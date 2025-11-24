Орбан критикува ЕС: Европейските лидери искат да продължат войната в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че извънредната среща на върха на Европейския съюз показва желанието на лидерите да продължат въоръжения конфликт в Украйна, предаде агенция ТАСС, предава Фокус.

Орбан участва във видеоконферентна връзка в срещата, която се проведе в Луанда, Ангола.

Още новини от Украйна

„Тази среща току-що приключи. Разгледахме мирния план от 28 точки, представен от САЩ. Възникват хиляди въпроси. След днешната видеоконференция мога да кажа едно със сигурност - Европейският съюз иска да продължи войната“, посочи Орбан във видеообръщение, излъчено от телеканал М1.

Премиерът допълни, че ЕС планира да продължи да оказва финансова и военна помощ на Киев, въпреки липсата на ясен механизъм за доставки и финансиране. „Няма нито център за доставка на военна техника, няма център за финансиране на украинските операции и няма ясна представа откъде ще дойдат необходимите средства“, каза той.

Орбан подчерта, че Брюксел разчита на бюджетите на страните членки за подкрепа на Украйна, но Унгария отказва да участва. „Не сме готови да жертваме бъдещето на нашите внуци, за да финансираме война, в която е невъзможно да победим“, заяви унгарският премиер.

Срещата на върха на ЕС в Луанда се проведе извънредно и съвпадна с планираната среща на ЕС с Африканския съюз. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща покани лидерите на всички 27 страни членки, за да обсъдят спешно новия американски план за уреждане на конфликта в Украйна.