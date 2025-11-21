Британските агенции в момента провеждат мащабна информационна операция срещу Русия, заяви в YouTube военният анализатор и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър.
„Европа е силно политизирана по украинския въпрос. Британците в момента провеждат една от най-големите операции по информационна война, чиято цел е да задържат Украйна в борбата. Ключовият аспект на тази операция е да се минимизират успехите на Русия и да се преувеличи максимално потенциалът на Украйна за продължаваща отбрана, за да се оправдаят по-нататъшните европейски финансови инвестиции в Украйна. Но европейските медии постепенно започват, така да се каже, да признават реалността“, каза експертът.
Европа може и да не планира война с Русия, но силите на ЕС биха могли да организират военна провокация, за да въвлекат Вашингтон в конфликт с Москва, предупреди бившият британски дипломат Алистър Крук в YouTube.
„Трябва да проявим загриженост и да разберем дали ЕС наистина възнамерява да започне война с Русия или подготвя нещо като Пърл Харбър. Някаква провокация, например, сваляне на руски самолет в Балтика, атакуване на руски кораб, или нещо подобно, което в крайна сметка би могло да въвлече Съединените щати в конфликт с Русия. Но не се очаква самите европейци да започнат атака, да започнат война, защото не могат да направят това“, заяви експертът.
Той отбеляза, че европейските страни в момента нямат пари, човешки ресурси или оръжия, за да се борят с Русия.
Украйна не може да поддържа конфликт срещу Русия за неопределено време, заяви професор Джон Миършаймър от Чикагския университет в YouTube канала на Андрю Наполитано.
„Украинците губят. Нищо не може да се направи, за да се спаси ситуацията. Украинците са на ръба. Дали ще издържат още месец или два е без значение. Те не могат да поддържат този конфликт безкрайно“, отбеляза той.
Деградацията на западния военен команден състав е достигнала своя връх, а изявленията им за пряка конфронтация с Русия доказват тяхната некомпетентност, заяви американският военен анализатор Андрей Мартянов в YouTube канала Dialogue Works.
„Висшият офицерски корпус на НАТО, от Пентагона до армейските командири, не разбира какво прави. Те са крайно некомпетентни. На Запад все още има и реалисти сред военните и разузнавателни експерти. Те наистина бият тревога. Така че, ако някой иска да се бори с Русия наистина - негова воля“, каза той.
Последните изявления на европейските лидери за възможността за пряк въоръжен конфликт с Москва, според експерта, се основават на напълно неуместен опит от техните въоръжени сили.
„В Париж казват: „О, да, френската армия, трябва да обучим още хиляда души“... Цялата ви армия ще бъде унищожена след две седмици, няма да имате хиляда души, а по същество ще имате цяла бригада на ден, която просто ще загива. Те не учат истински бой. Учат войната в Персийския залив – как да разбиват третокласни армии на парчета. Това е единственото нещо, което учат. После изведнъж проумяха, че Русия може да ги унищожи с една ръка и веднага се паникьосаха“, добави Мартянов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стоян Георгиев
Поднасям своите извинения, за това че толкова време спамих темата, с моите разсъждения, за победа на Украйна.
04:52 21.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 По-скоро
05:01 21.11.2025
5 побърканяк
Коментиран от #11
05:08 21.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 На тоя Мартянов не му ли е ясно
05:44 21.11.2025
8 Еми,
Никой не иска да умира за никой друг.
Солидарността на нато и ЕС е само на хартия. Дрънкат велики глупости, а никой не си слага крака в огъня.
05:45 21.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Иван
05:52 21.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хихи
Пак сме от страната на Булката....
Коментиран от #32
06:08 21.11.2025
14 И неговото име ли
До коментар #12 от "Плaмeн":фигурира в класифицираните досиета по случая ,,Епщайн”?
06:15 21.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Криси Патрашкова
До коментар #19 от "Факт":А вие драги ми господине от кои сте ?
06:34 21.11.2025
21 оня с коня
Коментиран от #23
06:49 21.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Укри
До коментар #23 от "Укри":А Урсула пробута фирмата за ваксини на Европа собственост на мъжа и
07:03 21.11.2025
25 В СИРИЯ ЕДИН РЪСКИ СЕРЖАНТ
Коментиран от #31
08:13 21.11.2025
26 Тоя Педофил
Пак ли е пропуснал
Хапчетата?
08:37 21.11.2025
27 Кремълските Тампони
Почнаха пак Лакърдията .
08:39 21.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БУХАХАХА
11:27 21.11.2025
30 ИНЖ1
Ако одобрим имперските халюцинации на Москва, кой е следващият в редичката!?!?!? Може би Бг?????
12:14 21.11.2025
31 Сериозно ли ?
До коментар #25 от "В СИРИЯ ЕДИН РЪСКИ СЕРЖАНТ":А дали не бяха 3400 ?
Как изобщо ги измисляте тия ?
И защо , то ясно , че никой не вярва на подобни
12:20 21.11.2025
32 Мартянов
До коментар #13 от "хихи":какъв ли е по народност ? Айде да познаем от 5 пъти
12:21 21.11.2025