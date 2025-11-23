Новини
The Washington Post разкри пресен алтернативен план на ЕС за Украйна
The Washington Post разкри пресен алтернативен план на ЕС за Украйна

23 Ноември, 2025 10:35, обновена 23 Ноември, 2025 10:44 4 542 98

Евролидерите предлагат да не се налагат ограничения на украинската армия, АЕЦ Запорожие да се върне на Киев, а териториалните въпроси да се решат след прекратяването на огъня

Европейската версия на мирно споразумение между Русия и Украйна предвижда, че няма да се налагат ограничения на украинските въоръжени сили, съобщава The Washington Post, позовавайки се на копие от документа.

Лидерите на ЕС подготвиха свой собствен проект в отговор на 28-точковия план, представен от САЩ, една от които предвижда ограничаване на числеността на украинските въоръжени сили до 600 000 души персонал. Разпоредба, установяваща максимален размер на украинската армия, е включена и в руския меморандум, който Москва представи на Киев по време на преговорите в Истанбул в началото на юни.

The Washington Post цитира и други разпоредби на европейския план, според които:

Украйна ще си възвърне контрола над Запорожката атомна електроцентрала и Каховската водноелектрическа централа;

Украйна ще получи „безпрепятствено преминаване“ по река Днепър и контрол над Кинбурнската коса (ивица земя на полуостров Кинбурн между Днепровско-Бугския естуар и Ягорлицкия залив в устието на Днепър; под руски военен контрол от лятото на 2022 г.);

Други териториални въпроси ще бъдат решени след прекратяването на огъня.

Как изглежда предложеният от САЩ план и защо предизвика противоречия?

САЩ предлагат Запорожката АЕЦ да бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, като произведената електроенергия ще бъде разделена поравно между Русия и Украйна в съотношение 50:50. Според плана Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски територии, а границите в Херсонска и Запорожка области ще бъдат замразени по линията на контакт.

Коментирайки американския документ, европейските лидери заявиха, че той изисква допълнително преразглеждане. ЕС е обезпокоен от предложеното ограничаване на украинската армия, тъй като то прави страната „уязвима за бъдещи атаки“ и настоява, че границите на Украйна „не трябва да се променят със сила“. Те подготвиха контрапредложение в кулоарите на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка и го изпратиха на Съединените щати.

На 23 ноември представители на ЕС, САЩ и Украйна ще проведат разговори в Женева относно плана на Вашингтон. Според CNN скоро се очаква и среща между Русия и САЩ. Руският президент Владимир Путин заяви, че Съединените щати не са обсъдили „съществено“ предложенията си с Москва, но те биха могли да формират основата за окончателно споразумение.


  • 1 Винченцо Андолини

    107 14 Отговор
    План на урсули и каи дори не бих чел.
    Литературно произведение.
    Най-много.

    10:47 23.11.2025

  • 2 Никои

    119 11 Отговор
    Колко трябва да си жалък, за да пишеш план за нещо, което нито можеш да управляваш, нито можеш да наложиш силово. Как с молби към Господа ли мислят да го реализират или като лаят зад оградата?

    10:47 23.11.2025

  • 3 ФЕЙК

    98 11 Отговор
    А планът на нашите военни гении Тагаренко и Шаламенко какво предвижда?

    Коментиран от #61

    10:48 23.11.2025

  • 4 Русия

    86 13 Отговор
    Вашето предложение Не става! Продължаваме леко и постъпателно напред и навътре! То се знае до къде

    Коментиран от #12, #25

    10:48 23.11.2025

  • 5 Една баба на пазара

    71 8 Отговор
    Таз година краставиците са криви. И са криви на ляво. Путин е виновен за всичко.

    10:49 23.11.2025

  • 7 А какъв

    60 5 Отговор
    е плана на арменския поп ? Повече от сигурно е, че и той има такъв и следва също да се подложи на обсъждане.

    10:50 23.11.2025

  • 8 Смехотворно е това

    66 6 Отговор
    алтернативен план на ЕС... До сега колко от плановете на ЕС са се сбъднали от 2013 г. до момента? А дали са били "планове" въобще ?

    Коментиран от #97

    10:50 23.11.2025

  • 11 РИА новости

    31 6 Отговор
    Добре, че е тази Украйна инак Милен ще фалира.

    10:52 23.11.2025

  • 12 Хм...

    7 30 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    До Лисабон? За колко дена го предвиждаш?

    10:52 23.11.2025

  • 13 Гост

    51 4 Отговор
    Е те това от година и повече си го предлагат, ама то трябва да има и кой да го приеме. Политиците в днешния ЕС са много ниско ниво, за дипломати не искам да говоря защото е видно за всеки, че няма изобщо.

    10:52 23.11.2025

  • 15 Денацификация и демилитаризация

    36 4 Отговор
    Кореспондират ли с това да не се налагат ограничения на украинските въоръжени сили ? А? ....

    10:52 23.11.2025

  • 16 Експерта от хоремага

    42 4 Отговор
    И ние тука в кръчмата съставихме пран. Даже е консултиран с експертите от съседната кръчма …

    10:53 23.11.2025

  • 17 Сменят думичката Украйна с Полша само

    28 4 Отговор
    и има консенсус вероятно ...

    10:54 23.11.2025

  • 19 Сульо

    37 5 Отговор

    До коментар #9 от "Pyccкий Карлик":

    Да ги дадат ама откъде? От руските пари не става че изведнъж всички ще си изтеглят парите от Гейропа

    10:59 23.11.2025

  • 20 Жеко

    34 4 Отговор
    Е па кой ги пита тия охлюви какъв план имат ?

    10:59 23.11.2025

  • 21 Ами те и руснаците

    32 3 Отговор
    За това настояват. Границите на Украйна „не трябва да се променят със сила“, а с международен договор ...

    11:01 23.11.2025

  • 23 Перо

    39 4 Отговор
    Евролидерите с тяхната икономическа политика предлагат пълно унищожение на Украйна с цел военноикономическо отслабване на Русия, само че това е залагане на куц кон! Повече няма да има трети шанс за спасение на Киев!

    11:02 23.11.2025

  • 24 Плана още е пресен и е

    29 3 Отговор
    11:02 23.11.2025

  • 25 да бе

    6 35 Отговор

    До коментар #4 от "Русия":

    продължаваме напред с москвичи и лади без врати,щото танковете приключиха и трудно се намират желаещи танкисти.Както се вижда москвича е по малък от танка и според путин по по трудно се цели .има и електрически тротинетки и велосипеди за желаещите.Лошото е че електроцентрала та под москва в момента гори и нема ток за зареждане на батериите

    Коментиран от #35

  • 26 Пешо от Конаре

    25 4 Отговор
    Довечера ще се напием и нашмъркаме с аверите и ще напишем предложение за мир. Ганев да го публикува.

    11:03 23.11.2025

  • 27 и ловец съм и рибар съм

    28 3 Отговор
    И аз имам план да хвана сом 160 килограма , ама само е план още .

    11:04 23.11.2025

  • 28 Копейки не се напивяйте.

    4 26 Отговор
    Пусни загуби тази война.

    Коментиран от #41, #44

    11:04 23.11.2025

  • 30 Казуса със

    28 3 Отговор
    Ягорлицкия залив в устието на Днепър отдавна е решен и си е руски. Русия трябва и достъп до Молдова да има задължително. Без такива анклави повече в които хората от избирателни права да бъдат лишавани

    11:06 23.11.2025

  • 31 Ще има война и бой до дупка

    37 3 Отговор
    който оцелее ще каже какво ще бъде. Никой не може да обсъжда и да нарежда какво ще прави победителя, иначе ще има пак бой до дупка докато слабия падне на колене и започне да се моли със сълзи на очите и те така!

    11:06 23.11.2025

  • 32 Шопо

    31 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    11:06 23.11.2025

  • 33 Феникс

    40 3 Отговор
    Забелязахте ли че най важното нещо за европата е, не да спаси човешки животи а да има възможност да започне нова война срещу Русия след краткотрайно премирие? Някой явно иска да се прегрупира и да се въоръжи до зъби!

    11:07 23.11.2025

  • 34 ЕС нарушава правото и променя границите!

    34 5 Отговор
    ЕС ще трябва да върне на Русия централна и източна Европа, руските бази по линия на съприкосновение от 6 май 1945.

    11:07 23.11.2025

  • 35 козляк с тротинетка

    14 2 Отговор

    До коментар #25 от "да бе":

    То и аз така нападам баничарницата като ми дадат два лева от пасолството.

    Коментиран от #52

    11:08 23.11.2025

  • 37 Натовски

    28 3 Отговор
    Натовските мишки ще обявят ли някога война на велика Русия, или само ще продължават да се молят на американците за оръжия и само ще си говорят колко са силни на думи. Голям страх ги тресе ама то скоро макрончо ще падне, после английския слуга и така Нато няма да има. Докато руснаците с 20 санкции продължават напред. А укрите да си върнат едно село кога???

    11:09 23.11.2025

  • 38 ще проведат разговори в Женева

    21 2 Отговор
    Няма лошо ... нека се разходят до Женева

    Коментиран от #55

    11:09 23.11.2025

  • 39 Крадлива

    33 4 Отговор
    Гейска Мързелива Наркоманска Европа е бита карта , няма вече за крадене по света и ще трябва да роботите защото трябва да храните мигрантите .

    Коментиран от #60

    11:09 23.11.2025

  • 40 оня с коня

    3 25 Отговор
    Томахоук са важни за Укр.Армия,но без навлизане НАТОВСКИ ВОЙСКИ В Украйна които да ОЧЕРТАЯТ определена Граница с Русия няма стане работата.

    Коментиран от #45

    11:10 23.11.2025

  • 41 да бе центаджия

    18 4 Отговор

    До коментар #28 от "Копейки не се напивяйте.":

    Всички го виждаме . Укрите се мотат пред Кремъл.

    11:10 23.11.2025

  • 42 така де

    27 2 Отговор

    До коментар #22 от "Моряка":

    ти кога последно плува до сащ с корабето.щото стоенчо е прав в САЩ така са се надигали цените че вече подкрепата за тръмпо е паднала на 30% Всички тези мита дето натресе на чужди държави ги плащат американците къде заедно къде поотделно. ТАм определено се надига буря

    Коментиран от #54

    11:10 23.11.2025

  • 43 Беезпомощни евролиберасти и англосаксонц

    24 2 Отговор
    А кои бяха ЕС, зависи ли нещо от тях, питал ли ги някой за нещо и какво влияние имат за да се постигне техен план, имат правото да се евролиберастят.

    11:10 23.11.2025

  • 44 Ти пък много си се загрижил

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Копейки не се напивяйте.":

    за него. Да не ти е роднина?

    11:11 23.11.2025

  • 45 Само питам

    23 2 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    Че кой натовец ще се осмили да влезе в украйна ?

    Коментиран от #77

    11:11 23.11.2025

  • 46 Граница по р. Днепър

    13 4 Отговор
    Това е истината. На времето така е било и целият бряг е бил с колове с набити глави... Така е била маркирана границата

    Коментиран от #53

    11:12 23.11.2025

  • 47 EС за Украйна?

    18 2 Отговор
    Те не решават нищо.

    11:13 23.11.2025

  • 48 За 6-ти път поне

    19 2 Отговор
    ЕК все контрапредложения предлагат ! И все са деструктивни

    11:15 23.11.2025

  • 49 Гориил

    26 3 Отговор
    В такъв случай можете да заровите плана си и да оставите Русия на мира. Москва ще завърши специалната военна операция без ваше участие. Русия ще освободи Харков и Одеса (традиционно руски градове) и ще разположи тактически ядрени ракети в освободените територии, така че няма да се изкушите да започнете нова война.

    11:15 23.11.2025

  • 50 Ха ХаХа

    13 2 Отговор
    С този план Тръмп ще се избърше

    11:16 23.11.2025

  • 51 Планът

    22 4 Отговор
    ЕС са анексирали обширни руски земи и трябва да се изтеглят обратно до Бенлюкс с коридор до Париж. Всичко от Финландия до Австрия е руско.

    11:16 23.11.2025

  • 52 така де

    5 8 Отговор

    До коментар #35 от "козляк с тротинетка":

    много ниско се целиш.На запад емигранти станаха богати карайки тротинетки и грабейки чанти телефони и какво ли не от изненадани туристи Па ти за една баничка от 2 лева ми говориш когато путин вижда в тротинетките превозно средство способно да го изведе на победен бой.ВЕРВАЙ на путин бе не на мен. освен това тротинетките са безшумни.Т и спомняш ли си как руските богатири се придвижваха ведни тръби. Спотайването у тишината беше 4 дни Къде мислиш че са се облекчавали..Така де вервай на путин не на мен и ще се окажеш и ти в подобна тръба

    11:19 23.11.2025

  • 53 Граница по Рейн и Одер

    13 2 Отговор

    До коментар #46 от "Граница по р. Днепър":

    Сбъркал си реката, Прусия е руска историческа земя на варягите

    11:19 23.11.2025

  • 54 стоян георгиев

    5 11 Отговор

    До коментар #42 от "така де":

    Моряка плува до одеса.щеше да ме кани това лято я руска одеса ама му размина.ще.чакаме.дръгата година.лета поне бол!щомсе отнася до сащ.глупостите на тръмп дават резултат в сащ.така обаче им се пада на дебелата и глупавата част от американското население която гласува за рижата.искаш дядо коледа получаваш дядо коледа има една лека подробност обаче.дядо коледа и бутафорна измислица.

    Коментиран от #71

    11:19 23.11.2025

  • 55 Всички разговори и срещи са излишни

    16 1 Отговор

    До коментар #38 от "ще проведат разговори в Женева":

    и те добре го знаят. Само ще има харчене на народни пари и ядене и пиене служебно. Всички знаят, че ще стане каквото Русия иска и са безсилни да се противопоставят, остава им само банкета там да похапнат и да си поговорят.

    11:20 23.11.2025

  • 56 Минувач

    6 11 Отговор
    Аз лично не виждам, какъв толкова е проблема с числеността на украинската армия, която да бъде цели 600 000 човека. Този размер въобще не е малък и е по-голям от всяка една европейска армия и ще нареди Украйна в топ държавите по численост на армията. Това са хора на щат, постоянно готови и вероятно ще бъдат разположени по новите граници с Русия, ще бъдат изграждани укрепления по няколко реда и т.н.. Руската армия, както и всяка друга не може току-така да пробие подобна армия за нула време. И, ако има война, то нали Украйна веднага ще започне мобилизация и за месец-два ще я направи над милион. Отделно украинците не видях да им се налагат ограничения за въоръжението, освен, че нямало да им дадат Томахавки. Ясно е, че след мира, Украйна веднага ще започне да придобива изтребители, ПВО, дронове, ще продължи с техните разработки на ракети Фламинго и т.н. Тоест все неща, които ще възпрат Русия да ги превземе, докато Украйна не мобилизира още хора.

    Коментиран от #58

    11:20 23.11.2025

  • 57 Механик

    16 2 Отговор
    Одеве се събуждам и усещам, че и аз съм получил РАЗКРИтие.
    Докато се РАЗКРИвах в тоалетната и на мен м и дойде на ума един "мирен план" за Украйна.
    В него Украйна получава "от трите най-дългия". Но това не е всичко. В моят план се предлага Украйна да получи и най-дебелия. Знам, че това е малко нескромно, но както е казал поета: "дайте даваме на Украйна"!
    Да живее Тимур Миндич и неговата команда! Да живее Тагаренко и Шаломенко!
    Слава уХраина, слава кокаина!!!

    Коментиран от #83

    11:22 23.11.2025

  • 58 Така е обаче ако спрат военните

    13 2 Отговор

    До коментар #56 от "Минувач":

    действия няма вече враг, няма да имат козове да крадат народни пари. За това е всичко и всеки го знае и корупцията го доказва.

    Коментиран от #63

    11:26 23.11.2025

  • 59 нннн

    14 2 Отговор
    Пак глупости! Тия малоумни ли са, че не разбраха? Първо всичко ще се реши и чак тогава ще се прекрати огъня.
    И къде са тръгнали да се разпореждат със земите в НовоРусия и МалоРусия?

    11:27 23.11.2025

  • 60 глупости

    4 11 Отговор

    До коментар #39 от "Крадлива":

    ЕВРОПА се оправя много лесно просто емигрантите се насочват да живеят по селата и да работят в тях В ГРАДОВЕТЕ остават европейците .кой не иска самолета и демократично си отива по закон.В САШ тръмпо ги ловио по улиците мексиканците а и всички без документи и без работа си заминават А тези дето с лодки изнасят прахчета сами ще се избият защото зад всеки товар има отговорник Па вече няма и кой да кара лодките За любопитните в европа идат вече с подводници с руски инструкции,Това им е силата на руснаците наркотици нелегални емигранти и т. н ХУНТАТА ПРИКЛЮЧВА

    Коментиран от #75

    11:28 23.11.2025

  • 61 Планът на Тагаренко

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК":

    предвижда Фьодор Тагаренко да бъде назнае пожизнено за губернатор на Донбас а Шаламенко за негов шут.

    11:31 23.11.2025

  • 62 По течението на р. ДНЕПЪР

    8 1 Отговор
    Русия може да окупира цялата територия на Украйна източно от левия бряг на река Днепър, смятат специалисти, цитирани от американската аналитична компания "Стратфор"... Спешно Украйна трябва да поиска мир.

    Коментиран от #78

    11:31 23.11.2025

  • 63 опала

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Така е обаче ако спрат военните":

    и къде в БЪЛГАРИЯ са враговете има ли корупция и кражби или няма , ПЪК не виждам да се води война тук НО според теб май ДА

    Коментиран от #70

    11:33 23.11.2025

  • 64 Само още не мога да разбера

    8 1 Отговор
    Хунтата на зеленски за полски панове ли се мислят ?

    11:36 23.11.2025

  • 65 Те това изречение ще им остане

    8 0 Отговор
    като не сбъдната мечта "Други териториални въпроси ще бъдат решени след прекратяването на огъня". Ама идват празници и може да пишат на Дядо Коледа и да си заяват какъв подарък искат, нали по Коледа стават чудеса!

    11:38 23.11.2025

  • 66 Истината:

    11 1 Отговор
    Wall Street Journal Разкри, че Украйна е поискала да бъде премахната клаузата за пълен одит
    на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
    с което Урсулите веднага се съгласиха!
    Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
    но и за онези, които са печелили от войната под прикритието на „помощ“

    11:40 23.11.2025

  • 67 Баце ЕООД

    9 1 Отговор
    Европа става шайка бананови републики до 3 години, ако Урсулът остане начело

    11:40 23.11.2025

  • 68 Трябва да си припомнят

    10 1 Отговор
    Днепърска битка (операция в Украйна през Втората световна война)..Тя включва поредица настъпателни действия на Съветския съюз срещу отбраняващите се сили на Германия и Румъния в източна Украйна. командването на Вермахта е било принудено да създаде специална психиатрична болница за войниците си, полудели в битката в резултат на масовото им избиване...

    11:42 23.11.2025

  • 70 Човеко объркал си канала

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "опала":

    и трябва да превключиш на друг. Къде споменаваш България в обсъждането на мирния план на Тръмп за Украйна?

    Коментиран от #76

    11:42 23.11.2025

  • 71 глей

    3 6 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    сега.Дори и да стане някога одеса руска не му се качвай на корабето особено с часовник СЕЙКО. там на капитан ГЕОРГИЕВ му отрязаха ръката за да му вземат часовника а той беше приятел на руснаците Явно са го помислили за шпионин.руснаците си загубиха и приятелите и войната и икономиката,остана им само едно ботоксово джудже даже и дядо коледа не могат да си направят .Оня робот дето го гласяха за дедо коледа се разпадна на сцената

    11:42 23.11.2025

  • 72 Хохо Бохо

    10 2 Отговор
    Да де ама условията се диктуват от победителе, не от победените. Урсулестите скоро ще го разберат по трудният начин. Без оръжия в складовете, без армия и без пари в банките колективните ще капитулират

    11:44 23.11.2025

  • 73 Григор

    11 2 Отговор
    Този план за нищо не става! Той няма да проработи! С него войната ще продължи докато Украйна загуби половината си територия. Колко тъп трябва да си, за да искаш подобно нещо?! Шанс има предложението на Тръмп!

    11:47 23.11.2025

  • 74 Кой реши че са "разпоредби" ?

    5 1 Отговор
    (цитира и други разпоредби на европейския план...) .... ще се разпореждат ама у Брюксел ...

    11:48 23.11.2025

  • 75 Вече е късно, драги

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "глупости":

    Много от тях са вече граждани и имат по 7-8 деца.
    А и някак си няма да е демократично.
    А и ако пробват ще си подпалят държавите, те всъщно вече тлеят.

    Коментиран от #79

    11:50 23.11.2025

  • 76 нищо

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Човеко объркал си канала":

    не съм объркал.Отговарям на един нагоре който твърди че само по време на война се били крадели народни пари и имаЛО корупция .Та и това ми е въпроса БЪЛГАРИЯ във война ли е защото явно има корупция и крадене на народни пари.Ма ти май не пускаш телевизира и не знаеш че депутатите само за това се карат а и президента се включва с юмруче ТО може и да се правиш че не знаеш че путин беше тръгнал да ни освобождава за пореден път

    11:50 23.11.2025

  • 77 оня с коня

    4 11 Отговор

    До коментар #45 от "Само питам":

    Че кой Руснак ще се осмели да стреля по НАТО?Само питам ...

    Коментиран от #84, #86

    11:53 23.11.2025

  • 78 То и така ще стане

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "По течението на р. ДНЕПЪР":

    Ако спешно мир Зеленски не поиска

    11:53 23.11.2025

  • 79 прав си

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "Вече е късно, драги":

    но е съвсем демократично да се подпомага само семейство до 3 то дете и то докато поне единия родител работи.иОсвен това всичко отпада когато някое от тези последните започне да краде Има си дермократични затвори Да те напълниха градовете за да живеят лесно и без да работят Но градовете стават все по скъпи за живене Що не се сетиш колко софиянци се изнесоха да живеят в перник и по селата наоколо и в момента гледат домати и прасета ,а не кучета и котки

    12:00 23.11.2025

  • 80 Дддд

    9 1 Отговор
    Дебилите от ес е крайно време да схванат едно просто нещо: Загубилите война никой не ги пита. Какви планове кроят, каква Украйна...

    12:04 23.11.2025

  • 81 БеГемот

    4 4 Отговор
    И Русия зад Урал...... хахаха...

    12:10 23.11.2025

  • 82 Дзън-дзън

    8 1 Отговор
    Да напомня, че в момента двете версии за мира в Украйна , руската и миролюбивата, на миролюбците от Минск, застанали зад миролюбците от Майдана 2014, воюват на терен.
    Договорът ще се подпише когато едната страна наложи своето миролюбие над миролюбието на другата. Въпрос на време е.

    12:12 23.11.2025

  • 83 Мозък си

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    В тоалетната ти е силата,другарю!
    Виж какви си ги прозрял.?
    От рядко да не се оттървеш.

    12:15 23.11.2025

  • 84 Само да отговоря

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "оня с коня":

    Всички до един!!!

    12:19 23.11.2025

  • 85 Асен

    3 9 Отговор
    До кога ще бавят даването на ракети с далечен обсег на Украйна?

    12:24 23.11.2025

  • 86 Какво прави нато в русия?

    8 1 Отговор

    До коментар #77 от "оня с коня":

    Всеки руснак ще стреля по агресора!

    Коментиран от #89

    12:28 23.11.2025

  • 88 В. В. Путин

    6 1 Отговор
    Тука с това рищ Си играем шах и се смеем с глас на напъните на разните "миротворци" да мислят!
    Даже и това рищ Ким се обади през смях да ни каже, че такъв цирк не е гледал!
    Господа атлант исти, гейро пейци, джен даристи и жан дар меристи, пробвайте с друг спорт!
    Мисленето не ви се отдава! Както и воюването!
    Свикнали сте от лъжи и заплахи да го докарвате, ама вече не става!
    Нямате пауър!!!

    12:35 23.11.2025

  • 89 Атлан тик с тек кат тик

    7 1 Отговор

    До коментар #86 от "Какво прави нато в русия?":

    А какво прави Натю в България?
    Само папка на аванта, безплатно! Да се изнася!

    12:39 23.11.2025

  • 91 Неук

    6 1 Отговор
    Е, как тъй да съкращава армията си Ус(к)райна ... Та нали някой трябва да пази задника на старата госпожа ЕU? Щото натовци, освен да се репчат на думи, не са "помирисвали" барът на бойното поле!

    12:49 23.11.2025

  • 92 Европа си играе с огъня.

    8 1 Отговор
    По време на Минските споразумения, Украинската армия наброяваше 260 хиляди. Западняците я направиха милион. Сега искат да стане 600 хиляди, тоест да се увеличи нейния остатък от войната на голяма армия. Отново искат нови Мински споразумения с отежнени за Русия клаузи. Дори искат Москва да им осигури парите за това. Това означава войната да продължи до пълен разгром на Украинската армия. Западът е жаден за чужда кръв, както стария Рим искаше смърта на гладиаторите.
    Най добре Русия да разруши Лондон и Париж, да пуснат кръвчица Англия и Франция.

    13:00 23.11.2025

  • 93 Ами те Европа и Украйна

    3 5 Отговор
    вече показаха, че няма да приемат т.н. план на Тръмп!

    Но го показаха по- меко и дипломатично, понеже щадят нежната душа на Тръмп, който лесн се разстройва, какво е известно!😁

    Европа и Украйна много пъти казаха, че няма да има мир без те да участват в договарянето му!
    Такива договорки само между Тръмп и Птин не минават!

    Коментиран от #95

    13:24 23.11.2025

  • 94 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    ВЪВ - ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ --- КОГАТО КОНЯТ ТРЯБВА ДА ТРЪГНЕ НАЗАД -КОМАНДАТА Е: "ЕС- ЕС-ЕС " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:41 23.11.2025

  • 95 Ха-ха-ха

    0 2 Отговор

    До коментар #93 от "Ами те Европа и Украйна":

    И с какво ще промени нещата присъствието на ЕС и Украйна на преговорите? Дали са в позиция да налагат или изискват нещо? За Украйна планът на Тръмп е най-изгодния след като решиха да слушат Борето джонсън (МИ6). За Русия този план е голяма отстъпка и не решава проблемите, най-вероятно няма да се съгласи с него. Целия цирк който се разиграва сега е с цел не да се съгласи Зелю с него а да се убеди Русия да го приеме.

    14:14 23.11.2025

  • 96 Европа каза НЕ

    0 1 Отговор
    Германското издание "Шпигел" казва, че големите европейски държави са постигнали съгласие за алтернатива на "плана от 28 точки" - официално комюнике по темата имаше след старта вчера на срещата на Г-20 в ЮАР. На САЩ е изпратена значително преработена версия на този план. "Тази война може да приключи само с пълното съгласие на Украйна. Тя не може да бъде решена от великите сили, без да се вземе предвид позицията на нападнатите – на Украйна", ясно каза германският канцлер Фридрих Мерц, който добави, че е казал точно това на Тръмп и му е напомнил за Меморандума от Будапеща, който е подписан от Русия и то като един от гарантите – а в меморандума изрично се посочва, че Руската федерация е гарант за суверенитета на Украйна:

    "Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още от председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:

    Дори полският премиер Доналд Туск зае остра позиция по плана и то конкретно в частта, според която като гаранци

    Коментиран от #98

    14:24 23.11.2025

  • 97 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Смехотворно е това":

    Плана на кривокраките бабишкери, балтийски сливи и хомосексуалисти е успешно издържан тест за неадекватност с признаци на лудост и не си струва дори да се чете от нормалните хора.

    18:12 23.11.2025

  • 98 Чебурашка

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Европа каза НЕ":

    И кой точно брои европинчерите за живи? Що някой трябва да знае какво си мислят, че мислят?
    Целият свят вижда, че този спорт-мисленето не им се отдава и не им обръща внимание!
    Справка:
    Китай - 2ра класа
    Истанбул - на миндера...
    Вашингтон - в антрето.
    Какво повече?

    20:55 23.11.2025