Германия: Корекциите в американския мирен план са успех за Европа

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че проведените в Женева разговори между САЩ и Украйна относно коригирането на американския 28-точков план за мир в Украйна представляват „решителен успех“ за Европа, съобщи Ройтерс, предава БТА.

По думите на Вадефул пред радио „Дойчландфунк“, всички въпроси, засягащи Европа и НАТО, са били извадени от плана - развитие, което той определи като значимо постижение от предходния ден.

Министърът подчерта, че от самото начало Германия е заявявала позицията си, че не може да бъде сключено споразумение без участието на Европа и Украйна, и отново акцентира върху важността на този принцип.