Размяна на тежки реплики и обиди във Вашингтон

Конгресмените от Демократическата партия на САЩ, които призоваха военните да не изпълняват заповедите на президента Доналд Тръмп, "трябва да бъдат в затвора", заяви снощи Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл", съобщава БТА.

"ПРЕДАТЕЛИТЕ, КОИТО КАЗАХА НА ВОЕННИТЕ ДА НЕ СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА МОИТЕ ЗАПОВЕДИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ В МОМЕНТА В ЗАТВОРА, А НЕ ДА СЕ РАЗХОЖДАТ ИЗ ФАЛШИВИТЕ НОВИНАРСКИ МРЕЖИ, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ОБЯСНЯТ, ЧЕ ТОВА, КОЕТО СА КАЗАЛИ, Е БИЛО НАПЪЛНО НОРМАЛНО. НЕ БЕШЕ НОРМАЛНО И НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ! ТОВА БЕШЕ ПРИЗОВАВАНЕ КЪМ БУНТ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО, А ПРИЗОВАВАНЕТО КЪМ БУНТ Е ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. НЯМА ДРУГО ТЪЛКУВАНИЕ ЗА ТОВА, КОЕТО КАЗАХА!", смята Тръмп.

Във вторник шестима демократи - членове на Камарата на представителите и на Сената на САЩ - публикуваха в "Екс" видео, в което напомнят на военните и служителите на разузнаването: "Можете да отказвате да изпълните незаконни заповеди", припомня Франс прес.

"Тази администрация противопоставя нашите униформени военни и нашите служители на разузнаването на американските граждани", заявиха шестимата конгресмени, които са бивши военнослужещи или служители на тайните служби.

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "БУНТОВНО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТНА ПРИСЪДА!", припомня АФП.

"Абсолютен позор", реагира Демократическата партия в "Екс".

Във видеото на конгресмените демократи не се уточнява за кои заповеди говорят, но Доналд Тръмп и неговият верен съюзник в Пентагона, министър Пийт Хегсет, са критикувани за използването на въоръжените сили. Президентът нареди разполагане на части на Националната гвардия в няколко подкрепящи демократите градове, сред които Лос Анджелис и Вашингтон, против волята на местните власти.

През последните седмици САЩ също така извършиха около 20 удара в Карибско море и Тихия океан по плавателни съдове, за които твърдят, без да представят доказателства, че извършват трафик на наркотици. При ударите бяха убити най-малко 83-ма души, припомня АФП.