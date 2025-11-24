Туск: Нито едно споразумение за Украйна не трябва да отслабва сигурността на Полша и Европа

Полският премиер Доналд Туск заяви, че нито едно бъдещо споразумение, свързано с Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа - напротив, то трябва да я засилва. Изявлението му беше направено пред медии в кулоарите на срещата ЕС-Африкански съюз в анголската столица Луанда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Междувременно в Женева продължават преговорите между САЩ и Украйна за намиране на взаимноприемлива рамка за мир. Двете страни се съгласиха да работят върху преработена версия на американския мирен план.

По-рано Киев и европейските му партньори критикуваха първоначалния вариант, считайки го за прекалено благоприятен за Кремъл, припомня Ройтерс.