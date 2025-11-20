Унгария критикува ЕС: „Безумие е да се изпращат пари на корумпираната Украйна“

Европейският съюз трябва да преустанови изпращането на средства към украинското правителство след разкрития за корупция, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.
„В Украйна действа военна мафия, корумпирана система, а след това председателят на Европейската комисия, вместо да спре плащанията и да поиска незабавно финансово освобождаване, иска да изпрати още 100 милиарда на Украйна. Това е безумие“, изтъкна той в Брюксел преди среща с колегите си от ЕС.
Вчера двама украински министри, замесени в мащабно разследване за корупция, бяха уволнени от парламента, който призова за по-обширни мерки за възстановяване на доверието в ръководството на страната.
Разследването за предполагаем заговор за 100 милиона долара за контрол върху договорите в държавната ядрена агенция предизвика обществен гняв срещу широко разпространената корупция, включително във вътрешния кръг на президента Володимир Зеленски.
Сиярто отбеляза, че перспективите за Украйна в момента не са положителни: „Времето не е на страната на Украйна. Илюзия е да се твърди, че времето е на страната на Украйна.“
Той добави, че Унгария ще подкрепи мирните инициативи на американския президент Доналд Тръмп.
Ако се поразровят, ще открият много по 100 обаче европейските политици не дават, че и те са бъркали в кацата с мед.
До коментар #9 от "ЕСССР":Остави че е тьпа, ами и нахална.
До коментар #13 от "име":Шойгу открадна парите.
Коментиран от #22, #60
11:40 20.11.2025
До коментар #13 от "име":В Русия скачат през дамовете. След провала на три дневният блицкриг ще гледаме сеир колко ще летят от високо.
До коментар #17 от "Пригожин":Сделката за сто броя Рафал се пповали защото няма пари. Кой открадна парите за тях, киевската хунта или аз?
11:44 20.11.2025
В Украйна поне арестуваха най-близките хора до президента, а не може да се каже същото за Унгария.
11:50 20.11.2025
До коментар #24 от "някой":Нормалните хора са против решаване на междудържавни проблеми с военни действия, вие сте подлоги на блатната империя
До коментар #27 от "Мишел":Колежке това са руски фейкове.
До коментар #32 от "Копейкиииии":Свършва,ама не във ваша полза.
До коментар #36 от "Копейки,":И в шекели да ти плащат,същия дух а4 ще си останеш.
До коментар #44 от "Това са нашите пари":Твоите пари са в корумпираните мафиоти и бизнес селяндури с хотели и апартаменти.
До коментар #31 от "И Преди и сега":Хм, кажи го това на американците. Или на европейците, дето няколко века газиха в кръвта на колониите си.
Много сте ербап, когато искате да покажете на господаря си какви русофоби сте. За едно погалване по главичката, де.
Иначе, правите се, че не виждате безчинствата им.
До коментар #3 от "Ха,ха":Но на Унгария спряха пари от европейските фондове !
Да си видят собствената корупция.
До коментар #64 от "Един друг":Да ама Орбан ме иска още 125 млр евро а Украйна иска.Безвъзмездно!От теб и мен.Без да е член на ЕС и НАТО.,защо?Това са пенсиите за 7 год на пенсионерите в Унгария,а мафията на Зеленски краде по 50 млн на месец.
До коментар #44 от "Това са нашите пари":Кои сте вие, Пеевски, Борисов, Радев и другите като тях ли, че парите са ваши? Като продължавате да се молите да дойде Путин и само да пристигне вече няма да са ваши. А вие самите ще бъдете или на фронта, или в затвора, или на един метър под земята. Така на вас пари вече няма да са ви нужни, а той има остра нужда от тях и от вас.
До коментар #6 от "Пламен":Не съм сигурен, все пак тоя ..уТ ги докара на нашето равнище , а за това се иска много работа, работа
До коментар #6 от "Пламен":Корупция в различна степен има навсяъде, но само у нас тя е начин на живот.
До коментар #8 от "Много ясно че":да изпратим на путинска русия тези пари та да помогнем да се свърши тази абсурдна война ! О, извинете не беше война а военна операция продължаваща вече трета година убиваща и украинци и руснаци !
До коментар #47 от "За къв чеп":Унгария и през 1956 г. беше напреки, но на друг съюз.Докато са били в състава на Австро-Унгарската империя пак са били напреки и те така те.
До коментар #75 от "зле":корупционният скандал в Украйна? Службата, която го е разкрила,медиите, които го разпространяват, Захарова,Орбан? Кой???!
До коментар #76 от "Ако си чувал":Значи съм прав
