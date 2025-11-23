The Washington Post разкри пресен алтернативен план на ЕС за Украйна

Европейската версия на мирно споразумение между Русия и Украйна предвижда, че няма да се налагат ограничения на украинските въоръжени сили, съобщава The Washington Post, позовавайки се на копие от документа.
Лидерите на ЕС подготвиха свой собствен проект в отговор на 28-точковия план, представен от САЩ, една от които предвижда ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили до 600 000 души персонал. Разпоредба, установяваща максимален размер на украинската армия, е включена и в руския меморандум, който Москва представи на Киев по време на преговорите в Истанбул в началото на юни.
The Washington Post цитира и други разпоредби на европейския план, според които:
Украйна ще си възвърне контрола над Запорожката атомна електроцентрала и Каховската водноелектрическа централа;
Украйна ще получи „безпрепятствено преминаване“ по река Днепър и контрол над Кинбурнската коса (ивица земя на полуостров Кинбурн между Днепровско-Бугския естуар и Ягорлицкия залив в устието на Днепър; под руски военен контрол от лятото на 2022 г.);
Други териториални въпроси ще бъдат решени след прекратяването на огъня.
Как изглежда предложеният от САЩ план и защо предизвика противоречия?
САЩ предлагат Запорожката АЕЦ да бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, като произведената електроенергия ще бъде разделена поравно между Русия и Украйна в съотношение 50:50. Според плана Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски територии, а границите в Херсонска и Запорожка области ще бъдат замразени по линията на контакт.
Коментирайки американския документ, европейските лидери заявиха, че той изисква допълнително преразглеждане. ЕС е обезпокоен от предложеното ограничаване на украинската армия, тъй като то прави страната „уязвима за бъдещи атаки“ и настоява, че границите на Украйна „не трябва да се променят със сила“. Те подготвиха контрапредложение в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка и го изпратиха на Съединените щати.
На 23 ноември представители на ЕС, САЩ и Украйна ще проведат разговори в Женева относно плана на Вашингтон. Според CNN скоро се очаква и среща между Русия и САЩ. Руският президент Владимир Путин заяви, че Съединените щати не са обсъдили „съществено“ предложенията си с Москва, но те биха могли да формират основата за окончателно споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винченцо Андолини
Литературно произведение.
Най-много.
10:47 23.11.2025
2 Никои
10:47 23.11.2025
3 ФЕЙК
Коментиран от #61
10:48 23.11.2025
4 Русия
Коментиран от #12, #25
10:48 23.11.2025
5 Една баба на пазара
10:49 23.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А какъв
10:50 23.11.2025
8 Смехотворно е това
Коментиран от #97
10:50 23.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 РИА новости
10:52 23.11.2025
12 Хм...
До коментар #4 от "Русия":До Лисабон? За колко дена го предвиждаш?
10:52 23.11.2025
13 Гост
10:52 23.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Денацификация и демилитаризация
10:52 23.11.2025
16 Експерта от хоремага
10:53 23.11.2025
17 Сменят думичката Украйна с Полша само
10:54 23.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сульо
До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":Да ги дадат ама откъде? От руските пари не става че изведнъж всички ще си изтеглят парите от Гейропа
10:59 23.11.2025
20 Жеко
10:59 23.11.2025
21 Ами те и руснаците
11:01 23.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Перо
11:02 23.11.2025
24 Плана още е пресен и е
11:02 23.11.2025
25 да бе
До коментар #4 от "Русия":продължаваме напред с москвичи и лади без врати,щото танковете приключиха и трудно се намират желаещи танкисти.Както се вижда москвича е по малък от танка и според путин по по трудно се цели .има и електрически тротинетки и велосипеди за желаещите.Лошото е че електроцентрала та под москва в момента гори и нема ток за зареждане на батериите
Коментиран от #35
11:03 23.11.2025
26 Пешо от Конаре
11:03 23.11.2025
27 и ловец съм и рибар съм
11:04 23.11.2025
28 Копейки не се напивяйте.
Коментиран от #41, #44
11:04 23.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Казуса със
11:06 23.11.2025
31 Ще има война и бой до дупка
11:06 23.11.2025
32 Шопо
11:06 23.11.2025
33 Феникс
11:07 23.11.2025
34 ЕС нарушава правото и променя границите!
11:07 23.11.2025
35 козляк с тротинетка
До коментар #25 от "да бе":То и аз така нападам баничарницата като ми дадат два лева от пасолството.
Коментиран от #52
11:08 23.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Натовски
11:09 23.11.2025
38 ще проведат разговори в Женева
Коментиран от #55
11:09 23.11.2025
39 Крадлива
Коментиран от #60
11:09 23.11.2025
40 оня с коня
Коментиран от #45
11:10 23.11.2025
41 да бе центаджия
До коментар #28 от "Копейки не се напивяйте.":Всички го виждаме . Укрите се мотат пред Кремъл.
11:10 23.11.2025
42 така де
До коментар #22 от "Моряка":ти кога последно плува до сащ с корабето.щото стоенчо е прав в САЩ така са се надигали цените че вече подкрепата за тръмпо е паднала на 30% Всички тези мита дето натресе на чужди държави ги плащат американците къде заедно къде поотделно. ТАм определено се надига буря
Коментиран от #54
11:10 23.11.2025
43 Беезпомощни евролиберасти и англосаксонц
11:10 23.11.2025
44 Ти пък много си се загрижил
До коментар #28 от "Копейки не се напивяйте.":за него. Да не ти е роднина?
11:11 23.11.2025
45 Само питам
До коментар #40 от "оня с коня":Че кой натовец ще се осмили да влезе в украйна ?
Коментиран от #77
11:11 23.11.2025
46 Граница по р. Днепър
Коментиран от #53
11:12 23.11.2025
47 EС за Украйна?
11:13 23.11.2025
48 За 6-ти път поне
11:15 23.11.2025
49 Гориил
11:15 23.11.2025
50 Ха ХаХа
11:16 23.11.2025
51 Планът
11:16 23.11.2025
52 така де
До коментар #35 от "козляк с тротинетка":много ниско се целиш.На запад емигранти станаха богати карайки тротинетки и грабейки чанти телефони и какво ли не от изненадани туристи Па ти за една баничка от 2 лева ми говориш когато путин вижда в тротинетките превозно средство способно да го изведе на победен бой.ВЕРВАЙ на путин бе не на мен. освен това тротинетките са безшумни.Т и спомняш ли си как руските богатири се придвижваха ведни тръби. Спотайването у тишината беше 4 дни Къде мислиш че са се облекчавали..Така де вервай на путин не на мен и ще се окажеш и ти в подобна тръба
11:19 23.11.2025
53 Граница по Рейн и Одер
До коментар #46 от "Граница по р. Днепър":Сбъркал си реката, Прусия е руска историческа земя на варягите
11:19 23.11.2025
54 стоян георгиев
До коментар #42 от "така де":Моряка плува до одеса.щеше да ме кани това лято я руска одеса ама му размина.ще.чакаме.дръгата година.лета поне бол!щомсе отнася до сащ.глупостите на тръмп дават резултат в сащ.така обаче им се пада на дебелата и глупавата част от американското население която гласува за рижата.искаш дядо коледа получаваш дядо коледа има една лека подробност обаче.дядо коледа и бутафорна измислица.
Коментиран от #71
11:19 23.11.2025
55 Всички разговори и срещи са излишни
До коментар #38 от "ще проведат разговори в Женева":и те добре го знаят. Само ще има харчене на народни пари и ядене и пиене служебно. Всички знаят, че ще стане каквото Русия иска и са безсилни да се противопоставят, остава им само банкета там да похапнат и да си поговорят.
11:20 23.11.2025
56 Минувач
Коментиран от #58
11:20 23.11.2025
57 Механик
Докато се РАЗКРИвах в тоалетната и на мен м и дойде на ума един "мирен план" за Украйна.
В него Украйна получава "от трите най-дългия". Но това не е всичко. В моят план се предлага Украйна да получи и най-дебелия. Знам, че това е малко нескромно, но както е казал поета: "дайте даваме на Украйна"!
Да живее Тимур Миндич и неговата команда! Да живее Тагаренко и Шаломенко!
Слава уХраина, слава кокаина!!!
Коментиран от #83
11:22 23.11.2025
58 Така е обаче ако спрат военните
До коментар #56 от "Минувач":действия няма вече враг, няма да имат козове да крадат народни пари. За това е всичко и всеки го знае и корупцията го доказва.
Коментиран от #63
11:26 23.11.2025
59 нннн
И къде са тръгнали да се разпореждат със земите в НовоРусия и МалоРусия?
11:27 23.11.2025
60 глупости
До коментар #39 от "Крадлива":ЕВРОПА се оправя много лесно просто емигрантите се насочват да живеят по селата и да работят в тях В ГРАДОВЕТЕ остават европейците .кой не иска самолета и демократично си отива по закон.В САШ тръмпо ги ловио по улиците мексиканците а и всички без документи и без работа си заминават А тези дето с лодки изнасят прахчета сами ще се избият защото зад всеки товар има отговорник Па вече няма и кой да кара лодките За любопитните в европа идат вече с подводници с руски инструкции,Това им е силата на руснаците наркотици нелегални емигранти и т. н ХУНТАТА ПРИКЛЮЧВА
Коментиран от #75
11:28 23.11.2025
61 Планът на Тагаренко
До коментар #3 от "ФЕЙК":предвижда Фьодор Тагаренко да бъде назнае пожизнено за губернатор на Донбас а Шаламенко за негов шут.
11:31 23.11.2025
62 По течението на р. ДНЕПЪР
Коментиран от #78
11:31 23.11.2025
63 опала
До коментар #58 от "Така е обаче ако спрат военните":и къде в БЪЛГАРИЯ са враговете има ли корупция и кражби или няма , ПЪК не виждам да се води война тук НО според теб май ДА
Коментиран от #70
11:33 23.11.2025
64 Само още не мога да разбера
11:36 23.11.2025
65 Те това изречение ще им остане
11:38 23.11.2025
66 Истината:
на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
с което Урсулите веднага се съгласиха!
Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
но и за онези, които са печелили от войната под прикритието на „помощ“
11:40 23.11.2025
67 Баце ЕООД
11:40 23.11.2025
68 Трябва да си припомнят
11:42 23.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Човеко объркал си канала
До коментар #63 от "опала":и трябва да превключиш на друг. Къде споменаваш България в обсъждането на мирния план на Тръмп за Украйна?
Коментиран от #76
11:42 23.11.2025
71 глей
До коментар #54 от "стоян георгиев":сега.Дори и да стане някога одеса руска не му се качвай на корабето особено с часовник СЕЙКО. там на капитан ГЕОРГИЕВ му отрязаха ръката за да му вземат часовника а той беше приятел на руснаците Явно са го помислили за шпионин.руснаците си загубиха и приятелите и войната и икономиката,остана им само едно ботоксово джудже даже и дядо коледа не могат да си направят .Оня робот дето го гласяха за дедо коледа се разпадна на сцената
11:42 23.11.2025
72 Хохо Бохо
11:44 23.11.2025
73 Григор
11:47 23.11.2025
74 Кой реши че са "разпоредби" ?
11:48 23.11.2025
75 Вече е късно, драги
До коментар #60 от "глупости":Много от тях са вече граждани и имат по 7-8 деца.
А и някак си няма да е демократично.
А и ако пробват ще си подпалят държавите, те всъщно вече тлеят.
Коментиран от #79
11:50 23.11.2025
76 нищо
До коментар #70 от "Човеко объркал си канала":не съм объркал.Отговарям на един нагоре който твърди че само по време на война се били крадели народни пари и имаЛО корупция .Та и това ми е въпроса БЪЛГАРИЯ във война ли е защото явно има корупция и крадене на народни пари.Ма ти май не пускаш телевизира и не знаеш че депутатите само за това се карат а и президента се включва с юмруче ТО може и да се правиш че не знаеш че путин беше тръгнал да ни освобождава за пореден път
11:50 23.11.2025
77 оня с коня
До коментар #45 от "Само питам":Че кой Руснак ще се осмели да стреля по НАТО?Само питам ...
Коментиран от #84, #86
11:53 23.11.2025
78 То и така ще стане
До коментар #62 от "По течението на р. ДНЕПЪР":Ако спешно мир Зеленски не поиска
11:53 23.11.2025
79 прав си
До коментар #75 от "Вече е късно, драги":но е съвсем демократично да се подпомага само семейство до 3 то дете и то докато поне единия родител работи.иОсвен това всичко отпада когато някое от тези последните започне да краде Има си дермократични затвори Да те напълниха градовете за да живеят лесно и без да работят Но градовете стават все по скъпи за живене Що не се сетиш колко софиянци се изнесоха да живеят в перник и по селата наоколо и в момента гледат домати и прасета ,а не кучета и котки
12:00 23.11.2025
80 Дддд
12:04 23.11.2025
81 БеГемот
12:10 23.11.2025
82 Дзън-дзън
Договорът ще се подпише когато едната страна наложи своето миролюбие над миролюбието на другата. Въпрос на време е.
12:12 23.11.2025
83 Мозък си
До коментар #57 от "Механик":В тоалетната ти е силата,другарю!
Виж какви си ги прозрял.?
От рядко да не се оттървеш.
12:15 23.11.2025
84 Само да отговоря
До коментар #77 от "оня с коня":Всички до един!!!
12:19 23.11.2025
85 Асен
12:24 23.11.2025
86 Какво прави нато в русия?
До коментар #77 от "оня с коня":Всеки руснак ще стреля по агресора!
Коментиран от #89
12:28 23.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 В. В. Путин
Даже и това рищ Ким се обади през смях да ни каже, че такъв цирк не е гледал!
Господа атлант исти, гейро пейци, джен даристи и жан дар меристи, пробвайте с друг спорт!
Мисленето не ви се отдава! Както и воюването!
Свикнали сте от лъжи и заплахи да го докарвате, ама вече не става!
Нямате пауър!!!
12:35 23.11.2025
89 Атлан тик с тек кат тик
До коментар #86 от "Какво прави нато в русия?":А какво прави Натю в България?
Само папка на аванта, безплатно! Да се изнася!
12:39 23.11.2025
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Неук
12:49 23.11.2025
92 Европа си играе с огъня.
Най добре Русия да разруши Лондон и Париж, да пуснат кръвчица Англия и Франция.
13:00 23.11.2025
93 Ами те Европа и Украйна
Но го показаха по- меко и дипломатично, понеже щадят нежната душа на Тръмп, който лесн се разстройва, какво е известно!😁
Европа и Украйна много пъти казаха, че няма да има мир без те да участват в договарянето му!
Такива договорки само между Тръмп и Птин не минават!
Коментиран от #95
13:24 23.11.2025
94 ПЕНКО
13:41 23.11.2025
95 Ха-ха-ха
До коментар #93 от "Ами те Европа и Украйна":И с какво ще промени нещата присъствието на ЕС и Украйна на преговорите? Дали са в позиция да налагат или изискват нещо? За Украйна планът на Тръмп е най-изгодния след като решиха да слушат Борето джонсън (МИ6). За Русия този план е голяма отстъпка и не решава проблемите, най-вероятно няма да се съгласи с него. Целия цирк който се разиграва сега е с цел не да се съгласи Зелю с него а да се убеди Русия да го приеме.
14:14 23.11.2025
96 Европа каза НЕ
"Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още от председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:
Дори полският премиер Доналд Туск зае остра позиция по плана и то конкретно в частта, според която като гаранци
Коментиран от #98
14:24 23.11.2025
97 Ха ха ха
До коментар #8 от "Смехотворно е това":Плана на кривокраките бабишкери, балтийски сливи и хомосексуалисти е успешно издържан тест за неадекватност с признаци на лудост и не си струва дори да се чете от нормалните хора.
18:12 23.11.2025
98 Чебурашка
До коментар #96 от "Европа каза НЕ":И кой точно брои европинчерите за живи? Що някой трябва да знае какво си мислят, че мислят?
Целият свят вижда, че този спорт-мисленето не им се отдава и не им обръща внимание!
Справка:
Китай - 2ра класа
Истанбул - на миндера...
Вашингтон - в антрето.
Какво повече?
20:55 23.11.2025