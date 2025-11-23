Новини
Борис Джонсън: Това е пълна измяна! Доналд Тръмп иска да превърне Украйна в марионетка на Путин
  Тема: Украйна

Борис Джонсън: Това е пълна измяна! Доналд Тръмп иска да превърне Украйна в марионетка на Путин

23 Ноември, 2025 12:46 5 932 161

Според него планът предвижда военна кастрация на Украйна, по-специално разпоредба за невъзможността й да се присъедини към НАТО

Борис Джонсън: Това е пълна измяна! Доналд Тръмп иска да превърне Украйна в марионетка на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Предложеният от САЩ мирен план за Украйна е "пълна измяна" към Киев, написа бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън в колонката си за Daily Mail.

Според него планът предвижда "военна кастрация" на Украйна, по-специално разпоредба за невъзможността ѝ да се присъедини към НАТО. Джонсън твърди, че ако Киев приеме всички 28 точки от мирния план, Украйна ще се превърне в "марионетка на Москва" с постоянен риск от "трета инвазия".

Той нарече плана "пълна капитулация на така наречените приятели на Украйна" и го сравни с "Мюнхенското споразумение на Хитлер".

По време на мандата си като премиер Джонсън многократно е посещавал Киев. Президентът на Украйна Владимир Зеленски го наричаше приятел на Украйна. Общинският съвет на град Хуст в Закарпатска област кръсти улица на Джонсън.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    146 16 Отговор
    Боряна гушнал само 1 ООО ООО ❗

    12:47 23.11.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    152 19 Отговор
    Откаченяк! 🤣

    12:48 23.11.2025

  • 3 Куха тиква с пера

    221 19 Отговор
    Този няма чувство за мярка! Не стига, че лично по негова вина, хиперизгодните за Украйна, Истанбулски съглашения, са потъпкани в последната минута и два милиона убити му тежат на съвестта, но и лае като бясно псе сега.

    Коментиран от #131

    12:48 23.11.2025

  • 4 Някой

    158 14 Отговор
    Борисов, по бил те и ти какви ги натвори. Как накара Зельо да се откаже от договорките, постигнати в Истанбул 1 месец след началото на СВО. Помним. Помним какви тъпотии вършел, докато бе премиер.
    Недей да изказваш сега мнение - мнение на пропаднал политик, както каза Ванс вчера.

    12:49 23.11.2025

  • 5 Независим

    24 155 Отговор
    Срам голям срам за Америка с такъв клоун за президент.

    Коментиран от #148

    12:50 23.11.2025

  • 6 Борис Джонсън

    94 11 Отговор
    Какво точно иска? За да не е " измяна " ?

    Коментиран от #101

    12:50 23.11.2025

  • 8 ДА ВИДИМ КОЙ Е ПО-ЯК

    88 11 Отговор
    Борето или Дончо.

    12:50 23.11.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    138 11 Отговор
    И тоя клоун трябва да виси на някой стълб или клон!

    12:51 23.11.2025

  • 11 Демилитаризация бре!

    117 11 Отговор
    Не е военна кастрация на Украйна.... Гаранция за мир е

    12:51 23.11.2025

  • 12 Бай Онзи

    113 9 Отговор
    И колко трябва да ти платят този път,за да си обърнеш мнението на 180 градуса,изроде чудовищен,а?

    12:52 23.11.2025

  • 13 Котка

    129 11 Отговор
    А така. Основтият виновник Украйна да се докара до това дереже, вместо веднъж завинаги да замлъкне отново се обажда. Пълен наглец.

    12:52 23.11.2025

  • 14 ТРЪМП АКО СЕ ИЗНЕРВИ

    93 8 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Може да публикува доста интересни неща за едрокрадците. Ще е интересно.

    12:52 23.11.2025

  • 15 Още малко

    78 7 Отговор
    И който не се е присъединил към престъпното и терористично НАТО да е "кастрат" нали? ...

    12:54 23.11.2025

  • 17 Дали

    79 5 Отговор
    ще са марионетка на този или онзи е без особено значение за самите украинци. Същественото е, че са предопределени да са марионетка. Вчера на САЩ, днес на Германия утре на Русия.... Съдба

    12:54 23.11.2025

  • 18 Гръм на метал удря

    68 6 Отговор
    Са казали хората. НАТО е излишна !

    12:55 23.11.2025

    96 6 Отговор
    Ей тоя , дето не знае какво е гребен затри украина и европа !!!

    12:56 23.11.2025

  • 20 Важното

    60 6 Отговор
    е, че няма да са марионетка на държавата на Борето, тъй като сама по себе си тя няма тежест в международното общение ако не е част от някакъв колективен буламач.

    12:58 23.11.2025

  • 21 сноу

    71 6 Отговор
    Че борката е най обикновен рошав бандит, никой не се съмнява...лошото е че като всеки бандит бързо набира апапи за дружината..

    Коментиран от #133

    13:00 23.11.2025

    15 100 Отговор
    някой да каже истината в очите на Краснов!

    В крайна сметка Европа и Украйна няма да приемат слугинажа на Тръмп пред Кремъл и подкрепата за Украйна ще продължи.

    Без САЩ на Тръмп, ако се наложи.

    67 6 Отговор
    Тези така наречените приятели на Украйна" са точно фенове на Хитлер....Факт. И наследници на доказани нацисти впрочем. Примврно 47-годишната Блез Метревели беше назначена в средата на юни, за да стане първата жена, оглавяваща Тайната разузнавателна служба. Великобритания: (Дядото на бъдещия шеф на MI6 е бил шпионин на нацистите
    Дядото по бащина линия на бъдещия ръководител на британското външно разузнаване MI6, който току-що беше назначен на поста, е бил нацистки шпионин, дезертирал от руската армия, и е бил от украински произход, според няколко британски медии, включително Daily Mail и BBC.).....

    Коментиран от #45

    60 7 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф, а и взех рушвет 1 000 000.

    13:01 23.11.2025

    64 5 Отговор
    Кога Борис Джонсън ще замине за фронта и докаже думите си на практика? Или след като се изчерпят украинците, идва реда на нас и нашите деца да ни засилват за фронта?

    13:01 23.11.2025

  • 28 Тиква

    45 5 Отговор
    Оо, ха ха,кого виждам, куратор на окраклоуна,хайде 404 е факт,коло мозък трябва да имаш да си вярваш на инглизите.

    13:01 23.11.2025

  • 29 Ха ХаХа

    59 7 Отговор
    13:02 23.11.2025

  • 30 браво Боре

    65 6 Отговор
    Веднага разплетената дамаджана да отива на фронта да подкрепя бандерите и да дари няколко милиона получените подкупи за да има за златни тоалетни на всички в Киев!

    13:03 23.11.2025

  • 31 Тръмплин

    47 5 Отговор
    Кой беше тюлена с рошавата грива и широкия ханш -тип Ела с Мен в Пещерата - Боорис Джоонсън,че не нещо въобще не моаа сее сетяя.. ?

    13:03 23.11.2025

  • 32 Дзън-дзън

    52 5 Отговор
    Боре Прическата отново каза тежката си дума!
    Както през 2022.
    Да се готви последният украинец, Боре има нужда от него и вече му е поръчал паметник!

    13:03 23.11.2025

  • 33 Да ти кажа

    52 6 Отговор
    Борко рошавия лапна 1милион паунда за да продължи войната. Нищожество.

    Коментиран от #152

    13:03 23.11.2025

  • 34 Борис Джонсън е ръководил

    42 4 Отговор
    Бившият британски премиер Борис Джонсън е ръководил "токсична, хаотична и колеблива реакция" на пандемията от коронавирус. Забавянето при въвеждането на ограничения в страната е довело до около 23 000 допълнителни смъртни случаи, предаде Ройтерс, като се позова на огласено обществено разследване. Великобритания отчете повече от 230 000 смъртни случаи в следствие на коронавируса – смъртност, подобна на тази в САЩ и в Италия, но по-висока от смъртността в други страни в Западна Европа.

    13:05 23.11.2025

  • 35 Ха ХаХа

    45 5 Отговор

    До коментар #23 от "Най после":

    Окупираната с американски бази Европа е васал и няма къде да мърда.
    Цялото и ръководство ще бъде шкартирано

    13:05 23.11.2025

  • 36 Стенли

    52 5 Отговор
    Тъй тъй айде рошавия ингилзин малко да се кротне щото знаем как взема едни пари и подкокороса украинците да се оттеглят от мирните преговори за да може един търговец на оръжие във Великобритания да печели от война в Украйна и накрая да кажа не не Путин започна тази война ако украинците спазваха минските спорузомения сега Украйна щеше да е една мирна и що годе нормална държава ама не и защо Грузия няма проблеми с Русия отговор защото имат мъдри политици

    13:05 23.11.2025

  • 37 Хеми значи бензин

    37 4 Отговор
    Не се оплаквай бе Борка Сащ колко пъти ви спасяваха за дниците по едно време бомбеха Ковентри за добро утро.

    13:06 23.11.2025

  • 38 НАМА ДА ИМА МИР

    41 6 Отговор
    Докато ГОЛЯМАТА ГЪБА не порасне в Лондон.

    13:06 23.11.2025

  • 39 Само за нас

    34 3 Отговор
    Александър Джонсън, правнук на турчина Али бей. Османска империя и Британска империя тече във вените му. Синедриона, световни банки и борси и те се подвизават в Лондон. Бившият минпред има колонка във вестник и мисли за Всички нас?

    13:06 23.11.2025

  • 40 Ам чее

    44 3 Отговор
    ....върви са бий ве рошав,какво само ровиш. А относно кастрацията си прав, но тя е полезна.....при свирепи или бездомни кучета и..... нацистки псевдо държави .Успокоява ги и няма да ядът калъчката .

    13:06 23.11.2025

  • 41 Провалени политици

    36 3 Отговор
    Подкрепят 404 със оръжия и пари. Войнолюбци.

    13:06 23.11.2025

  • 42 3333

    40 3 Отговор
    Тоя май не е наясно,че Украйна е руска територия.

    13:07 23.11.2025

  • 43 В В.П.

    33 3 Отговор
    На тоя мутант една лопата през колената и да хваща гората ..

    13:07 23.11.2025

  • 44 Ха ха ха ха

    38 3 Отговор
    До вчера Тръмпито беше техен идол, днес е вече враг. Как да не се посмееш от сърце?

    13:08 23.11.2025

  • 45 Точно така е. ФАКТ

    30 3 Отговор

    До коментар #24 от "Оказва се обаче че масово":

    Блез Метревели, оглавяваща разузнавателна служба. на Великобритания: (Дядото на шефа на MI6 е бил доказан шпионин на нацистите.... Отделна статия за това трябва да има

    13:08 23.11.2025

  • 46 Тръмплин

    23 3 Отговор
    Кой беше тюлена с рошавата грива и широкия ханш -тип Ела с Мен в Пещерата - Боорис Джоонсън,че не нещо въобще не моаа сее сетяя.. ?

    13:08 23.11.2025

  • 47 Борис Джонсън не го признават за политик

    32 3 Отговор
    в Англия. Близки на хора, починали от ковид, призоваха днес за отмяна на всички привилегии, институционални и финансови, с които се ползва бившият британски премиер Борис Джонсън, след като данни от разследване подчертаха отново "хаотичния" начин, по който бившият лидер се е справил с пандемията, предаде Франс прес.
    В изявление на организацията "Претърпели загуба от КОВИД-19 семейства за справедливост - Обединено кралство" ("COVID-19 Bereaved Families for Justice UK") се отправят преки нападки срещу Джонсън, като действията му по време на пандемията са определени като "едно от най-големите предателства спрямо британците в съвременната история". На бившия премиер трябва да се потърси отговорност и той не бива повече да играе каквато и да било роля в обществения живот, призовава организацията. Близките на починалите настояват за отнемане на всички привилегии, от които се ползва Джонсън във връзка с длъжностите, които е заемал досега, като например пожизнените плащания за бивши премиери, които могат да достигнат до 115 хиляди паунда годишно.

    13:09 23.11.2025

  • 48 В В.П.

    35 3 Отговор
    Колко още време светът ще се занимава с тая пирамида Киев Украйна,зелю и режима от корумпирани политици.?

    13:10 23.11.2025

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    16 3 Отговор
    Или може би ДВЕТЕ ИМЕНА свързани с тази сума 🤔❗

    13:13 23.11.2025

  • 52 БАРС

    27 3 Отговор
    КАКВО МОГА ДА КАЖА ЧЕ ТОЙ Е КАЗАЛ ВОЙНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ ПОСЛЕ ИСТАНБУЛСКИТЕ СПОРУЗОМЕНИЕ ,ТО НЯМА КАКВО ДА СЕ ВЕНИ БОРЯТА.ВЕНОВЕН Е ЗЕЛИНСКИ ТОЙ Е ПРЕЗИДЕНТ НА УКРАИНА А НЕ БОРЯТА.ТАКА ЧЕ ЗЕ АКО Е МИСЛЕЛ ЗА УКРАИНСКИЯТ НАРОД ТРЯБВАШЕ ДА НЕ ХВЪРЛЯ ДОГОВОРА В КОША ЗА СМЕТ КАКТО КАЗА ПУТИН.МОЖЕ БИ НО ТОВА Е МОЕ МНЕНИЕ МОЖЕ И ЗЕ Е ГУШНАЛ ДЕНГИ ТОГАВА.ИНТЕРЕСТНО АКО БОРИС ТОГАВА Е КАЗАЛ НА ЗЕ ДА СИ ВЪРЖЕ КАМЪК И ДА СЕ ХВЪРЛИ У ДНЕПЪР ДАЛИ ЩЕШЕ ДА СЕ ХВЪРЛИ ЗНАЕМ ПРИКАЗКА А ЗА ЛУДИЯ ТИ БАНИЦАТА.ТАКА ,ЧЕ ЗЕЛИНСКИ Е ВИНОВЕН ЗА БРАТО УБИЙСТВЕННАТА ВОЙНА.НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОМПАНИЯ ЛИЧНО КАЗА,ЧЕ ЩЕ ПАДНЕ НА КОЛЕНЕ ПРЕД ПУТИН ЗА ДА ИМА МИР.ИЗЛЪГА Е.

    13:14 23.11.2025

  • 53 Позор

    35 3 Отговор
    Нацистите от Балтика "Горски братя" били герои.... поредната медийна диария на Борис Джонсън...

    13:14 23.11.2025

  • 55 Путин

    29 3 Отговор
    Укрия никога няма да се присъедини към НАТО. Това е първопричината за войната днес. Ако не приемат примирието Русия ще изпълни поставените задачи с цената на повече жертви от тяхна страна.

    13:15 23.11.2025

  • 56 В В.П.

    29 4 Отговор
    Джонсъна е подстрекател към война Това е престъпление .

    13:15 23.11.2025

  • 57 Борис Джонсън е получил

    29 4 Отговор
    повече от 1 млн. Паунда от бизнесмен от оръжейната промишленост и негов приятел. Говори се, че именно за това е подстрекавал Украйна да започне да воюва с Русия и да се откаже от вече "сключения мир с Русия", обещал е даването на неограничени доставки на оръжия.

    13:18 23.11.2025

  • 58 В В.П.

    24 3 Отговор
    Истинската Крайна не разбира нищо от СВО,щото там няма военни действия..Всичко се види на руска територия..Затова всичко е изкривено .

    13:18 23.11.2025

  • 59 Стоил

    12 30 Отговор
    Струва ми се, че американския план е писан в Кремъл?

    Коментиран от #68, #70, #72, #74

    13:19 23.11.2025

  • 60 До там стигнахме

    25 3 Отговор
    Разни недоразумения да наричат мира и демилитаризацията "военна кастрация"....

    13:19 23.11.2025

  • 61 Ха-ха-ха

    27 4 Отговор
    А какво? Да си остане марионетка на Британия ли? Съвсем да я съсипете? Единственото спасение на украинците е Русия.

    13:20 23.11.2025

  • 62 В В.П.

    22 3 Отговор
    СВО продължава .щом каза Джонсън..Пък и окропите свикнаха .не им пречи. .

    13:20 23.11.2025

  • 63 Ако Киев приеме

    11 14 Отговор
    всички 28 точки от мирния план и се ,, превърне в марионетка на Москва” рискът от ,, трета инвазия” престава да съществува.

    13:21 23.11.2025

  • 64 нннн

    29 3 Отговор
    Заради този Украйна сега е разсипана страна и даде 2 милиона жертви и четири области.

    13:21 23.11.2025

  • 65 стоян георгиев мухата

    14 4 Отговор

    До коментар #23 от "Най после":

    Краснов ,Мраснов ,все ти е в г 300 ,куклоо 👄,надявам се че ти харесва .

    13:21 23.11.2025

  • 67 Атина Палада

    7 36 Отговор
    Каквото и да стане няма да е окончателно и за дълго. И цялата Украйна да дадат на Путлер това няма да на прави Украйна Русия! Украйна не е стана Русия нито по времето на Ленин, нито по времето на Сталин, нито по времето на Гладомор, та камо ли по времето на Путлер!

    Коментиран от #108

    13:24 23.11.2025

  • 68 Ха-ха-ха

    13 9 Отговор

    До коментар #59 от "Стоил":

    Само така искат да ти се струва . Прочети го пак внимателно и ще разбереш че този план не води нито до демитализация нито до денацификация на Украйна. Този план е американска измислица.

    13:24 23.11.2025

  • 70 Доналд Тъп

    10 14 Отговор

    До коментар #59 от "Стоил":

    В РуSSия съм...в РуSSия съм....

    13:26 23.11.2025

  • 71 Неблагодарници

    29 5 Отговор
    Русия ги спаси от Хитлер и Бандеровците и никаква благодарност

    13:26 23.11.2025

  • 72 Военен стратег

    33 3 Отговор

    До коментар #59 от "Стоил":

    Победителя диктува правилата. Победения подписва. Кибиците гледат и цъкат с уста. Така е било и така ще бъде.

    13:27 23.11.2025

  • 73 Борис Джонсън – мръсната истина зад

    27 4 Отговор
    продължаването на войната.Когато през 2022 г. Борис Джонсън се появи в Киев с усмивка и „приятелско рамо“ за Зеленски, малцина подозираха какво всъщност стои зад този театър на „солидарността“. Днес обаче маските падат — и излизат наяве документи, които показват, че бившият британски премиер е получил 1 милион паунда от оръжеен донор, за да продължи конфликта в Украйна. Според разследване на The Guardian, зад тази щедрост стои Кристофър Харбърн — акционер в британска оръжейна компания, която доставя дронове за Украйна. Документите наречени „The Boris Files“ показват, че Джонсън е бил придружаван от Харбърн по време на визита в Украйна, където са имали срещи с официални лица, включително Зеленски. Случайност? Или перфектната схема: повече война = повече договори = повече нули в сметките на „демократите“ Парите не са минали през фондация, не и през партия. Не. Те са преведени на частна компания, създадена от Джонсън веднага след като той напусна „Даунинг стрийт“. Точно както всеки друг политик, който „служи на народа“ и после става милионер за една нощ. Какъв удивителен синхрон между бизнес и геополитика! Дарението £1 млн е отбелязано в регистъра на доходите на депутати (Register of MPs’ Interests) като дарение към Office of Boris Johnson Ltd. Това е едно от най-големите дарения, записвани на физическо лице в британската политика.

    13:28 23.11.2025

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    25 3 Отговор

    До коментар #59 от "Стоил":

    Просто е . Това бяха условията на Путин от 2009-та след САШтинския план от 2008-ма за влизане в У...йна❗
    Тогава Путин им каза " НЕ! И не , значи НА!",
    А янките му се изсмяха и заявиха , че ще стане на тяхната❗
    Е, след 15 години разбраха,
    че няма да стане на тяхната❗
    И да, сега представят условията на Москва ,
    като САШтински‼️

    Коментиран от #75

    13:29 23.11.2025

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 3 Отговор

    До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    "НЕ! И не , значи НЕ!"
    /моя гр./

    13:31 23.11.2025

  • 76 Факт

    9 0 Отговор
    България го е преживявала!

    13:31 23.11.2025

  • 79 "Малкото" бизнесче на Борис Джонсън

    21 3 Отговор
    За 1,1 милиарда оборот за 2024 г....! Иначе политик бил ....

    Коментиран от #115

    13:33 23.11.2025

  • 80 В В.П.

    15 3 Отговор
    Террор,стратегията с малки дронове ,7 кила взрив ,я измислиха от Лондон..Невидими за радара,убиват хора в Донбас и Белгород .Англия е доставила на Киев 90000 дрона ,каза ФТ..Може и да са 190000...

    13:34 23.11.2025

  • 81 Албенчо

    15 3 Отговор
    Е то дугото е да ви я остави на вас за колониика... Идосваш се ама, бай Тръмпо е по голем. Кво каже он, а ти земи се среши манко.

    13:34 23.11.2025

  • 82 Баце ЕООД

    19 4 Отговор
    Поне си признават че Зеленски е като Хитлер

    13:34 23.11.2025

  • 83 Този

    18 3 Отговор
    Мюсюлманин, до кога ще говори на английски

    13:35 23.11.2025

  • 84 Планът на Тръмп

    10 31 Отговор
    няма да мине и на практика вече беше отхвърлен от ЕС и Украйна!

    Тръмп и администрацията му не разбраха едно просто нещо- техните профанизирани разбирания за световната политика, поведението им на слонове в стъкларски магазин, не минават в Европа.

    Когато Европа е развивала дипломация, в САЩ са гонили бизоните по полята!

    Мир без Европа и Украйна е невъзможен, Тръмп и Путин искат да спечелят войната наготово, но няма да стане!


    Още много руснаци ще загинат и Русия ще се разори!

    Коментиран от #106

    13:35 23.11.2025

  • 85 В В.П.

    31 3 Отговор
    Англия винаги е играла мръсна роля в историята на Европа..Никой не трябва да слуша тия свине.ако не иска да бъде роб..

    13:36 23.11.2025

  • 87 Аоо

    23 4 Отговор
    А тоя иска Украйна да бъде марионетка на алчните антрета и еврогейзери в борбата им да направят марионетка Русия.

    13:37 23.11.2025

  • 88 Бъдеще

    25 3 Отговор
    Тоя бУклук като вижда какво става през последните години в укрия, вместо да се извини, продължава да ги закопава..

    13:38 23.11.2025

  • 91 Садък Хан

    12 3 Отговор
    Много бих се изкефил на широкия ханш и сочните къуки на Борето Жонсънаа .

    13:40 23.11.2025

  • 93 От много

    16 2 Отговор
    Време на сам, никой не е убивал толкова много англичани , както Путин

    Коментиран от #105

    13:42 23.11.2025

  • 94 Борето Глупака

    25 2 Отговор
    Нямаше да има и помен от война, ако европейските "принципи" не бяха лъгали, както си признаха, ако споразуменията от Минск бяха влезли в сила, ако в Истанбул не бяха се появили английски джентълмени, ако Украйна не се управляваше от идиоти напълнили я с нацисти, ако Щатите не бяха подклаждали и хранили дивата русофобия с милиардни инжекции за утайката на украинското общество, ако народите не си избираха Борета, Зелении, Тикви, Прасета за управници. Ако Украйна не скачаше като марионетка, сега щеше да бъде в прекрасна кондиция, а не разорана целина.

    13:42 23.11.2025

  • 95 В В.П.

    16 2 Отговор
    През 1919 год Англия подари на Отоманска империя 20000 българска земя ,+ зап.покрсинини на Кралство Сърбия + Македония .

    13:42 23.11.2025

  • 96 Надарена кака

    8 4 Отговор
    Явно и този е калмар по родопски под прикритие .

    13:42 23.11.2025

  • 97 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 5 Отговор
    Борис Джонсън: Това е пълна измяна! Доналд Тръмп иска да превърне Украйна в марионетка на Путин, а така хубаво беше англо-краварска марионетка.

    13:43 23.11.2025

  • 98 Тръмп

    12 6 Отговор
    Е мъжкар, а ти си фес, без пискюл

    13:45 23.11.2025

  • 99 Асен

    9 17 Отговор
    Явно на Европа ще им дойде акъла че Тръмп е пълно куку.

    Коментиран от #102

    13:45 23.11.2025

  • 100 поручик Христо Иванов

    12 5 Отговор
    Абе тази ря занна па4а докога ще минава метър с това че е роден в ЮК ,бързо проверка на оръжието

    13:46 23.11.2025

  • 101 шаа

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Борис Джонсън":

    още 1 милион

    13:47 23.11.2025

  • 103 Дори и да допуснем че

    17 4 Отговор
    Украйна ще се превърне в "марионетка на Москва" това не е проблем на Великобритания. Избори и Референдум в Киев трябва да го решат

    13:48 23.11.2025

  • 104 Юуп

    19 4 Отговор
    Чичо Дончо не иска да налива пари в бездънна каца, знае че фронта вече е рухнал, по-добре да прави бизнес с Руснаците, пък либералттистиде да ревът. Хем и парите им отряза

    13:50 23.11.2025

  • 105 не е вярно

    13 4 Отговор

    До коментар #93 от "От много":

    генерал Вазов уби седем хиляди британци само в едно сражение през първата война

    Коментиран от #130, #154

    13:52 23.11.2025

  • 106 Ха-ха-ха

    15 4 Отговор

    До коментар #84 от "Планът на Тръмп":

    Да още много руснаци ще загинат ако ще се продължи по този начин, но още повече украинци в добавка икономическата немощ на Европа което пък е целта на Великобритания. Още когато излезе от ЕС се знаеше че съдбата на ЕС не е добра.

    13:54 23.11.2025

  • 107 ЯдаВидим

    14 4 Отговор
    Защо е такова предложението? Елементарно ! Украйна трябва да продължи да я има , за да връща заемите си на щатите ... ! ( Украинците стават роби на америка!!! )

    13:54 23.11.2025

  • 108 Украйна

    15 3 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    е руска държава

    13:55 23.11.2025

  • 109 Русофил

    9 19 Отговор
    Ако искаме да страдат руснаците подкрепете Путин.
    Ако искате руския народ да се отърве от шайката оригарси и тирани свалете Путин
    Проста работа!

    13:55 23.11.2025

  • 110 Този обича убийствата

    21 5 Отговор
    С какво света ще запомни този рижав Рошльо? 1. С това че си прави купони с алкохол, а може би и с дрога във време когато Ковида вземаше стотици хиляди жертви и той го беше забранил. Явно забраната беше само за бедните.2. Направи си купон и със Зеленски като го убеди да продължи войната в момент когато се изготвяше протокола за Мир и спиране на войната. От тогава до сега освен загуба на територия, живота си загубиха стотици хиляди или по скоро милион животи. В какво превърнаха Украйна съвета на Джонсън и решението на Зеленски да спре мирните преговори, видно за всички в много жертви и в разрушена Украйна. Този безочлив бивш английски политик е за международен съд, заедно със Зеленски.

    13:56 23.11.2025

  • 111 Ха-ха-ха

    15 4 Отговор
    Наистина много ми се иска някой разярен бандеровец да взриви острова, този източник на отровни изпарения.

    13:56 23.11.2025

  • 112 БАНко

    21 5 Отговор
    НАТООООООВЦИ , АМЕРИКАНСКИЯ ГЕНЕРАЛ ЛАРИ ДЖОНСЪН И ДНЕС ВИ ПОПИТА .....,, ЗАЩО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ ТОЛКОВА СЕ СТРАХУВАТ ОТ КРАЯ НА ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ ". ????

    13:56 23.11.2025

  • 113 Тоа па?

    18 4 Отговор
    Островяните са с по една гънка. Ако толкова иска да помага, да отиде той да го убият на фронта. Винаги съм смятал тези от мъгливият албион за гадна паплач.

    Коментиран от #116

    13:57 23.11.2025

  • 114 Хайде холан

    14 2 Отговор
    Тоя първо да каже колко му платиха, щото войната можели да спре на третия месец

    13:59 23.11.2025

  • 115 стоян

    5 14 Отговор

    До коментар #79 от ""Малкото" бизнесче на Борис Джонсън":

    До 79 ком - това ракети ли са - радвам се ако са на Борис Джонсън - украинците доста орки ще избият с тия ракети

    14:02 23.11.2025

  • 116 стоян

    4 14 Отговор

    До коментар #113 от "Тоа па?":

    До 113 ком - ,,островетяните били с една гънка ,, - затова на островетяните заплатите започват от 2500 евро а в русия от 183 евро и пенсии от 86 евро - смешно е

    Коментиран от #140, #145

    14:06 23.11.2025

  • 117 Женя съм

    11 2 Отговор
    Пригожин!
    Е тоя вече ще яде яко шамарите! Само да свърши СВОто, връщам се от Африка и лично ще го опердаша!
    Виждате ли колко мизерии може да свърши един рошльо с мръсна уста!

    14:06 23.11.2025

  • 119 А твоето не бе ли ,,Измяна"...?!

    11 1 Отговор
    Да обявиш във връзка с Ковида строг локдаун за цяла Англия...!
    А в същото време да се кълчиш и вихриш,в бурни кючеци,в нощните заведения на Лондон...!

    14:11 23.11.2025

  • 120 Наркос

    11 1 Отговор
    Борис в момента е платен папагал, дават му текст той чете и така... Лорд Бамфорд му плаща наема като на любовница, а останалото смуче от фонда за бивши министри. Съвсем скоро ще е излишен, както стана в политиката и ще му спрат кранчето...ако не идваше от стабилна фамилия щеше да работи цирков клоун.

    14:13 23.11.2025

  • 124 Иво

    12 1 Отговор
    Тази война продължава заради теб! Мръсна гадино..

    Коментиран от #139

    14:26 23.11.2025

  • 125 Европа каза НЕ

    4 10 Отговор
    Германското издание "Шпигел" казва, че големите европейски държави са постигнали съгласие за алтернатива на "плана от 28 точки" - официално комюнике по темата имаше след старта вчера на срещата на Г-20 в ЮАР. На САЩ е изпратена значително преработена версия на този план. "Тази война може да приключи само с пълното съгласие на Украйна. Тя не може да бъде решена от великите сили, без да се вземе предвид позицията на нападнатите – на Украйна", ясно каза германският канцлер Фридрих Мерц, който добави, че е казал точно това на Тръмп и му е напомнил за Меморандума от Будапеща, който е подписан от Русия и то като един от гарантите – а в меморандума изрично се посочва, че Руската федерация е гарант за суверенитета на Украйна:

    "Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още от председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:

    Коментиран от #143, #146

    14:27 23.11.2025

  • 126 Чочо

    9 2 Отговор
    А,Борис Джонсън иска да направи Зеленски ,марионетка на Борис Джонсън.
    Просто,като фасул.
    Все някой да е марионетка.

    14:29 23.11.2025

  • 127 За разлика

    11 2 Отговор
    За разлика от Германия , Западна Украйна е последното осило където нацизмът не беше смачкан. Основната заслуга е на Хрушчов, който за разлика от Сталин даде амнистия на бандеровците.

    14:32 23.11.2025

  • 130 Бай Ставри

    12 1 Отговор

    До коментар #105 от "не е вярно":

    Англосаксонските извратеняци, когато и да ги утрепеш, все ще е късно.

    14:40 23.11.2025

  • 131 За него и за останалите западналяци

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Куха тиква с пера":

    404 им е изгодна, докато воюва срещу Русия. Тях въобще не ги интересува колко украинци са избити, важното е да не са те и да лапат яко от военни поръчки, скубейки хората.

    14:42 23.11.2025

  • 132 Бандеракючек

    6 14 Отговор
    Русия учтиво кани чужди граждани и сeляни да станат руснаци с тескере. Кой иска да живее в държава в която идe голодомора и пyтлемора! Даже наште кoпейки не са достатъчно бyдали за такава съдбовна стъпка!

    14:45 23.11.2025

  • 134 Доналд

    2 12 Отговор
    е марионетка на Вова!

    14:50 23.11.2025

  • 135 Бг гражданин

    15 3 Отговор
    Откачен психопат,заради такива като тоя,ще продължават да умират млади хора....същият тоя чорлав психар,спря преговорите между Украйна и Русиа преди3г...

    14:54 23.11.2025

  • 136 Цвете

    5 9 Отговор
    ТОВА СА ПОЛИТИЦИ ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ И ДИПЛОМАТИ.А ТОЯ ЖАЛЪК ГНОМ СИ ВЪОБРАЗЯВА, ЧЕ ВСИЧКИ ЩЕ МУ СЛЕДВАТ ГЛУХАТА СВИРКА?! ТАКА НЕ СЕ ПОСТИГА МИР НА ГЪРБА НА ИЗТЕЗАНИТЕ И УГНЕТЕНИТЕ.🇦🇺

    15:02 23.11.2025

  • 137 Ишибаши Сан

    7 0 Отговор
    Борката Джонсъна ,симпатяга ми се вижда ,сигурно е и перверзен палавник ,до 2 бих мугоо отперрел в маЗния диррр .ниkkk ,че даже и бих повторил ..Щооо пребързано ме съдите като не знаето за кво иде реч ?

    15:16 23.11.2025

  • 138 Ццц

    9 0 Отговор
    Защо пуснахте това плашило от бостана пак в града? Пак ли ще ходи с раничката да предлага "просто да се бием", ама без той да участва в боя? Веднага го прибирайте в опаковката и пак на рафта в мазана!

    15:16 23.11.2025

  • 139 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Иво":

    Иво ,Иво искам много да ме любиш гррууубоо и дивооо .

    15:18 23.11.2025

  • 140 Ивайло

    8 0 Отговор

    До коментар #116 от "стоян":

    СиСи а ти колко гънки имаш на входната тръба ?😂😂😂😂😂 ?

    15:20 23.11.2025

  • 141 Тити

    10 1 Отговор
    Този мръсник още ли продължава да ръси глупостите си и защо не е в затвор?

    15:22 23.11.2025

  • 142 Бай онзи

    9 1 Отговор
    Тоя чорлав рижак трябва да го вържат за 4 коня и газ с камшика.

    15:23 23.11.2025

  • 143 Q -РесTиa

    9 0 Отговор

    До коментар #125 от "Европа каза НЕ":

    Ти мой беше ,бе 5едд Далл анонимен ,че не моаа сее сетя ?

    15:23 23.11.2025

  • 145 Али Турчинът

    8 0 Отговор

    До коментар #116 от "стоян":

    Много стояновци съм......л ,но най ме изкефи стоян георгиев със стилната си стегната тясна яка ,досега такова преживяване не съм имал .

    15:30 23.11.2025

  • 146 В. В. Путин

    8 0 Отговор

    До коментар #125 от "Европа каза НЕ":

    И кой точно я брои за жива точно таази "Европа"? Имам предвид това "управление"? Цял свят си прави т@.@к с урсузите, микрончовци, мерцели, херцели, рюткувци и борковци-рошльовци.
    Големите политици са Си, Путин, Ердоган, Ким, Моди, Силва... Орбан, Мадуро!
    Хора, които казват много, без да крещят!!!

    15:55 23.11.2025

  • 147 Бития бит,

    2 0 Отговор
    Е..сбият -... Борис Джонсън са го... и сега се чуди боли ли го и защо...

    16:15 23.11.2025

  • 148 И в тази ситуация

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Независим":

    една прослойка в България избира между него и Урсула... За кого е срамът?

    16:17 23.11.2025

  • 149 Моряка

    5 0 Отговор
    Видиш ли този рошльо,стреляй пръв!

    17:43 23.11.2025

  • 150 бай Иван

    3 0 Отговор
    Това английски недоразумение заченато в инбридинг колко пари пак е взел да продължава с истериите?

    17:45 23.11.2025

  • 151 Янко

    4 0 Отговор
    А кой беше тоя английски пидидраст Борис Джонстън? Малък английски лигльо.

    17:46 23.11.2025

  • 152 бай Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Да ти кажа":

    "Борко рошавия лапна 1милион паунда за да продължи войната. Нищожество."

    Аааа, не е вярно .Онзи ден Цветанка Рискова Джукова каза,че за първи път чувала това и не било вярно. Вие сега в "топ журналиската" на БТВ ли се съмнявате? Щом тя не е разбрала значи не се е случило. А и Тагарев каза,че било руска пропаганда.

    17:50 23.11.2025

  • 153 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Разплетената корумпирана дамаджана , виновна за провала на опита за спиране на войната се обади пак.

    18:00 23.11.2025

  • 154 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "не е вярно":

    И как е успял ген Вазов да ги утрепе?Сам ли ги е трепал или са му помагали?За колко време?С пушка,оръдие или с личната си сабя.Ако е последното,използвал ли е дръвник?Или ги е мушкал - муш ,муш?Правил ли е някакви почивки?Ами кога е спал?Все въпроси,на които историята не отговаря.От пожълтелите си страници- хваща контурите само.

    18:07 23.11.2025

  • 155 123

    4 0 Отговор
    Порът Джонсън е абсолютно гадно аноглосаксонско ла...йно заради което стотици хиляди хора загинаха в тази война.Този ако има поне малко съвест и морал не би трябвало въобще да спи.

    18:54 23.11.2025

  • 156 ЖИВО ЛИ СИ

    3 0 Отговор
    Общинският съвет на град Хуст в Закарпатска област кръсти улица на Джонсън.
    ТОТАЛЕН ИЗВРАТЕНЯШКИ ЦИНИЗЪМ !!!!!УЛИЦА КРЪСТА НА ЕДИН УБИЕЦ НА МИЛИОНИ УКРАИНЦИ , ИЗВЕСТЕН НА ЦЕЛИЯ СВЯТ , С БРУТАЛНИЯ НАЧИН ПО КОЙТО НАКАРА ЗЕЛЕНСКИ ДА СКЪСА ГОТОВИЯ МИРЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА , И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ТОВА БЕШЕ МНОГО РАНО ,НЯКОЛКО МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО НА ВОНАТА !! И ОКОТО МУ НЕМИГВА , ВИЖТЕ ГО НА СНИМКАТА ТОЯ НФУКАН ЛАЙНОБРИТСКИ ДИВАК, КОЙТО КОЙ ЗНАЕ ЗАЩО НЕ Е ЗАПРИЩЕН !

    20:21 23.11.2025

  • 160 Посетител

    1 0 Отговор
    Сус бе, корумпе! Ти си изработи подкупа, друг няма да ти дадат...

    21:59 23.11.2025

  • 161 Шопо

    0 0 Отговор
    Искате война, ще получите война

    00:22 24.11.2025

