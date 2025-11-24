Полша задържа украинец за сътрудничество с Русия при подготовка на саботаж

Полската прокуратура съобщи в понеделник, че е арестуван украински гражданин, заподозрян в сътрудничество с руските служби при подготовката на саботаж срещу железопътна линия. Става дума за участък от трасето Варшава–Люблин, което свързва полската столица с украинската граница и е от ключово значение за военните доставки към Киев, предава News.bg.

Властите вече са повдигнали задочни обвинения на още двама украинци във връзка с планирания взрив. Двамата - идентифицирани като Олександър К. и Евгений И. - са избягали в Беларус, откъдето Полша настоява за тяхната екстрадиция.

Според прокуратурата третият заподозрян, Володимир Б., е транспортирал един от предполагаемите извършители до района на подготвяната диверсия през септември 2025 г., за да бъде извършен оглед и да се определи мястото за поставяне на взривното устройство. Разследването продължава, като властите търсят и други лица, замесени в поръчването, подготовката и изпълнението на атаката.

Случаят е особено чувствителен заради факта, че украински граждани са действали в полза на Русия - обстоятелство, което Варшава определя като тревожен сигнал за активизиране на руските мрежи за влияние и диверсионни операции на територията на ЕС.

В отговор на инцидента Полша затвори последното руско консулство в страната и разположи хиляди военнослужещи за охрана на критичната инфраструктура. Москва отрича участие, обвинява Варшава в „русофобия“ и заявява, че ще ограничи присъствието на полски дипломати в Русия.