестите се оказаха много крадливи

    11:55 20.11.2025

  • 35 Изпражнението гайтанджиева

    3 15 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Колежке това са руски фейкове.

    11:55 20.11.2025

  • 36 Копейки,

    4 19 Отговор
    След 41 дни ставате €вропейци или палите джапанките към Челябинск.

    Коментиран от #41

    11:58 20.11.2025

  • 37 Пената

    13 1 Отговор
    наните георг и росенчо не харесват това, те ще пращат всичко възможно, защото са г..зомийници

    11:58 20.11.2025

  • 38 Боклук,

    10 12 Отговор

    До коментар #32 от "Копейкиииии":

    Свършва,ама не във ваша полза.

    11:58 20.11.2025

  • 39 Евроатлантик

    10 19 Отговор
    Никой не ги бръсне маджарите за нищо ...

    11:58 20.11.2025

  • 40 Много

    6 10 Отговор
    пъти по 100 милиарда ще се изпратят. Сиярто явно не разбира защо ЕС въобще съществува като политическа организация.

    12:00 20.11.2025

  • 41 Шушумиго

    11 2 Отговор

    До коментар #36 от "Копейки,":

    И в шекели да ти плащат,същия дух а4 ще си останеш.

    12:02 20.11.2025

  • 42 Това

    2 12 Отговор
    което хер Хитлер започна през 1941г. ще бъде успешно завършено от ЕС. После ще се разправят с опърничавите унгарци.

    12:04 20.11.2025

  • 43 Америка са лицемери

    3 11 Отговор
    САЩ загубиха правото да искат каквото и да било. Държавите не са длъжни да се съобразяват с САЩ след като не признават границите на държавите. Народите и държавите трябва да се обединят в противовес на империите. Украйна има пълното право да се защитава, както сметне за добре. Дори ако това да означава пълномашабни удари срещу Москва и Русия. Русия ще капитулира.

    12:10 20.11.2025

  • 44 Това са нашите пари

    13 3 Отговор
    А не на ЕК !

    Коментиран от #46, #66

    12:10 20.11.2025

  • 45 Пълна изолация на Русия

    3 21 Отговор
    Санкции, санкции, санкции. Прекратяване на търговските взаимоотношения с Русия. На всякакви взаимоотношения, дори и на семейни и роднински. Конфискация на руски активи навсякъде. Санкции и за Унгария.

    12:11 20.11.2025

  • 46 Мумив

    7 2 Отговор

    До коментар #44 от "Това са нашите пари":

    Твоите пари са в корумпираните мафиоти и бизнес селяндури с хотели и апартаменти.

    12:12 20.11.2025

  • 47 За къв чеп

    5 17 Отговор
    Унгария е в ЕС . Винаги е напреки на ЕС . Както Радко винаги е напреки в България .

    Коментиран от #76

    12:12 20.11.2025

  • 48 Нито стотинка

    16 5 Отговор
    За хунтата на Зеленски!

    12:12 20.11.2025

  • 49 Унгарията

    6 14 Отговор
    на лекето Орбан е в пъти по-корумпирана.

    12:17 20.11.2025

  • 50 Хахахаха

    4 14 Отговор
    Унгария - но на корумпираната раша, може! И на корумпираната Унгария, също може!

    12:20 20.11.2025

  • 51 Факти

    5 14 Отговор
    Унгария е още по-корумпирана, ама смуче еврофондове.

    12:22 20.11.2025

  • 52 🤔🤔🤔🤔

    3 15 Отговор
    Има и по корунпирана и това е Русия там даже КОРУПЦИЯТА Е ПОВЕЧЕ ОТ КАЛТА.

    12:23 20.11.2025

  • 53 дайте много пари на Украйна

    14 5 Отговор
    Нека харчат пари.Всичко което унищожава системата е супер.Само така ще има генерална промяна и търсене на отговорност..

    12:24 20.11.2025

  • 54 някой

    15 2 Отговор

    До коментар #31 от "И Преди и сега":

    Хм, кажи го това на американците. Или на европейците, дето няколко века газиха в кръвта на колониите си.
    Много сте ербап, когато искате да покажете на господаря си какви русофоби сте. За едно погалване по главичката, де.
    Иначе, правите се, че не виждате безчинствата им.

    12:26 20.11.2025

  • 55 Още от същото

    5 11 Отговор
    Путин съсипа огромната и богата Русия, а Орбан и Фицо продължават да съсипват не толкова богатите Унгария и Словакия.

    12:42 20.11.2025

  • 56 Павел пенев

    9 2 Отговор
    Корупцията в Украйна не е от вчерашните разкрития за двамата военни. Вижте сметките и имотите на Зеленски и неговия антураж в чужбина. Защо се правите на разсеяни? Проверете милионите на Урсула и Кая Калас.

    12:42 20.11.2025

  • 57 Копейка

    1 5 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    12:45 20.11.2025

  • 58 иванова

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ха,ха":

    Но на Унгария спряха пари от европейските фондове !

    12:46 20.11.2025

  • 59 Тия унгарци

    4 9 Отговор
    много си повярваха!

    Да си видят собствената корупция.

    12:49 20.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Оня с джипката от Банкя

    9 1 Отговор
    Безумие е европейските граждани да издържат с високи данъци огромния бюрократичен апарат на Европейския съюз в Брюксел. Ако се публикуват прозрачни и обективни данни за бюджета на неговите безбройни структури, ще се види каква колосална сума представлява издръжката му. За какво са националните правителства, след като в доста уголемен мащаб се дублират органите на представителната и изпълнителната власт в лицето на европейския парламент и европейската комисия?!

    12:51 20.11.2025

  • 62 Инж1

    3 11 Отговор
    „Безумие е да се изпращат пари на корумпираната Украйна“ - казва корумпирана Унгария, водена от Орбан към "светлото бъдеще" на "руский мир"!!!!

    12:52 20.11.2025

  • 63 И още мисирки ООД

    9 2 Отговор
    Навремето се радвахме, че прозападният съветски лидер Михаил Горбачов ликвидира Варшавския договор и Съвета за икономическа взаимопомощ, пък после ни набутаха в новите две кошари - НАТО и ЕС! И това било демокрация, а не империя!

    12:57 20.11.2025

  • 64 Един друг

    2 9 Отговор
    Най - добре пари да получават само в корумпирана Унгария. Орбан да си купи нови животни във фермата.

    Коментиран от #65

    13:00 20.11.2025

  • 65 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #64 от "Един друг":

    Да ама Орбан ме иска още 125 млр евро а Украйна иска.Безвъзмездно!От теб и мен.Без да е член на ЕС и НАТО.,защо?Това са пенсиите за 7 год на пенсионерите в Унгария,а мафията на Зеленски краде по 50 млн на месец.

    13:07 20.11.2025

  • 66 Айде бе,

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "Това са нашите пари":

    Кои сте вие, Пеевски, Борисов, Радев и другите като тях ли, че парите са ваши? Като продължавате да се молите да дойде Путин и само да пристигне вече няма да са ваши. А вие самите ще бъдете или на фронта, или в затвора, или на един метър под земята. Така на вас пари вече няма да са ви нужни, а той има остра нужда от тях и от вас.

    13:19 20.11.2025

  • 67 8758

    0 9 Отговор
    Безумие е и да се пращат пари на най-корумпираната страна в ЕС - Унгария. Но ето на - пращат се. Та е редно да се спрат еврофондовете за Унгария.

    13:22 20.11.2025

  • 68 Пловдив

    7 1 Отговор
    Елате да видите в Пловдив какви коли карат украинци -днес видях Лексус,виждал съм и други украинци с луксозни коли.И са много нагли,смятат че всички са им длъжни.

    13:22 20.11.2025

  • 69 Карло

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Не съм сигурен, все пак тоя ..уТ ги докара на нашето равнище , а за това се иска много работа, работа

    13:24 20.11.2025

  • 70 уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Корупция в различна степен има навсяъде, но само у нас тя е начин на живот.

    13:30 20.11.2025

  • 71 каунь

    5 0 Отговор
    га слуша Тагаренко тая новина сигур е фърлил топа

    13:30 20.11.2025

  • 72 Естествено че е

    8 0 Отговор
    „Безумие е да се изпращат пари на корумпираната Украйна“

    13:31 20.11.2025

  • 73 Диктатор зеленски

    4 0 Отговор
    Майчице,миличка.....ще бъда ли жив да чуя подобни слова от действащ ( а не опозиционен ) български политик?

    13:39 20.11.2025

  • 74 Ами тогава

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "Много ясно че":

    да изпратим на путинска русия тези пари та да помогнем да се свърши тази абсурдна война ! О, извинете не беше война а военна операция продължаваща вече трета година убиваща и украинци и руснаци !

    13:40 20.11.2025

  • 75 зле

    0 5 Отговор
    каза го най-корумпираната страна в ЕС дори пеевски и тиквата са по-ниско ниво от тях мале мале. странно защо унгария повтаря буквално думите на Захарова!

    Коментиран от #77

    14:20 20.11.2025

  • 76 Ако си чувал

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "За къв чеп":

    Унгария и през 1956 г. беше напреки, но на друг съюз.Докато са били в състава на Австро-Унгарската империя пак са били напреки и те така те.

    Коментиран от #78

    14:29 20.11.2025

  • 77 И сега кой е виновен за

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "зле":

    корупционният скандал в Украйна? Службата, която го е разкрила,медиите, които го разпространяват, Захарова,Орбан? Кой???!

    14:36 20.11.2025

  • 78 Благодаря за информацията

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ако си чувал":

    Значи съм прав

    17:09 20.11.2025

  • 79 Аааааа

    0 1 Отговор
    За корумпирана Унгария и корумпирания Орбан с дворец за 250 милиона евро нищо не споменава

    18:37 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания