Без Русия: ЕС, САЩ и Украйна обсъждат в Женева мирния план на Вашингтон
  Тема: Украйна

Без Русия: ЕС, САЩ и Украйна обсъждат в Женева мирния план на Вашингтон

23 Ноември, 2025 07:48, обновена 23 Ноември, 2025 07:56

Американската и украинската страна ще бъдат представени от Уиткоф, Рубио, Зеленски и Ермак

Без Русия: ЕС, САЩ и Украйна обсъждат в Женева мирния план на Вашингтон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес се очаква съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия да се срещнат в Женева с представители на ЕС, САЩ и Украйна, за да обсъдят предложения мирен план, предаде БНР.

Москва няма да праща свои представители, но американската делегация ще има срещи с руснаците много скоро.

Още новини от Украйна

От американска страна ще участват специалният пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио. Украинската делегация ще се води от съветника на президента Водимир Зеленски - Андрий Ермак.

Световни лидери заявиха, че американският план за мир в Украйна се нуждае от "допълнителна работа", докато се опитват да намерят координиран отговор на предложението. Това стана ясно по време на срещата върха на Г-20 в Южна Африка.

Участниците в срещата на 20-те най-развити икономики в света приветстваха усилията на САЩ, но изразиха загриженост относно "предложените ограничения върху въоръжените сили на Украйна".

Световните лидери от Г-20 приеха декларация в началото на срещата си на върха в Южна Африка въпреки съпротивата на САЩ, които бойкотират двудневните преговори поради дипломатически разрив със страната домакин. Декларацията призовава за "справедлив и траен" мир в Украйна, Судан, Демократична република Конго и в "окупираните палестински територии".

В кулоарите на срещата в Йоханесбург френският президент Еманюел Макрон обяви, че лидерите на страните от "Коалицията на желаещите" ще проведат видеоконферентна среща във вторник, за да обсъдят американския план за прекратяване на конфликта в Украйна. Макрон изрази съмнения, че ако в мирния план "няма елементи на възпиране, то руснаците ще изменят на обещанието си и ще атакуват отново".

По думите му много точки от спорния план не могат да бъдат реализирани без одобрението на европейските съюзници на Киев. Предложения като използването на замразени руски активи в помощ на Киев и присъединяването на Украйна към Европейския съюз могат да бъдат определени единствено от ЕС, допълни Макрон и уточни, че европейските съюзници на Киев желаят мир, но такъв, който да отчита интересите на Украйна и останалите страни в Европа по отношение на сигурността.

В телефонен разговор с президента Тръмп германският канцлер Фридрих Мерц е подчертал, че Европа трябва да бъде част от всеки процес за прекратяване на войната в Украйна.

В съвместно изявление лидерите на Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция заявиха:

"Русия досега не се е ангажирала с прекратяване на огъня или с каквито и да било стъпки, водещи до мир…Решенията, които зачитат суверенитета на Украйна и ще донесат на страната и Европа по-голяма сигурност и стабилност, имат нашата пълна подкрепа".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 4 дядото

    54 4 Отговор
    нещо не си спомням кремъл да е упълномощавал сащ,нато или ес да водят преговори от името на русия.ясно е - запада НЕ ЖЕЛАЕ мир в украйна и много желае русия да капитулира.да,ама не.

    Коментиран от #68

    08:01 23.11.2025

  • 5 ТОЧКА 30

    36 1 Отговор

    До коментар #1 от "СВО=ПРОВАЛ":

    Можете да си носите ВАЗЕЛИН.

    08:02 23.11.2025

  • 7 Единственият

    39 2 Отговор
    Който трябва да присъства го няма. Тези могат само да си чешат езиците. От тях нищо не зависи.

    Коментиран от #19

    08:04 23.11.2025

  • 9 ще обсъждат

    39 3 Отговор
    Дали да капитулират сега или да чакат до последния украинец .

    08:06 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само питам

    33 1 Отговор

    До коментар #8 от "КОГА?":

    Какво стана с търпението на чичо Дони към Путин , което се беше изчерпало ?
    Какво стана че изведнъж си би камшика и замина да се прави на Джак Спароу из карибските морета и да бори пиратите ?!
    Какво стана с томахавките с които плашеше , че изведнъж почна да иска мир на всяка цена ?

    Коментиран от #33

    08:06 23.11.2025

  • 13 Когда?

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "КОГА?":

    Завтра!

    08:07 23.11.2025

  • 16 Коч

    18 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пора":

    Идва Медведевата Русия.

    08:08 23.11.2025

  • 19 😂😂😂😂😂😂😂

    29 23 Отговор

    До коментар #7 от "Единственият":

    Ами Едиственият да изпълзи от бункера викам 😁
    САЩ този път няма да спаси русия.Руският план на Тръмп от 28 точки отиде в кошчето.

    Коментиран от #57

    08:09 23.11.2025

  • 21 не се готвят за мир

    18 2 Отговор
    А за нова война

    08:11 23.11.2025

  • 24 Георгиев

    24 5 Отговор
    Поредната измама за Рудия е в пълен ход. В Женева: густо за коалицията на войната. Дават им думата. И там ще искат да запазят ВСУ, територии вече руски, гаранции на НАТО и прехвърляне повод за ТСВ на Русия. Всичко в този план се върти около ТСВ, спиране устрема на Русия, облаги за САЩ, и поглед във военното бъдеще. Това, което стана преди 35 г с доброволно ликвидиране на Варшавския договор и освобождаване пространство в което влезе НАТО,сега няма как да стане. Няма как доброволно да се съкрати ВСУ - тя ще трябва на НАТО за бъдеща голяма война с Русия, след 3-6 години, което и не крият. Единственият път за Русия е напред и само напред - до пълна и безусловна капитулация на Киев; до обособяване на Новорусия в рамките на РФ и реализиране целите на СВО.

    08:13 23.11.2025

  • 25 Бай Тошо

    4 23 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Решава този който има пари бе поми.Чудя се кой по-големи Т.па.ци.Копейките или руснаците.А?Мрьшляк.

    Коментиран от #31, #37

    08:14 23.11.2025

  • 26 Шопо

    22 4 Отговор
    Бойните действия на територията Украйна ще приключат когато целоте на СВО бъдат постигнати.
    Другото са празни приказки, прах в очите на слепите.

    08:15 23.11.2025

  • 28 Без Русия в Женева е

    20 3 Отговор
    Все едно сватба без кум!
    Айде честит нмиен ден на всички Александровци!

    08:16 23.11.2025

  • 37 Пич

    22 3 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Тошо":

    И кой според тебе , от Урсулианците има пари ?! Имат дългове , и искат да правят още дългове !!! Не се напъвай да мислиш , това не е както когато се напъваш в тоалетната !!! Нищожна реплика изказа!!!

    Коментиран от #44

    08:21 23.11.2025

  • 38 ,Сходна ситуация-

    15 2 Отговор
    три баби седнали на пейка в градинката и дискутират ефективността на различни противозачатъчни техники...

    08:21 23.11.2025

  • 39 читател

    16 3 Отговор
    А зелето що е там ? То от него нищо не зависи .

    08:22 23.11.2025

  • 40 Само отговарям

    14 3 Отговор
    Изчакай да мине седянката в Женева и мъдреците представят на Русия какво са измъдрили и Тръмп пак може да каже, че търпението му към Путин се е изчерпило!
    А Тръмп никога не е "плашил с томахавки"! Някой те е излъгал

    Други въпроси?

    08:22 23.11.2025

  • 41 всички тия на съвет ,

    14 3 Отговор
    А накрая Императора в Кремъл ще каже как стоят нещата .

    08:23 23.11.2025

  • 43 Чук и Гек

    13 2 Отговор
    Войните са за това и са това - насилствена промяна на границите. Но мекокитковите либерали искат нови правила - промени на границите без бой.

    Коментиран от #63

    08:25 23.11.2025

  • 47 Жеко

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Обте":

    Може да ми изправиш долната глава .

    08:27 23.11.2025

  • 50 Реалист

    7 4 Отговор
    Тръмп изобщо не е виждал този "план" който е творение на лузъра Уиткоф и кремълския пудел на Путлер... Дмитриев.
    Затова и Дончо вчера даде назад...Рубио също е против.
    Уиткоф го е излъгал Перчема, че бункерния фюрер е запознат и трябва само да притиснат Зеленски да се съгласи.
    В крайна сметка, пак няма да стане нищо. "Планът" е възможно най-нелепия и абсурден...

    08:30 23.11.2025

  • 51 Копейки не е напъвайте.

    3 10 Отговор
    Пусин изгуби тази война.Макар и дълбоко в бункера той го разбра.
    Знам, че и вие трябва да се храните,дългове имате,искате да се почувствате значими поне в интернет понеже в реалността сте тежки лузъри и аутсайдери🤣😁

    Коментиран от #54

    08:32 23.11.2025

  • 52 защо

    7 1 Отговор
    Чудесен състав.
    Точка първа е - Къде са парите?

    08:34 23.11.2025

  • 53 ГУБЕНЕ НА ВРЕМЕ

    6 2 Отговор
    ТЕЗИ ОБСЪЖДАТ , ПУТИН РЕШАВА...........

    08:36 23.11.2025

  • 54 ЛИЧИ ТИ НО НЕ СЕУСЕЩАШ

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Копейки не е напъвайте.":

    КВАСИШУШУ МИГА..!

    08:38 23.11.2025

  • 57 Единственият изпълзява само

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "😂😂😂😂😂😂😂":

    по важни поводи, а не ходи на някакви срещи с хора, от които нищо не зависи.
    А и защо да изпълзява въобще, изпъляват воийниците. Бавно и полека.
    А ти слагай повече икони, за да те мислят умен поне колкото хамстер.

    09:01 23.11.2025

  • 58 Старшинки

    2 4 Отговор
    4-5 бивши старшински на по 55-65+ се спукват да си пишат един на друг и да се лайкват в тоя форууум, опитвайки се да оправдаят пред себе си проваленият си личен и обществен живот. Жалка работа....

    09:01 23.11.2025

  • 59 Да става

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Готов за бой":

    Ми те първо ще са военните с 240 от НС и тяхните семейства.Ставаме двама!😂

    09:04 23.11.2025

  • 62 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Джигири Так":

    Ще се бият или ще се таковат !

    09:11 23.11.2025

  • 63 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 6 Отговор

    До коментар #43 от "Чук и Гек":

    Според рашистите няма война а сво! А това си е чиста война.

    09:15 23.11.2025

  • 64 Истината:

    4 1 Отговор
    Путин няма да приеме 28-те точки на Доналд Тръмп,
    Той скоро ще Приеме Украйна в пределите на Руската Федерация!

    09:27 23.11.2025

  • 65 Олга

    3 1 Отговор
    Сбирщина от крадливи, жадни за власт, но умствено недъгав евролидери все едно,че завършили коридор в помощно училище предвид как упражняват тази власт и дават акъл на други /почти навсякъде провали/, при това често сексуално и психическо дезориентирани , налагат своя идиотизъм на Русия и не могат да разберат,че безпомощни срещу християнска Русия с много издръжлив народ..

    09:34 23.11.2025

  • 66 Пенчо

    1 1 Отговор
    Да правиш сметката без кръчмаря....!?

    09:34 23.11.2025

  • 67 Световни лидери

    1 0 Отговор
    не са нищо друго а световни мошеници !!

    09:41 23.11.2025

  • 68 Чичо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "дядото":

    То и аз много желая на
    Моника Белучи
    С мене нещо да и се случи,
    Ама то само с желание
    Става само писание... 🙄☹️

    09:44 23.11.2025

  • 69 Всичко това е излишно обсъждане

    0 0 Отговор
    харчене на народни пари и ядене и пиене служебно. Всички знаят, че ще стане каквото Русия иска и са безсилни да се противопоставят, остава им само банкета там да похапнат и да си поговорят.

    09:49 23.11.2025

