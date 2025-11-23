Борис Джонсън: Това е пълна измяна! Доналд Тръмп иска да превърне Украйна в марионетка на Путин

Предложеният от САЩ мирен план за Украйна е "пълна измяна" към Киев, написа бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън в колонката си за Daily Mail.
Според него планът предвижда "военна кастрация" на Украйна, по-специално разпоредба за невъзможността ѝ да се присъедини към НАТО. Джонсън твърди, че ако Киев приеме всички 28 точки от мирния план, Украйна ще се превърне в "марионетка на Москва" с постоянен риск от "трета инвазия".
Той нарече плана "пълна капитулация на така наречените приятели на Украйна" и го сравни с "Мюнхенското споразумение на Хитлер".
По време на мандата си като премиер Джонсън многократно е посещавал Киев. Президентът на Украйна Владимир Зеленски го наричаше приятел на Украйна. Общинският съвет на град Хуст в Закарпатска област кръсти улица на Джонсън.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
12:47 23.11.2025
2 Евгени от Алфапласт
12:48 23.11.2025
3 Куха тиква с пера
Коментиран от #131
12:48 23.11.2025
4 Някой
Недей да изказваш сега мнение - мнение на пропаднал политик, както каза Ванс вчера.
12:49 23.11.2025
5 Независим
Коментиран от #148
12:50 23.11.2025
6 Борис Джонсън
Коментиран от #101
12:50 23.11.2025
8 ДА ВИДИМ КОЙ Е ПО-ЯК
12:50 23.11.2025
9 БОЛШЕВИК
12:51 23.11.2025
11 Демилитаризация бре!
12:51 23.11.2025
12 Бай Онзи
12:52 23.11.2025
13 Котка
12:52 23.11.2025
14 ТРЪМП АКО СЕ ИЗНЕРВИ
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Може да публикува доста интересни неща за едрокрадците. Ще е интересно.
12:52 23.11.2025
15 Още малко
12:54 23.11.2025
17 Дали
12:54 23.11.2025
18 Гръм на метал удря
12:55 23.11.2025
19 Лайн Ари
12:56 23.11.2025
20 Важното
12:58 23.11.2025
21 сноу
Коментиран от #133
13:00 23.11.2025
23 Най после
В крайна сметка Европа и Украйна няма да приемат слугинажа на Тръмп пред Кремъл и подкрепата за Украйна ще продължи.
Без САЩ на Тръмп, ако се наложи.
Коментиран от #35, #65
13:00 23.11.2025
24 Оказва се обаче че масово
Дядото по бащина линия на бъдещия ръководител на британското външно разузнаване MI6, който току-що беше назначен на поста, е бил нацистки шпионин, дезертирал от руската армия, и е бил от украински произход, според няколко британски медии, включително Daily Mail и BBC.).....
Коментиран от #45
13:01 23.11.2025
25 БОРИС ДЖОНСЪН
13:01 23.11.2025
26 Фейк на часа
13:01 23.11.2025
28 Тиква
13:01 23.11.2025
29 Ха ХаХа
13:02 23.11.2025
30 браво Боре
13:03 23.11.2025
31 Тръмплин
13:03 23.11.2025
32 Дзън-дзън
Както през 2022.
Да се готви последният украинец, Боре има нужда от него и вече му е поръчал паметник!
13:03 23.11.2025
33 Да ти кажа
Коментиран от #152
13:03 23.11.2025
34 Борис Джонсън е ръководил
13:05 23.11.2025
35 Ха ХаХа
До коментар #23 от "Най после":Окупираната с американски бази Европа е васал и няма къде да мърда.
Цялото и ръководство ще бъде шкартирано
13:05 23.11.2025
36 Стенли
13:05 23.11.2025
37 Хеми значи бензин
13:06 23.11.2025
38 НАМА ДА ИМА МИР
13:06 23.11.2025
39 Само за нас
13:06 23.11.2025
40 Ам чее
13:06 23.11.2025
41 Провалени политици
13:06 23.11.2025
42 3333
13:07 23.11.2025
43 В В.П.
13:07 23.11.2025
44 Ха ха ха ха
13:08 23.11.2025
45 Точно така е. ФАКТ
До коментар #24 от "Оказва се обаче че масово":Блез Метревели, оглавяваща разузнавателна служба. на Великобритания: (Дядото на шефа на MI6 е бил доказан шпионин на нацистите.... Отделна статия за това трябва да има
13:08 23.11.2025
46 Тръмплин
13:08 23.11.2025
47 Борис Джонсън не го признават за политик
В изявление на организацията "Претърпели загуба от КОВИД-19 семейства за справедливост - Обединено кралство" ("COVID-19 Bereaved Families for Justice UK") се отправят преки нападки срещу Джонсън, като действията му по време на пандемията са определени като "едно от най-големите предателства спрямо британците в съвременната история". На бившия премиер трябва да се потърси отговорност и той не бива повече да играе каквато и да било роля в обществения живот, призовава организацията. Близките на починалите настояват за отнемане на всички привилегии, от които се ползва Джонсън във връзка с длъжностите, които е заемал досега, като например пожизнените плащания за бивши премиери, които могат да достигнат до 115 хиляди паунда годишно.
13:09 23.11.2025
48 В В.П.
13:10 23.11.2025
50 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
13:13 23.11.2025
52 БАРС
13:14 23.11.2025
53 Позор
13:14 23.11.2025
55 Путин
13:15 23.11.2025
56 В В.П.
13:15 23.11.2025
57 Борис Джонсън е получил
13:18 23.11.2025
58 В В.П.
13:18 23.11.2025
59 Стоил
Коментиран от #68, #70, #72, #74
13:19 23.11.2025
60 До там стигнахме
13:19 23.11.2025
61 Ха-ха-ха
13:20 23.11.2025
62 В В.П.
13:20 23.11.2025
63 Ако Киев приеме
13:21 23.11.2025
64 нннн
13:21 23.11.2025
65 стоян георгиев мухата
До коментар #23 от "Най после":Краснов ,Мраснов ,все ти е в г 300 ,куклоо 👄,надявам се че ти харесва .
13:21 23.11.2025
67 Атина Палада
Коментиран от #108
13:24 23.11.2025
68 Ха-ха-ха
До коментар #59 от "Стоил":Само така искат да ти се струва . Прочети го пак внимателно и ще разбереш че този план не води нито до демитализация нито до денацификация на Украйна. Този план е американска измислица.
13:24 23.11.2025
70 Доналд Тъп
До коментар #59 от "Стоил":В РуSSия съм...в РуSSия съм....
13:26 23.11.2025
71 Неблагодарници
13:26 23.11.2025
72 Военен стратег
До коментар #59 от "Стоил":Победителя диктува правилата. Победения подписва. Кибиците гледат и цъкат с уста. Така е било и така ще бъде.
13:27 23.11.2025
73 Борис Джонсън – мръсната истина зад
13:28 23.11.2025
74 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #59 от "Стоил":Просто е . Това бяха условията на Путин от 2009-та след САШтинския план от 2008-ма за влизане в У...йна❗
Тогава Путин им каза " НЕ! И не , значи НА!",
А янките му се изсмяха и заявиха , че ще стане на тяхната❗
Е, след 15 години разбраха,
че няма да стане на тяхната❗
И да, сега представят условията на Москва ,
като САШтински‼️
Коментиран от #75
13:29 23.11.2025
75 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":"НЕ! И не , значи НЕ!"
/моя гр./
13:31 23.11.2025
76 Факт
13:31 23.11.2025
79 "Малкото" бизнесче на Борис Джонсън
Коментиран от #115
13:33 23.11.2025
80 В В.П.
13:34 23.11.2025
81 Албенчо
13:34 23.11.2025
82 Баце ЕООД
13:34 23.11.2025
83 Този
13:35 23.11.2025
84 Планът на Тръмп
Тръмп и администрацията му не разбраха едно просто нещо- техните профанизирани разбирания за световната политика, поведението им на слонове в стъкларски магазин, не минават в Европа.
Когато Европа е развивала дипломация, в САЩ са гонили бизоните по полята!
Мир без Европа и Украйна е невъзможен, Тръмп и Путин искат да спечелят войната наготово, но няма да стане!
Още много руснаци ще загинат и Русия ще се разори!
Коментиран от #106
13:35 23.11.2025
85 В В.П.
13:36 23.11.2025
87 Аоо
13:37 23.11.2025
88 Бъдеще
13:38 23.11.2025
91 Садък Хан
13:40 23.11.2025
93 От много
Коментиран от #105
13:42 23.11.2025
94 Борето Глупака
13:42 23.11.2025
95 В В.П.
13:42 23.11.2025
96 Надарена кака
13:42 23.11.2025
97 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:43 23.11.2025
98 Тръмп
13:45 23.11.2025
99 Асен
Коментиран от #102
13:45 23.11.2025
100 поручик Христо Иванов
13:46 23.11.2025
101 шаа
До коментар #6 от "Борис Джонсън":още 1 милион
13:47 23.11.2025
103 Дори и да допуснем че
13:48 23.11.2025
104 Юуп
13:50 23.11.2025
105 не е вярно
До коментар #93 от "От много":генерал Вазов уби седем хиляди британци само в едно сражение през първата война
Коментиран от #130, #154
13:52 23.11.2025
106 Ха-ха-ха
До коментар #84 от "Планът на Тръмп":Да още много руснаци ще загинат ако ще се продължи по този начин, но още повече украинци в добавка икономическата немощ на Европа което пък е целта на Великобритания. Още когато излезе от ЕС се знаеше че съдбата на ЕС не е добра.
13:54 23.11.2025
107 ЯдаВидим
13:54 23.11.2025
108 Украйна
До коментар #67 от "Атина Палада":е руска държава
13:55 23.11.2025
109 Русофил
Ако искате руския народ да се отърве от шайката оригарси и тирани свалете Путин
Проста работа!
13:55 23.11.2025
110 Този обича убийствата
13:56 23.11.2025
111 Ха-ха-ха
13:56 23.11.2025
112 БАНко
13:56 23.11.2025
113 Тоа па?
Коментиран от #116
13:57 23.11.2025
114 Хайде холан
13:59 23.11.2025
115 стоян
До коментар #79 от ""Малкото" бизнесче на Борис Джонсън":До 79 ком - това ракети ли са - радвам се ако са на Борис Джонсън - украинците доста орки ще избият с тия ракети
14:02 23.11.2025
116 стоян
До коментар #113 от "Тоа па?":До 113 ком - ,,островетяните били с една гънка ,, - затова на островетяните заплатите започват от 2500 евро а в русия от 183 евро и пенсии от 86 евро - смешно е
Коментиран от #140, #145
14:06 23.11.2025
117 Женя съм
Е тоя вече ще яде яко шамарите! Само да свърши СВОто, връщам се от Африка и лично ще го опердаша!
Виждате ли колко мизерии може да свърши един рошльо с мръсна уста!
14:06 23.11.2025
119 А твоето не бе ли ,,Измяна"...?!
А в същото време да се кълчиш и вихриш,в бурни кючеци,в нощните заведения на Лондон...!
14:11 23.11.2025
120 Наркос
14:13 23.11.2025
124 Иво
Коментиран от #139
14:26 23.11.2025
125 Европа каза НЕ
"Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още от председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:
Коментиран от #143, #146
14:27 23.11.2025
126 Чочо
Просто,като фасул.
Все някой да е марионетка.
14:29 23.11.2025
127 За разлика
14:32 23.11.2025
130 Бай Ставри
До коментар #105 от "не е вярно":Англосаксонските извратеняци, когато и да ги утрепеш, все ще е късно.
14:40 23.11.2025
131 За него и за останалите западналяци
До коментар #3 от "Куха тиква с пера":404 им е изгодна, докато воюва срещу Русия. Тях въобще не ги интересува колко украинци са избити, важното е да не са те и да лапат яко от военни поръчки, скубейки хората.
14:42 23.11.2025
132 Бандеракючек
14:45 23.11.2025
134 Доналд
14:50 23.11.2025
135 Бг гражданин
14:54 23.11.2025
136 Цвете
15:02 23.11.2025
137 Ишибаши Сан
15:16 23.11.2025
138 Ццц
15:16 23.11.2025
139 стоян георгиев
До коментар #124 от "Иво":Иво ,Иво искам много да ме любиш гррууубоо и дивооо .
15:18 23.11.2025
140 Ивайло
До коментар #116 от "стоян":СиСи а ти колко гънки имаш на входната тръба ?😂😂😂😂😂 ?
15:20 23.11.2025
141 Тити
15:22 23.11.2025
142 Бай онзи
15:23 23.11.2025
143 Q -РесTиa
До коментар #125 от "Европа каза НЕ":Ти мой беше ,бе 5едд Далл анонимен ,че не моаа сее сетя ?
15:23 23.11.2025
145 Али Турчинът
До коментар #116 от "стоян":Много стояновци съм......л ,но най ме изкефи стоян георгиев със стилната си стегната тясна яка ,досега такова преживяване не съм имал .
15:30 23.11.2025
146 В. В. Путин
До коментар #125 от "Европа каза НЕ":И кой точно я брои за жива точно таази "Европа"? Имам предвид това "управление"? Цял свят си прави т@.@к с урсузите, микрончовци, мерцели, херцели, рюткувци и борковци-рошльовци.
Големите политици са Си, Путин, Ердоган, Ким, Моди, Силва... Орбан, Мадуро!
Хора, които казват много, без да крещят!!!
15:55 23.11.2025
147 Бития бит,
16:15 23.11.2025
148 И в тази ситуация
До коментар #5 от "Независим":една прослойка в България избира между него и Урсула... За кого е срамът?
16:17 23.11.2025
149 Моряка
17:43 23.11.2025
150 бай Иван
17:45 23.11.2025
151 Янко
17:46 23.11.2025
152 бай Иван
До коментар #33 от "Да ти кажа":"Борко рошавия лапна 1милион паунда за да продължи войната. Нищожество."
Аааа, не е вярно .Онзи ден Цветанка Рискова Джукова каза,че за първи път чувала това и не било вярно. Вие сега в "топ журналиската" на БТВ ли се съмнявате? Щом тя не е разбрала значи не се е случило. А и Тагарев каза,че било руска пропаганда.
17:50 23.11.2025
153 Ха ха ха
18:00 23.11.2025
154 Моряка
До коментар #105 от "не е вярно":И как е успял ген Вазов да ги утрепе?Сам ли ги е трепал или са му помагали?За колко време?С пушка,оръдие или с личната си сабя.Ако е последното,използвал ли е дръвник?Или ги е мушкал - муш ,муш?Правил ли е някакви почивки?Ами кога е спал?Все въпроси,на които историята не отговаря.От пожълтелите си страници- хваща контурите само.
18:07 23.11.2025
155 123
18:54 23.11.2025
156 ЖИВО ЛИ СИ
ТОТАЛЕН ИЗВРАТЕНЯШКИ ЦИНИЗЪМ !!!!!УЛИЦА КРЪСТА НА ЕДИН УБИЕЦ НА МИЛИОНИ УКРАИНЦИ , ИЗВЕСТЕН НА ЦЕЛИЯ СВЯТ , С БРУТАЛНИЯ НАЧИН ПО КОЙТО НАКАРА ЗЕЛЕНСКИ ДА СКЪСА ГОТОВИЯ МИРЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА , И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ТОВА БЕШЕ МНОГО РАНО ,НЯКОЛКО МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО НА ВОНАТА !! И ОКОТО МУ НЕМИГВА , ВИЖТЕ ГО НА СНИМКАТА ТОЯ НФУКАН ЛАЙНОБРИТСКИ ДИВАК, КОЙТО КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО НЕ Е ЗАПРИЩЕН !
20:21 23.11.2025
160 Посетител
21:59 23.11.2025
161 Шопо
00:22 24.11.2025