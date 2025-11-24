Москва и Пекин готвят над 80 съвместни проекта на стойност 200 млрд. долара

Русия и Китай подготвят стартирането на над 80 съвместни инвестиционни проекта, чиято обща стойност се оценява на 200 млрд. долара.
Това заяви специалният представител на президента на Руската федерация по връзки с международни организации за постигане на целите за устойчиво развитие и съпредседател на руско-китайския Комитет за приятелство, мир и развитие Борис Титов, предаде ТАСС.
Титов отбеляза, че руското правителство въвежда данъчни стимули за преминаване на китайските партньори от модела „директни доставки при внос“ към локализация на производството на територията на Руската федерация. Като успешен пример за такова сътрудничество Титов посочи автомобилната промишленост, споменавайки проектите Haval, „Москвич“, както и плановете за автомобила „Волга“.
По негови думи през 2025 г. китайски бизнесмени са регистрирали официално 13 000 компании в Русия, което „значително надвишава броя на западните“ компании, работещи на руския пазар.
Шестият руско-китайски форум на предприемачите се провежда в Сиан (провинция Шънси) от 24 до 25 ноември. Събитието е насочено към практическото разширяване на икономическите връзки между малките и средните предприятия на двете страни, отбелязва ТАСС.
1 Сандо
Коментиран от #11, #21
06:04 24.11.2025
2 Завинаги
Коментиран от #22
06:08 24.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Деньги нет, рупли нет, бензин и интернет тоже.
Отделно С.А.Щ прибират 200млрд руски активи.
Где деньги Рассия ?
Коментиран от #8, #10
06:11 24.11.2025
4 оня с коня
Коментиран от #14
06:14 24.11.2025
5 пешо
06:16 24.11.2025
6 Един
06:24 24.11.2025
7 Като
06:25 24.11.2025
8 Где ли?!
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":В твою задницу...!
06:29 24.11.2025
9 Минувач
06:40 24.11.2025
10 Ники
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":200 милиарда?
Само полезните изкопаеми в Донецк и Луганск са оценени на 28 трилиона.
Коментиран от #23
06:50 24.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 русичь..
Коментиран от #24
06:58 24.11.2025
13 Показател
07:00 24.11.2025
14 Мишел
До коментар #4 от "оня с коня":Трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея са най- мощния създаван някога в света съюз за недопускане на трета световна (ядрена ) война. Отношенията в съюза са на съюзници. Китай е наясно, .че без военната мощ на Русия, е лесна плячка на САЩ
07:13 24.11.2025
15 УдоМача
Коментиран от #25
07:28 24.11.2025
16 Един сал
07:40 24.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Уточнение
08:09 24.11.2025
19 Само да споделя
08:26 24.11.2025
20 Москва и Пекин готвят
08:27 24.11.2025
21 Да бе
До коментар #1 от "Сандо":Запада започна войната в Украйна, не "изтока". Верно вземате хората за идиоти, но в интерес на истина те не са малко в България.
08:29 24.11.2025
22 Русия пък спечели от тотото
До коментар #2 от "Завинаги":да е суровинен придатък към Китай
08:30 24.11.2025
23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #10 от "Ники":Кел файда при тези санкции..петрола е 38$..а това е под цената на добив в Русия.. . А саудитците го добиват на 14$ разходи на барел.. де е Киро на кирия. Русия вече е фалирала държава..колкото до инвестициите..тези мизерни 200млрд са едва 1/3 от инвестициите само на Саудидска Арабия в САЩ. аМИ СЕГА?
10:26 24.11.2025
24 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #12 от "русичь..":🤣🤣🤣..САМО ДЕТО СИ ПРИБРАХА СОФТУЕРА, КОЙТО КОМАНДВА РОБОТИТЕ И ПОТОЧНИТЕ ЛИНИИ..А БЕЗ НЕГО ТЕ СА КУПЧИНА ЖЕЛЯЗО. и ТОВА Е ПРИЧИНАТА РАШИТЕ ЕДНА КОЛА ДА НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ КАТО ХОРАТА. гЛЕДАМ, ЧЕ НОВИТЕ лАДИ ВЕЧЕ ПОЧНАХА ДА ЗАКЛЮЧВАТ ВОЛАНИТЕ В ДВИЖЕНИЕ..А РАДИОТО СТАНА ЕКСТРА ...
10:29 24.11.2025
25 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #15 от "УдоМача":🤣ами то и за това ОЛП е 22%, а по БВП Русия е някъде около Камерун и Ангола...
10:31 24.11.2025
26 Ами да
13:06 24.11.2025