Орбан критикува ЕС: Европейските лидери искат да продължат войната в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че извънредната среща на върха на Европейския съюз показва желанието на лидерите да продължат въоръжения конфликт в Украйна, предаде агенция ТАСС, предава Фокус.
Орбан участва във видеоконферентна връзка в срещата, която се проведе в Луанда, Ангола.
„Тази среща току-що приключи. Разгледахме мирния план от 28 точки, представен от САЩ. Възникват хиляди въпроси. След днешната видеоконференция мога да кажа едно със сигурност - Европейският съюз иска да продължи войната“, посочи Орбан във видеообръщение, излъчено от телеканал М1.
Премиерът допълни, че ЕС планира да продължи да оказва финансова и военна помощ на Киев, въпреки липсата на ясен механизъм за доставки и финансиране. „Няма нито център за доставка на военна техника, няма център за финансиране на украинските операции и няма ясна представа откъде ще дойдат необходимите средства“, каза той.
Орбан подчерта, че Брюксел разчита на бюджетите на страните членки за подкрепа на Украйна, но Унгария отказва да участва. „Не сме готови да жертваме бъдещето на нашите внуци, за да финансираме война, в която е невъзможно да победим“, заяви унгарският премиер.
Срещата на върха на ЕС в Луанда се проведе извънредно и съвпадна с планираната среща на ЕС с Африканския съюз. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща покани лидерите на всички 27 страни членки, за да обсъдят спешно новия американски план за уреждане на конфликта в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
17:13 24.11.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #7
17:14 24.11.2025
3 Спрете му парите
Коментиран от #6
17:15 24.11.2025
4 Тоя ,
Коментиран от #10
17:17 24.11.2025
5 това бая масраф ще излезе и за бг
ангола
източна африка
В столицата на Ангола Луанда днес започва двудневна среща на лидерите на ЕС и Африканския съюз, предаде ДПА.
Това е седмата лидерска среща във формат Европейски съюз - Африкански съюз
17:17 24.11.2025
6 БОЛШЕВИК
До коментар #3 от "Спрете му парите":Какви пари? Парите са в шепа престъпници а ЕС фалира!
17:17 24.11.2025
7 Така е,
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":народите от Западна Европа и САЩ ще емигрират към Русия, С. Корея, Китай и Иран подгонени от глад, мизерия и липса на човешки права.
17:18 24.11.2025
8 Бялджип
17:18 24.11.2025
9 Последния Софиянец
17:19 24.11.2025
10 друго може ли??
До коментар #4 от "Тоя ,":може да докаже колко наивни и заблудени джавкащи псета има тук
които не схващат реалността
17:19 24.11.2025
11 Европа
17:22 24.11.2025
12 ЕДИНСТВЕН СМЕЛ РЕАЛНОМИСЛЕЩ ПОЛИТИК В ЕВ
ЩОМ НАШИТЕ ЛИЗАЧИ ПРЕДАТЕЛИ ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ВРЪТКАТ , КАКВО ОСТАВА ЗА ОСТАНАЛИТЕ !!
17:35 24.11.2025
13 Григор
Коментиран от #31
17:35 24.11.2025
14 УКРАЙНА 🇺🇦
17:42 24.11.2025
15 Айде
17:43 24.11.2025
16 Шопар
17:47 24.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Асен
17:56 24.11.2025
19 Kaлпазанин
18:17 24.11.2025
20 Искат да продължат войната
18:21 24.11.2025
21 демократ
и да харчиш рублите които ти даде терорста Путин.
Коментиран от #23, #28
18:33 24.11.2025
22 Объркано Атлантиче
Ето защо "европейският елит" не иска войната да свършва. Къде другаде биха изкарвали такива пари? Крадат съвместно с бандата на Зеленски и искат това да продължи вечно. Да не говорим, че без мъглата на войната корупционните им схеми ще лъснат и ще стане ясно, че не са евро-елити, а евро-бандити. А на бандитите, мястото им е в затвора. Поне така пише в техните закон
18:34 24.11.2025
23 Ами не
До коментар #21 от "демократ":Унгарците не искат. Само безродниците се дразнят, че Орбан не си продава страната.
18:40 24.11.2025
24 Цвете
18:44 24.11.2025
25 Иван Иванов
18:50 24.11.2025
26 Артилерист
19:08 24.11.2025
27 будапещенските хали
19:54 24.11.2025
28 аг. Николай
До коментар #21 от "демократ":Догодина губи изборите и дотук. 20 години стигат! После щи си говорят като пенсионери в будапещенски парк с аг. Николай
19:57 24.11.2025
29 Ха,ха
20:02 24.11.2025
30 пак този
20:03 24.11.2025
31 пуста-пустош
До коментар #13 от "Григор":Умен като бик от пустата. Хитрец, много го търпяха европейците, да ходи при Русия и Беларус.
20:15 24.11.2025
32 Иван Иванов
20:16 24.11.2025