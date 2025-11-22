Bloomberg за плана на Тръмп: Европа е най-загрижена от ограничаването на размера на украинската армия

В контрапредложението си за разрешаване на украинската криза, европейските лидери може да лансират отказ от съкращаването на украинските въоръжени сили, пише Bloomberg, позовавайки се на свой източник.
Агенцията отбелязва, че лидерите на Великобритания, Германия и Франция работят предимно по контрапредложението, а изявлението им, публикувано в събота, е „само временна мярка“. Европа е най-загрижена за разпоредбата в плана на САЩ, която ограничава размера на украинските въоръжени сили. Според Bloomberg, алтернативното предложение на Европа може изобщо да не включва ограничения за размера на украинската армия.
Медията добавя, че тактиката на Европа за забавяне не може да работи вечно и Володимир Зеленски, както и британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон „скоро ще разберат колко сериозен е Тръмп относно прекратяването на всякаква подкрепа за Украйна“.
По-рано вестник „Билд" съобщи, че лидерите на водещи европейски държави смятат, че поне четири точки от мирния план на САЩ за Украйна изискват промени. На първо място, те били недоволни от предложенията за признаване на суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии. Освен това, те смятат за проблематични евентуалното съкращаване на украинската армия, гаранциите за сигурност и използването на замразени руски активи и възнамеряват да ги обсъдят със САЩ.
Словашкото правителство приветства плана на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна. Това се посочва в резолюция, приета от кабинета на министрите.
„Правителството приветства мирната инициатива“, се казва в документа. „Правителството го смята за добра основа за преговори, водещи до прекратяване на военния конфликт в Украйна.“
Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че американският мирен план вероятно ще бъде обсъден в Националния съвет на страната. Той заяви, че инициативата на Вашингтон е получила пълна подкрепа от партиите в настоящата правителствена коалиция, които се радват на парламентарно мнозинство.
Флориан Филипо, лидер на партията „Френски патриоти“, смята, че представителите на ЕС ще направят всичко възможно през следващите дни, за да провалят плана на САЩ за разрешаване на украинската криза.
„От днес до 27 ноември започва период на повишен риск. Провокации, ескалации и дори операции под фалшив флаг, целящи да подбуждат антируска омраза и да направят мира невъзможен – всичко е възможно от ЕС“, пише Филипо в X.
Той отбеляза, че европейските лидери се нуждаят от конфликта в Украйна, за да продължат да постигат личните си цели и да „оборудват ЕС със собствена армия“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:13 22.11.2025
2 Днешна орсолска Европа
Тръгна да скача на Русия и да връща фашизма, обаче не се сети че си няма армия.
Но, както знаете де ,билите нямат мозък, но често са компенсирани за липсата му с късмет. И късметът на евро де ,билите е че насреща им е Путин, а не Сталин.
Коментиран от #22
21:15 22.11.2025
3 Последния Софиянец
21:15 22.11.2025
4 Тити
21:15 22.11.2025
5 Сатана Z
21:17 22.11.2025
6 Живко
21:17 22.11.2025
7 Феникс
21:17 22.11.2025
8 пони, ама розАво
Помощ, много ви моля, помощ!!!
21:18 22.11.2025
9 Метресата от Барселона
21:18 22.11.2025
10 Пимпарев
Коментиран от #17
21:19 22.11.2025
11 читател
21:20 22.11.2025
12 Пич
21:21 22.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Уса
21:22 22.11.2025
15 Гориил
21:22 22.11.2025
16 В момента
Разбирате ли къде е проблема.
21:22 22.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ...
Тръмп дори да му обещае Украйна и цяла Източна Европа - Путин НЕ МОЖЕ да спре войната...
Ако има мир, какво ще прави с озверялата си армия и военното производство?
21:23 22.11.2025
19 планът отдавна е разработен и одобрен
21:24 22.11.2025
20 Аналитик
21:24 22.11.2025
21 Лидерите мижитурки на ЕС
21:25 22.11.2025
22 Баце,
До коментар #2 от "Днешна орсолска Европа":За саморазправа с мЪрсулите изобщо не е нужен Сталин. Медведев е повече от достатъчен.
Но донякъде разбирам Путин и лигавщините му за братския украински народ. Все пак редовия xoxoл е жертва на много добре обмислена, подготвена и финансирана мръсотийка и не заслужава да мре само заради глупаво лековерие.
21:26 22.11.2025
23 Иванаки
Коментиран от #27
21:27 22.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ха-ха
21:29 22.11.2025
26 доктор Фройдашки
21:29 22.11.2025
27 ха-ха
До коментар #23 от "Иванаки":Те я ,,борят ,, , ама от дивана и хоремага .
21:30 22.11.2025
28 Гориил
21:37 22.11.2025
29 нннн
Абе, кой в Европа е загрижен?
21:42 22.11.2025
30 Мнението ми
Коментиран от #32
21:52 22.11.2025
31 укроармия ще ги пази
21:55 22.11.2025
32 Гориил
До коментар #30 от "Мнението ми":Следващият план ще бъде още по-страшен и болезнен.
21:55 22.11.2025
33 Фейкплан
22:03 22.11.2025
34 Европа трябва!
А не да хвърля безразборно и постоянно безотчетни пари в бездънната каца-,,Украйна"...!
Писна ни вече...!
23:13 22.11.2025
35 Ха...
Ще им се да е по тяхната ма немат топки...
23:37 22.11.2025
36 Путин рече и отсече!
23:45 22.11.2025
37 Коми
00:26 23.11.2025
38 Кооо
04:25 23.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.