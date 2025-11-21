63-годишен мъж получи смъртоносна инжекция във Флорида за изнасилване и убийство на магазинерка през 1988 г.

Мъж, осъден за изнасилване и смъртоносно пребиване на управителка на магазин за стоки от първа необходимост във Флорида през 1988 г., беше екзекутиран , което е 17-ата екзекуция в щата за тази година, съобщи Асошиейтед прес.



63-годишният Ричард Бари Рандолф беше обявен за мъртъв след инжекция с три лекарства в държавния затвор на Флорида близо до Старк, съобщи офисът на губернатора Рон Десантис. Рандолф беше осъден за убийство, въоръжен грабеж, сексуално насилие и кражба в големи размери и осъден на смърт през 1989 г.



Говорителят на Десантис Алекс Ланфранкони заяви, че по време на процедурата не е имало усложнения и че Рандолф не е произнесъл последни думи.

Снимка: Фейсбук





Екзекуцията допълнително увеличи рекорда на щата за общия брой екзекуции в рамките на една година. Откакто Върховният съд на САЩ възстанови смъртното наказание през 1976 г., най-високият предишен годишен брой екзекуции във Флорида беше осем през 2014 г.



Според съдебните документи, през август 1988 г. Рандолф се опитал да проникне в сейфа на магазин за стоки от първа необходимост в Палатка, където преди това е работил. Рандолф е забелязан от управителката Мини Рут Макколъм и двамата започват да се борят.



След това Рандолф удря, души, намушква и изнасилва Макколъм, преди да напусне магазина и да открадне колата на жената.



Три жени стават свидетели на напускането на Рандолф от магазина и се обаждат в офиса на шерифа, след като виждат през прозореца, че в магазина цари хаос. Заместник-шерифът отговорил на сигнала и намерил Макколъм все още жива. Тя била откарана в болница в кома и шест дни по-късно починала от тежки мозъчни травми.



Рандолф бил арестуван малко по-късно в магазин за хранителни стоки в Джаксънвил, докато се опитвал да заеме пари и да осребри лотарийни билети, откраднати от магазина, според заместник-шерифа. Разследващите заявили, че Рандолф признал нападението и ги насочил към окървавените дрехи, които бил изхвърлил.