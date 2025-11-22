Новини
Bloomberg за плана на Тръмп: Европа е най-загрижена от ограничаването на размера на украинската армия
  Тема: Украйна

Bloomberg за плана на Тръмп: Европа е най-загрижена от ограничаването на размера на украинската армия

22 Ноември, 2025 21:01, обновена 22 Ноември, 2025 21:20 1 641 39

  • украйна-
  • армия-
  • тръмп-
  • мир-
  • план

В контрапредложението си за разрешаване на украинската криза, европейските лидери може да настояват за отпадането му

Bloomberg за плана на Тръмп: Европа е най-загрижена от ограничаването на размера на украинската армия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В контрапредложението си за разрешаване на украинската криза, европейските лидери може да лансират отказ от съкращаването на украинските въоръжени сили, пише Bloomberg, позовавайки се на свой източник.

Агенцията отбелязва, че лидерите на Великобритания, Германия и Франция работят предимно по контрапредложението, а изявлението им, публикувано в събота, е „само временна мярка“. Европа е най-загрижена за разпоредбата в плана на САЩ, която ограничава размера на украинските въоръжени сили. Според Bloomberg, алтернативното предложение на Европа може изобщо да не включва ограничения за размера на украинската армия.

Още новини от Украйна

Медията добавя, че тактиката на Европа за забавяне не може да работи вечно и Володимир Зеленски, както и британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон „скоро ще разберат колко сериозен е Тръмп относно прекратяването на всякаква подкрепа за Украйна“.

По-рано вестник „Билд" съобщи, че лидерите на водещи европейски държави смятат, че поне четири точки от мирния план на САЩ за Украйна изискват промени. На първо място, те били недоволни от предложенията за признаване на суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии. Освен това, те смятат за проблематични евентуалното съкращаване на украинската армия, гаранциите за сигурност и използването на замразени руски активи и възнамеряват да ги обсъдят със САЩ.

Словашкото правителство приветства плана на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна. Това се посочва в резолюция, приета от кабинета на министрите.

„Правителството приветства мирната инициатива“, се казва в документа. „Правителството го смята за добра основа за преговори, водещи до прекратяване на военния конфликт в Украйна.“

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че американският мирен план вероятно ще бъде обсъден в Националния съвет на страната. Той заяви, че инициативата на Вашингтон е получила пълна подкрепа от партиите в настоящата правителствена коалиция, които се радват на парламентарно мнозинство.

Флориан Филипо, лидер на партията „Френски патриоти“, смята, че представителите на ЕС ще направят всичко възможно през следващите дни, за да провалят плана на САЩ за разрешаване на украинската криза.

„От днес до 27 ноември започва период на повишен риск. Провокации, ескалации и дори операции под фалшив флаг, целящи да подбуждат антируска омраза и да направят мира невъзможен – всичко е възможно от ЕС“, пише Филипо в X.

Той отбеляза, че европейските лидери се нуждаят от конфликта в Украйна, за да продължат да постигат личните си цели и да „оборудват ЕС със собствена армия“.


Оценка 3.6 от 25 гласа.
Оценка 3.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 6 Отговор
    В точка пета:Бандеровците ще бъдат съдени за нацизъм

    21:13 22.11.2025

  • 2 Днешна орсолска Европа

    33 5 Отговор
    показа на цял свят, че е много по-глупава от Хитлерова Европа.
    Тръгна да скача на Русия и да връща фашизма, обаче не се сети че си няма армия.
    Но, както знаете де ,билите нямат мозък, но често са компенсирани за липсата му с късмет. И късметът на евро де ,билите е че насреща им е Путин, а не Сталин.

    Коментиран от #22

    21:15 22.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    35 5 Отговор
    Как разорена Украйна ще поддържа в мирно време милион и половина армия?

    21:15 22.11.2025

  • 4 Тити

    33 6 Отговор
    Планът на Тръмп е най-доброто, което може да се случи на Украйна. Ако не го приеме, след време ще приеме по-лоши условия, ще загуби още милион свои жители и ще има още повече разрушена инфраструктура. Да, ще загинат и руснаци, но френската професорка по политология Каролин Галактерос твърди, че на един убит руснак се падали 35 - 37 убити украинеца.

    21:15 22.11.2025

  • 5 Сатана Z

    26 5 Отговор
    България ще се напълни с въоръжени украински бандити,

    21:17 22.11.2025

  • 6 Живко

    24 4 Отговор
    Урсулето ко речи по въпроса ?

    21:17 22.11.2025

  • 7 Феникс

    30 6 Отговор
    Украйнците нямат армия в истинският смисъл на думата имат насила мобилизирани старци и хора със нисък социален статут! Оръжията и финансирането са осигурени от щатите и малка част от евродебилите! Мяркат се тук там някое нацистко подразделение, малко наемници и дотам! Просто европейците сед всичките наляти пари за война искат да си отворат вратичка за директно нападение срещу Русия!

    21:17 22.11.2025

  • 8 пони, ама розАво

    14 4 Отговор
    Колежки, вече не мога да се справя с когнитивния дисонанс! Нищо не ми помага! Ни пърцуца, ни избелване на ануса! От няколко дни и синтетиката не ми върши работа! Запуснала съм се, от четири дни не се лакирам, страх ме е да се обръсна да не би да си посегна на вените със самобръсначката! Отново заприличвам на мъж, язък за парите дето дадох за смяна на пола!
    Помощ, много ви моля, помощ!!!

    21:18 22.11.2025

  • 9 Метресата от Барселона

    20 6 Отговор
    Европейските лидери много обичат да се разпореждат със съдбините на Русия. Даже бяха и интервенти след края на Първата световна война, но ядоха голям пердах и се изнесоха по бързата процедура. Сега се опитват отново да претоплят старите номера. Но още не знаят, че ги очаква още по-болезнено разочарование.

    21:18 22.11.2025

  • 10 Пимпарев

    22 6 Отговор
    А бе това добре,но руснаците напредват и термининират бандеровци.В т.н Украйна ръст има само корупцията всичко останало е в негативната зона.

    Коментиран от #17

    21:19 22.11.2025

  • 11 читател

    21 4 Отговор
    Проф. Иво Христов има едно много точна класификация за такива "шай ка едиоти, имали късмета до момента никога да не са били пребивани".

    21:20 22.11.2025

  • 12 Пич

    22 8 Отговор
    Европа се остави на Урсулианците !!! Те я унищожат! От тях европейците трябва да търсят сметка !!!

    21:21 22.11.2025

  • 14 Уса

    25 4 Отговор
    Както е тръгнало Русия ще превземе цяла Украйна и Европа нищо не може да направи с настоящите фашистки лидери,които нямат никаква представа,какво става на фронта

    21:22 22.11.2025

  • 15 Гориил

    23 4 Отговор
    Разширяването на украинската армия ще доведе до мъчителни страдания за украинския народ.Европейците не са мили и искрени хора. Те мразят Украйна.

    21:22 22.11.2025

  • 16 В момента

    20 5 Отговор
    Европейският съюз и неговата икономика се крепи на поръчките за оръжие и снаряди за тази война. Дори завода за барут в България става безсмислен ако конфликт да бъде прекратен. Останалата част от икономиката на съюза е в застой или спад.
    Разбирате ли къде е проблема.

    21:22 22.11.2025

  • 18 ...

    5 20 Отговор
    Путин не може да спре войната.
    Тръмп дори да му обещае Украйна и цяла Източна Европа - Путин НЕ МОЖЕ да спре войната...

    Ако има мир, какво ще прави с озверялата си армия и военното производство?

    21:23 22.11.2025

  • 19 планът отдавна е разработен и одобрен

    16 3 Отговор
    Въпросът е как да измъкнат Зеленски, защото логично ще последва народното недоволство. Защо умряха над два милиона украинци в разцвета на силите си, а ефектът е по-лош и от Минските споразумения? Едва ли на вождовете им се иска да видят как Зеленски бива съден в центъра на Киев?

    21:24 22.11.2025

  • 20 Аналитик

    12 4 Отговор
    Ясно за всички е ,че армията на Украйна ще мине към армията на Русия,но нямат избор,защото Посейдон плува ли плува..и Буревестник лети ли лети

    21:24 22.11.2025

  • 21 Лидерите мижитурки на ЕС

    16 3 Отговор
    не са загрижени толкова за украинската армия или държава, колко за далаверите, които падат с украинската армия и държава. По-малко армия, по-малко далавери, по-малко комисионни и пари в сметките им. Европа изобщо не е загрижена за Украйна, а самите ЕС лидери измамници мижитурки, които използват името Европа и европейските народи, за да въртят далаверите си за милиарди. ЕС лидерите даже не им пука за европейските граждани, които тласкат отдавна към война с някого, било то и Русия.

    21:25 22.11.2025

  • 22 Баце,

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Днешна орсолска Европа":

    За саморазправа с мЪрсулите изобщо не е нужен Сталин. Медведев е повече от достатъчен.
    Но донякъде разбирам Путин и лигавщините му за братския украински народ. Все пак редовия xoxoл е жертва на много добре обмислена, подготвена и финансирана мръсотийка и не заслужава да мре само заради глупаво лековерие.

    21:26 22.11.2025

  • 23 Иванаки

    14 3 Отговор
    Айде сичкото планктоон дето подкрепя надрусания гном - мешката, кубинкита, влака и на окопите да бори руската мечка .

    Коментиран от #27

    21:27 22.11.2025

  • 25 ха-ха

    10 3 Отговор
    Каква армия имат укрите ? Събрани по улиците несретници , дезертирали стотици хиляди , плъзнали по цял Свят хора ............За каква армия изобщо се говори ?!

    21:29 22.11.2025

  • 26 доктор Фройдашки

    9 3 Отговор
    Сериозна т ,ролска психодясна и анормална активност в някаква пропагандна псевдо "новина" обясняваща, че няколко де ,генерата са против плана на Тръмп. Имам идея! Т ,роловете могат да отидат на фронта да формират психо бригада, койато да издържи поне седмица, вместо клетият украински народя докато де ,генерагите премислят ситуацията. ))))))))

    21:29 22.11.2025

  • 27 ха-ха

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Иванаки":

    Те я ,,борят ,, , ама от дивана и хоремага .

    21:30 22.11.2025

  • 28 Гориил

    13 4 Отговор
    Европейците искат още мъртви украински войници. Никой не иска да вижда украинско машиностроене, украинска металургия или украинско земеделие в Европа. Украйна дразни Европа със своята наивност и простота. Войната превърна Украйна в планини от руини и лунни пейзажи. През 1991 г. бившата съветска република се нареждаше на второ място в Европа по икономически резултати и научен потенциал.

    21:37 22.11.2025

  • 29 нннн

    14 3 Отговор
    Питам жената, шурея, комшията - не са загрижени за размера на украинската армия. И аз не съм.
    Абе, кой в Европа е загрижен?

    21:42 22.11.2025

  • 30 Мнението ми

    11 2 Отговор
    Абсолютно нищо от този "план" на Тръмп няма да се приеме. Само се вдига излишен, медиен шум. Целта вероятно е само за психологически натиск върху Зеленски

    Коментиран от #32

    21:52 22.11.2025

  • 31 укроармия ще ги пази

    5 3 Отговор
    Нищо ново - тези, които над 5 века мачкаха, грабеха и убиваха по света, отново показват, че са най-обикновени лъж ци и негодн.ици.

    21:55 22.11.2025

  • 32 Гориил

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Мнението ми":

    Следващият план ще бъде още по-страшен и болезнен.

    21:55 22.11.2025

  • 33 Фейкплан

    7 2 Отговор
    Маневра с цел спасението на Зеленски и фашагите му. Въпросът е ще клъвнат ли руснаците? Едва ли. Няма да допуснат 2-3 милионна, въоръжена до зъби армия от разбойници пред портите. И наивността си има граници.

    22:03 22.11.2025

  • 34 Европа трябва!

    9 0 Отговор
    Най-много да е загрижена за икономическото благосъстояние на гражданите си!
    А не да хвърля безразборно и постоянно безотчетни пари в бездънната каца-,,Украйна"...!
    Писна ни вече...!

    23:13 22.11.2025

  • 35 Ха...

    6 1 Отговор
    Чи кой ги пита ЕуроГейците...
    Ще им се да е по тяхната ма немат топки...

    23:37 22.11.2025

  • 36 Путин рече и отсече!

    7 0 Отговор
    Ако Украйна не приеме мирният план,нас ни устройва и сегашното темпо на развитие на бойните действия...!

    23:45 22.11.2025

  • 37 Коми

    4 1 Отговор
    Евро Геове те си правят на мъже, но ги е страх от директна конфронтация с Русия, за това искат Украинска армия като буфер, освен това нямат пари за поетите ангажименти към Украйна, и драпат с всички сили да ползват замразените Руски активи. Лошото за тях е , че и при приемане на плана Тръмп, и при продължаване на военните действия ( с всички последствия) те все са прееб@ни и нямат полезен ход. За Русия постигането на целите са просто въпрос на време.

    00:26 23.11.2025

  • 38 Кооо

    2 0 Отговор
    Имам идея...Европа да изпрати своя армия и да спести жертвите на Украйна и го намирам за най-справедливо.Искам да видя европейската фашистка армия срещу Русия отново и тогава ще повярвам в европейската мощ

    04:25 23.11.2025

