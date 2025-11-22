Новини
Berliner Zeitung: Мерц знаел от месец за плана на Тръмп за Украйна

Berliner Zeitung: Мерц знаел от месец за плана на Тръмп за Украйна

22 Ноември, 2025 04:00, обновена 22 Ноември, 2025 04:06 1 757 10

Службите за сигурност на канцлера и неговите геополитически съветници са били наясно с американската инициатива поне от 29 октомври, пише вестникът

Berliner Zeitung: Мерц знаел от месец за плана на Тръмп за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кабинетът на германския премиер Фридрих Мерц официално изрази изненада от американски мирен план за Украйна, но всъщност е знаел за инициативата на Тръмп поне от края на октомври, пише вестник Berliner Zeitung.

Службите за сигурност на канцлера и неговите геополитически съветници са били наясно с плана от 29 октомври, пише вестникът. Освен това германските разузнавателни служби са били запознати с подробностите на документа, а Съветът за сигурност на страната е обсъдил въпроса на 11 ноември, се казва в статията.

На 21 ноември „в столиците на ЕС избухна открита паника“, проведоха се извънредни преговори и „изведнъж стана ясно за всички“, че ключови преговори между САЩ, Русия и Украйна се провеждат „без знанието или участието на европейците“.

Статията описва ролята на Германия в настоящата ситуация като особено проблематична. Източниците на вестника твърдят, че Русия активно се е опитвала да включи Германия в преговорите. Но тъй като Берлин „се движи геополитически в грешна посока“, Москва все повече гледа към Лондон. Бившият британски премиер Тони Блеър би могъл да се докаже в тази ситуация – не като политик, а като човек с обширни връзки на Запад. Той е участвал и в разработването на плана за Газа. Президентът Владимир Путин познава Блеър и Мерц, за разлика от бившия британски премиер, никога не се е срещал с руския лидер, отбелязва изданието.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз съм наясно,че това е

    2 28 Отговор
    дежурната ,прокремълска ,долнопpoбна пoмия отЛ@йнотоГанеф която се сервира наПрaceтата русофили .

    04:10 22.11.2025

  • 2 Шопо

    31 1 Отговор
    Мерц е забравил за червеното знаме на Райхстага
    Путин ще му припомни.

    Коментиран от #5

    04:13 22.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Луд

    6 2 Отговор
    Всички воини винаги завършват като победител и победен ,Подобни планове са нещо като да си копуваш пирони във хартиен плик.Такава нагласа за подялби на фона на милиони убити и ранени унищожена инфраструктура и икономика е гаранция че е невъзможна за изпълнение.Подобна инициатива е добра преди конфликт но не и по средата на такъв.

    04:21 22.11.2025

  • 5 4ети ИСТОРИА

    1 19 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    4ервеното знаме над РАИХА което заби 2 УКРАИНСКИ ПОЛК .. МУАХХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХА СЛАВА УКРАИНЕ

    Коментиран от #6

    04:22 22.11.2025

  • 6 Шопо

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "4ети ИСТОРИА":

    Чети история !
    Трети украински фронт окупира България 1944 г.
    Втори украински фронт не е стигал до гГермания.

    Коментиран от #10

    04:37 22.11.2025

  • 7 Хахахаха

    13 0 Отговор
    Уникална снимка! Ето това е олицетворението на сополивия ЕС!
    Браво на фотографа!

    05:12 22.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мдаааа дааа

    5 0 Отговор
    "Президентът на САЩ Доналд Тръмп „е дал на Зеленски срок до 24 ноември да подпише, в противен случай рискува да загуби американското разузнаване и военна подкрепа“.
    Ванс: Провалени политици живеят с илюзията, че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна..."

    07:21 22.11.2025

  • 10 Ами ша ни окупира, я ...

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    След като нашите оправницш ни станаха ортаци с Хитлер и бяхме във войната с Русия... и независимо от това няма жертви, бомбени като братята янки и ингилизи!!!

    07:26 22.11.2025

