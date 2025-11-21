Орбан: Мирната среща в Будапеща се приближава, а седмиците напред ще бъдат ключови

Унгарският министър-председател Виктор Орбан заяви днес, че подготвяната мирна среща на върха в Будапеща вече се очертава на „хоризонта“ и че следващите две-три седмици ще имат решаващо значение за развитието на войната в Украйна. Това съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.
В интервю за националното радио Орбан каза, че Съединените щати са финализирали своя 28-точков мирен план, който включва предложения както от Вашингтон, така и от Москва. Той уточни, че документът е официално потвърден и предаден на украинските власти, а скоро се очакват първите реакции от страна на Киев.
„Предстоят решаващи две-три седмици“, подчерта Орбан, добавяйки, че подготовката за мирната среща в Будапеща напредва.
Относно разгорелия се корупционен скандал в Украйна Орбан коментира, че от него могат да бъдат изведени два основни извода. Първо – значителна част от предоставените финансови средства от Европа и САЩ са били отклонени и не са стигнали до целевите си бенефициенти. И второ – според него Европа не разполага с достатъчно надежден контролен механизъм, който да проследява използването на международната финансова помощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българка
13:37 21.11.2025
2 Аномалия
13:39 21.11.2025
3 име
13:42 21.11.2025
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
За да си вземат куфарчетата с крадени пари приготвени за тях....
Коментиран от #5
13:42 21.11.2025
5 Анжелина Джоли
До коментар #4 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":И не само политици.
13:44 21.11.2025
6 Някой
13:46 21.11.2025
7 Аха да се измушат
13:47 21.11.2025
8 Атина Палада
Украйна и Русия все още не са си свършили работата с Англосаксите.
13:58 21.11.2025
9 Гражданин на ЕС
14:01 21.11.2025
10 Макробиолог
14:03 21.11.2025
11 Стига бе
14:04 21.11.2025
12 Добре де
14:05 21.11.2025
13 тиквенсониада
Не плачи , Бойко !
14:12 21.11.2025
14 Този да не
14:16 21.11.2025
15 Аве
14:19 21.11.2025
16 Орбан слуга на Кремъл
Коментиран от #19
14:21 21.11.2025
17 ТАСС
Водачът на изстрадалия български народ, човек с толкова високи морални качества, че дори хималайските монаси са се записали в Пейтриъна му. Посветил се на древни духовни практики като „съживяване на бай Тошо“ и ритуални манифестации при подходяща луна.
14:25 21.11.2025
18 Никой
14:31 21.11.2025
19 Не така
До коментар #16 от "Орбан слуга на Кремъл":Пропуснал си да пиеш нещо.
14:51 21.11.2025