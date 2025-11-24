Новини
Свят »
Русия »
Москва и Пекин готвят над 80 съвместни проекта на стойност 200 млрд. долара

Москва и Пекин готвят над 80 съвместни проекта на стойност 200 млрд. долара

24 Ноември, 2025 06:54, обновена 24 Ноември, 2025 05:57 1 293 26

  • русия-
  • китай-
  • инвестиции-
  • проекти-
  • бизнес

През 2025 г. китайски бизнесмени са регистрирали официално 13 000 компании в Русия

Москва и Пекин готвят над 80 съвместни проекта на стойност 200 млрд. долара - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Русия и Китай подготвят стартирането на над 80 съвместни инвестиционни проекта, чиято обща стойност се оценява на 200 млрд. долара.

Това заяви специалният представител на президента на Руската федерация по връзки с международни организации за постигане на целите за устойчиво развитие и съпредседател на руско-китайския Комитет за приятелство, мир и развитие Борис Титов, предаде ТАСС.

Титов отбеляза, че руското правителство въвежда данъчни стимули за преминаване на китайските партньори от модела „директни доставки при внос“ към локализация на производството на територията на Руската федерация. Като успешен пример за такова сътрудничество Титов посочи автомобилната промишленост, споменавайки проектите Haval, „Москвич“, както и плановете за автомобила „Волга“.

По негови думи през 2025 г. китайски бизнесмени са регистрирали официално 13 000 компании в Русия, което „значително надвишава броя на западните“ компании, работещи на руския пазар.

Шестият руско-китайски форум на предприемачите се провежда в Сиан (провинция Шънси) от 24 до 25 ноември. Събитието е насочено към практическото разширяване на икономическите връзки между малките и средните предприятия на двете страни, отбелязва ТАСС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    23 10 Отговор
    На изток хората сключват договори за да си развиват икономиките и да вървят към просперитет,а на Запад мислят и се готвят само за войни!Е,към кого е по-добре да се присъединим?

    Коментиран от #11, #21

    06:04 24.11.2025

  • 2 Завинаги

    18 10 Отговор
    ...западна Европа загубиха пазарите в Русия и Азия. Май ще закриват още доста заводи и производства. Това което Русия очакваше от Европа да изгражда в инфрстроктурни проекти за евтини ресурси и стоки от тях, сега го получава на половин цена и то в много бързи темпове от Китай и Индия. Европа я чака тежки времена, а ние пак сме от другата страна

    Коментиран от #22

    06:08 24.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    10 20 Отговор
    Пекин може и да готви, но при чем тук Рассия ?
    Деньги нет, рупли нет, бензин и интернет тоже.
    Отделно С.А.Щ прибират 200млрд руски активи.
    Где деньги Рассия ?

    Коментиран от #8, #10

    06:11 24.11.2025

  • 4 оня с коня

    11 17 Отговор
    китай Безапелационно превърна Русия в една Отромна Клошарница за ниско-бюджетното си Производство и Стоките си "Еднодневки".Междувременно колкото и да се съпротивляват Руснаците,Прословутата им "Менделеева таблица" и Подземни Нефто-газови продукти ВЕЧЕ са превърнати в един Невиждано Щедър КУРБАН,който Китайците Стръвно и Ненаситно консумирати зползвайки Руската финансова Безизходица.А е казал Мъдрият Бълг. Народ че "Не е луд който яде Зелника,а Който му го дава",но Руснака няма как да го знае щото обхванат от Гротескното си Високомерие така и няма да седне да учи Български.

    Коментиран от #14

    06:14 24.11.2025

  • 5 пешо

    9 14 Отговор
    Китайците превземат Русия без война

    06:16 24.11.2025

  • 6 Един

    6 7 Отговор
    200 милиарда какво? ;)

    06:24 24.11.2025

  • 7 Като

    5 11 Отговор
    ги изготвят и реализират , тогава пишете !

    06:25 24.11.2025

  • 8 Где ли?!

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    В твою задницу...!

    06:29 24.11.2025

  • 9 Минувач

    6 8 Отговор
    Само Саудитска Арабия инвестира в САЩ 600 милиарда ….

    06:40 24.11.2025

  • 10 Ники

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    200 милиарда?
    Само полезните изкопаеми в Донецк и Луганск са оценени на 28 трилиона.

    Коментиран от #23

    06:50 24.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 русичь..

    9 2 Отговор
    Урсулците избегаха от русиятьа,но си оставиха заводите и оборудването си,а пекин това и чака-и почват да бълват продукция за свето..джелли достави първите си возила за юръпо-сдеяни в маскву,бенцу пък купува двг от кремля,а данону почна да внася-молочние изделия за е.с.от фабриката си в питер

    Коментиран от #24

    06:58 24.11.2025

  • 13 Показател

    7 2 Отговор
    До преди кризата с Украйна , в Русия се продаваха най-много нови европейски автомобили.

    07:00 24.11.2025

  • 14 Мишел

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея са най- мощния създаван някога в света съюз за недопускане на трета световна (ядрена ) война. Отношенията в съюза са на съюзници. Китай е наясно, .че без военната мощ на Русия, е лесна плячка на САЩ

    07:13 24.11.2025

  • 15 УдоМача

    6 4 Отговор
    Хубава новина! Само, че Русия и Китай вече не ползват американска хартия за да се разплащат помежду си..

    Коментиран от #25

    07:28 24.11.2025

  • 16 Един сал

    3 6 Отговор
    Китай остана на Мордор, друго няма!

    07:40 24.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Уточнение

    4 0 Отговор
    С тази подробност, че проектите няма да се заплащат в долари.

    08:09 24.11.2025

  • 19 Само да споделя

    5 2 Отговор
    Една истина.На КОМУНИСТ ВЕРА НЕМАЙ,НА КИТАЙСКИ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ.Това е начина любимата на много туземни елементи Русия,да изгуби Сибир -завинаги.Питай много африкански народи изреваха на умрело,от Китайската подлост.

    08:26 24.11.2025

  • 20 Москва и Пекин готвят

    6 1 Отговор
    Пълната колонизация на Русия от Китай

    08:27 24.11.2025

  • 21 Да бе

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    Запада започна войната в Украйна, не "изтока". Верно вземате хората за идиоти, но в интерес на истина те не са малко в България.

    08:29 24.11.2025

  • 22 Русия пък спечели от тотото

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Завинаги":

    да е суровинен придатък към Китай

    08:30 24.11.2025

  • 23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ники":

    Кел файда при тези санкции..петрола е 38$..а това е под цената на добив в Русия.. . А саудитците го добиват на 14$ разходи на барел.. де е Киро на кирия. Русия вече е фалирала държава..колкото до инвестициите..тези мизерни 200млрд са едва 1/3 от инвестициите само на Саудидска Арабия в САЩ. аМИ СЕГА?

    10:26 24.11.2025

  • 24 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "русичь..":

    🤣🤣🤣..САМО ДЕТО СИ ПРИБРАХА СОФТУЕРА, КОЙТО КОМАНДВА РОБОТИТЕ И ПОТОЧНИТЕ ЛИНИИ..А БЕЗ НЕГО ТЕ СА КУПЧИНА ЖЕЛЯЗО. и ТОВА Е ПРИЧИНАТА РАШИТЕ ЕДНА КОЛА ДА НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ КАТО ХОРАТА. гЛЕДАМ, ЧЕ НОВИТЕ лАДИ ВЕЧЕ ПОЧНАХА ДА ЗАКЛЮЧВАТ ВОЛАНИТЕ В ДВИЖЕНИЕ..А РАДИОТО СТАНА ЕКСТРА ...

    10:29 24.11.2025

  • 25 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "УдоМача":

    🤣ами то и за това ОЛП е 22%, а по БВП Русия е някъде около Камерун и Ангола...

    10:31 24.11.2025

  • 26 Ами да

    2 0 Отговор
    Русия става китайска губерния

    13:06 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания