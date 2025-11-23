Новини
Свят »
Южна Африка »
Премиерът на Канада: Нямаме голям проблем с Тръмп, ще възобновим търговските преговори със САЩ, когато е уместно
  Тема: Войната на митата

Премиерът на Канада: Нямаме голям проблем с Тръмп, ще възобновим търговските преговори със САЩ, когато е уместно

23 Ноември, 2025 15:16 1 101 5

  • марк карни-
  • сащ-
  • канада-
  • доналд тръмп-
  • мита-
  • търговска война

Миналия месец Тръмп прекрати преговорите заради реклама насочена срещу митата, издадена от провинциалното правителство на Онтарио

Премиерът на Канада: Нямаме голям проблем с Тръмп, ще възобновим търговските преговори със САЩ, когато е уместно - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Канада ще възобнови търговските преговори със САЩ, „когато е уместно“, заяви канадският премиер Марк Карни, отбелязвайки, че няма належащ въпрос за обсъждане с президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналия месец Тръмп прекрати преговорите заради реклама насочена срещу митата, издадена от провинциалното правителство на Онтарио.

„Много сме заети с бъдещето на Канада и с нови партньорства. Ще има разговори с президента, вероятно през следващите две седмици“, каза Карни пред репортери в кулоарите на срещата на лидерите на Г-20 в Йоханесбург. „Ще се продължим, когато е уместно.“

Карни повтори, че е отворен за диалог.

„Нямаме непосредствен проблем, за който да говоря с президента (на САЩ - бел. ред.) в момента. Когато САЩ поискат да се върнат и да проведат дискусии по отношение на търговията, ще проведем тези дискусии.“
Канада иска споразумение за намаляване на вносните мита върху стомана, алуминий и автомобили, наложени от Тръмп.


Южна Африка
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиняк

    5 0 Отговор
    Е що па само за проблеми че требва да си говорите? Мое и за убави неща. Примерно за края на войната.

    15:19 23.11.2025

  • 2 си дзън

    3 6 Отговор
    Абе след Китай всички ще започнат да отсвирват Тръмпи. На руския агент Краснов
    няма как да имаш вяра.

    15:20 23.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йгън

    3 1 Отговор
    Ех, Канада, еех, Канада, ще продам червената си Лада, ще продам последната си риза, за билет до Монреал и виза. Българите там в Канада много са, стигнали са вече и до полюса, там са българските ескимоси, лесно се познават, те са боси. Както партизан за бой се стяга ( моля никой да не се засяга ), в името на хляба и живота, ще притисна в мене патриота. Припев: Внимание: товарния влак за Канада тръгва на осми колковоз на 5 и 15, на 5 и 15 трагва товарния влак за Канада от осми коловоз

    15:21 23.11.2025

  • 5 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Зъб го боли май

    16:25 23.11.2025