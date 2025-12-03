Новини
Белият дом разполага федерални агенти срещу престъпници мигранти в Ню Орлиънс

3 Декември, 2025 22:35 460 3

Правителството на Тръмп предизвика полемика през последните месеци с операциите си срещу мигрантите – последно в управляваните от демократите градове Шарлът, щата Северна Каролина, и Чикаго, щата Илинойс

Белият дом разполага федерални агенти срещу престъпници мигранти в Ню Орлиънс - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американското министерство на вътрешната сигурност обяви, че федерални служители ще бъдат разположени за справяне с мигрантите в още един град в САЩ, управляван от демократите, Ню Орлиънс, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Операцията в града в южния щат Луизиана ще бъде насочена срещу престъпници мигранти, включително и такива, които са били освободени след арест, заяви днес говорителка на министерството.

Въпреки това вестник "Ню Йорк Таймс" написа, че повечето от арестуваните в предишни операции не са имали криминално досие.

В изявлението не се уточнява кои и колко федерални агенти ще бъдат разположени в Ню Орлиънс, нито за колко време.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи вчера, че скоро ще разположи войници от Националната гвардия в Ню Орлиънс. Тръмп подчерта, че губернаторът републиканец на щата Луизиана Джеф Ландри му е поискал помощ за града.

Правителството на Тръмп предизвика полемика през последните месеци с операциите си срещу мигрантите – последно в управляваните от демократите градове Шарлът, щата Северна Каролина, и Чикаго, щата Илинойс.

Особена критика бе отправена към акциите на Американската имиграционна и митническа служба, някои от чиито служители носят маски, и към действията на граничните служители, които критиците обвиняват в произвол и агресивно поведение, посочва ДПА.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    1 0 Отговор
    Удряй смело дедо Дончо, но и си записвай - това ударих ли го или не?

    22:39 03.12.2025

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    САЩ се усетиха и започват бой по капите на мигрантите ! А тъпите Урсулианци се карат , че не спазвали квотите за нашествието на муджахидини и талибани в Европа...!!!???

    Коментиран от #3

    22:42 03.12.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Точно

    22:53 03.12.2025