Унгария критикува ЕС: „Безумие е да се изпращат пари на корумпираната Украйна“

Европейският съюз трябва да преустанови изпращането на средства към украинското правителство след разкрития за корупция, заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

„В Украйна действа военна мафия, корумпирана система, а след това председателят на Европейската комисия, вместо да спре плащанията и да поиска незабавно финансово освобождаване, иска да изпрати още 100 милиарда на Украйна. Това е безумие“, изтъкна той в Брюксел преди среща с колегите си от ЕС.

Вчера двама украински министри, замесени в мащабно разследване за корупция, бяха уволнени от парламента, който призова за по-обширни мерки за възстановяване на доверието в ръководството на страната.

Разследването за предполагаем заговор за 100 милиона долара за контрол върху договорите в държавната ядрена агенция предизвика обществен гняв срещу широко разпространената корупция, включително във вътрешния кръг на президента Володимир Зеленски.

Сиярто отбеляза, че перспективите за Украйна в момента не са положителни: „Времето не е на страната на Украйна. Илюзия е да се твърди, че времето е на страната на Украйна.“

Той добави, че Унгария ще подкрепи мирните инициативи на американския президент Доналд Тръмп.