Кремъл: Мирният план за Украйна трябва да премахне корените на конфликта

Кремъл заяви днес, че всеки мирен план за Украйна трябва да елиминира корените на конфликта и че въпреки осъществените контакти със САЩ, в момента не се водят официални преговори с Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според двама американски представители, САЩ са сигнализирали на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев трябва да приеме изготвена от тях рамка за прекратяване на войната, която предвижда отстъпване на територии и някои оръжия на Русия.

Медията "Аксиос" първа разпространи информацията за нов план от 28 точки, според който Украйна и Европа ще получат гаранции за сигурност от САЩ, ако Киев се съгласи на териториални отстъпки в части от Източна Украйна, които в момента не са под контрола на Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави към информацията от август след срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска. „Не може да добавим нищо ново към това, което бе казано в Анкоридж“, посочи той.

По думите на Песков, Москва и Вашингтон не са водили официални консултации или преговори за мирен план за Украйна. „В момента не се водят консултации. Разбира се има контакти, но процес, който би могъл да бъде определен като консултации - не“, допълни той.

На въпрос дали президентът Владимир Путин е бил информиран за „мирния план от 28 точки“, Песков заяви: „Нямам какво да добавя към това, което вече казах“.

Говорителят подчерта, че решаването на ситуацията в Украйна трябва да доведе до премахване на първопричините за конфликта.