Орбан: Мирната среща в Будапеща се приближава, а седмиците напред ще бъдат ключови

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви днес, че подготвяната мирна среща на върха в Будапеща вече се очертава на „хоризонта“ и че следващите две-три седмици ще имат решаващо значение за развитието на войната в Украйна. Това съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

В интервю за националното радио Орбан каза, че Съединените щати са финализирали своя 28-точков мирен план, който включва предложения както от Вашингтон, така и от Москва. Той уточни, че документът е официално потвърден и предаден на украинските власти, а скоро се очакват първите реакции от страна на Киев.

„Предстоят решаващи две-три седмици“, подчерта Орбан, добавяйки, че подготовката за мирната среща в Будапеща напредва.

Относно разгорелия се корупционен скандал в Украйна Орбан коментира, че от него могат да бъдат изведени два основни извода. Първо – значителна част от предоставените финансови средства от Европа и САЩ са били отклонени и не са стигнали до целевите си бенефициенти. И второ – според него Европа не разполага с достатъчно надежден контролен механизъм, който да проследява използването на международната финансова помощ.