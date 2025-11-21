Британските агенции в момента провеждат мащабна информационна операция срещу Русия, заяви в YouTube военният анализатор и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър.

„Европа е силно политизирана по украинския въпрос. Британците в момента провеждат една от най-големите операции по информационна война, чиято цел е да задържат Украйна в борбата. Ключовият аспект на тази операция е да се минимизират успехите на Русия и да се преувеличи максимално потенциалът на Украйна за продължаваща отбрана, за да се оправдаят по-нататъшните европейски финансови инвестиции в Украйна. Но европейските медии постепенно започват, така да се каже, да признават реалността“, каза експертът.

Европа може и да не планира война с Русия, но силите на ЕС биха могли да организират военна провокация, за да въвлекат Вашингтон в конфликт с Москва, предупреди бившият британски дипломат Алистър Крук в YouTube.

„Трябва да проявим загриженост и да разберем дали ЕС наистина възнамерява да започне война с Русия или подготвя нещо като Пърл Харбър. Някаква провокация, например, сваляне на руски самолет в Балтика, атакуване на руски кораб, или нещо подобно, което в крайна сметка би могло да въвлече Съединените щати в конфликт с Русия. Но не се очаква самите европейци да започнат атака, да започнат война, защото не могат да направят това“, заяви експертът.

Той отбеляза, че европейските страни в момента нямат пари, човешки ресурси или оръжия, за да се борят с Русия.

Украйна не може да поддържа конфликт срещу Русия за неопределено време, заяви професор Джон Миършаймър от Чикагския университет в YouTube канала на Андрю Наполитано.

„Украинците губят. Нищо не може да се направи, за да се спаси ситуацията. Украинците са на ръба. Дали ще издържат още месец или два е без значение. Те не могат да поддържат този конфликт безкрайно“, отбеляза той.

Деградацията на западния военен команден състав е достигнала своя връх, а изявленията им за пряка конфронтация с Русия доказват тяхната некомпетентност, заяви американският военен анализатор Андрей Мартянов в YouTube канала Dialogue Works.

„Висшият офицерски корпус на НАТО, от Пентагона до армейските командири, не разбира какво прави. Те са крайно некомпетентни. На Запад все още има и реалисти сред военните и разузнавателни експерти. Те наистина бият тревога. Така че, ако някой иска да се бори с Русия наистина - негова воля“, каза той.

Последните изявления на европейските лидери за възможността за пряк въоръжен конфликт с Москва, според експерта, се основават на напълно неуместен опит от техните въоръжени сили.

„В Париж казват: „О, да, френската армия, трябва да обучим още хиляда души“... Цялата ви армия ще бъде унищожена след две седмици, няма да имате хиляда души, а по същество ще имате цяла бригада на ден, която просто ще загива. Те не учат истински бой. Учат войната в Персийския залив – как да разбиват третокласни армии на парчета. Това е единственото нещо, което учат. После изведнъж проумяха, че Русия може да ги унищожи с една ръка и веднага се паникьосаха“, добави Мартянов.