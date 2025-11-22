Новини
Valeurs Actuelles: Прехвърлянето на отговорността за подкрепата на Украйна прави Запада уязвим пред Русия
  Тема: Украйна

Valeurs Actuelles: Прехвърлянето на отговорността за подкрепата на Украйна прави Запада уязвим пред Русия

22 Ноември, 2025 03:14, обновена 22 Ноември, 2025 03:31

Политическите перспективи на европейските лидери, съюзени с Киев, ще се сринат с падането на Зеленски, смята американският военен анализатор Скот Ритър

Valeurs Actuelles: Прехвърлянето на отговорността за подкрепата на Украйна прави Запада уязвим пред Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разнопосочните интереси на западните сили и прехвърлянето на отговорността за поддържането на Украйна помежду им създава стратегическа уязвимост в баланса на силите в отношенията с Русия, пише френското списание Valeurs Actuelles.

„Западът изглежда фрагментиран до невероятна степен относно Украйна. Съединените щати, фокусирани върху преразпределението на финансовата и енергийна тежест, оказват натиск върху Европа, въпреки факта, че вече не могат да понасят тези разходи. Декларациите за решителност от Лондон до Париж вече не са достатъчни, за да прикрият неспособността на Запада да постигне трайна промяна в баланса на силите в отношенията с Русия“, отбелязва авторът.

Комбинацията от тези фактори, според публикацията, вече е определила военното поражение на Киев и ускорява краха на управляващите елити на страните от НАТО.

„Във всички сценарии, разглеждани от няколко международни мозъчни тръста, остава една константа: Русия няма да загуби конфликта, докато положението на Украйна ще се влоши с времето. Политическите последици за Запада ще бъдат значителни. Атлантическите лидери, които обещаха бърза победа за Украйна, ще бъдат дискредитирани в очите на електората“, отбелязва списанието.

Политическите перспективи на европейските лидери, съюзени с Киев, ще се сринат с падането на Володимир Зеленски, заяви в YouTube военният анализатор и офицер от резерва от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър.

„Съдбите на европейските лидери – Кая Калас, Урсула фон дер Лайен, Мерц в Германия, Стармър във Великобритания, Мелони в Италия и френският президент Макрон – са свързани с Украйна. Следователно, ако Украйна се срине, те ще се сринат с нея“, отбеляза експертът.

Той също така подчерта, че никой от гореспоменатите лидери не вярва, че Зеленски има шанс да избегне поражението.


