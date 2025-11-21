Новини
Свят »
Скот Ритър: Лондон провежда мащабна информационна операция срещу Русия
  Тема: Украйна

Скот Ритър: Лондон провежда мащабна информационна операция срещу Русия

21 Ноември, 2025 04:26, обновена 21 Ноември, 2025 05:54 3 951 32

  • експерти-
  • война-
  • анализ-
  • русия-
  • украйна

Европа може да организира нов "Пърл Харбър", за да вкара САЩ в конфликт с Москва, смята бившият британски дипломат Алистър Крук. Деградацията на западния военен команден състав е достигнала своя връх, заяви американският военен анализатор Андрей Мартянов. Украйна не може да поддържа конфликт срещу Русия за неопределено време, заяви професор Джон Миършаймър от Чикагския университет

Скот Ритър: Лондон провежда мащабна информационна операция срещу Русия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британските агенции в момента провеждат мащабна информационна операция срещу Русия, заяви в YouTube военният анализатор и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър.

„Европа е силно политизирана по украинския въпрос. Британците в момента провеждат една от най-големите операции по информационна война, чиято цел е да задържат Украйна в борбата. Ключовият аспект на тази операция е да се минимизират успехите на Русия и да се преувеличи максимално потенциалът на Украйна за продължаваща отбрана, за да се оправдаят по-нататъшните европейски финансови инвестиции в Украйна. Но европейските медии постепенно започват, така да се каже, да признават реалността“, каза експертът.

Още новини от Украйна

Европа може и да не планира война с Русия, но силите на ЕС биха могли да организират военна провокация, за да въвлекат Вашингтон в конфликт с Москва, предупреди бившият британски дипломат Алистър Крук в YouTube.

„Трябва да проявим загриженост и да разберем дали ЕС наистина възнамерява да започне война с Русия или подготвя нещо като Пърл Харбър. Някаква провокация, например, сваляне на руски самолет в Балтика, атакуване на руски кораб, или нещо подобно, което в крайна сметка би могло да въвлече Съединените щати в конфликт с Русия. Но не се очаква самите европейци да започнат атака, да започнат война, защото не могат да направят това“, заяви експертът.

Той отбеляза, че европейските страни в момента нямат пари, човешки ресурси или оръжия, за да се борят с Русия.

Украйна не може да поддържа конфликт срещу Русия за неопределено време, заяви професор Джон Миършаймър от Чикагския университет в YouTube канала на Андрю Наполитано.

„Украинците губят. Нищо не може да се направи, за да се спаси ситуацията. Украинците са на ръба. Дали ще издържат още месец или два е без значение. Те не могат да поддържат този конфликт безкрайно“, отбеляза той.

Деградацията на западния военен команден състав е достигнала своя връх, а изявленията им за пряка конфронтация с Русия доказват тяхната некомпетентност, заяви американският военен анализатор Андрей Мартянов в YouTube канала Dialogue Works.

„Висшият офицерски корпус на НАТО, от Пентагона до армейските командири, не разбира какво прави. Те са крайно некомпетентни. На Запад все още има и реалисти сред военните и разузнавателни експерти. Те наистина бият тревога. Така че, ако някой иска да се бори с Русия наистина - негова воля“, каза той.

Последните изявления на европейските лидери за възможността за пряк въоръжен конфликт с Москва, според експерта, се основават на напълно неуместен опит от техните въоръжени сили.

„В Париж казват: „О, да, френската армия, трябва да обучим още хиляда души“... Цялата ви армия ще бъде унищожена след две седмици, няма да имате хиляда души, а по същество ще имате цяла бригада на ден, която просто ще загива. Те не учат истински бой. Учат войната в Персийския залив – как да разбиват третокласни армии на парчета. Това е единственото нещо, което учат. После изведнъж проумяха, че Русия може да ги унищожи с една ръка и веднага се паникьосаха“, добави Мартянов.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 56 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стоян Георгиев

    61 7 Отговор
    Ей ама начиии.... не вярвах, че ще има бял байряк и безусловна капитулация.
    Поднасям своите извинения, за това че толкова време спамих темата, с моите разсъждения, за победа на Украйна.

    04:52 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 По-скоро

    44 3 Отговор
    да вкара Източна Европа.

    05:01 21.11.2025

  • 5 побърканяк

    52 29 Отговор
    Чакай, чакай как руснаците ще победят нали воюват с лопати.

    Коментиран от #11

    05:08 21.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На тоя Мартянов не му ли е ясно

    50 23 Отговор
    че ако Западът пусне едни жендери с розАви перуки и знаменца с цветовете на дъгата всички ще се разбягат, Ахмат-сила включително.

    05:44 21.11.2025

  • 8 Еми,

    71 5 Отговор
    прав е човекът.
    Никой не иска да умира за никой друг.
    Солидарността на нато и ЕС е само на хартия. Дрънкат велики глупости, а никой не си слага крака в огъня.

    05:45 21.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    33 4 Отговор
    Нека да опитат. В Библията пише какво ще им се случи.

    05:52 21.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хихи

    59 10 Отговор
    "После изведнъж проумяха, че Русия може да ги унищожи с една ръка и веднага се паникьосаха“, добави Мартянов."
    Пак сме от страната на Булката....

    Коментиран от #32

    06:08 21.11.2025

  • 14 И неговото име ли

    5 22 Отговор

    До коментар #12 от "Плaмeн":

    фигурира в класифицираните досиета по случая ,,Епщайн”?

    06:15 21.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Криси Патрашкова

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    А вие драги ми господине от кои сте ?

    06:34 21.11.2025

  • 21 оня с коня

    9 32 Отговор
    Доста БИВШИ Западни Политици и Войници останали на една "гола" Пенсия с готовност посягат към Руски пари за да говорят угодни на Русия Неща.Верно че Парите не са чак толкова много щото самите хора са с "Изтекъл срок на годност" и думите им почти нямат Значение,но пък кой не обича Немъчени пари?

    Коментиран от #23

    06:49 21.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Укри

    30 5 Отговор

    До коментар #23 от "Укри":

    А Урсула пробута фирмата за ваксини на Европа собственост на мъжа и

    07:03 21.11.2025

  • 25 В СИРИЯ ЕДИН РЪСКИ СЕРЖАНТ

    10 5 Отговор
    ОКОПАЛ СЕ НАСРЕД ПУСТИНЯТА УНИЩОЖИ САМ 340 ИСЛЯМИСТИ.И НАКРАЯ СЕ САМОВЗРИВИ.КОМАНДИРА НА ИСЛЯМИСТИ С РЕСПЕКТ ГО ПОГРЕБА ЗАРАДИ СМЕЛОСТТА МУ.....

    Коментиран от #31

    08:13 21.11.2025

  • 26 Тоя Педофил

    3 5 Отговор
    Какво му е ?

    Пак ли е пропуснал
    Хапчетата?

    08:37 21.11.2025

  • 27 Кремълските Тампони

    4 11 Отговор
    Явно са получили дажбите .
    Почнаха пак Лакърдията .

    08:39 21.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БУХАХАХА

    2 0 Отговор
    Смятай колко е зле положението на фронта за ватата щом до тоя педофил са опряли.

    11:27 21.11.2025

  • 30 ИНЖ1

    2 2 Отговор
    Бягаме от основния въпрос: е ли валидно Международното право!?!?!!? Сме или не сме цивилизовани ХОРА!!!!
    Ако одобрим имперските халюцинации на Москва, кой е следващият в редичката!?!?!? Може би Бг?????

    12:14 21.11.2025

  • 31 Сериозно ли ?

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "В СИРИЯ ЕДИН РЪСКИ СЕРЖАНТ":

    А дали не бяха 3400 ?
    Как изобщо ги измисляте тия ?
    И защо , то ясно , че никой не вярва на подобни

    12:20 21.11.2025

  • 32 Мартянов

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хихи":

    какъв ли е по народност ? Айде да познаем от 5 пъти

    12:21 21.11.2025