The Washington Post разкри пресен алтернативен план на ЕС за Украйна

Европейската версия на мирно споразумение между Русия и Украйна предвижда, че няма да се налагат ограничения на украинските въоръжени сили, съобщава The Washington Post, позовавайки се на копие от документа.

Лидерите на ЕС подготвиха свой собствен проект в отговор на 28-точковия план, представен от САЩ, една от които предвижда ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили до 600 000 души персонал. Разпоредба, установяваща максимален размер на украинската армия, е включена и в руския меморандум, който Москва представи на Киев по време на преговорите в Истанбул в началото на юни.

Още новини от Украйна

The Washington Post цитира и други разпоредби на европейския план, според които:

Украйна ще си възвърне контрола над Запорожката атомна електроцентрала и Каховската водноелектрическа централа;

Украйна ще получи „безпрепятствено преминаване“ по река Днепър и контрол над Кинбурнската коса (ивица земя на полуостров Кинбурн между Днепровско-Бугския естуар и Ягорлицкия залив в устието на Днепър; под руски военен контрол от лятото на 2022 г.);

Други териториални въпроси ще бъдат решени след прекратяването на огъня.

Как изглежда предложеният от САЩ план и защо предизвика противоречия?

САЩ предлагат Запорожката АЕЦ да бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, като произведената електроенергия ще бъде разделена поравно между Русия и Украйна в съотношение 50:50. Според плана Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски територии, а границите в Херсонска и Запорожка области ще бъдат замразени по линията на контакт.

Коментирайки американския документ, европейските лидери заявиха, че той изисква допълнително преразглеждане. ЕС е обезпокоен от предложеното ограничаване на украинската армия, тъй като то прави страната „уязвима за бъдещи атаки“ и настоява, че границите на Украйна „не трябва да се променят със сила“. Те подготвиха контрапредложение в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка и го изпратиха на Съединените щати.

На 23 ноември представители на ЕС, САЩ и Украйна ще проведат разговори в Женева относно плана на Вашингтон. Според CNN скоро се очаква и среща между Русия и САЩ. Руският президент Владимир Путин заяви, че Съединените щати не са обсъдили „съществено“ предложенията си с Москва, но те биха могли да формират основата за окончателно споразумение.