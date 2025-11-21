Новини
Орбан: Мирната среща в Будапеща се приближава, а седмиците напред ще бъдат ключови

21 Ноември, 2025 13:34 1 155 19

  • виктор орбан-
  • будапеща-
  • мирна среща-
  • украйна

Унгарският премиер: Американският 28-точков план е потвърден и вече е в ръцете на Киев

Орбан: Мирната среща в Будапеща се приближава, а седмиците напред ще бъдат ключови - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви днес, че подготвяната мирна среща на върха в Будапеща вече се очертава на „хоризонта“ и че следващите две-три седмици ще имат решаващо значение за развитието на войната в Украйна. Това съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

В интервю за националното радио Орбан каза, че Съединените щати са финализирали своя 28-точков мирен план, който включва предложения както от Вашингтон, така и от Москва. Той уточни, че документът е официално потвърден и предаден на украинските власти, а скоро се очакват първите реакции от страна на Киев.

„Предстоят решаващи две-три седмици“, подчерта Орбан, добавяйки, че подготовката за мирната среща в Будапеща напредва.

Относно разгорелия се корупционен скандал в Украйна Орбан коментира, че от него могат да бъдат изведени два основни извода. Първо – значителна част от предоставените финансови средства от Европа и САЩ са били отклонени и не са стигнали до целевите си бенефициенти. И второ – според него Европа не разполага с достатъчно надежден контролен механизъм, който да проследява използването на международната финансова помощ.


Унгария
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българка

    28 1 Отговор
    Скроиха му шапката на наркомана. Запалиха му гащите.

    13:37 21.11.2025

  • 2 Аномалия

    2 0 Отговор
    😂🤣😅🤣😂 Базмек.

    13:39 21.11.2025

  • 3 име

    21 3 Отговор
    Украйна трябва да бъде разпарчетосана както България беше на берлинския конгрес. На руснаците не им трябва голяма неприятелсса държава за съсед, която ocтpoвните poдocмecители пак да използват за прокси война с тях.

    13:42 21.11.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    19 2 Отговор
    Защо мислите час по час се редят да ходят висши европейски политици в Киев?
    За да си вземат куфарчетата с крадени пари приготвени за тях....

    Коментиран от #5

    13:42 21.11.2025

  • 5 Анжелина Джоли

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И не само политици.

    13:44 21.11.2025

  • 6 Някой

    2 4 Отговор
    Чисто технически няма смисъл да е там. В Турция по-може. А при Аляска и Камчатка е съвсем близо - Берингов проток и остров там. В Унгария ще е проблем с придвижване.

    13:46 21.11.2025

  • 7 Аха да се измушат

    8 1 Отговор
    В Киев трябва всенародни тържества "Обичам Тръмп" да вдигат, но още е рано за шампанското и това което гърми не е то.

    13:47 21.11.2025

  • 8 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Предложеният мирен план от САЩ няма да бъде подписан от Украйна!
    Украйна и Русия все още не са си свършили работата с Англосаксите.

    13:58 21.11.2025

  • 9 Гражданин на ЕС

    7 0 Отговор
    Трябва да има одит и никаква амнистия. Разследване и наказания до дупка на корумпетата от Украйна и ЕС ! Не може крадците да са с ореол на миротворци и демократил, а погнусените европейски граждани-копейки !

    14:01 21.11.2025

  • 10 Макробиолог

    6 2 Отговор
    Ко стаа,как върви?Чий Донбас и т.н.?И какви са поуките?Ядр оръжия имат значение дори без да се използват.Ако си решил да бъдеш маша,не се учудвай че те захвърлят ,когото се сготви манджата.ЕС с това ръководство и лидери е нонсенс.Ако има някой който да печели в юропа в тая ситуация това е Орбан. Шанса да имаме подобен лидер в български вариант е нищожен предвид културно историческите разлики между унгарци и българи.

    14:03 21.11.2025

  • 11 Стига бе

    5 1 Отговор
    Нищо няма да стане. Евро чиновниците и марионетките им в окраината заработват десетки милиарди от тази война, както и бизнеса, включително и американския. Русия не им пука от санкциите и няма да направят никакъв компромис при това развитие на фронта. Защото освен цената в Украйна имат за цел и да фалират ЕС. Защото за един похарчен от тях долар и то в собствената им икономика ЕС харчи десет, поливната в Америка. Промишлеността в ЕС съюз се свива с двуцифрени проценти, а дълговете растат с такива негодни. Ако искаха помоща да спре щяха да са бомбардирали 10 кпп и две пристанища и край, 95% от притока спира и до 3 месеца Украйна капитулира. Но не го правят умишлено. Когато решат войната да свърши ще го направят. В самата Украйна терора е толкова брутален, че вече няма хора можещи да протестират или са вече на фронта или са инвалиди или се крият да е станат. Остават жени и деца, които нямат пари да избягат.

    14:04 21.11.2025

  • 12 Добре де

    2 0 Отговор
    Възможно ли е да има публично обезчестяване на наркомана на Майдана от побеснели ветерани? Че май натам вървят нещата.

    14:05 21.11.2025

  • 13 тиквенсониада

    1 0 Отговор
    Ех , защо посредник не беше бат Бойко ? Та нали само от него ТръмП искал да слуша анализи и прогнози за световното положение ? Язък !
    Не плачи , Бойко !

    14:12 21.11.2025

  • 14 Този да не

    0 1 Отговор
    е циганин бе?

    14:16 21.11.2025

  • 15 Аве

    2 1 Отговор
    Тука има повече ватенки отколко в русия ве! Несретници си бяхте, несретници си останахте :) :) :)

    14:19 21.11.2025

  • 16 Орбан слуга на Кремъл

    1 1 Отговор
    Няма да има никаква среща! Докато Русия не бъде победена, изтощена и не се изтегли от Крим и украинските земи. Едва тогава ще има среща и няма да е в Будапеща. Ще бъде в Киев, където Русия ще поднесе капитулацията си.

    Коментиран от #19

    14:21 21.11.2025

  • 17 ТАСС

    0 1 Отговор
    Българският даЛай Лама – по-известен като Киро Брейка.
    Водачът на изстрадалия български народ, човек с толкова високи морални качества, че дори хималайските монаси са се записали в Пейтриъна му. Посветил се на древни духовни практики като „съживяване на бай Тошо“ и ритуални манифестации при подходяща луна.

    14:25 21.11.2025

  • 18 Никой

    0 1 Отговор
    Хитлер е предлагал нещо подобно на бъдещите си жертви , готвейки се за тотална война срещу тях . На 26 февруари 1936 г . той уверява Великобритания и европейските държави в мирните си намерения . Доналд се готви отново да обслужи Владимир . Това е като договора с тайните клаузи Рибентроп - Молотов подписан в Москва август 1939 г . в присъствието на Сталин .

    14:31 21.11.2025

  • 19 Не така

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Орбан слуга на Кремъл":

    Пропуснал си да пиеш нещо.

    14:51 21.11.2025

