В контрапредложението си за разрешаване на украинската криза, европейските лидери може да лансират отказ от съкращаването на украинските въоръжени сили, пише Bloomberg, позовавайки се на свой източник.

Агенцията отбелязва, че лидерите на Великобритания, Германия и Франция работят предимно по контрапредложението, а изявлението им, публикувано в събота, е „само временна мярка“. Европа е най-загрижена за разпоредбата в плана на САЩ, която ограничава размера на украинските въоръжени сили. Според Bloomberg, алтернативното предложение на Европа може изобщо да не включва ограничения за размера на украинската армия.

Още новини от Украйна

Медията добавя, че тактиката на Европа за забавяне не може да работи вечно и Володимир Зеленски, както и британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон „скоро ще разберат колко сериозен е Тръмп относно прекратяването на всякаква подкрепа за Украйна“.

По-рано вестник „Билд" съобщи, че лидерите на водещи европейски държави смятат, че поне четири точки от мирния план на САЩ за Украйна изискват промени. На първо място, те били недоволни от предложенията за признаване на суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии. Освен това, те смятат за проблематични евентуалното съкращаване на украинската армия, гаранциите за сигурност и използването на замразени руски активи и възнамеряват да ги обсъдят със САЩ.

Словашкото правителство приветства плана на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна. Това се посочва в резолюция, приета от кабинета на министрите.

„Правителството приветства мирната инициатива“, се казва в документа. „Правителството го смята за добра основа за преговори, водещи до прекратяване на военния конфликт в Украйна.“

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че американският мирен план вероятно ще бъде обсъден в Националния съвет на страната. Той заяви, че инициативата на Вашингтон е получила пълна подкрепа от партиите в настоящата правителствена коалиция, които се радват на парламентарно мнозинство.

Флориан Филипо, лидер на партията „Френски патриоти“, смята, че представителите на ЕС ще направят всичко възможно през следващите дни, за да провалят плана на САЩ за разрешаване на украинската криза.

„От днес до 27 ноември започва период на повишен риск. Провокации, ескалации и дори операции под фалшив флаг, целящи да подбуждат антируска омраза и да направят мира невъзможен – всичко е възможно от ЕС“, пише Филипо в X.

Той отбеляза, че европейските лидери се нуждаят от конфликта в Украйна, за да продължат да постигат личните си цели и да „оборудват ЕС със собствена армия“.