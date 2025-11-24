Британски патрулен кораб проследи и прехвана руската корвета „Стойкий“ и танкера „Елня“

Британският кралският флот е проследил и прехванал руската корвета „Стойкий“ и танкера „Елня“, докато преминавали покрай британското крайбрежие, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство.
От ведомството описаха операцията като част от текущото взаимодействие с партньорите от НАТО и отбелязаха 30% увеличение на руската военноморска активност през последните две години.
Патрулният кораб HMS Severn е следил руските кораби в продължение на две седмици, докато преминавали през Дувърския проток и по-нататък към западното крайбрежие, съобщиха Associated Press и Independent, позовавайки се на Министерството на отбраната на Обединеното кралство.
По-късно наблюдението било прехвърлено на съюзник от НАТО край бреговете на Бретан, докато HMS Severn продължи да наблюдава от разстояние. Министерството на отбраната на Обединеното кралство не разкри часа на прихващането на „Стойкий“ и „Елня“.
Великобритания разположи три самолета P-8 Poseidon в Исландия. Те участват в разширена мисия на НАТО за наблюдение на руски кораби и подводници в Северния Атлантик и Арктика.
Лондон многократно е регистрирал появата на руския океанографски кораб „Янтар“ край бреговете си. Западни експерти го разглеждат като потенциален разузнавателен кораб поради подводните му апарати. Корабът е забелязан през ноември 2024 г. и януари 2025 г.
Миналата седмица министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че екипажите на самолети P-8 Poseidon са се сблъскали с лазерно заслепяване от „Янтар“. Наблюдението на кораба е подсилено с патрулни самолети. Хили определи дейността на „Янтар“ като потенциална заплаха.
„Измених военноморските правила за действие, за да ни позволят да наблюдаваме по-отблизо дейността на „Янтар“, докато е в наши води, и имаме готови военни варианти“, заплаши Хийли.
Руското посолство в Лондон отхвърли обвиненията, твърдейки, че Обединеното кралство „разпалва милитаристична истерия“. Дипломати призоваха Лондон "да избягва разрушителни стъпки" и подчертаха, че Москва няма интерес да подкопава британската сигурност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #25, #30
07:03 24.11.2025
2 Бри Танци
07:04 24.11.2025
3 az СВО Победа 80
07:04 24.11.2025
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
щото памперсите им са били малко...
07:14 24.11.2025
5 Браво,
07:16 24.11.2025
6 Митко
07:18 24.11.2025
7 АУУУУ, "ПАЗИТЕЛИ" БЕ НА СВЕТА, МИРА ИИИИ
07:20 24.11.2025
8 Pyccкий Карлик
Руските кораби най-лучшие и не могат да се засичат, прехващат, проследяват !!! Подводницата Курск е под вода в бойно дежурство вече 25 години и не смята да изплава, наскоро крайцера Москва също мина в режим на невидимост 😁👍
07:28 24.11.2025
9 Факт
07:30 24.11.2025
11 Отреазвяващ
07:38 24.11.2025
12 Боруна Лом
07:40 24.11.2025
13 Само питам
Коментиран от #24
07:40 24.11.2025
14 Ако
07:43 24.11.2025
15 Колко
Коментиран от #26
07:45 24.11.2025
16 Гошо
07:47 24.11.2025
17 за какво е тази статия?
07:52 24.11.2025
18 факуса
07:59 24.11.2025
19 Гориил
08:01 24.11.2025
20 Ролан
08:14 24.11.2025
21 да да
08:17 24.11.2025
22 Дън Бай
08:21 24.11.2025
23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Прехванал ли ги е или
САМО ГИ Е ГЛЕДАЛ ОТ БЛИЗО 🤔‼️
08:49 24.11.2025
24 Бай той Толстой
До коментар #13 от "Само питам":🍌.Да ти кажа,ама пак ще ме изтрият.
08:58 24.11.2025
25 Лука
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бавно развиващитесе подкрепят рашистите !
09:06 24.11.2025
26 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #15 от "Колко":Хитлер и рашистите не са смешни,а много вредни !!!
Коментиран от #35
09:13 24.11.2025
27 Малък весел гей
09:15 24.11.2025
28 А как звучи само
09:22 24.11.2025
29 И за къде точно са
10:21 24.11.2025
30 Пак четеш като дявола евангелието
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Май друго пише . Корвета не е точно танкер . И никой не ги е гонил , наблюдавали са ги . Но нормално за тертипа ви на говорене . Изкривявате нещата до абсурдност , може пък някой да се хване . Типично по московски тертип .
10:22 24.11.2025
31 Зрител
11:23 24.11.2025
32 Българин
13:21 24.11.2025
33 Черната брада
13:51 24.11.2025
34 ПЕНКО
Коментиран от #36
13:53 24.11.2025
35 Стан
До коментар #26 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Ех Соломоне,израсна по станциите на БКП.И пак недоволен.
13:54 24.11.2025
36 В Британски води ли ?
До коментар #34 от "ПЕНКО":Я пак си помисли ...
Да не говорим , че това е " великия руски флот " , чиято най - голяма морска битка е 1905 г . Как завършва ли ? Мии много смешно за блатото. Порт Артур - да не се мъчиш да търсиш.Прочети си го, много е забавно .
14:33 24.11.2025