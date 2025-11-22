Кабинетът на германския премиер Фридрих Мерц официално изрази изненада от американски мирен план за Украйна, но всъщност е знаел за инициативата на Тръмп поне от края на октомври, пише вестник Berliner Zeitung.

Службите за сигурност на канцлера и неговите геополитически съветници са били наясно с плана от 29 октомври, пише вестникът. Освен това германските разузнавателни служби са били запознати с подробностите на документа, а Съветът за сигурност на страната е обсъдил въпроса на 11 ноември, се казва в статията.

На 21 ноември „в столиците на ЕС избухна открита паника“, проведоха се извънредни преговори и „изведнъж стана ясно за всички“, че ключови преговори между САЩ, Русия и Украйна се провеждат „без знанието или участието на европейците“.

Статията описва ролята на Германия в настоящата ситуация като особено проблематична. Източниците на вестника твърдят, че Русия активно се е опитвала да включи Германия в преговорите. Но тъй като Берлин „се движи геополитически в грешна посока“, Москва все повече гледа към Лондон. Бившият британски премиер Тони Блеър би могъл да се докаже в тази ситуация – не като политик, а като човек с обширни връзки на Запад. Той е участвал и в разработването на плана за Газа. Президентът Владимир Путин познава Блеър и Мерц, за разлика от бившия британски премиер, никога не се е срещал с руския лидер, отбелязва изданието.