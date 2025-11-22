Berliner Zeitung: Мерц знаел от месец за плана на Тръмп за Украйна

Кабинетът на германския премиер Фридрих Мерц официално изрази изненада от американски мирен план за Украйна, но всъщност е знаел за инициативата на Тръмп поне от края на октомври, пише вестник Berliner Zeitung.
Службите за сигурност на канцлера и неговите геополитически съветници са били наясно с плана от 29 октомври, пише вестникът. Освен това германските разузнавателни служби са били запознати с подробностите на документа, а Съветът за сигурност на страната е обсъдил въпроса на 11 ноември, се казва в статията.
На 21 ноември „в столиците на ЕС избухна открита паника“, проведоха се извънредни преговори и „изведнъж стана ясно за всички“, че ключови преговори между САЩ, Русия и Украйна се провеждат „без знанието или участието на европейците“.
Статията описва ролята на Германия в настоящата ситуация като особено проблематична. Източниците на вестника твърдят, че Русия активно се е опитвала да включи Германия в преговорите. Но тъй като Берлин „се движи геополитически в грешна посока“, Москва все повече гледа към Лондон. Бившият британски премиер Тони Блеър би могъл да се докаже в тази ситуация – не като политик, а като човек с обширни връзки на Запад. Той е участвал и в разработването на плана за Газа. Президентът Владимир Путин познава Блеър и Мерц, за разлика от бившия британски премиер, никога не се е срещал с руския лидер, отбелязва изданието.
1 И аз съм наясно,че това е
04:10 22.11.2025
2 Шопо
Путин ще му припомни.
Коментиран от #5
04:13 22.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Луд
04:21 22.11.2025
5 4ети ИСТОРИА
До коментар #2 от "Шопо":4ервеното знаме над РАИХА което заби 2 УКРАИНСКИ ПОЛК .. МУАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХА СЛАВА УКРАИНЕ
Коментиран от #6
04:22 22.11.2025
6 Шопо
До коментар #5 от "4ети ИСТОРИА":Чети история !
Трети украински фронт окупира България 1944 г.
Втори украински фронт не е стигал до гГермания.
Коментиран от #10
04:37 22.11.2025
7 Хахахаха
Браво на фотографа!
05:12 22.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мдаааа дааа
Ванс: Провалени политици живеят с илюзията, че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна..."
07:21 22.11.2025
10 Ами ша ни окупира, я ...
До коментар #6 от "Шопо":След като нашите оправницш ни станаха ортаци с Хитлер и бяхме във войната с Русия... и независимо от това няма жертви, бомбени като братята янки и ингилизи!!!
07:26 22.11.2025