Кремъл: Мирният план за Украйна трябва да премахне корените на конфликта
  Тема: Украйна

20 Ноември, 2025 14:56 2 379 115

Москва потвърди, че контакти с Вашингтон има, но те не са водени като официални консултации

Кремъл: Мирният план за Украйна трябва да премахне корените на конфликта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че всеки мирен план за Украйна трябва да елиминира корените на конфликта и че въпреки осъществените контакти със САЩ, в момента не се водят официални преговори с Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според двама американски представители, САЩ са сигнализирали на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев трябва да приеме изготвена от тях рамка за прекратяване на войната, която предвижда отстъпване на територии и някои оръжия на Русия.

Медията "Аксиос" първа разпространи информацията за нов план от 28 точки, според който Украйна и Европа ще получат гаранции за сигурност от САЩ, ако Киев се съгласи на териториални отстъпки в части от Източна Украйна, които в момента не са под контрола на Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави към информацията от август след срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска. „Не може да добавим нищо ново към това, което бе казано в Анкоридж“, посочи той.

По думите на Песков, Москва и Вашингтон не са водили официални консултации или преговори за мирен план за Украйна. „В момента не се водят консултации. Разбира се има контакти, но процес, който би могъл да бъде определен като консултации - не“, допълни той.

На въпрос дали президентът Владимир Путин е бил информиран за „мирния план от 28 точки“, Песков заяви: „Нямам какво да добавя към това, което вече казах“.

Говорителят подчерта, че решаването на ситуацията в Украйна трябва да доведе до премахване на първопричините за конфликта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    36 29 Отговор
    Киев да престане да съществува като столица.

    Коментиран от #42, #107

    14:58 20.11.2025

  • 2 Корените

    28 37 Отговор
    са в Кремъл?

    Коментиран от #27, #113

    14:58 20.11.2025

  • 3 8685

    36 29 Отговор
    Слава Русия!

    Коментиран от #6

    14:59 20.11.2025

  • 4 си дзън

    32 24 Отговор
    САЩ помагат Украйна да капитулира. Краснов в действие.

    Коментиран от #35, #57

    14:59 20.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    22 31 Отговор
    "....корените на конфликта...."

    Корените на конфликта започнат още 862г га пияния германец Рюрик стъпва на брега и основава Русия 😄

    Коментиран от #9

    15:00 20.11.2025

  • 6 АнтиКомунист

    20 28 Отговор

    До коментар #3 от "8685":

    гръмнисе, отиди в славната си русия .........

    Коментиран от #11

    15:01 20.11.2025

  • 7 Сатана Z

    31 23 Отговор
    Корените на конфликта са укро нацистите и тяхната фашистка идеология наследена от Адолф и обилно подържана от САЩ и техните васали от запада.Докато това зло не се изкорени напълно мир няма да има.Това е борба между доброто Русия и Злото Украйна + НАТО

    Коментиран от #10, #75, #108

    15:01 20.11.2025

  • 8 Корените на конфликта

    25 16 Отговор
    Са в нацистите които са стъпили на шията на украинския народ

    15:03 20.11.2025

  • 9 джудж ,

    21 13 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Как дела сегодня ?! Нищо не казваш за зеля , нещо май щял да дава земи на твоите друзя руснаците .

    15:03 20.11.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    20 33 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    "...Това е борба между доброто Русия и Злото Украйна.. "

    Българския поет Иван Вазов е написал чудто стихотворение по темата !!!


    Четири Года руските орди на вълни налитат, реват.
    Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
    ру3ки орди лазят по калта смрадлива
    и тела я стелят, и кръв я залива.
    Бури подир бури! Руснак след руснак!
    Путин безумний сочи Покровск пак
    и вика: "Търчете! Тамо са парите!"
    И руснаци тръгват с викове сърдити,
    "За Путин" гръмовно въздуха разпра.
    Покровск отговаря с други вик: Гойда!
    И с нов дъжд куршуми, дронове и дървье
    българи пушкат и отблъскват.
    Пушкалата екнат, руснаците реват,
    ордите налитат и падат, и мрат.
    Идат като тигри, бягат като овци
    и пак се завръщат; руснаци, монголци
    кат мухи щъкат по страшний редут,
    плачат и стенат в страшния студ.
    И тогаз мощен рев въздуха разпра
    F-16 Block 70 от небето изригна.
    Пусна бомби и ракети
    връз главите ру3ки клети !!!

    Иван Вазов (1850-1921) 😁😁👍

    Коментиран от #12

    15:04 20.11.2025

  • 11 ха-ха

    17 8 Отговор

    До коментар #6 от "АнтиКомунист":

    Вокзал , чемодан и на х....О...й !

    15:04 20.11.2025

  • 12 оня

    16 12 Отговор

    До коментар #10 от "Pyccкий Карлик":

    Тъпо , много тъпо , не го очаквах точно от теб !

    Коментиран от #15

    15:06 20.11.2025

  • 13 Без Кремъл

    17 19 Отговор
    светът ще е много по-хубав и мирен !

    Коментиран от #14

    15:06 20.11.2025

  • 14 ха-ха

    19 12 Отговор

    До коментар #13 от "Без Кремъл":

    И още по-хубав без зелената еуглена !

    Коментиран от #17

    15:07 20.11.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "оня":

    Много душа излях в тези епични редоне 😁

    Коментиран от #20

    15:08 20.11.2025

  • 16 Пич

    21 12 Отговор
    Глупаците докато умуват , Русия си напредва.....

    Коментиран от #109

    15:08 20.11.2025

  • 17 Защо

    10 5 Отговор

    До коментар #14 от "ха-ха":

    белото ли ти взе?

    Коментиран от #22

    15:09 20.11.2025

  • 18 Ганя Путинофила

    14 16 Отговор
    Маскалия пак още 100 години ще е зад оградата!

    15:09 20.11.2025

  • 19 Аз казах

    16 19 Отговор
    Това не е трудно да се случи.Корените на конфликта са самата русия.Изкореним ли русия,приключим ли я,приключват и проблемите.

    Коментиран от #28

    15:09 20.11.2025

  • 20 джудж ,

    11 8 Отговор

    До коментар #15 от "Злобното Джуджи":

    Видях , с пот на чело ли сътворил тази велика тъпня ! Извини ме , но наистина не го очаквах именно от теб тука !

    Коментиран от #77

    15:10 20.11.2025

  • 21 Един друг

    13 18 Отговор
    Корените на конфликта ще изчезнат, ако Русия не съществува като държава.

    15:11 20.11.2025

  • 22 ха-ха

    13 9 Отговор

    До коментар #17 от "Защо":

    Не , мразя зеления цвят ! Белото ти го отстъпвам - не е за мен !

    15:11 20.11.2025

  • 23 Путин

    8 10 Отговор
    преведе ли 6те хилади руски пенсии ?

    15:11 20.11.2025

  • 24 Абсолютно вярно!

    16 14 Отговор
    А коренът на конфликта е МАЦКВА! И маниакална та обсесия, че са нещо повече от всички останали, а не могат една ютия да произведат и без Китай са две големи нули. 00!
    Каквото произведат, е сдялано като в час по трудово...

    15:12 20.11.2025

  • 25 Грамофон свири, майка плаче

    17 11 Отговор
    4 години се правят,че не разбират Русия какво иска и докато го разберат, Украйна може и да я няма

    Коментиран от #44, #60

    15:12 20.11.2025

  • 26 Конфликт

    10 14 Отговор
    има ли в света,да не са замесени руснаци?

    Коментиран от #53

    15:13 20.11.2025

  • 27 Руски колхозник

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Корените":

    Да,точно така.В гащите на Путин е и скоро ще им го засади в задният двор

    15:13 20.11.2025

  • 28 село мое ,

    18 10 Отговор

    До коментар #19 от "Аз казах":

    ,,Изкореним ли русия,, ....................?! Кого ще изкореняваш , бе , мой , като си толкова навит , какво още чакаш и не поемаш към укрията ?! Там те чакат с отворени обятия ! Спешно се нуждаят от лапни шарани на фронта !

    Коментиран от #30

    15:13 20.11.2025

  • 30 Свободен

    9 12 Отговор

    До коментар #28 от "село мое ,":

    И твоята перспектива не е много благоприятна..
    Затъване все повече в мизерията.
    Надали ще осъзнаеш някога, че свободата е благоденствие, но ти няма да го достигнеш никога, защото мисията на робите е съвсем друга!

    Коментиран от #37

    15:15 20.11.2025

  • 31 а бе..

    12 10 Отговор
    Верно ли е че кремля е пратил на зеления мухал..над хиляда чувалчета с укронатьцисти и они всичките,със скоч на очите-оти обичали бандерски фити6ь-сдеянь от масковците

    15:16 20.11.2025

  • 32 Кривоверен алкаш

    9 13 Отговор
    Като латерна са,все едно и също,макар че нацистите трябва да се търсят в Кремъл..

    Коментиран от #48

    15:16 20.11.2025

  • 33 Иванва 21 ноември

    7 10 Отговор
    ,,Продават се мамо,Лукойл и Роснефт"!

    15:16 20.11.2025

  • 34 койдазнай

    9 13 Отговор
    Коренът на войната е руският реваншизъм, поради който Путин иска отмъшение за униженията, които преживя Русия с разпада на СССР. Това е абсолютно повторение с причините за ВСВ, когато Хитлер искаше реванш за разпада на Германската Империя.

    15:17 20.11.2025

  • 36 Смешник

    9 4 Отговор
    Доста промити мозъци от фашиска идеология има в този сайт

    15:17 20.11.2025

  • 37 Руснаков

    8 6 Отговор

    До коментар #30 от "Свободен":

    Пиши му по просто че иначе няма да те разбере,върл русофил е..

    15:18 20.11.2025

  • 38 ,,,,,,

    1 1 Отговор
    Ми някой казак липсва

    15:19 20.11.2025

  • 39 Време е

    13 4 Отговор
    за Медведев !

    15:19 20.11.2025

  • 40 РФ трябва да се разруши !

    9 14 Отговор
    Корените са в имперското самосъзнание на московските opки, наследено от монголо-татарите .
    Тези животни трябва да се изолират от света.

    Коментиран от #51

    15:20 20.11.2025

  • 42 гост

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това е същото като главата ти да престане да ражда дивотии,мислиш ли че някога ще стане..

    15:20 20.11.2025

  • 44 Българин

    6 12 Отговор

    До коментар #25 от "Грамофон свири, майка плаче":

    На времето, българските будители си ушили байрак, на който пишело "Свобода или Смърт". Това никой не го разбирал и подкрепял, и шепата будители, ги изклали като пилци. Но когато бай Тошо каза, "Дайте да се снишим, докато отминат бурните времена", това всички го разбраха и приеха, като единствено правилно и разумно. Такъв народ сме ние, за това никога няма да подкрепяме Украйна и никой, който се бори за своята свобода. Винаги ще чакаме, някой да ни даде "свободата " на готово.

    15:21 20.11.2025

  • 45 Никой

    2 5 Отговор
    Фашизмът на Украйна не е опасен все пак - това е лека форма.

    15:22 20.11.2025

  • 46 СВО

    5 11 Отговор
    увеличи НАТО,украинската армия и оръжията и!Също и омразата към Русия!

    15:22 20.11.2025

  • 47 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    10 11 Отговор
    Тодор Живков е управлявал България в продължение на 35 години и въпреки това накрая го свалят от власт, без той да има дори най-малък шанс да противодейства.
    Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
    Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
    Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
    Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
    Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!

    Коментиран от #56

    15:22 20.11.2025

  • 48 Брачед

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Кривоверен алкаш":

    Защо да са като латерна,като ясно са заявили позиция? Някой не иска да ги чуе

    Коментиран от #58

    15:22 20.11.2025

  • 49 Ама не разбрахте ли...

    11 6 Отговор
    ФАЩ мисли да запази поне малка част от 0срайна /404/... иначе 0срайна /404/ ще стане "00"!!!

    15:24 20.11.2025

  • 50 Бай Араб

    8 11 Отговор
    Корените на конфликта - това е РФ . Премахването на РФ ще пресече корените .

    15:24 20.11.2025

  • 52 Истината

    8 10 Отговор
    Корените на конфликта се казва Русия!
    Веднъж да сме на едно мнение с пескофф

    15:25 20.11.2025

  • 53 русичь..

    11 5 Отговор

    До коментар #26 от "Конфликт":

    Има..у п0ма6ко,на вова му дреме че сте въвwецето за дакльопате застоялитегавнатьци на двата плпндера-дето командорат бг-то

    15:26 20.11.2025

  • 54 БРАВО

    12 3 Отговор
    Изкореняването се извършва най-добре в сибирска наказателна колония!

    Коментиран от #59

    15:26 20.11.2025

  • 55 Киев за два дня

    5 8 Отговор

    До коментар #41 от "Свобода за народа":

    Още ли не си разбрал 😀пумияр с пумияр.
    Ама това за теб е нормално.

    Коментиран от #86

    15:26 20.11.2025

  • 56 Бялджип

    11 7 Отговор

    До коментар #47 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    Това да не си го преписал от личния блог на Иво Инджев? Или да си самия той?

    15:27 20.11.2025

  • 57 сноу

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Вземи я хвърли тая празна тенекия от главата си, че съвсем се раздрънка..

    15:27 20.11.2025

  • 58 Кривоверен алкаш

    6 10 Отговор

    До коментар #48 от "Брачед":

    Щом никой не иска да ги чуе,означава че тази позиция....не е позиция... а самоналагане...правиш ли разликата...има преговори...има отстъпки...до сега не съм видял Русия да е предложила да направи каквито и да е отстъпки...

    Коментиран от #71, #89

    15:28 20.11.2025

  • 59 Копейкотрошач

    5 8 Отговор

    До коментар #54 от "БРАВО":

    Колко минути ще издържи вратленцето ти?

    15:28 20.11.2025

  • 60 Ха ха ха

    7 9 Отговор

    До коментар #25 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Засега се очертава, мразия да изчезне.

    15:28 20.11.2025

  • 61 Пора

    20 12 Отговор

    До коментар #51 от "Тръмп :500% мита срещу купувачите":

    Освен това около 30 долара за барел руски петрол. Путинова русия умира.

    Коментиран от #65

    15:30 20.11.2025

  • 62 Военен

    21 14 Отговор
    Няма нито преговори, нито някакъв, мирен план. Решението е агресора да бъде пребит и прогонен от цялата територия на Украйна.

    Коментиран от #85

    15:31 20.11.2025

  • 63 Мдаааа

    11 14 Отговор
    На вас ви е весело... ама и Весьолое згуби стртегическо значение...

    15:31 20.11.2025

  • 64 НИКАКЪВ МИР

    12 6 Отговор
    Бандерите не заслужават мир, заслужават минимум още 4 тодини да ги бомбандират, ама яко, щото до сега руснаците ги галеха с перце. А след това 200 години да им набиват канчето докато не им избият нацизма от главата. Всеки бандера барабар с децатат и жената, в Сибир.

    15:31 20.11.2025

  • 65 абе стоенчо

    12 6 Отговор

    До коментар #61 от "Пора":

    4 години само ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ДАЙ, ДАЙ, ДАЙ, стотици хиляди тонове натовско въоръжение, всеки месец поне един геймчейджър, и резултата е един единствен музей на НАТОвската скрап край Москва и по 30 хиляди бандери на месец денацифицирани!

    Коментиран от #68, #70

    15:33 20.11.2025

  • 66 И днес дъжд запръска

    5 6 Отговор
    Значи никМеханик дедовият ми пак ще отръска.

    15:33 20.11.2025

  • 68 Йосиф Кобзон

    4 10 Отговор

    До коментар #65 от "абе стоенчо":

    А, не забравяй, че и аз водя статистика.

    15:34 20.11.2025

  • 69 сноу

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Свободен":

    Свободен..категорично ,не.!..по-скоро изтърван...

    15:35 20.11.2025

  • 70 Интересно??

    5 9 Отговор

    До коментар #65 от "абе стоенчо":

    Кой изби и остави без ръце и крака 2 милиона руснака?

    Коментиран от #72, #74

    15:36 20.11.2025

  • 71 УСПЕХ

    10 5 Отговор

    До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":

    Никакви отстъпки за бандерите и нацистките им подстрекатели от ЕССР. Спазиха ли поне една минска договорка за мирно уреждане на конфликта? Спазиха ли първоначалните договорености в Истанбул 2022г? Само деноцихициране до последния бандера!

    Коментиран от #76

    15:37 20.11.2025

  • 72 Кравар

    7 1 Отговор

    До коментар #70 от "Интересно??":

    Пропагандата.

    15:37 20.11.2025

  • 73 Минск-16

    5 9 Отговор
    Коренът на проблема са руските нацисти. Те ще бъдат премахнати. песков може да е спокоен.

    15:39 20.11.2025

  • 74 т-п тpoл coроcoиден

    9 2 Отговор

    До коментар #70 от "Интересно??":

    Нали в Покровск загиват хиляди руснаци и града е във владение на бандерите, къде са им телата, козяк?

    15:41 20.11.2025

  • 75 Ватенка

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Заминавай за Славната Мат,кво правиш в Европа?!

    15:42 20.11.2025

  • 76 Кривоверен алкаш

    3 6 Отговор

    До коментар #71 от "УСПЕХ":

    Преди това което изброи са Будапещенският Меморандум...почти 2000 ядрени бойни глави...трети по брой,се предават и гаранцията е териториалната цялост на Украйна...да добавиш нещо...

    Коментиран от #81

    15:42 20.11.2025

  • 77 Pyccкий Карлик

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "джудж ,":

    "...не го очаквах именно от теб..."

    И аз не очаквах Четири Года, "Третия Рим", Робота Вася.
    Накрая Вазов не издържа и си изля душата 😁

    Коментиран от #82

    15:43 20.11.2025

  • 78 Кремълски

    4 4 Отговор
    Лицемери !

    15:45 20.11.2025

  • 79 Реалност

    4 5 Отговор
    Русия изригва отвътре. След месеци на цензура, страх и репресии, тишината в цялата нация най-накрая е нарушена. От Москва до Владивосток говорят граждани, семейства на войници и дори фабрични работници - крещят за промяна, искат истина и не се подчиняват на контрола на Кремъл. Видеоклипове, заливащи социалните медии, показват масивни демонстрации, разпространени из големите градове въпреки жестоките Полицията е претоварена, журналисти са задържани, а местните власти подават оставка, тъй като движението набира неудържим инерция
    Вътре в Кремъл се задава паника. Изтичането на информация разкрива, че съветниците на Путин са разделени - някои настояват за преговори, други настояват за тотално военно положение. И все пак дори някога лоялните държавни медии на Русия вече не могат да задържат историята. Анонимни информатори от правителствените министерства изтичат документи, показващи степента на корупция, фалшифицирани военни доклади и сриващи се финанси Руският елит - уплашен и разделен - вече мести активи в чужбина и подсигурява пътища за бягство, усещайки, че ерата на контрол приключва
    За първи път Путин се изправя пред не външен враг, а яростта на собствения си народ. Кремъл може да цензурира новините, но не може да заглуши 140 милиона гласа, които се издигат заедно. Бурята започна - и никаква пропаганда или репресия не могат да спрат това, което вече се случва.

    Коментиран от #84

    15:46 20.11.2025

  • 80 Ванката

    4 5 Отговор
    Положението на Русия е безнадеждно. Единственият им шанс за победа е Тръмп. Другата алтернатива е загуба на войната в Украйна и последващ разпад на Русия.

    15:47 20.11.2025

  • 82 джудж ,

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Pyccкий Карлик":

    На диаметрални позиции сме с теб , така и ще си останем по отношение на Путин и Русия ! Но , това не ни прави врагове . Умните винаги намират начин да се разберат ...

    15:48 20.11.2025

  • 83 да де

    6 6 Отговор
    само че корените на конфликта незнайно защо не са в Украйна, не тя започна войната, но я предизвика в по-високия си стандарт на живот от този на руснаците, което те не можаха да преглътнат

    Коментиран от #90

    15:48 20.11.2025

  • 84 абе, стоенчо

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "Реалност":

    Заща се хабиш да пишеш такива дълги пасквили, пиши само ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ и ние ЩЕ те разберем и оценим подобаващо!

    15:49 20.11.2025

  • 85 ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Военен":

    И ти ли ще си тоя , дето ще го пребие и изгони , бе , щраус, мамин , сладък !

    15:49 20.11.2025

  • 86 Купи си буквар

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Киев за два дня":

    Пе де раст

    15:49 20.11.2025

  • 87 Атина Палада

    4 5 Отговор
    Ш.оро.шня,резервирахте ли си колесници:)))

    15:49 20.11.2025

  • 88 само че

    1 3 Отговор

    До коментар #81 от "УСПЕХ":

    това,че Русия го твърди като повод за нападение, не го прави истина - истината е някъде по средата

    15:50 20.11.2025

  • 89 Брачед

    3 5 Отговор

    До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":

    Какви отстъпки от нещо,което е твое?

    Коментиран от #91

    15:51 20.11.2025

  • 90 село мое ,

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "да де":

    Докъде си ме довело .................!

    15:51 20.11.2025

  • 91 Кривоверен алкаш

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "Брачед":

    Не, не е твое,, само си мислиш че е твое,,, и действаш от позицията на силата,не спазваш никакви международни правила...

    15:57 20.11.2025

  • 92 Мдааа

    6 3 Отговор
    Така е. Мирния план трябва да премахне корените на конфликта - имперските амбиции на московията.

    15:58 20.11.2025

  • 93 Кривоверен алкаш

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "УСПЕХ":

    А месенето на Кремъл в делата на Украйна през годините за да се стигне до 2014 год.какво е,или това не си го чел...

    16:00 20.11.2025

  • 94 Вярно е

    2 5 Отговор
    Корените на злото за точно в от името на нацистите, фашистите и дрогираните империалисти, в Москва и Кремъл. Русия ще бъде победена и разоръжена, за да не може никога повече да напада други държави. Корените на злото са руския империализъм. И докато не бъде изкоренен, ще нападат. Нали взеха Крим, защо продължават да нападат. Ето и днес не спират. Продължават да избиват цивилни и да удрят с рамките градове и жилищни сгради, 25 убити, 3 деца. Руският империализъм трябва да бъде унищожен, просто унищожен.

    16:04 20.11.2025

  • 95 Комуняга

    5 0 Отговор
    Англосаксонските сатанисти не искат край на войната. На тях не им пука, че Украйна ще бъде унищожена и милиони хора ще загинат. За тях е важно Русия да бъде отслабена и разчленена, както стана по времето на Елцин и Горбачов. Това обаче Путин няма да допусне.

    Коментиран от #96, #97

    16:09 20.11.2025

  • 96 Сатанисти си и ти

    2 4 Отговор

    До коментар #95 от "Комуняга":

    Русия още днес може да спре война и да се изтегли? Така ли е, едноклетъчни? Русия ще си плати за терора в Украйна, ще го гонят пак до Москва.

    16:15 20.11.2025

  • 97 койдазнай

    2 5 Отговор

    До коментар #95 от "Комуняга":

    Хората не загиват. Убива ги руската армия, по заповед на Путин. Защото такива били интересите на Русия.

    16:16 20.11.2025

  • 98 Едно си баба знае

    0 1 Отговор
    Едно си Песков бае!

    16:39 20.11.2025

  • 99 В В.П.

    1 0 Отговор
    Zакривай псевдо държавата Окропистан..Наигра се много на война .Без пари ,иска да бори РФ..Иска да си развява байрака ..така не става

    16:50 20.11.2025

  • 100 В В.П.

    1 0 Отговор
    Зелю артиста се вкара много навътре в последния си филм..Джонсъна му каза ,,Давай Володимир е!!.Аз съм зад тебе ..Наивник..Борис отдавна е полит .труп...

    16:52 20.11.2025

  • 101 В В.П.

    1 0 Отговор
    Много е важно да се знае че .Зелю фашиста преди изборите каза Аз съм руснак ,ще спра войната в Донбас .Обаче всичко това бе забравено..Тоест беше лъжа ..Окропите не стават чеп за зеле ..Инертни материали и опортюнистка раса..

    16:54 20.11.2025

  • 102 В В.П.

    1 0 Отговор
    Псевдо държавата Окропистан е нужна на ЕСсср и САЩ ,единствено за пране на пари ,фондове ,заеми и оръжейни далавери ..И да бъркат в дирника на рф...Умрелите окропитеци са само статистика ..

    16:56 20.11.2025

  • 103 корените на конфликта

    2 1 Отговор
    Руския империлизъм и надигащ се фашизъм

    17:12 20.11.2025

  • 104 ,,,,,,

    0 0 Отговор
    Тая зона винаги е била конфликтна още от време оно.

    17:21 20.11.2025

  • 105 КОРЕНИТЕ

    0 1 Отговор
    1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
    2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
    3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
    4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
    5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
    6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
    7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна......

    Коментиран от #111

    18:04 20.11.2025

  • 106 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Корените на конфликта са в празната глава на Путлер

    18:27 20.11.2025

  • 107 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Напразни са ти надеждите

    18:28 20.11.2025

  • 108 Глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Нацисти са в русия

    18:29 20.11.2025

  • 109 Ами да

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Напредва в пропастта и фалита

    18:30 20.11.2025

  • 110 радецки

    0 0 Отговор
    това означава само едно, киев-град требе да падне...

    18:33 20.11.2025

  • 111 радецки

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "КОРЕНИТЕ":

    няма такава трактовка (прогониха), на власт се идва само с избори! всичко друго, по-всички международни правила, се нарича ПРЕВРАТ! а там дойдоха и бяха издигнати с помоща на запада, укронационалистите, последователите на бандеровските банди... това преля чашата на русия!

    18:38 20.11.2025

  • 112 !!!?

    3 0 Отговор
    Коренът на конфликта е империята на Злото и Лъжата Русия !!!?

    18:53 20.11.2025

  • 113 Видьо Видев

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Корените":

    Русия ни е обявила студена война, обявявайки България за вражеска държава!

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    19:08 20.11.2025

  • 114 Плешивия корен

    0 0 Отговор
    Не ме махайте бе.

    22:04 20.11.2025

  • 115 Супер

    1 0 Отговор
    Корените са в руската градина !
    Премахнете лудия пенсионер.!

    00:33 21.11.2025

