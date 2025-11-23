Борис Джонсън: Това е пълна измяна! Доналд Тръмп иска да превърне Украйна в марионетка на Путин

Предложеният от САЩ мирен план за Украйна е "пълна измяна" към Киев, написа бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън в колонката си за Daily Mail.

Според него планът предвижда "военна кастрация" на Украйна, по-специално разпоредба за невъзможността ѝ да се присъедини към НАТО. Джонсън твърди, че ако Киев приеме всички 28 точки от мирния план, Украйна ще се превърне в "марионетка на Москва" с постоянен риск от "трета инвазия".

Той нарече плана "пълна капитулация на така наречените приятели на Украйна" и го сравни с "Мюнхенското споразумение на Хитлер".

По време на мандата си като премиер Джонсън многократно е посещавал Киев. Президентът на Украйна Владимир Зеленски го наричаше приятел на Украйна. Общинският съвет на град Хуст в Закарпатска област кръсти улица на Джонсън.