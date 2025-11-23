Без Русия: ЕС, САЩ и Украйна обсъждат в Женева мирния план на Вашингтон

Днес се очаква съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия да се срещнат в Женева с представители на ЕС, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения мирен план, предаде БНР.

Москва няма да праща свои представители, но американската делегация ще има срещи с руснаците много скоро.

От американска страна ще участват специалният пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио. Украинската делегация ще се води от съветника на президента Водимир Зеленски - Андрий Ермак.

Световни лидери заявиха, че американският план за мир в Украйна се нуждае от "допълнителна работа", докато се опитват да намерят координиран отговор на предложението. Това стана ясно по време на срещата върха на Г-20 в Южна Африка.



Участниците в срещата на 20-те най-развити икономики в света приветстваха усилията на САЩ, но изразиха загриженост относно "предложените ограничения върху въоръжените сили на Украйна".



Световните лидери от Г-20 приеха декларация в началото на срещата си на върха в Южна Африка въпреки съпротивата на САЩ, които бойкотират двудневните преговори поради дипломатически разрив със страната домакин. Декларацията призовава за "справедлив и траен" мир в Украйна, Судан, Демократична република Конго и в "окупираните палестински територии".



В кулоарите на срещата в Йоханесбург френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от "Коалицията на желаещите" ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна. Макрон изрази съмнения, че ако в мирния план "няма елементи на възпиране, то руснаците ще изменят на обещанието си и ще атакуват отново".



По думите му много точки от спорния план не могат да бъдат реализирани без одобрението на европейските съюзници на Киев. Предложения като използването на замразени руски активи в помощ на Киев и присъединяването на Украйна към Европейския съюз могат да бъдат определени единствено от ЕС, допълни Макрон и уточни, че европейските съюзници на Киев желаят мир, но такъв, който да отчита интересите на Украйна и останалите страни в Европа по отношение на сигурността.



В телефонен разговор с президента Тръмп германският канцлер Фридрих Мерц е подчертал, че Европа трябва да бъде част от всеки процес за прекратяване на войната в Украйна.



В съвместно изявление лидерите на Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция заявиха:



"Русия досега не се е ангажирала с прекратяване на огъня или с каквито и да било стъпки, водещи до мир…Решенията, които зачитат суверенитета на Украйна и ще донесат на страната и Европа по-голяма сигурност и стабилност, имат нашата пълна подкрепа".