Френският външен министър отчете конструктивен напредък в преговорите за мир в Украйна
  Тема: Украйна

24 Ноември, 2025 14:31, обновена 24 Ноември, 2025 14:34 410 2

Лидерите на страните от т.нар. „коалиция на желаещите“ ще имат виртуална среща утре, за да обсъдят мирните преговори.

Френският външен министър отчете конструктивен напредък в преговорите за мир в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро оцени разговорите си за Украйна с представители на САЩ в Женева като „конструктивни и полезни“, съобщи Ройтерс, предава БТА.

В срещата, която се проведе вчера, участваха висши служители от САЩ, Украйна, както и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия, за да обсъдят предложението на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.

„Продължава работата за създаването на условия за мир, които зачитат суверенитета на Украйна и гарантират интересите и сигурността на Европа“, написа Баро в социалната мрежа „Екс“. Той добави, че е обсъдил резултатите от консултациите с европейски колеги и с украинския външен министър Андрий Сибига.

Междувременно говорител на германското правителство оцени преговорите в Женева като „много позитивни“. „Приветстваме факта, че най-накрая има напредък и нещата се движат напред“, каза той на редовна пресконференция.

Лидерите на страните от т.нар. „коалиция на желаещите“ ще имат виртуална среща утре, за да обсъдят мирните преговори. Според говорителя на Европейската комисия, все още предстои много работа по предложенията за мир, като усилията по отношение на репарационния заем остават неотложни.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    1 0 Отговор
    Естествено Русия няма да приеме подобни унизителни за нея условия. Доста странно е губещата страна да поставя условия на побеждаващата. Очевидно Русия трябва да доведе всичко докрай.

    14:38 24.11.2025

  • 2 Цеко сифоня

    0 0 Отговор
    Тая коалиция на желаещите я " стреснаха" Русията.

    14:51 24.11.2025

