Новини
Свят »
САЩ »
Размяна на тежки реплики и обиди във Вашингтон

Размяна на тежки реплики и обиди във Вашингтон

23 Ноември, 2025 13:46 8 029 47

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия

Президентът Доналд Тръмп обвини конгресмени от Демократическата партия в подстрекателство към бунт

Размяна на тежки реплики и обиди във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Конгресмените от Демократическата партия на САЩ, които призоваха военните да не изпълняват заповедите на президента Доналд Тръмп, "трябва да бъдат в затвора", заяви снощи Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл", съобщава БТА.

"ПРЕДАТЕЛИТЕ, КОИТО КАЗАХА НА ВОЕННИТЕ ДА НЕ СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА МОИТЕ ЗАПОВЕДИ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ В МОМЕНТА В ЗАТВОРА, А НЕ ДА СЕ РАЗХОЖДАТ ИЗ ФАЛШИВИТЕ НОВИНАРСКИ МРЕЖИ, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ОБЯСНЯТ, ЧЕ ТОВА, КОЕТО СА КАЗАЛИ, Е БИЛО НАПЪЛНО НОРМАЛНО. НЕ БЕШЕ НОРМАЛНО И НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ! ТОВА БЕШЕ ПРИЗОВАВАНЕ КЪМ БУНТ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО, А ПРИЗОВАВАНЕТО КЪМ БУНТ Е ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. НЯМА ДРУГО ТЪЛКУВАНИЕ ЗА ТОВА, КОЕТО КАЗАХА!", смята Тръмп.

Във вторник шестима демократи - членове на Камарата на представителите и на Сената на САЩ - публикуваха в "Екс" видео, в което напомнят на военните и служителите на разузнаването: "Можете да отказвате да изпълните незаконни заповеди", припомня Франс прес.

"Тази администрация противопоставя нашите униформени военни и нашите служители на разузнаването на американските граждани", заявиха шестимата конгресмени, които са бивши военнослужещи или служители на тайните служби.

В предишен пост Тръмп обвини същите демократични политици в "БУНТОВНО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със СМЪРТНА ПРИСЪДА!", припомня АФП.

"Абсолютен позор", реагира Демократическата партия в "Екс".

Във видеото на конгресмените демократи не се уточнява за кои заповеди говорят, но Доналд Тръмп и неговият верен съюзник в Пентагона, министър Пийт Хегсет, са критикувани за използването на въоръжените сили. Президентът нареди разполагане на части на Националната гвардия в няколко подкрепящи демократите градове, сред които Лос Анджелис и Вашингтон, против волята на местните власти.

През последните седмици САЩ също така извършиха около 20 удара в Карибско море и Тихия океан по плавателни съдове, за които твърдят, без да представят доказателства, че извършват трафик на наркотици. При ударите бяха убити най-малко 83-ма души, припомня АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    52 4 Отговор
    Да идват тука. У нас такива неща са ежедневие. И на никой не му дреме.🤣

    13:48 23.11.2025

  • 2 стоян георгиев

    28 71 Отговор
    Тръмп е пълен позор за сащ.демократите обаче са виновни.тряжваше да го вкарат в затвора още след цирка с изборите.сега ше си носят последствията.

    Коментиран от #4, #5, #7, #8, #16, #33, #35, #46

    13:49 23.11.2025

  • 3 БГ ПУЯК

    58 6 Отговор
    Брей, нещо колегите леко повдигат палачинката, или пък рязко понаучиха английски език. Първоначално се манипулираше "на ангро", че Тръмп е поискал смъртни наказания за тези демократи, но сега взеха да цитират по-точно изказването му, където думите смърт или смъртно наказание не присъстват, дори няма и намек.

    13:50 23.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тръмп

    40 15 Отговор
    Виждам манипулациите на журналистите … все пак съм прав за думите си - смъркача е пътник , или ще подпише , или нека да воюва , хихи !

    13:59 23.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Съвет

    37 6 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Ако не знаеш кой е президента на САЩ и за какво става въпрос не си мешай гагата Фаши !

    14:03 23.11.2025

  • 9 "трябва да бъдат в затвора",

    26 6 Отговор
    "трябва да бъдат в затвора".... първи да са циониатите

    14:04 23.11.2025

  • 10 Хи хи хи

    26 6 Отговор
    Много преди и след духовата музика на Моника Люински все едни същи циркове при ианките

    14:12 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Един ден

    14 30 Отговор
    Тръмп, Ванс, Рубио, Хегсет, Уиткоф, Келог и цялото котило тръмписти в тази администрация ще бъдат съдени!

    Коментиран от #42

    14:15 23.11.2025

  • 13 И в България !

    31 4 Отговор
    военните и служителите на разузнаването "Можете да отказвате да изпълните незаконни заповеди от НАТЮ ",

    14:16 23.11.2025

  • 14 И ПП-ДБ-ту !

    17 4 Отговор
    "БУНТОВНО ПОВЕДЕНИЕ, е наказуемо със СМЪРТНА ПРИСЪДА!", припомня АФП.

    14:18 23.11.2025

  • 15 В В.П.

    10 6 Отговор
    САЩ - фулл клозет . АХАХА.

    14:22 23.11.2025

  • 16 Хахахахаха

    29 7 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    И ти искаш да кажнш че демократ който призовава САЩ, да продължи да помага на Украйна с оръжие и да бъдат избити още хора е демократ.Не мислиш че ти е време да се прегледаш при психиатар.

    Коментиран от #20

    14:25 23.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ихххуууу

    16 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахахаха":

    За тях убитите са само от другите и двете страни са православни.

    14:34 23.11.2025

  • 21 Абсурд

    29 7 Отговор
    САЩ въртят театър, така са правили и на Сталин по време на ВСВ. Чърчил казва един план, САЩ друг, като и двата са неизгодни за Сталин, но го принуждават да избере единия или да направи компромис. Дано Путин не се подлъже! Предложеното от САЩ е недостатъчно! Англия предлага още по-малко. Така маркират компромис между двете позиции, които са абсолютно неприемливи за Русия!

    14:41 23.11.2025

  • 22 Пълен провал

    7 17 Отговор
    Тръмп, ти си предател и боклук. Срам за САЩ.

    Коментиран от #34

    14:48 23.11.2025

  • 23 В В.П.

    22 7 Отговор
    Никой не трябва да прави нищо за тъпото племе окропитеци..Те не заслужават ,нищо..Искат само пари ,и пари ..И пак пари .

    Коментиран от #29

    14:52 23.11.2025

  • 24 В В.П.

    18 7 Отговор
    Някой ще плати масрафа .и това е Киев и режима..Ще изяде солта ,стоте тояги ,и накрая ще плати ..

    14:53 23.11.2025

  • 25 В В.П.

    8 5 Отговор
    Това с НАТО ,не ми ясно.Шо не приемат Окрайната в тая фракция ??

    Коментиран от #27

    14:54 23.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Шото си

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "В В.П.":

    тп. И да ти обяснят пак ше си тп.

    Коментиран от #30

    15:03 23.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Урконюзинформ

    17 4 Отговор

    До коментар #23 от "В В.П.":

    В бг имат безплатно здравеопазване и ваучери за храна, както и хотелско настаняване. Държавата работи за чужди бежанци и срещу собствените си граждани от доста време при това. Много прилича на държавна измяна и национално предателство, от страна на отговорните лица.

    15:11 23.11.2025

  • 30 Чукча писател

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Шото си":

    Ти не си просто тп, а направо вдлъбнати. Първо се чете, а после се пише.

    15:13 23.11.2025

  • 31 Уса

    10 2 Отговор
    Трябва да бъдат арестувани незабавно и в затвора до живот за предателство към родината

    15:14 23.11.2025

  • 32 Уса

    7 4 Отговор
    Гордея се че съм гласувал за мистър Тръмп и отново ще гласувам

    15:23 23.11.2025

  • 33 Чебурашка

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Абе, и ти не си "коледната украса" на сайта, ама те търпим!

    15:30 23.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хи хи хи

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    "цирка с изборите" беше

    Кемал Харрис президент
    Кемал Харрис президент
    Кемал Харрис президент

    Коментиран от #36

    15:36 23.11.2025

  • 36 стоян георгиев

    6 9 Отговор

    До коментар #35 от "Хи хи хи":

    Цирка беше че е дин доказан престъпник стана президент на сащ .като не го вкараха в затвора сега целия свят му търпи глупостите.

    Коментиран от #38

    15:46 23.11.2025

  • 37 Диана

    9 2 Отговор
    Грозно се получава в САЩ... Някои хора не могат да преглътнат загубата си на изборите и продължават с активна съпротива на Тръмп... Какво тук значат някакви си права и задължения, някакви си закони!?... По принцип, държавата има не само право, но и задължение да се намеси във всяка ситуация за да защити закона, особено когато смята че местните власти отказват да правят това, доколкото разбирам същността на проблема там... Ако станат размирици, загинат хора, има материя и щети, държавата ще бъде отговорна - хората е кажат, че американците се бунтуват, а не че вашингтонци или Ккнзасци се бунтуват... Всеки политик е длъжен да спазва избраните от него и неговите колеги закони или да ги променя ако те не му харесват... Тук емоциите не трябва да се месят... Законът не е емоция!..

    15:47 23.11.2025

  • 38 Хи хи хи

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "стоян георгиев":

    Интересно защо пък точно тоА избраха за втори път а не Кемал Харрис ???!

    Коментиран от #41

    15:57 23.11.2025

  • 39 Факти, разбрахме, че сте Тръмписти!

    2 6 Отговор
    Буквите, с които цитирате Тръмп са големи, но може и още по-големи! Нали ?

    16:37 23.11.2025

  • 40 Магелан

    3 4 Отговор
    Шоки ужас. За кой ли път лудия макс Тръмп показва че руски шпионин на Кремъл и на Путин. Гледам му е фантазията туй дребно джуджи от Кремъл какъв капан ще му направи. Той не знае с кого си има работа с каква болшевишка кремовско комунистическа фашистка сган има в Москва. Но тъй като я голям наивник и не е ял като нас източна Европа руския ботуш ще си плати за тази работа. На руския извик и садист антихрист трябва да се отговаря само с оръжие и с ракети смърт до и гонения до последно. За руската хунта и за кремовското пошевишки кремавски елементи човешки живот няма никаква стойност.

    Коментиран от #45

    17:19 23.11.2025

  • 41 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи хи":

    Ами защото в сащ гласуват от гробищата хора на 200 години? Или си го забравил тоя лаф дето години го повтаряхте?най смешното е че Тръмп би каила когато управляваха демократите а падна като той бе президент.ако имаше опция за крадене на изборите както пеехте тук с години няма как президента да загуби би ама какво значение има.

    Коментиран от #44

    17:32 23.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 кравария

    2 0 Отговор
    изтича в канала!

    18:22 23.11.2025

  • 44 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Сигурно имаш предвид мъртвите души с които СлеепиДжо "спечели" изборите с гласове по пощата......

    18:55 23.11.2025

  • 45 Паисий Хилендарский

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Магелан":

    Ти , ако беше "ял руският ботуш", щеше да пишеш грамотно, щото за 45г в България неграмотни не останаха, а сега всеки втори е като теб!!!

    20:43 23.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дедо

    1 0 Отговор
    Стоенчо, пак ли ти бе редакторе не..клатен се изказваш.

    21:44 23.11.2025