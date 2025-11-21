Тръмп отмени митата върху говеждото и кафето от Бразилия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за отмяна на вносните мита върху бразилското говеждо месо, кафе и някои други селскостопански продукти, които бяха засегнати от обявените от Тръмп мита от 40% през юли, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.



Указът ще засегне бразилския внос в САЩ на или след 13 ноември и може да изисква възстановяване на митата, събрани върху тези стоки, според текста на заповедта, публикуван от Белия дом.

Белият дом защити президента Доналд Тръмп, след като той нарече репортерка „прасенце“, докато тя го разпитваше за починалия осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, като заяви, че коментарите на президента отразяват неговата откровеност и прозрачност, предаде Ройтерс.



По време на разговора на борда на "Еър Форс 1"миналата седмица, който оттогава се разпространи в интернет, Тръмп се наведе към репортерката, посочи я с пръст и каза: „Млъкни, прасенце”, докато тя го притискаше с въпроси за наскоро публикуван имейл на Епднийн, в който нюйоркският финансист твърди, че Тръмп „е знаел за момичетата”.



Попитана вчера за инцидента, говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че американските избиратели са преизбрали Тръмп заради откровеността му и че репортерите трябва да оценяват откритостта му при отговаряне на въпроси.



„Той посочва фалшивите новини, когато ги види, и се разочарова от репортерите, които разпространяват невярна информация“, каза Левит по време на брифинг в Белия дом, без да предостави доказателства за невярна информация, която се съобщава. „Но той също така предоставя безпрецедентен достъп на пресата и отговаря на въпроси почти ежедневно.“



Във вторник в Овалния кабинет Тръмп нарече друга репортерка „ужасен човек“, след като тя попита посещаващия саудитски престолонаследник принц Мохамед бин Салман за убийството на журналиста Джамал Хашоги и попита Тръмп защо не е публикувал досиетата на Епстийн.



Асоциацията на професионалните журналисти (АПЖ) издаде изявление тази седмица, в което осъжда унизителния език на Тръмп към репортерите, като отбелязва историята му на използване на унизителен език, за да дискредитира жените.



„Никой не очаква президентите да бъдат най-големите фенове на репортерите”, каза изпълнителният директор на АПЖ Каролин Хендри. „Но унизителните обиди срещу жени репортери не трябва да се толерират.”