Британски патрулен кораб проследи и прехвана руската корвета „Стойкий“ и танкера „Елня“

Британският кралският флот е проследил и прехванал руската корвета „Стойкий“ и танкера „Елня“, докато преминавали покрай британското крайбрежие, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

От ведомството описаха операцията като част от текущото взаимодействие с партньорите от НАТО и отбелязаха 30% увеличение на руската военноморска активност през последните две години.

Патрулният кораб HMS Severn е следил руските кораби в продължение на две седмици, докато преминавали през Дувърския проток и по-нататък към западното крайбрежие, съобщиха Associated Press и Independent, позовавайки се на Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

По-късно наблюдението било прехвърлено на съюзник от НАТО край бреговете на Бретан, докато HMS Severn продължи да наблюдава от разстояние. Министерството на отбраната на Обединеното кралство не разкри часа на прихващането на „Стойкий“ и „Елня“.

Великобритания разположи три самолета P-8 Poseidon в Исландия. Те участват в разширена мисия на НАТО за наблюдение на руски кораби и подводници в Северния Атлантик и Арктика.

Лондон многократно е регистрирал появата на руския океанографски кораб „Янтар“ край бреговете си. Западни експерти го разглеждат като потенциален разузнавателен кораб поради подводните му апарати. Корабът е забелязан през ноември 2024 г. и януари 2025 г.

Миналата седмица министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че екипажите на самолети P-8 Poseidon са се сблъскали с лазерно заслепяване от „Янтар“. Наблюдението на кораба е подсилено с патрулни самолети. Хили определи дейността на „Янтар“ като потенциална заплаха.

„Измених военноморските правила за действие, за да ни позволят да наблюдаваме по-отблизо дейността на „Янтар“, докато е в наши води, и имаме готови военни варианти“, заплаши Хийли.

Руското посолство в Лондон отхвърли обвиненията, твърдейки, че Обединеното кралство „разпалва милитаристична истерия“. Дипломати призоваха Лондон "да избягва разрушителни стъпки" и подчертаха, че Москва няма интерес да подкопава британската сигурност.