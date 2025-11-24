Новини
Туск: Нито едно споразумение за Украйна не трябва да отслабва сигурността на Полша и Европа
  Тема: Украйна

Туск: Нито едно споразумение за Украйна не трябва да отслабва сигурността на Полша и Европа

24 Ноември, 2025 15:42 990 30

Полският премиер предупреди, че мирното решение трябва да укрепва регионалната сигурност, докато САЩ и Украйна продължават преговорите в Женева

Туск: Нито едно споразумение за Украйна не трябва да отслабва сигурността на Полша и Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че нито едно бъдещо споразумение, свързано с Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа - напротив, то трябва да я засилва. Изявлението му беше направено пред медии в кулоарите на срещата ЕС-Африкански съюз в анголската столица Луанда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно в Женева продължават преговорите между САЩ и Украйна за намиране на взаимноприемлива рамка за мир. Двете страни се съгласиха да работят върху преработена версия на американския мирен план.

По-рано Киев и европейските му партньори критикуваха първоначалния вариант, считайки го за прекалено благоприятен за Кремъл, припомня Ройтерс.


Полша
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    24 3 Отговор
    Че кой брои пАляците за страна по договора🤔❗

    15:45 24.11.2025

  • 2 Пич

    30 3 Отговор
    Заради тъпаци като Туск , Европа няма никакви сили !!! Той и Шолц са мъжките Урсули !!! С такива мъже идва яснотата защо полякините ни жасат брутално като ни напият на морето !!!

    Коментиран от #5

    15:46 24.11.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    21 2 Отговор
    Чърчил:
    "Поляците са хиените на Европа!"

    15:46 24.11.2025

  • 4 Збигнев Бжежински

    4 5 Отговор
    157 млрд евро сега, са от много по-голяма полза от хиляди празни слова изречени после !!!

    15:48 24.11.2025

  • 5 искаш да

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Кажеш поляците.

    Коментиран от #8, #10

    15:48 24.11.2025

  • 6 Един

    19 2 Отговор
    Дали си вярва на безумията тоя ненормалник!
    Даже на поляците им писна от неговите щуротии и от слагачеството му на Урсулица
    На такива мястото им е само в затвора (макар личното ми предпочитание е за клада на площада, за да има назидателен ефект)

    15:50 24.11.2025

  • 7 Дориана

    19 1 Отговор
    Поляците да са мислили когато тръгнаха да дават оръжия и пари на Украйна и да подкукуросват Зеленски за НАТО. Сега да треперят ежедневно и да се превъоръжават за сметка на икономиката си.

    15:52 24.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "искаш да":

    Не бе черна станцийо ❗
    Иска и КАЗВА, че пАлячките като идват тук и си скъсват П(ол)ИЧКИТЕ от. SEX с наши мъже❗

    15:52 24.11.2025

  • 9 Поляците

    22 1 Отговор
    преди ВСВ сключиха договора "Хитлер-Пилсудски" и се бяха заблудили, че ще участват в разграбванета на СССР и ко стана? Работих с поляци, нагли, надменни и с празно самомнение. Пак са решили да пробват руската хурка.

    15:52 24.11.2025

  • 10 Пич

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "искаш да":

    Аа, на пАляците ти им криеш криваците, ние не пОлякините им сцепихме бикините !!!

    15:56 24.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван

    17 1 Отговор
    Всички споразумения за Украйна трябва да отслабват Полска К и Европа.

    15:59 24.11.2025

  • 14 Да,бе

    15 1 Отговор
    След поражението на Европа никой няма да и подарява сигурност,а само са за никъде...

    15:59 24.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Истината

    4 19 Отговор
    Пyтин наpyши най-cтаpото npавило в reоnолитиkата – нe заnочвай война, kоято нe можeш да cneчeлиш.

    Дeмилитаpизация? Уkpайна вeчe има eдна от най-cилнитe аpмии в Евpоnа.
    Блоkиpанe на НАТО? Киeв e nо-близо до НАТО от вcяkоrа.
    Доpи аkо Рycия оkynиpа няkолkо perиона, това няма да e доcтатъчно, за да ce npeдcтави kато „nобeда“. И Пyтин rо знаe.
    Пyтин cerа ce cтpахyва от kpая на войната nовeчe, отkолkото от cамата война

    Коментиран от #22

    15:59 24.11.2025

  • 17 питанката

    16 1 Отговор
    Г-н Туск , защо Полша не према еврото , а натиквате България насила в еврозоната ?

    Коментиран от #24

    16:02 24.11.2025

  • 18 Реално

    3 13 Отговор
    28 те точки на Тръмп не отменят МНС Хага
    Така, че следва Югославския сценарий - разпад и съд

    16:02 24.11.2025

  • 19 политолог

    20 1 Отговор
    Не Русия е реалната заплаха за Европа , а пълчищата пришълци. Русия е част от Европа и не руснаци подпалиха Парижката Света Богородица и ограбиха Лувъра. Целта на сатанинстите е унищожаването на Европейската култура и Европа като цяло. Процесът започва в началото на 20сти век и тая война сега я разпалиха, за да отклонят вниманието от реалната заплаха. Ако европейците не осъзнаят това, ще станат роби на бившите си колонии. Противник съм на колониалната система, но перспективата Европа да стане колония е реална.

    16:03 24.11.2025

  • 20 Любознателен

    3 16 Отговор
    Имало една държава Русия се казвала. Някой знае ли какво е там отношението по тази тема ?

    16:06 24.11.2025

  • 21 страхуван

    6 4 Отговор
    Европа не е държава, а континент.

    16:24 24.11.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    3 12 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

     "...дори Рycия да присъедини perиона, това няма да e доcтатъчно за да ce npeдcтави kато nобeда..."

    И на най-простите руснаци като мен, е ясно че Русия проиграла. Всекидневни бомбандировки, пожари, тичане по тъмните порутени стълбища, плачещи деца, объркани войници не знаещи как се работи с оръжието - това не е победа, а пълен Руски Позор 👎

    Коментиран от #27, #29

    16:27 24.11.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Пътят за Берлин, минава през Варшава. География.

    16:28 24.11.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "питанката":

    Защото Полша не отговаря на изискванията.

    16:29 24.11.2025

  • 25 Шляхто tъpа,

    4 1 Отговор
    вие направо сте се охлабали до такава степен,че бълвате кафяво и неможете да се запрете. Истерията ви породена от страх и невъзможност да бъдете дори и минимален фактор ви карат да правите простотии и тъпанарщини,защото сте с микро умствен капацитет.

    16:46 24.11.2025

  • 26 Навлек

    6 1 Отговор
    Тоя се обажда под път и над път. Никой не се интересува от неговото мнение защото е никой.

    16:48 24.11.2025

  • 27 Интересна трактовка...

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    ....значи т.нар. Украйна я дънят кат дарове, губи територии, няма енергийни мощности, ЕС е м колапс, Мерцедес е китайски, Опел е китайски, BASF фалира...обаче Украйна и ЕС , че и САЩ са победители....някак те ти ли се струва тъ.по.ватичко.

    17:10 24.11.2025

  • 28 полская девчонка

    5 2 Отговор
    Лапала съм ,лапам и ще лапана як руски ..............

    17:11 24.11.2025

  • 29 Ти не си карлик,тьi тупой

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":

    кролик с бегаюшим от страха сердца и пълен памперс с протекло съдържимо. Много ти се иска но малко ти стиска.

    17:39 24.11.2025

  • 30 Българин

    2 1 Отговор
    Тоя се прави че не разбира, че за напред полша няма да има.

    18:48 24.11.2025

