Полша задържа украинец за сътрудничество с Русия при подготовка на саботаж

Полската прокуратура съобщи в понеделник, че е арестуван украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с руските служби при подготовката на саботаж срещу железопътна линия. Става дума за участък от трасето Варшава–Люблин, което свързва полската столица с украинската граница и е от ключово значение за военните доставки към Киев, предава News.bg.
Властите вече са повдигнали задочни обвинения на още двама украинци във връзка с планирания взрив. Двамата - идентифицирани като Олександър К. и Евгений И. - са избягали в Беларус, откъдето Полша настоява за тяхната екстрадиция.
Според прокуратурата третият заподозрян, Володимир Б., е транспортирал един от предполагаемите извършители до района на подготвяната диверсия през септември 2025 г., за да бъде извършен оглед и да се определи мястото за поставяне на взривното устройство. Разследването продължава, като властите търсят и други лица, замесени в поръчването, подготовката и изпълнението на атаката.
Случаят е особено чувствителен заради факта, че украински граждани са действали в полза на Русия - обстоятелство, което Варшава определя като тревожен сигнал за активизиране на руските мрежи за влияние и диверсионни операции на територията на ЕС.
В отговор на инцидента Полша затвори последното руско консулство в страната и разположи хиляди военнослужещи за охрана на критичната инфраструктура. Москва отрича участие, обвинява Варшава в „русофобия“ и заявява, че ще ограничи присъствието на полски дипломати в Русия.
1 Ще го пуснат
Кой взриви северен поток - Питат Англичаните.
16:37 24.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Реалност
Паpалелът Рycия = kъcна Златна оpда не е nоетичен, а иcтоpичеckи и cтpykтypно много точен.
Механизмът на pазnад cъщо е cъщият.
Рycия веpоятно няма да cе pазnадне внезаnно „yтpе“.
Но kаkто Златната оpда — npоцеcът е заnочнал и е необpатим.
Пpичина:
Имnеpии, базиpани на наcилие, npоnаганда и завоевания, не могат да npоменят модела cи.
Те npоcто pyхват, или дегpадиpат до ваcална дъpжава.
И Рycия вече дегpадиpа nод Китай.
Следва вътpешната фаза.
Коментиран от #8, #13, #19
16:38 24.11.2025
4 Kaлпазанин
16:39 24.11.2025
5 Смях в залата
16:39 24.11.2025
6 Дон Дони
16:40 24.11.2025
7 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #10, #20, #23
16:41 24.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бялджип
16:42 24.11.2025
10 т-п тpoл copoоoиден
До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":Не копейки, а копийкии и центове.
16:42 24.11.2025
11 Збигнев Бжежински
16:43 24.11.2025
12 Мдаа
Коментиран от #21
16:53 24.11.2025
13 Тагарев Тошко
До коментар #3 от "Реалност":Знаеш ли колко лидери преди Еврачетата са се опитвали да разтурят Русия, и всички са свършвали по един и същ начин, с наклепани вратове!
16:54 24.11.2025
14 Опааа
17:00 24.11.2025
15 До Дон Дони
Коментиран от #17
17:00 24.11.2025
16 Пич
17:02 24.11.2025
17 Дон Дони
До коментар #15 от "До Дон Дони":А защо мислиш че от запад ни защитават интересите! За тях е важно да мразим Русия, за 18 години ЕС какъв е приръста на населението в България? Минус 30%
17:26 24.11.2025
18 Хохо Бохо
17:34 24.11.2025
19 Паралелна?
До коментар #3 от "Реалност":Докато Русия се разпадне, съществуването на Украйна отдавна ще е забравено...
17:36 24.11.2025
20 Хохо Бохо
До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":Май на козяците в центове им плащат бе брадчет, не с копейки. Майцепродавците са на заплата на ул. Козяк
17:36 24.11.2025
21 Хохо Бохо
До коментар #12 от "Мдаа":Всички украинци са долни рашистки шпиони. Особенно отказващите да умрат в името на подкупите. Само нацистките батальони и форумните де би ли като теб са правоверни и истински украинци. 98 процента от украинците не говорят мова-и те са руски шпиони, Кличко стана шампион с руският флаг-и той е руснак. Даже Зеленски още срича на мова и не може да я научи.
17:41 24.11.2025
22 Механик
Поне да се бяха понаучили на нещо от Гьобелс. А така, ептен изплискаа лиеня.
17:52 24.11.2025
23 Ха-ха-ха
До коментар #7 от "Възpожденец 🇧🇬":У нас има много балХари като теб които така и немогат да разберат за какво точно викат "слава украина". Може би защото е модерно?
18:31 24.11.2025
24 Кравария убер алес
18:53 24.11.2025