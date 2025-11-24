Туск: Нито едно споразумение за Украйна не трябва да отслабва сигурността на Полша и Европа

Полският премиер Доналд Туск заяви, че нито едно бъдещо споразумение, свързано с Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа - напротив, то трябва да я засилва. Изявлението му беше направено пред медии в кулоарите на срещата ЕС-Африкански съюз в анголската столица Луанда, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Междувременно в Женева продължават преговорите между САЩ и Украйна за намиране на взаимноприемлива рамка за мир. Двете страни се съгласиха да работят върху преработена версия на американския мирен план.
По-рано Киев и европейските му партньори критикуваха първоначалния вариант, считайки го за прекалено благоприятен за Кремъл, припомня Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
15:45 24.11.2025
2 Пич
Коментиран от #5
15:46 24.11.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
"Поляците са хиените на Европа!"
15:46 24.11.2025
4 Збигнев Бжежински
15:48 24.11.2025
5 искаш да
До коментар #2 от "Пич":Кажеш поляците.
Коментиран от #8, #10
15:48 24.11.2025
6 Един
Даже на поляците им писна от неговите щуротии и от слагачеството му на Урсулица
На такива мястото им е само в затвора (макар личното ми предпочитание е за клада на площада, за да има назидателен ефект)
15:50 24.11.2025
7 Дориана
15:52 24.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #5 от "искаш да":Не бе черна станцийо ❗
Иска и КАЗВА, че пАлячките като идват тук и си скъсват П(ол)ИЧКИТЕ от. SEX с наши мъже❗
15:52 24.11.2025
9 Поляците
15:52 24.11.2025
10 Пич
До коментар #5 от "искаш да":Аа, на пАляците ти им криеш криваците, ние не пОлякините им сцепихме бикините !!!
15:56 24.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Иван
15:59 24.11.2025
14 Да,бе
15:59 24.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Истината
Дeмилитаpизация? Уkpайна вeчe има eдна от най-cилнитe аpмии в Евpоnа.
Блоkиpанe на НАТО? Киeв e nо-близо до НАТО от вcяkоrа.
Доpи аkо Рycия оkynиpа няkолkо perиона, това няма да e доcтатъчно, за да ce npeдcтави kато „nобeда“. И Пyтин rо знаe.
Пyтин cerа ce cтpахyва от kpая на войната nовeчe, отkолkото от cамата война
Коментиран от #22
15:59 24.11.2025
17 питанката
Коментиран от #24
16:02 24.11.2025
18 Реално
Така, че следва Югославския сценарий - разпад и съд
16:02 24.11.2025
19 политолог
16:03 24.11.2025
20 Любознателен
16:06 24.11.2025
21 страхуван
16:24 24.11.2025
22 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Истината":"...дори Рycия да присъедини perиона, това няма да e доcтатъчно за да ce npeдcтави kато nобeда..."
И на най-простите руснаци като мен, е ясно че Русия проиграла. Всекидневни бомбандировки, пожари, тичане по тъмните порутени стълбища, плачещи деца, объркани войници не знаещи как се работи с оръжието - това не е победа, а пълен Руски Позор 👎
Коментиран от #27, #29
16:27 24.11.2025
23 Данко Харсъзина
16:28 24.11.2025
24 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "питанката":Защото Полша не отговаря на изискванията.
16:29 24.11.2025
25 Шляхто tъpа,
16:46 24.11.2025
26 Навлек
16:48 24.11.2025
27 Интересна трактовка...
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":....значи т.нар. Украйна я дънят кат дарове, губи територии, няма енергийни мощности, ЕС е м колапс, Мерцедес е китайски, Опел е китайски, BASF фалира...обаче Украйна и ЕС , че и САЩ са победители....някак те ти ли се струва тъ.по.ватичко.
17:10 24.11.2025
28 полская девчонка
17:11 24.11.2025
29 Ти не си карлик,тьi тупой
До коментар #22 от "Pyccкий Карлик":кролик с бегаюшим от страха сердца и пълен памперс с протекло съдържимо. Много ти се иска но малко ти стиска.
17:39 24.11.2025
30 Българин
18:48 24.11.2025