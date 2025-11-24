Новини
Британски патрулен кораб проследи и прехвана руската корвета „Стойкий“ и танкера „Елня“

24 Ноември, 2025 06:54, обновена 24 Ноември, 2025 07:02

HMS Severn е следил плавателните съдове в продължение на две седмици

Британски патрулен кораб проследи и прехвана руската корвета „Стойкий“ и танкера „Елня“ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският кралският флот е проследил и прехванал руската корвета „Стойкий“ и танкера „Елня“, докато преминавали покрай британското крайбрежие, съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

От ведомството описаха операцията като част от текущото взаимодействие с партньорите от НАТО и отбелязаха 30% увеличение на руската военноморска активност през последните две години.

Патрулният кораб HMS Severn е следил руските кораби в продължение на две седмици, докато преминавали през Дувърския проток и по-нататък към западното крайбрежие, съобщиха Associated Press и Independent, позовавайки се на Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

По-късно наблюдението било прехвърлено на съюзник от НАТО край бреговете на Бретан, докато HMS Severn продължи да наблюдава от разстояние. Министерството на отбраната на Обединеното кралство не разкри часа на прихващането на „Стойкий“ и „Елня“.

Великобритания разположи три самолета P-8 Poseidon в Исландия. Те участват в разширена мисия на НАТО за наблюдение на руски кораби и подводници в Северния Атлантик и Арктика.

Лондон многократно е регистрирал появата на руския океанографски кораб „Янтар“ край бреговете си. Западни експерти го разглеждат като потенциален разузнавателен кораб поради подводните му апарати. Корабът е забелязан през ноември 2024 г. и януари 2025 г.

Миналата седмица министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че екипажите на самолети P-8 Poseidon са се сблъскали с лазерно заслепяване от „Янтар“. Наблюдението на кораба е подсилено с патрулни самолети. Хили определи дейността на „Янтар“ като потенциална заплаха.

„Измених военноморските правила за действие, за да ни позволят да наблюдаваме по-отблизо дейността на „Янтар“, докато е в наши води, и имаме готови военни варианти“, заплаши Хийли.

Руското посолство в Лондон отхвърли обвиненията, твърдейки, че Обединеното кралство „разпалва милитаристична истерия“. Дипломати призоваха Лондон "да избягва разрушителни стъпки" и подчертаха, че Москва няма интерес да подкопава британската сигурност.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    102 16 Отговор
    Голямо постижение военен кораб да догони бавен танкер.

    Коментиран от #25, #30

    07:03 24.11.2025

  • 2 Бри Танци

    86 14 Отговор
    Търсят си посейдоните и ще ги намерят.

    07:04 24.11.2025

  • 3 az СВО Победа 80

    100 15 Отговор
    Много се забавлявам, когато англичаните започнат да се правят на страшни! 🤣🤣🤣

    07:04 24.11.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    83 14 Отговор
    Следил ги е в продължение на две седмици, ама "от храстите",
    щото памперсите им са били малко...

    07:14 24.11.2025

  • 5 Браво,

    75 5 Отговор
    аз съм много, ама много впечатлен.... Даже повече от необходимото!

    07:16 24.11.2025

  • 6 Митко

    46 9 Отговор
    Напред към Лондон!!

    07:18 24.11.2025

  • 7 АУУУУ, "ПАЗИТЕЛИ" БЕ НА СВЕТА, МИРА ИИИИ

    56 11 Отговор
    ЕЙЙЙЙЙ, ИЗПИСАХА СИ СТРАХОТНО МЕРОПОРИЯТИЕ , КОЛКО СА ЯКИ БЕ , ДЪРВЕНЯЦИ. !!А БЕ ВКАРАХА СИ МАЛКО АВТОРИТЕТ ЗА ПРЕСТИЖ ПЕРД СВЕТА!! НЕ СА РЕШИЛИ РУСНАЦИТЕ ,НЕ СА ВИ СГОТВИЛИ !! ЛАЙНОБРИТАНСКАТА ВИ ФЛОТИЛИЯ МОЖЕ ЗА МИГ ДА ИЗЧЕЗНЕ!!

    07:20 24.11.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    17 66 Отговор
    Это невозможно....
    Руските кораби най-лучшие и не могат да се засичат, прехващат, проследяват !!! Подводницата Курск е под вода в бойно дежурство вече 25 години и не смята да изплава, наскоро крайцера Москва също мина в режим на невидимост 😁👍

    07:28 24.11.2025

  • 9 Факт

    41 4 Отговор
    И какво хвана?

    07:30 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Отреазвяващ

    35 5 Отговор
    Като са ги настигнали са ги почерпили ,почерпили ЧАЙ.

    07:38 24.11.2025

  • 12 Боруна Лом

    32 6 Отговор
    И КАТО СА ГИ ВИДЯЛИ СА ИМ РЪКОПЛЯСКАЛИ!

    07:40 24.11.2025

  • 13 Само питам

    55 8 Отговор
    Не разбрах , какво точно са направили с това "прехванали" ?

    Коментиран от #24

    07:40 24.11.2025

  • 14 Ако

    50 8 Отговор
    някой е разбрал нещо от материала да го обясни? Какво лошо са направили руските кораби и за какво са били следени и "прихващани"?

    07:43 24.11.2025

  • 15 Колко

    42 6 Отговор
    са смешни англетата !

    Коментиран от #26

    07:45 24.11.2025

  • 16 Гошо

    36 4 Отговор
    Е и какво е станало в крайна сметка

    07:47 24.11.2025

  • 17 за какво е тази статия?

    32 3 Отговор
    ако започнете да пишете за всеки който следи някого няма да ви стигне живота … какво е станало че това трябва да е новина?

    07:52 24.11.2025

  • 18 факуса

    24 5 Отговор
    хи хи и тихо се измъкнаха да не дразнят руснаците

    07:59 24.11.2025

  • 19 Гориил

    29 5 Отговор
    Нека се опита да се доближи до руските кораби.

    08:01 24.11.2025

  • 20 Ролан

    25 5 Отговор
    Нещо не схванах? Та,като са я прихвани,какво се е случило после?!😃

    08:14 24.11.2025

  • 21 да да

    21 5 Отговор
    британци по-добре да проследяват едни лодки с реджебовци,хасановци и др.талибани които всеки ден акостират бреговете им..но вече е късно..англия стана първа държава където няма светски закони за алахакбаловци..има шериат..КАПУТ които те заслужават..

    08:17 24.11.2025

  • 22 Дън Бай

    25 5 Отговор
    Те не се крият, но той ги следил!

    08:21 24.11.2025

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    19 3 Отговор
    Ане я се уточнете -
    Прехванал ли ги е или
    САМО ГИ Е ГЛЕДАЛ ОТ БЛИЗО 🤔‼️

    08:49 24.11.2025

  • 24 Бай той Толстой

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Само питам":

    🍌.Да ти кажа,ама пак ще ме изтрият.

    08:58 24.11.2025

  • 25 Лука

    5 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бавно развиващитесе подкрепят рашистите !

    09:06 24.11.2025

  • 26 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 12 Отговор

    До коментар #15 от "Колко":

    Хитлер и рашистите не са смешни,а много вредни !!!

    Коментиран от #35

    09:13 24.11.2025

  • 27 Малък весел гей

    9 3 Отговор
    Не пише за къде го ,,прихвана"?

    09:15 24.11.2025

  • 28 А как звучи само

    13 3 Отговор
    ПРИХВАНАЛ! А истината е че англичаните са се въртяли около руснаците като бито ПСЕ, и са квичали на умряло! :)))))

    09:22 24.11.2025

  • 29 И за къде точно са

    7 1 Отговор
    ги хванали?

    10:21 24.11.2025

  • 30 Пак четеш като дявола евангелието

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Май друго пише . Корвета не е точно танкер . И никой не ги е гонил , наблюдавали са ги . Но нормално за тертипа ви на говорене . Изкривявате нещата до абсурдност , може пък някой да се хване . Типично по московски тертип .

    10:22 24.11.2025

  • 31 Зрител

    4 2 Отговор
    Когато танкерите са сами се правят на мъже. Сега има ескорт от руска корвета и ги прехващаме, казано иначе гледаме от страни

    11:23 24.11.2025

  • 32 Българин

    3 1 Отговор
    И след прихващането, защо не га спряхте и ме го взехте на абордаж, но туй не са ви Карибски пирати

    13:21 24.11.2025

  • 33 Черната брада

    2 0 Отговор
    Става дума за екстериториални води.Тоест всяка агресия си е пиратско нападение.

    13:51 24.11.2025

  • 34 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ И , ЧЕ РУСКАТА КОРВЕТА "СТОЛНИ " - Е ПРИХВАНАЛА БРИТАНСКИ КОРАБ !?!?!?!!??

    Коментиран от #36

    13:53 24.11.2025

  • 35 Стан

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Ех Соломоне,израсна по станциите на БКП.И пак недоволен.

    13:54 24.11.2025

  • 36 В Британски води ли ?

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "ПЕНКО":

    Я пак си помисли ...
    Да не говорим , че това е " великия руски флот " , чиято най - голяма морска битка е 1905 г . Как завършва ли ? Мии много смешно за блатото. Порт Артур - да не се мъчиш да търсиш.Прочети си го, много е забавно .

    14:33 24.11.2025

