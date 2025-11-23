Размяна на тежки реплики и обиди във Вашингтон

Конгресмените от Демократическата партия на САЩ, които призоваха военните да не изпълняват заповедите на президента Доналд Тръмп, "трябва да бъдат в затвора", заяви снощи Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл", съобщава БТА.
"ПРЕДАТЕЛИТЕ, КОИТО КАЗАХА НА ВОЕННИТЕ ДА НЕ СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА МОИТЕ ЗАПОВЕДИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ В МОМЕНТА В ЗАТВОРА, А НЕ ДА СЕ РАЗХОЖДАТ ИЗ ФАЛШИВИТЕ НОВИНАРСКИ МРЕЖИ, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ОБЯСНЯТ, ЧЕ ТОВА, КОЕТО СА КАЗАЛИ, Е БИЛО НАПЪЛНО НОРМАЛНО. НЕ БЕШЕ НОРМАЛНО И НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ! ТОВА БЕШЕ ПРИЗОВАВАНЕ КЪМ БУНТ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО, А ПРИЗОВАВАНЕТО КЪМ БУНТ Е ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. НЯМА ДРУГО ТЪЛКУВАНИЕ ЗА ТОВА, КОЕТО КАЗАХА!", смята Тръмп.
Във вторник шестима демократи - членове на Камарата на представителите и на Сената на САЩ - публикуваха в "Екс" видео, в което напомнят на военните и служителите на разузнаването: "Можете да отказвате да изпълните незаконни заповеди", припомня Франс прес.
"Тази администрация противопоставя нашите униформени военни и нашите служители на разузнаването на американските граждани", заявиха шестимата конгресмени, които са бивши военнослужещи или служители на тайните служби.
В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "БУНТОВНО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТНА ПРИСЪДА!", припомня АФП.
"Абсолютен позор", реагира Демократическата партия в "Екс".
Във видеото на конгресмените демократи не се уточнява за кои заповеди говорят, но Доналд Тръмп и неговият верен съюзник в Пентагона, министър Пийт Хегсет, са критикувани за използването на въоръжените сили. Президентът нареди разполагане на части на Националната гвардия в няколко подкрепящи демократите градове, сред които Лос Анджелис и Вашингтон, против волята на местните власти.
През последните седмици САЩ също така извършиха около 20 удара в Карибско море и Тихия океан по плавателни съдове, за които твърдят, без да представят доказателства, че извършват трафик на наркотици. При ударите бяха убити най-малко 83-ма души, припомня АФП.
1 Евгени от Алфапласт
13:48 23.11.2025
2 стоян георгиев
Коментиран от #4, #5, #7, #8, #16, #33, #35, #46
13:49 23.11.2025
3 БГ ПУЯК
13:50 23.11.2025
6 Тръмп
13:59 23.11.2025
8 Съвет
До коментар #2 от "стоян георгиев":Ако не знаеш кой е президента на САЩ и за какво става въпрос не си мешай гагата Фаши !
14:03 23.11.2025
9 "трябва да бъдат в затвора",
14:04 23.11.2025
10 Хи хи хи
14:12 23.11.2025
12 Един ден
Коментиран от #42
14:15 23.11.2025
13 И в България !
14:16 23.11.2025
14 И ПП-ДБ-ту !
14:18 23.11.2025
15 В В.П.
14:22 23.11.2025
16 Хахахахаха
До коментар #2 от "стоян георгиев":И ти искаш да кажнш че демократ който призовава САЩ, да продължи да помага на Украйна с оръжие и да бъдат избити още хора е демократ.Не мислиш че ти е време да се прегледаш при психиатар.
Коментиран от #20
14:25 23.11.2025
20 Ихххуууу
До коментар #16 от "Хахахахаха":За тях убитите са само от другите и двете страни са православни.
14:34 23.11.2025
21 Абсурд
14:41 23.11.2025
22 Пълен провал
Коментиран от #34
14:48 23.11.2025
23 В В.П.
Коментиран от #29
14:52 23.11.2025
24 В В.П.
14:53 23.11.2025
25 В В.П.
Коментиран от #27
14:54 23.11.2025
27 Шото си
До коментар #25 от "В В.П.":тп. И да ти обяснят пак ше си тп.
Коментиран от #30
15:03 23.11.2025
29 Урконюзинформ
До коментар #23 от "В В.П.":В бг имат безплатно здравеопазване и ваучери за храна, както и хотелско настаняване. Държавата работи за чужди бежанци и срещу собствените си граждани от доста време при това. Много прилича на държавна измяна и национално предателство, от страна на отговорните лица.
15:11 23.11.2025
30 Чукча писател
До коментар #27 от "Шото си":Ти не си просто тп, а направо вдлъбнати. Първо се чете, а после се пише.
15:13 23.11.2025
31 Уса
15:14 23.11.2025
32 Уса
15:23 23.11.2025
33 Чебурашка
До коментар #2 от "стоян георгиев":Абе, и ти не си "коледната украса" на сайта, ама те търпим!
15:30 23.11.2025
35 Хи хи хи
До коментар #2 от "стоян георгиев":"цирка с изборите" беше
Кемал Харрис президент
Кемал Харрис президент
Кемал Харрис президент
Коментиран от #36
15:36 23.11.2025
36 стоян георгиев
До коментар #35 от "Хи хи хи":Цирка беше че е дин доказан престъпник стана президент на сащ .като не го вкараха в затвора сега целия свят му търпи глупостите.
Коментиран от #38
15:46 23.11.2025
37 Диана
15:47 23.11.2025
38 Хи хи хи
До коментар #36 от "стоян георгиев":Интересно защо пък точно тоА избраха за втори път а не Кемал Харрис ???!
Коментиран от #41
15:57 23.11.2025
39 Факти, разбрахме, че сте Тръмписти!
16:37 23.11.2025
40 Магелан
Коментиран от #45
17:19 23.11.2025
41 стоян георгиев
До коментар #38 от "Хи хи хи":Ами защото в сащ гласуват от гробищата хора на 200 години? Или си го забравил тоя лаф дето години го повтаряхте?най смешното е че Тръмп би каила когато управляваха демократите а падна като той бе президент.ако имаше опция за крадене на изборите както пеехте тук с години няма как президента да загуби би ама какво значение има.
Коментиран от #44
17:32 23.11.2025
43 кравария
18:22 23.11.2025
44 Хи хи хи
До коментар #41 от "стоян георгиев":Сигурно имаш предвид мъртвите души с които СлеепиДжо "спечели" изборите с гласове по пощата......
18:55 23.11.2025
45 Паисий Хилендарский
До коментар #40 от "Магелан":Ти , ако беше "ял руският ботуш", щеше да пишеш грамотно, щото за 45г в България неграмотни не останаха, а сега всеки втори е като теб!!!
20:43 23.11.2025
47 Дедо
21:44 23.11.2025