Френският външен министър отчете конструктивен напредък в преговорите за мир в Украйна

Френският външен министър Жан-Ноел Баро оцени разговорите си за Украйна с представители на САЩ в Женева като „конструктивни и полезни“, съобщи Ройтерс, предава БТА.

В срещата, която се проведе вчера, участваха висши служители от САЩ, Украйна, както и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия, за да обсъдят предложението на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.

Още новини от Украйна

„Продължава работата за създаването на условия за мир, които зачитат суверенитета на Украйна и гарантират интересите и сигурността на Европа“, написа Баро в социалната мрежа „Екс“. Той добави, че е обсъдил резултатите от консултациите с европейски колеги и с украинския външен министър Андрий Сибига.

Je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien @andrii_sybiha et nos collègues européens. Les discussions à Genève avec les Etats-Unis ont été constructives et utiles. Le travail se poursuit pour créer les conditions d'une paix respectant la souveraineté… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 24, 2025

Междувременно говорител на германското правителство оцени преговорите в Женева като „много позитивни“. „Приветстваме факта, че най-накрая има напредък и нещата се движат напред“, каза той на редовна пресконференция.

Лидерите на страните от т.нар. „коалиция на желаещите“ ще имат виртуална среща утре, за да обсъдят мирните преговори. Според говорителя на Европейската комисия, все още предстои много работа по предложенията за мир, като усилията по отношение на репарационния заем остават неотложни.