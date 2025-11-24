Новини
Германия: Корекциите в американския мирен план са успех за Европа
  Тема: Украйна

Германия: Корекциите в американския мирен план са успех за Европа

24 Ноември, 2025 09:55

Берлин приветства резултатите от преговорите между САЩ и Украйна в Женева

Германия: Корекциите в американския мирен план са успех за Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че проведените в Женева разговори между САЩ и Украйна относно коригирането на американския 28-точков план за мир в Украйна представляват „решителен успех“ за Европа, съобщи Ройтерс, предава БТА.

По думите на Вадефул пред радио „Дойчландфунк“, всички въпроси, засягащи Европа и НАТО, са били извадени от плана - развитие, което той определи като значимо постижение от предходния ден.

Още новини от Украйна

Министърът подчерта, че от самото начало Германия е заявявала позицията си, че не може да бъде сключено споразумение без участието на Европа и Украйна, и отново акцентира върху важността на този принцип.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво е извадено

    39 2 Отговор
    Не е ясно
    Решителна победа
    Хахахаха
    Смешници

    09:57 24.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    51 3 Отговор
    Докато швабен, франсен и британен решително побеждават в медиите, Русия ги размазва на бойното поле.

    Коментиран от #78

    09:58 24.11.2025

  • 3 Брейнлес

    53 2 Отговор
    Сметки без кръчмар!Няма нищо в кухите ви атлантически картуни!

    09:58 24.11.2025

  • 4 Без Русия не става

    50 1 Отговор
    Плана ви ще иде в коша.

    Коментиран от #15

    09:58 24.11.2025

  • 5 Някой

    49 2 Отговор
    Успех ли е продължаването на войната в Европа? Ако това ви е успеха - вие сте нищожества.

    09:59 24.11.2025

  • 6 И аз написах план- сметка

    40 1 Отговор
    Идеален план е. Но кръчмаря не ми го одобри.

    10:00 24.11.2025

  • 7 побърканяк

    37 1 Отговор
    Само да попитам какво рече кръчмаря.

    10:00 24.11.2025

  • 8 Вашето мнение

    35 1 Отговор
    Еволюция на плана на швабин - От План за победа, през мир чрез сила, до къвто и да е план само и само да стоим на масата. На тези наркомани, лузъри и дегенерати ми чиниите българино.

    10:01 24.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    4 37 Отговор
    Корекциите са 157 млрд долара на масата и още Четири Года руска мъка, резил и робота Вася 👍

    10:02 24.11.2025

  • 10 успех за Европа...

    32 1 Отговор
    Кретен...

    10:03 24.11.2025

  • 11 Да бе , да ! 😀

    33 1 Отговор
    То точно заради тези "корекции" Москва няма как да приеме разваления " план " .

    10:04 24.11.2025

  • 12 и ще чуем че сащ отхвърлят планчето им

    28 0 Отговор
    Корекциите в американския мирен план са успех за бръмбарите и брюкселските зелки

    10:04 24.11.2025

  • 13 стоян георгиев

    4 24 Отговор
    Явно съм станал ясновидец.и тоя план на тръмп е като предния едно голямо нищо.украйна го отхвърли европа също и русия също макар руснаците да го изготвиха.

    Коментиран от #16, #65

    10:04 24.11.2025

  • 14 Вадефул

    25 1 Отговор
    Обществена подкрепа 9,3% ! Голям успех....

    Коментиран от #77

    10:05 24.11.2025

  • 15 Без Русия не става

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без Русия не става":

    както и сащ които като евреи искат да вземат посредническа такса 50 милиарда от Руските авоари
    а бръмбарите искат всичките пари да останат за урк

    10:06 24.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факти

    23 2 Отговор
    Германия: Корекциите в американския мирен план са Евросметки без кръчмар.

    10:08 24.11.2025

  • 18 Кой подред е този план

    24 0 Отговор
    Шести или седми? Оня "плана за победа" беше четвърти май и много хубавичко се развива нали? То щеше да е много смешно ама ако тези тъпотии не ги плащахме ние

    10:08 24.11.2025

  • 19 за тоз успех русофоборчагите да изиграят

    15 0 Отговор
    от радост ганкиното хоро пред парла ментата с тез дет са избрали да ги крадат


    Германия: Корекциите в американския мирен план са успех за Европа

    10:08 24.11.2025

  • 20 Републиканец

    19 3 Отговор
    През ВСВ германските варвари унищожиха над 70 000 съветски градове и села, в повечето случаи заедно с населението. Сега Германия унищожава бившата УССР с помощта на бандеровците.
    САЩ и Великобритания, както и цялостно прогресивно човечеството са против реваншизма в Европа и разпалването на световна война

    10:08 24.11.2025

  • 21 значи ,

    25 0 Отговор
    Тия гадове само мятат крачоли напред - назад и се чудят с какво да си запълват времето . Тъй ли не разбрах , че само и единствено Русия ще решава кой , какво , докога и къде ?! Европейски щрауси смотаняци ...

    Коментиран от #79

    10:09 24.11.2025

  • 22 Факти

    20 0 Отговор
    Германия: Корекциите в американския мирен план са Евросметки без кръчмар.

    10:10 24.11.2025

  • 23 Важно е планове да има

    23 0 Отговор
    И нещо там да вряцат атлантическите олигофрени. Срещи на върха и прочие пръдни

    10:10 24.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Георгиев

    21 1 Отговор
    Смешници! Нещо се обсъжда, коалицията на войната предлага преработка на плана на Тръмп, всички се съгласяват и Мерц това го счита за успех. Всъщност това няма да се възприеме от Москва като документ за обсъждане. Ще видите, че Русия ще го отхвърли и ще продължи настъплението на запад и юг. Даже имат повод да откажат - тия преработки. Вече и на нас ни е ясно, че слагайки тези баражи с преработката на американския план НАТО гони войната и не иска мир. Иска мир чрез война. Обаче кой ще спечели? От сега е ясно: мирът в Окраина ще диктува Москва. Мирът в Европа ще диктуват Тръмп и Путин. Няма как да е другояче. Ще се отнеме правото на Урсула на глас и управление на ЕК. Ще се пусне ЮП2, а по късно след ремонт - и другите три тръби. Вижда се светло и мирно бъдеще.

    Коментиран от #27

    10:13 24.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 стоян георгиев

    2 23 Отговор

    До коментар #25 от "Георгиев":

    Нато иска война? Ти сериозно ли? Русия нападна украйна ама нато иска война а? Козата изяде вълка.хахах...путин иска мир нали? Плана е ясно пе няма да бъде приет .няма луди да се вържат на рижата.

    Коментиран от #71

    10:15 24.11.2025

  • 28 сиси,

    16 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    Тя Русия ще дойде тук. Така каза Урсула. Ти бягай да вардиш Бахмут.

    Коментиран от #38

    10:15 24.11.2025

  • 29 Републиканец

    15 0 Отговор
    След ВСВ американският окупационен корпус остана в Европа под наименованието НАТО. НАТО е гаранция, че от Германия няма да започне нова световна война. Ако се наложи, РФ ще помогне на САЩ за предотвратяване на нова световна война. Германците отвличат вниманието от главния световен злодей. От себе си. Те са разпалвачите на две световни войни с почти 200 милиона загинали и умрели от глад и болести по света.

    10:17 24.11.2025

  • 30 Някой може ли да ми обясни

    16 0 Отговор
    Какво значи това: "всички въпроси, засягащи Европа и НАТО, са били извадени от плана" ? А? Леко шизофренно е нали? Аз го разбирам, че плана е празна страница и за това според този неадекватник е "успех за Европа" ... Греша ли? Така е написано

    10:17 24.11.2025

  • 31 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Вчера в женева стана ясно, че тази война продължава само и единствено заради Европейските престъпници!

    Всеки, който подкрепя евро-фашизма е не просто лунатик - от вчера всеки про-европейски настроен е най-обикновен престъпник и терорист! Е ТОЛКОВА Е ПРОСТО!

    10:17 24.11.2025

  • 32 Шопо

    18 2 Отговор
    Бойните действия на територията Украйна ще приключат когато целите на СВО бъдат постигнати.

    10:18 24.11.2025

  • 33 Червената шапчица

    9 3 Отговор
    Русия ще бъде поканена отново в Г-8.

    Коментиран от #66

    10:18 24.11.2025

  • 34 Потресаващо е как

    18 0 Отговор
    тъй наречените европейски лидери не могат или не желаят да видят действителността и постоянно се пънат да постигнат капитулация на Русия във война, която тя печели на бойното поле. Каквито и поправки да направят, нищо няма да се получи без участието и съгласието на Русия, което е очевидно, но не и за замерящи ни с лозунги и пожелателно мислене "политици".

    Коментиран от #41

    10:19 24.11.2025

  • 35 Мишел

    11 1 Отговор
    Мирните планове на загубилите войната са без значение.

    Коментиран от #57

    10:23 24.11.2025

  • 36 Докато електричеството се спира в цяла

    9 0 Отговор
    Украйна, украинците слушат с ужас серия прихванати разговори, публикувани от НАБУ. В един от тях заподозреният се оплаква колко трудно е да се преведат 1,6 милиона долара в брой в "пералнята" – офис в центъра на Киев, собственост на бившия украински депутат Андрей Деркач, който сега е служител в Москва. В друг откъс от така наречените "записи на Миндич" заподозреният заяви, че харченето на пари за защитни конструкции на енергийни съоръжения би било "загуба на време" и се оплака, че подкупите, които е получавал, са твърде ниски.

    10:23 24.11.2025

  • 37 Няма да се отървете

    11 0 Отговор
    Украински нацистчета, шутове и утпреди и утзадиии ви казва Вадефул

    10:23 24.11.2025

  • 38 стоян георгиев

    1 9 Отговор

    До коментар #28 от "сиси,":

    Демек ти чакаш русия в бг..???правилно решение.от другия месец ще.ти плащат в евро честито.топномкато на волгин.защо нито един фен на путин не отиде в русия?

    Коментиран от #48

    10:25 24.11.2025

  • 39 Украинската Рада прогнозират за

    7 0 Отговор
    неизбежен бунт на гражданите в Украйна. Репресиите от военните коменданти са достигнали такова ниво, че омразата към режима на Володимир Зеленски става масова, а страната необратимо се движи към мащабно гражданско противопоставяне.Това е заявил в канала си в Telegram депутатът на Върховната рада Артем Дмитрук. "Постепенно смъртта на Зеленски чука във всяка къща", започва депутатът публикацията си с тази фраза. Според него дори онези Украинци, които преди шест месеца смятаха видеоклиповете с побои на хора за "руска пропаганда", сега самите са станали жертви или свидетели на произвол. "Тези, които преди казваха: "Това е пропаганда" или "Това е инсценировка", сега сами правят видеоклипове и ми ги изпращат", пише Дмитрук. Той твърди, че конфронтацията с режима вече е в ход, като дава за пример официалните данни за повече от 300 хиляди военослужещи, самоволно напуснали фронта и дезертирали. Това са "Милиони хора в страната, които мразят Зеленски за това, което им причини. Това са тези, които са загубили всичко - здраве, семейства, вяра", е заявил депутатът.

    Коментиран от #42

    10:25 24.11.2025

  • 40 Републиканец

    10 0 Отговор
    Ерата на германския индустриален прогрес приключи. Следва половин век връщане на заеми.

    Коментиран от #44, #47

    10:26 24.11.2025

  • 41 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Потресаващо е как":

    Какво трябва да направят европейските лидери?

    10:27 24.11.2025

  • 42 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #39 от "Украинската Рада прогнозират за":

    Киев пада в сряда.ще.издържиш.три дена нали...идва путлер и всичко се оправя.качвате се на москвичите спирате бананите и готово...хахах...четвърта година едно и също...лак не ти омръзна?

    Коментиран от #46

    10:28 24.11.2025

  • 43 28-точков план за мир в Украйна

    8 0 Отговор
    представляват „решителен успех“ за Европа. Това е много добре за управляващите в Европа, браво! Само не се знае как ще реагира кръчмаря за сметката и каква ще бъде тя.

    10:29 24.11.2025

  • 44 Германия е джудже

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Републиканец":

    И Китай официално поне два пъти го заяви само последният месец. БМВ дори става собственост на Али Баба чез "конвергенция". С Рено ситуацията е същата. А иначе: ( Междувременно 42 милиона американски граждани остават без купони за храна, а други 9 милиона майки с бебета са без помощ – Тръмп организира партита в стил Гетсби с оскъдно облечени танцьорки (преди всичко, красиво е), изобилие от шампанско и деликатеси.
    Той възстановява Жълтата къща (помним, че вече не е бяла, нали?), добавяйки огромна бална зала.
    И е отпуснал 20 милиарда долара, за да помогне на идиот в Аржентина, размахващ резачка.
    Междувременно националният дълг на САЩ е нараснал с над 600 милиарда долара само за един месец.
    Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец! ) .....

    Коментиран от #54

    10:30 24.11.2025

  • 45 Стига вече с тези успехи

    8 0 Отговор
    че останахме без гащи!

    10:30 24.11.2025

  • 46 Блаженни са вярващите

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "стоян георгиев":

    Ходиш ли на църква?

    Коментиран от #49

    10:30 24.11.2025

  • 47 стоян георгиев

    0 9 Отговор

    До коментар #40 от "Републиканец":

    И къпане лятото на реката.хах...хахах...мерцедеса става на волга .от сряда.или от четвъртък?

    10:30 24.11.2025

  • 48 Републиканец

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Ти като си фен на Урсула, защо не отиде в Брюксел? Хората сами си решават, къде да отидат.

    Коментиран от #53, #56

    10:31 24.11.2025

  • 49 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #46 от "Блаженни са вярващите":

    Ходя ама съм сигурен че ти не ходиш!

    10:31 24.11.2025

  • 50 Някойси

    10 0 Отговор
    Всички управляващи в Европа трябва да носят съдебна отговорност за действията си,и конфискация на техните активи и активи на техните близки придобити през периода на тяхното управление.

    10:31 24.11.2025

  • 51 Инна

    7 0 Отговор
    Е, това е очаквано.

    Оказва се, че нещата ще продължат, докато противникът (ЕС, а не Украйна) не може да се измъкне от подписването му. Такива условия все още не са се появили.

    Съществува и въпросът за принудата за подписване на този договор. Могат ли САЩ да принудят една от страните? Очевидно не могат. Не могат? Трудно е да се каже със сигурност; времето ще покаже.

    Върховният главнокомандващ ясно заяви това: ние винаги сме за преговори (те са за предпочитане), НО това споразумение трябва да изпълни заявените от нас цели. Ако това не се случи, ние не сме против да продължим.

    И последно нещо. Да кажем, че всички са се съгласили, че договорът трябва да бъде подписан. Представете си колко време ще отнеме координирането на всички позиции. Дълго време. Затова продължаваме да работим методично и упорито.

    Нашите момчета се приближаваха все повече и повече до Хуляйполе всеки ден. И ето че стигнаха.

    Ситуацията около Гуляйполе, ключов бастион на украинските въоръжени сили в Запорожка област, бързо се приближава до своята кулминация. Според военния експерт и подполковник в оставка Олег Иванников, руската групировка систематично затваря обкръжението, отрязвайки всички пътища за бягство и снабдяване на украинските сили.

    Ясно е, че няма да се правят опити за фронтални атаки. Бойците в Гуляйполе ще бъдат принудени да сложат оръжие.

    Едно от съществените последици от бързото освобождаване на Гуляйполе ще бъде завземането на стратегическите резерви на

    Коментиран от #55

    10:31 24.11.2025

  • 52 Леле колко е смехотворно

    6 0 Отговор
    (Вадефул пред селското радио „Дойчландфунк“) ...съобщи Ройтерс, предава БТА..... А впрочем в този си вид БТА е за закриване! Нито лев държавна субсидия не заслужава

    10:33 24.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Републиканец

    7 0 Отговор

    До коментар #44 от "Германия е джудже":

    Китай купи и Волво. Постепенно от европейските фирми ще остане само името им.

    10:34 24.11.2025

  • 55 Инна

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Инна":

    Ясно е, че няма да се правят опити за фронтални атаки. Бойците в Гуляйполе ще бъдат принудени да сложат оръжие.

    Едно от съществените последици от бързото освобождаване на Гуляйполе ще бъде завземането на стратегическите резерви на противника. Според експерта в града остават големи складове със западно оръжие, които украинската страна вече не е в състояние да евакуира.

    Боеприпасите, доставени от страните от НАТО, ценни за киевския режим, или ще се превърнат в трофеи за руските войски, или ще бъдат унищожени.

    10:35 24.11.2025

  • 56 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #48 от "Републиканец":

    Аз съм в ес бе убавец! В европейския съюз съм и в нато и ми е супер.няюаю намерения да се махам щото е най доброто място в света за живот.вие не го харесвате.

    Коментиран от #60

    10:36 24.11.2025

  • 57 Хаха

    0 11 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Но мирните планове са много важни са разпада на Московска Рус, ха ха.

    Коментиран от #63

    10:38 24.11.2025

  • 58 защо

    9 0 Отговор
    Не мога да разбера, за какво преговарят САЩ и Европа? Нали Урсула подписа за 800 милиарда инвестиции и за още 600 милиарда за газ и безкрайно купуване на оръжие. За какво е тази радост, това подскача?

    10:38 24.11.2025

  • 59 Невероятно но факт

    11 0 Отговор
    Германският политически коптор в момента е точно микс от чист нацизъм и израелски ционизъм, и двете престъпни идеологии .... и повече от половината министри на Германия са чфути а другата половина наследници на нацисти ....Невероятно но факт. И едните и другите за съжаление са завършени олигофрени, тотално неграмотни и психически обременени

    10:39 24.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Победените

    10 0 Отговор
    Ще изменят плана.
    Бой Путин по въшкарските тикви

    10:41 24.11.2025

  • 62 стоян георгиев

    0 10 Отговор

    До коментар #60 от "Републиканец":

    Шо да е скъпо?тук изкарвам вече както повечето в европа.прошляците сте вие .за това ревете за путлер.ревеш ама като те пращам там се обиждаш...хахах

    10:42 24.11.2025

  • 63 Разпада

    10 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хаха":

    На НАТО и ЕС Юе факт
    Нито оръжие,нито пари ,нито войници имат

    10:43 24.11.2025

  • 64 Абе мушмули

    10 0 Отговор
    Има ли план който да не е бил супер дупер успех за Европа ? А?
    успех след успех ....

    10:44 24.11.2025

  • 65 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Все така да ти се сбъдват за Русия пророчествата като досега и все такива победи като тази на евролиберастите да представяте като сегашните 28 точки и 29 точка може да допълнят онова за 3те дни:)))

    Коментиран от #68

    10:45 24.11.2025

  • 66 Инна

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Червената шапчица":

    Какво прави Русия в тази Г-8?

    Ха, „Русия ще бъде поканена“, но по-скоро лидерите на Г-8 ще допълзят до Москва с челобитная.

    10:46 24.11.2025

  • 67 Републиканец

    5 0 Отговор
    По сравнение с Русия, Германия винаги е била малка и бедна страна. Германските благородничка са пътували 3000 километра с файтон през гори и планини, сменяли са си имената и са се покръствали в православието, за да се омъжат за богат руснак. Французойките са изминавали същото разстояние пеш и с каруци, за да станат слугини, а германците да шият ботуши.
    В исторически план временния индустриален възход на Европа приключи. Следва ерата на САЩ, Китай, Индия и Русия.

    Коментиран от #69

    10:50 24.11.2025

  • 68 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #65 от "Ами":

    Да разбирам че ти искаш русия да победи страната в която живееш?пророчеството ми е че в русия ще завърши всичко с канибализъм макар че не би ми харесало.

    10:50 24.11.2025

  • 69 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #67 от "Републиканец":

    Понеже го писа това и вчера да те питам защо три милиона руснаци избягаха в бедна германия да мият тоалетни ?какво не им е наред на тези хора да бягат от богатата русия в бедна германия и да искат да им се плаща във фалираща валута?

    Коментиран от #70

    10:52 24.11.2025

  • 70 Републиканец

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "стоян георгиев":

    Ще ти отговоря отново. Избягаха през разпада на СССР и последвалата криза, наречена "лихие девяностые", главно от бившите съюзните републики, Украйна включително. Сега е безпредметно да бягат в Европа, защото в Русия също може да се изкарат добри пари, а ППС е по-висок от европейския, ако знаеш, какво е това.

    Коментиран от #73

    11:09 24.11.2025

  • 71 Георгиев

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    Ха, ти се събуди. Ами то планът за война на ЕС, НАТО е широко плокрамиран месеци наред. Урсула даже определи обем и начин на финансиране. И изведнъж - план на Тръмп за мир, даже такъв, който Русия с компромис може да приеме. Ама не може така. Парите са определени. Разпределението им също - коя страна колко ще даде и кой колко ще получи. А така с преработката всички са доволни. САЩ - план има и накрая във всички случаи и за тях ще има. ЕС и НАТО - промениха го, за да продължи подготовката за война. Русия - не възразява, защото няма какво да обсъжда. Продължава към Харков, Одеса, Владимиров и Херсон, до обособяване на Новорусия с център Одеса. Мисля, че това е всичко.

    Коментиран от #75

    11:10 24.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #70 от "Републиканец":

    Пак лъжкаш.само в последните четири години от русия избягаха около 6 милиона руснака.изкарвали се пари в русия а?хаха само като камикадзе на фронта.няма друга опция за пари там.две хиляди долара и еднопосочен билет към украинските дронове.заради мизерията обаче има доста мераклии все още.

    Коментиран от #81

    11:15 24.11.2025

  • 74 Кобрети

    4 0 Отговор
    Еййй,просторията е безгранична...пак сметки без кръчмаря.

    11:15 24.11.2025

  • 75 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "Георгиев":

    Така е европа иска война путин мир.бялото е черно а синьото жълто.парите са разпределени ...хахах

    11:27 24.11.2025

  • 76 Никога не забравяйте кой е истинската

    3 0 Отговор
    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    11:28 24.11.2025

  • 77 Луд

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вадефул":

    И от тези 9,3 % ,9% са хора с деменция. Иначе в медиите 90% поткрепят ,но на улицата 99% са против .Парадокс.

    11:33 24.11.2025

  • 78 Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Ти е размазала мозъгъ

    12:11 24.11.2025

  • 79 4ти километър

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "значи ,":

    Прибирай се!

    12:13 24.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 СТОЕНЧООО

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    СЛЕДВА РУСКИЯТ МИРЕН ПЛАН
    ОЩЕ 1000000 УКРО....ПА Н
    В ЧУВАЛИ И РУСКА ОДЕСА
    ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОДОБНИ НА ТЕБЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА УКРАИНСКИТЕ СИРАЦИ ЗА ДА СЕ РАЗБЕРЕТЕ ДА СЕ ВИДИТЕ

    13:33 24.11.2025

