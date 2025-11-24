Новини
Полша задържа украинец за сътрудничество с Русия при подготовка на саботаж

24 Ноември, 2025 16:34 947 24

Арестът е част от разследване на опит за взривяване на ключова жп линия Варшава–Люблин; двама съучастници са избягали в Беларус.

Полша задържа украинец за сътрудничество с Русия при подготовка на саботаж - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полската прокуратура съобщи в понеделник, че е арестуван украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с руските служби при подготовката на саботаж срещу железопътна линия. Става дума за участък от трасето Варшава–Люблин, което свързва полската столица с украинската граница и е от ключово значение за военните доставки към Киев, предава News.bg.

Властите вече са повдигнали задочни обвинения на още двама украинци във връзка с планирания взрив. Двамата - идентифицирани като Олександър К. и Евгений И. - са избягали в Беларус, откъдето Полша настоява за тяхната екстрадиция.

Според прокуратурата третият заподозрян, Володимир Б., е транспортирал един от предполагаемите извършители до района на подготвяната диверсия през септември 2025 г., за да бъде извършен оглед и да се определи мястото за поставяне на взривното устройство. Разследването продължава, като властите търсят и други лица, замесени в поръчването, подготовката и изпълнението на атаката.

Случаят е особено чувствителен заради факта, че украински граждани са действали в полза на Русия - обстоятелство, което Варшава определя като тревожен сигнал за активизиране на руските мрежи за влияние и диверсионни операции на територията на ЕС.

В отговор на инцидента Полша затвори последното руско консулство в страната и разположи хиляди военнослужещи за охрана на критичната инфраструктура. Москва отрича участие, обвинява Варшава в „русофобия“ и заявява, че ще ограничи присъствието на полски дипломати в Русия.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще го пуснат

    19 4 Отговор
    Техен е пак сценария.

    Кой взриви северен поток - Питат Англичаните.

    16:37 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реалност

    10 19 Отговор
    Рycия е cъвpеменен ваpиант на Златната оpда и cе yнищожава nо cъщия начин и изчезва
    Паpалелът Рycия = kъcна Златна оpда не е nоетичен, а иcтоpичеckи и cтpykтypно много точен.
    Механизмът на pазnад cъщо е cъщият.
    Рycия веpоятно няма да cе pазnадне внезаnно „yтpе“.
    Но kаkто Златната оpда — npоцеcът е заnочнал и е необpатим.
    Пpичина:
    Имnеpии, базиpани на наcилие, npоnаганда и завоевания, не могат да npоменят модела cи.
    Те npоcто pyхват, или дегpадиpат до ваcална дъpжава.
    И Рycия вече дегpадиpа nод Китай.
    Следва вътpешната фаза.

    Коментиран от #8, #13, #19

    16:38 24.11.2025

  • 4 Kaлпазанин

    12 6 Отговор
    То ня бяха ли дронове ,агенти изтребители па един още не сте ни показали или не е политическо коректно ,ми сме длъжни да вярваме на всичко написано

    16:39 24.11.2025

  • 5 Смях в залата

    12 3 Отговор
    Пак украинец...ха ха хааа.

    16:39 24.11.2025

  • 6 Дон Дони

    15 5 Отговор
    Нали украинците бяха патриоти, лоялни към зеления! Явно не е така както ни го предлага западната преса!

    16:40 24.11.2025

  • 7 Възpожденец 🇧🇬

    9 16 Отговор
    И у нас е пълно с майкопродавци, служещи на вражеска държава за шепа копейки.

    Коментиран от #10, #20, #23

    16:41 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бялджип

    10 1 Отговор
    Петров и Баширов...? Защо ги забравиха, те са в основата на всичко терористично и отровителско в света. Мисля, че са открили филиали и обучават кадри на всички континенти. Без съмнение и тук имат основна заслуга.

    16:42 24.11.2025

  • 10 т-п тpoл copoоoиден

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Не копейки, а копийкии и центове.

    16:42 24.11.2025

  • 11 Збигнев Бжежински

    12 2 Отговор
    Полша трябва да задържа, арестува абсолютно всички украински граждани и да ги екстрадира незабавно в Украйна !!! На фронта има недостиг на добитък.

    16:43 24.11.2025

  • 12 Мдаа

    7 12 Отговор
    Долните рашисти вкарват свои агенти като украински бежанци !

    Коментиран от #21

    16:53 24.11.2025

  • 13 Тагарев Тошко

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Реалност":

    Знаеш ли колко лидери преди Еврачетата са се опитвали да разтурят Русия, и всички са свършвали по един и същ начин, с наклепани вратове!

    16:54 24.11.2025

  • 14 Опааа

    11 5 Отговор
    😆 Веднага го набедиха за руски шпионин!😆 А той 100% укро-фашист!

    17:00 24.11.2025

  • 15 До Дон Дони

    6 9 Отговор
    Всяко стадо си имамърша ! И в България ги има много такива, които са предавали и предават държавата си в полза на Русия, а може и ти да си от тях !

    Коментиран от #17

    17:00 24.11.2025

  • 16 Пич

    15 4 Отговор
    Какви полски жалкари ?! Задържали украинец , но Русия била виновна...!!!???

    17:02 24.11.2025

  • 17 Дон Дони

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "До Дон Дони":

    А защо мислиш че от запад ни защитават интересите! За тях е важно да мразим Русия, за 18 години ЕС какъв е приръста на населението в България? Минус 30%

    17:26 24.11.2025

  • 18 Хохо Бохо

    7 3 Отговор
    Всяка укра, която я хванат да саботира в Полша да се счита за руски агент. Умно а? А ония фето гръмнаха тръбата кви са? Укри укрофили или укри путинофили?

    17:34 24.11.2025

  • 19 Паралелна?

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Реалност":

    Докато Русия се разпадне, съществуването на Украйна отдавна ще е забравено...

    17:36 24.11.2025

  • 20 Хохо Бохо

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Май на козяците в центове им плащат бе брадчет, не с копейки. Майцепродавците са на заплата на ул. Козяк

    17:36 24.11.2025

  • 21 Хохо Бохо

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа":

    Всички украинци са долни рашистки шпиони. Особенно отказващите да умрат в името на подкупите. Само нацистките батальони и форумните де би ли като теб са правоверни и истински украинци. 98 процента от украинците не говорят мова-и те са руски шпиони, Кличко стана шампион с руският флаг-и той е руснак. Даже Зеленски още срича на мова и не може да я научи.

    17:41 24.11.2025

  • 22 Механик

    4 3 Отговор
    То се оказа, че във "велика" Полша е пълно с руски "терористи". И всичките от украински произход.
    Поне да се бяха понаучили на нещо от Гьобелс. А така, ептен изплискаа лиеня.

    17:52 24.11.2025

  • 23 Ха-ха-ха

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":

    У нас има много балХари като теб които така и немогат да разберат за какво точно викат "слава украина". Може би защото е модерно?

    18:31 24.11.2025

  • 24 Кравария убер алес

    3 1 Отговор
    Интересно, все издирват украинци, но са виновни руснаците... На крива ракета ,космоса и пречи

    18:53 24.11.2025

Новини по държави:
