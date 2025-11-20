Кремъл: Мирният план за Украйна трябва да премахне корените на конфликта

Кремъл заяви днес, че всеки мирен план за Украйна трябва да елиминира корените на конфликта и че въпреки осъществените контакти със САЩ, в момента не се водят официални преговори с Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според двама американски представители, САЩ са сигнализирали на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев трябва да приеме изготвена от тях рамка за прекратяване на войната, която предвижда отстъпване на територии и някои оръжия на Русия.
Медията "Аксиос" първа разпространи информацията за нов план от 28 точки, според който Украйна и Европа ще получат гаранции за сигурност от САЩ, ако Киев се съгласи на териториални отстъпки в части от Източна Украйна, които в момента не са под контрола на Москва.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави към информацията от август след срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска. „Не може да добавим нищо ново към това, което бе казано в Анкоридж“, посочи той.
По думите на Песков, Москва и Вашингтон не са водили официални консултации или преговори за мирен план за Украйна. „В момента не се водят консултации. Разбира се има контакти, но процес, който би могъл да бъде определен като консултации - не“, допълни той.
На въпрос дали президентът Владимир Путин е бил информиран за „мирния план от 28 точки“, Песков заяви: „Нямам какво да добавя към това, което вече казах“.
Говорителят подчерта, че решаването на ситуацията в Украйна трябва да доведе до премахване на първопричините за конфликта.
1 честен ционист
Коментиран от #42, #107
14:58 20.11.2025
2 Корените
Коментиран от #27, #113
14:58 20.11.2025
3 8685
Коментиран от #6
14:59 20.11.2025
4 си дзън
Коментиран от #35, #57
14:59 20.11.2025
5 Pyccкий Карлик
Корените на конфликта започнат още 862г га пияния германец Рюрик стъпва на брега и основава Русия 😄
Коментиран от #9
15:00 20.11.2025
6 АнтиКомунист
До коментар #3 от "8685":гръмнисе, отиди в славната си русия .........
Коментиран от #11
15:01 20.11.2025
7 Сатана Z
Коментиран от #10, #75, #108
15:01 20.11.2025
8 Корените на конфликта
15:03 20.11.2025
9 джудж ,
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":Как дела сегодня ?! Нищо не казваш за зеля , нещо май щял да дава земи на твоите друзя руснаците .
15:03 20.11.2025
10 Pyccкий Карлик
До коментар #7 от "Сатана Z":"...Това е борба между доброто Русия и Злото Украйна.. "
Българския поет Иван Вазов е написал чудто стихотворение по темата !!!
Четири Года руските орди на вълни налитат, реват.
Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
ру3ки орди лазят по калта смрадлива
и тела я стелят, и кръв я залива.
Бури подир бури! Руснак след руснак!
Путин безумний сочи Покровск пак
и вика: "Търчете! Тамо са парите!"
И руснаци тръгват с викове сърдити,
"За Путин" гръмовно въздуха разпра.
Покровск отговаря с други вик: Гойда!
И с нов дъжд куршуми, дронове и дървье
българи пушкат и отблъскват.
Пушкалата екнат, руснаците реват,
ордите налитат и падат, и мрат.
Идат като тигри, бягат като овци
и пак се завръщат; руснаци, монголци
кат мухи щъкат по страшний редут,
плачат и стенат в страшния студ.
И тогаз мощен рев въздуха разпра
F-16 Block 70 от небето изригна.
Пусна бомби и ракети
връз главите ру3ки клети !!!
Иван Вазов (1850-1921) 😁😁👍
Коментиран от #12
15:04 20.11.2025
11 ха-ха
До коментар #6 от "АнтиКомунист":Вокзал , чемодан и на х....О...й !
15:04 20.11.2025
12 оня
До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":Тъпо , много тъпо , не го очаквах точно от теб !
Коментиран от #15
15:06 20.11.2025
13 Без Кремъл
Коментиран от #14
15:06 20.11.2025
14 ха-ха
До коментар #13 от "Без Кремъл":И още по-хубав без зелената еуглена !
Коментиран от #17
15:07 20.11.2025
15 Злобното Джуджи
До коментар #12 от "оня":Много душа излях в тези епични редоне 😁
Коментиран от #20
15:08 20.11.2025
16 Пич
Коментиран от #109
15:08 20.11.2025
17 Защо
До коментар #14 от "ха-ха":белото ли ти взе?
Коментиран от #22
15:09 20.11.2025
18 Ганя Путинофила
15:09 20.11.2025
19 Аз казах
Коментиран от #28
15:09 20.11.2025
20 джудж ,
До коментар #15 от "Злобното Джуджи":Видях , с пот на чело ли сътворил тази велика тъпня ! Извини ме , но наистина не го очаквах именно от теб тука !
Коментиран от #77
15:10 20.11.2025
21 Един друг
15:11 20.11.2025
22 ха-ха
До коментар #17 от "Защо":Не , мразя зеления цвят ! Белото ти го отстъпвам - не е за мен !
15:11 20.11.2025
23 Путин
15:11 20.11.2025
24 Абсолютно вярно!
Каквото произведат, е сдялано като в час по трудово...
15:12 20.11.2025
25 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #44, #60
15:12 20.11.2025
26 Конфликт
Коментиран от #53
15:13 20.11.2025
27 Руски колхозник
До коментар #2 от "Корените":Да,точно така.В гащите на Путин е и скоро ще им го засади в задният двор
15:13 20.11.2025
28 село мое ,
До коментар #19 от "Аз казах":,,Изкореним ли русия,, ....................?! Кого ще изкореняваш , бе , мой , като си толкова навит , какво още чакаш и не поемаш към укрията ?! Там те чакат с отворени обятия ! Спешно се нуждаят от лапни шарани на фронта !
Коментиран от #30
15:13 20.11.2025
30 Свободен
До коментар #28 от "село мое ,":И твоята перспектива не е много благоприятна..
Затъване все повече в мизерията.
Надали ще осъзнаеш някога, че свободата е благоденствие, но ти няма да го достигнеш никога, защото мисията на робите е съвсем друга!
Коментиран от #37
15:15 20.11.2025
31 а бе..
15:16 20.11.2025
32 Кривоверен алкаш
Коментиран от #48
15:16 20.11.2025
33 Иванва 21 ноември
15:16 20.11.2025
34 койдазнай
15:17 20.11.2025
36 Смешник
15:17 20.11.2025
37 Руснаков
До коментар #30 от "Свободен":Пиши му по просто че иначе няма да те разбере,върл русофил е..
15:18 20.11.2025
38 ,,,,,,
15:19 20.11.2025
39 Време е
15:19 20.11.2025
40 РФ трябва да се разруши !
Тези животни трябва да се изолират от света.
Коментиран от #51
15:20 20.11.2025
42 гост
До коментар #1 от "честен ционист":Това е същото като главата ти да престане да ражда дивотии,мислиш ли че някога ще стане..
15:20 20.11.2025
44 Българин
До коментар #25 от "Грамофон свири, майка плаче":На времето, българските будители си ушили байрак, на който пишело "Свобода или Смърт". Това никой не го разбирал и подкрепял, и шепата будители, ги изклали като пилци. Но когато бай Тошо каза, "Дайте да се снишим, докато отминат бурните времена", това всички го разбраха и приеха, като единствено правилно и разумно. Такъв народ сме ние, за това никога няма да подкрепяме Украйна и никой, който се бори за своята свобода. Винаги ще чакаме, някой да ни даде "свободата " на готово.
15:21 20.11.2025
45 Никой
15:22 20.11.2025
46 СВО
15:22 20.11.2025
47 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!
Коментиран от #56
15:22 20.11.2025
48 Брачед
До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":Защо да са като латерна,като ясно са заявили позиция? Някой не иска да ги чуе
Коментиран от #58
15:22 20.11.2025
49 Ама не разбрахте ли...
15:24 20.11.2025
50 Бай Араб
15:24 20.11.2025
52 Истината
Веднъж да сме на едно мнение с пескофф
15:25 20.11.2025
53 русичь..
До коментар #26 от "Конфликт":Има..у п0ма6ко,на вова му дреме че сте въвwецето за дакльопате застоялитегавнатьци на двата плпндера-дето командорат бг-то
15:26 20.11.2025
54 БРАВО
Коментиран от #59
15:26 20.11.2025
55 Киев за два дня
До коментар #41 от "Свобода за народа":Още ли не си разбрал 😀пумияр с пумияр.
Ама това за теб е нормално.
Коментиран от #86
15:26 20.11.2025
56 Бялджип
До коментар #47 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Това да не си го преписал от личния блог на Иво Инджев? Или да си самия той?
15:27 20.11.2025
57 сноу
До коментар #4 от "си дзън":Вземи я хвърли тая празна тенекия от главата си, че съвсем се раздрънка..
15:27 20.11.2025
58 Кривоверен алкаш
До коментар #48 от "Брачед":Щом никой не иска да ги чуе,означава че тази позиция....не е позиция... а самоналагане...правиш ли разликата...има преговори...има отстъпки...до сега не съм видял Русия да е предложила да направи каквито и да е отстъпки...
Коментиран от #71, #89
15:28 20.11.2025
59 Копейкотрошач
До коментар #54 от "БРАВО":Колко минути ще издържи вратленцето ти?
15:28 20.11.2025
60 Ха ха ха
До коментар #25 от "Грамофон свири, майка плаче":Засега се очертава, мразия да изчезне.
15:28 20.11.2025
61 Пора
До коментар #51 от "Тръмп :500% мита срещу купувачите":Освен това около 30 долара за барел руски петрол. Путинова русия умира.
Коментиран от #65
15:30 20.11.2025
62 Военен
Коментиран от #85
15:31 20.11.2025
63 Мдаааа
15:31 20.11.2025
64 НИКАКЪВ МИР
15:31 20.11.2025
65 абе стоенчо
До коментар #61 от "Пора":4 години само ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, стотици хиляди тонове натовско въоръжение, всеки месец поне един геймчейджър, и резултата е един единствен музей на НАТОвската скрап край Москва и по 30 хиляди бандери на месец денацифицирани!
Коментиран от #68, #70
15:33 20.11.2025
66 И днес дъжд запръска
15:33 20.11.2025
68 Йосиф Кобзон
До коментар #65 от "абе стоенчо":А, не забравяй, че и аз водя статистика.
15:34 20.11.2025
69 сноу
До коментар #29 от "Свободен":Свободен..категорично ,не.!..по-скоро изтърван...
15:35 20.11.2025
70 Интересно??
До коментар #65 от "абе стоенчо":Кой изби и остави без ръце и крака 2 милиона руснака?
Коментиран от #72, #74
15:36 20.11.2025
71 УСПЕХ
До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":Никакви отстъпки за бандерите и нацистките им подстрекатели от ЕССР. Спазиха ли поне една минска договорка за мирно уреждане на конфликта? Спазиха ли първоначалните договорености в Истанбул 2022г? Само деноцихициране до последния бандера!
Коментиран от #76
15:37 20.11.2025
72 Кравар
До коментар #70 от "Интересно??":Пропагандата.
15:37 20.11.2025
73 Минск-16
15:39 20.11.2025
74 т-п тpoл coроcoиден
До коментар #70 от "Интересно??":Нали в Покровск загиват хиляди руснаци и града е във владение на бандерите, къде са им телата, козяк?
15:41 20.11.2025
75 Ватенка
До коментар #7 от "Сатана Z":Заминавай за Славната Мат,кво правиш в Европа?!
15:42 20.11.2025
76 Кривоверен алкаш
До коментар #71 от "УСПЕХ":Преди това което изброи са Будапещенският Меморандум...почти 2000 ядрени бойни глави...трети по брой,се предават и гаранцията е териториалната цялост на Украйна...да добавиш нещо...
Коментиран от #81
15:42 20.11.2025
77 Pyccкий Карлик
До коментар #20 от "джудж ,":"...не го очаквах именно от теб..."
И аз не очаквах Четири Года, "Третия Рим", Робота Вася.
Накрая Вазов не издържа и си изля душата 😁
Коментиран от #82
15:43 20.11.2025
78 Кремълски
15:45 20.11.2025
79 Реалност
Вътре в Кремъл се задава паника. Изтичането на информация разкрива, че съветниците на Путин са разделени - някои настояват за преговори, други настояват за тотално военно положение. И все пак дори някога лоялните държавни медии на Русия вече не могат да задържат историята. Анонимни информатори от правителствените министерства изтичат документи, показващи степента на корупция, фалшифицирани военни доклади и сриващи се финанси Руският елит - уплашен и разделен - вече мести активи в чужбина и подсигурява пътища за бягство, усещайки, че ерата на контрол приключва
За първи път Путин се изправя пред не външен враг, а яростта на собствения си народ. Кремъл може да цензурира новините, но не може да заглуши 140 милиона гласа, които се издигат заедно. Бурята започна - и никаква пропаганда или репресия не могат да спрат това, което вече се случва.
Коментиран от #84
15:46 20.11.2025
80 Ванката
15:47 20.11.2025
82 джудж ,
До коментар #77 от "Pyccкий Карлик":На диаметрални позиции сме с теб , така и ще си останем по отношение на Путин и Русия ! Но , това не ни прави врагове . Умните винаги намират начин да се разберат ...
15:48 20.11.2025
83 да де
Коментиран от #90
15:48 20.11.2025
84 абе, стоенчо
До коментар #79 от "Реалност":Заща се хабиш да пишеш такива дълги пасквили, пиши само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем и оценим подобаващо!
15:49 20.11.2025
85 ха-ха
До коментар #62 от "Военен":И ти ли ще си тоя , дето ще го пребие и изгони , бе , щраус, мамин , сладък !
15:49 20.11.2025
86 Купи си буквар
До коментар #55 от "Киев за два дня":Пе де раст
15:49 20.11.2025
87 Атина Палада
15:49 20.11.2025
88 само че
До коментар #81 от "УСПЕХ":това,че Русия го твърди като повод за нападение, не го прави истина - истината е някъде по средата
15:50 20.11.2025
89 Брачед
До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":Какви отстъпки от нещо,което е твое?
Коментиран от #91
15:51 20.11.2025
90 село мое ,
До коментар #83 от "да де":Докъде си ме довело .................!
15:51 20.11.2025
91 Кривоверен алкаш
До коментар #89 от "Брачед":Не, не е твое,, само си мислиш че е твое,,, и действаш от позицията на силата,не спазваш никакви международни правила...
15:57 20.11.2025
92 Мдааа
15:58 20.11.2025
93 Кривоверен алкаш
До коментар #81 от "УСПЕХ":А месенето на Кремъл в делата на Украйна през годините за да се стигне до 2014 год.какво е,или това не си го чел...
16:00 20.11.2025
94 Вярно е
16:04 20.11.2025
95 Комуняга
Коментиран от #96, #97
16:09 20.11.2025
96 Сатанисти си и ти
До коментар #95 от "Комуняга":Русия още днес може да спре война и да се изтегли? Така ли е, едноклетъчни? Русия ще си плати за терора в Украйна, ще го гонят пак до Москва.
16:15 20.11.2025
97 койдазнай
До коментар #95 от "Комуняга":Хората не загиват. Убива ги руската армия, по заповед на Путин. Защото такива били интересите на Русия.
16:16 20.11.2025
98 Едно си баба знае
16:39 20.11.2025
99 В В.П.
16:50 20.11.2025
100 В В.П.
16:52 20.11.2025
101 В В.П.
16:54 20.11.2025
102 В В.П.
16:56 20.11.2025
103 корените на конфликта
17:12 20.11.2025
104 ,,,,,,
17:21 20.11.2025
105 КОРЕНИТЕ
2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......
Коментиран от #111
18:04 20.11.2025
106 Ха ха ха
18:27 20.11.2025
107 Ха ха ха
До коментар #1 от "честен ционист":Напразни са ти надеждите
18:28 20.11.2025
108 Глупости
До коментар #7 от "Сатана Z":Нацисти са в русия
18:29 20.11.2025
109 Ами да
До коментар #16 от "Пич":Напредва в пропастта и фалита
18:30 20.11.2025
110 радецки
18:33 20.11.2025
111 радецки
До коментар #105 от "КОРЕНИТЕ":няма такава трактовка (прогониха), на власт се идва само с избори! всичко друго, по-всички международни правила, се нарича ПРЕВРАТ! а там дойдоха и бяха издигнати с помоща на запада, укронационалистите, последователите на бандеровските банди... това преля чашата на русия!
18:38 20.11.2025
112 !!!?
18:53 20.11.2025
113 Видьо Видев
До коментар #2 от "Корените":Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!
Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
19:08 20.11.2025
114 Плешивия корен
22:04 20.11.2025
115 Супер
Премахнете лудия пенсионер.!
00:33 21.11.2025