Орбан критикува ЕС: Европейските лидери искат да продължат войната в Украйна
  Тема: Украйна

24 Ноември, 2025 17:11 1 732 32

  • виктор орбан-
  • европейски лидери-
  • война-
  • украйна

Унгарският премиер се противопоставя на финансиране и доставка на военна помощ за Киев

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че извънредната среща на върха на Европейския съюз показва желанието на лидерите да продължат въоръжения конфликт в Украйна, предаде агенция ТАСС, предава Фокус.

Орбан участва във видеоконферентна връзка в срещата, която се проведе в Луанда, Ангола.

„Тази среща току-що приключи. Разгледахме мирния план от 28 точки, представен от САЩ. Възникват хиляди въпроси. След днешната видеоконференция мога да кажа едно със сигурност - Европейският съюз иска да продължи войната“, посочи Орбан във видеообръщение, излъчено от телеканал М1.

Премиерът допълни, че ЕС планира да продължи да оказва финансова и военна помощ на Киев, въпреки липсата на ясен механизъм за доставки и финансиране. „Няма нито център за доставка на военна техника, няма център за финансиране на украинските операции и няма ясна представа откъде ще дойдат необходимите средства“, каза той.

Орбан подчерта, че Брюксел разчита на бюджетите на страните членки за подкрепа на Украйна, но Унгария отказва да участва. „Не сме готови да жертваме бъдещето на нашите внуци, за да финансираме война, в която е невъзможно да победим“, заяви унгарският премиер.

Срещата на върха на ЕС в Луанда се проведе извънредно и съвпадна с планираната среща на ЕС с Африканския съюз. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща покани лидерите на всички 27 страни членки, за да обсъдят спешно новия американски план за уреждане на конфликта в Украйна.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 51 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    11 30 Отговор
    При ТСВ и Орби ще бъде изпарен.

    17:13 24.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    43 2 Отговор
    Печелят и трупат богатства тия престъпници а народите обедняват и мизеруват!

    Коментиран от #7

    17:14 24.11.2025

  • 3 Спрете му парите

    19 42 Отговор
    на тоя маджар!

    Коментиран от #6

    17:15 24.11.2025

  • 4 Тоя ,

    14 38 Отговор
    освен да повтаря кремълските опорки като папагал, друго може ли??

    Коментиран от #10

    17:17 24.11.2025

  • 5 това бая масраф ще излезе и за бг

    15 2 Отговор
    Срещата на върха на ЕС в Луанда
    ангола
    източна африка

    В столицата на Ангола Луанда днес започва двудневна среща на лидерите на ЕС и Африканския съюз, предаде ДПА.

    Това е седмата лидерска среща във формат Европейски съюз - Африкански съюз

    17:17 24.11.2025

  • 6 БОЛШЕВИК

    27 11 Отговор

    До коментар #3 от "Спрете му парите":

    Какви пари? Парите са в шепа престъпници а ЕС фалира!

    17:17 24.11.2025

  • 7 Така е,

    9 12 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    народите от Западна Европа и САЩ ще емигрират към Русия, С. Корея, Китай и Иран подгонени от глад, мизерия и липса на човешки права.

    17:18 24.11.2025

  • 8 Бялджип

    29 8 Отговор
    Естествено. Това е стратегия на евробандитите. Да се торпилира плана на Тръмп, всичко да се забавя, саботира, уговаря, докато Москва изгуби търпение и хлопне вратата. А така после Тръмп да смени позицията си...

    17:18 24.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    26 12 Отговор
    В четвъртък фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации

    17:19 24.11.2025

  • 10 друго може ли??

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тоя ,":

    може да докаже колко наивни и заблудени джавкащи псета има тук
    които не схващат реалността

    17:19 24.11.2025

  • 11 Европа

    10 14 Отговор
    трябва да залее Украйна с пари и оръжия, понеже ВСУ се сражава за Европа?

    17:22 24.11.2025

  • 12 ЕДИНСТВЕН СМЕЛ РЕАЛНОМИСЛЕЩ ПОЛИТИК В ЕВ

    19 8 Отговор
    НЯКОЙ , НЯКОГА ДА СЕ РАЗБИРАЛ С ФАШИЗОИДНАТА ИЗМЕТ , ИМАЛИ ТАКЪВ СЛУЧЕЙ В ИСТОРИЯТА ОРБАНЕ ??? ТАЯ ОТРОВНА СГАН ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАНА ИЛИ НАВРЯНА В МИША ДУПКА ЗА ДА ИМА НМИР ,СПОКОЙСТВИЕ!! ТРЪМП ДОБРЕ ТРЪГНА , ПОКАЗА КЪДЕ ИМ Е МЯСТОТО , НО НЕЩО ГИ БАВИ , НЯДЯВАМ СЕ ДА УСКОРИ НЕЩАТА С ЛИКВИДАЦИЯТА ИМ.!! КОЙ НЕ ГИ РАЗБРА В СВЕТА КАКВА ОТРОВНА НАПАСТ СА И ГИ ОТРИТВАТ ОТ ВСЯКЪДЕ ВЕЧЕ!
    ЩОМ НАШИТЕ ЛИЗАЧИ ПРЕДАТЕЛИ ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ВРЪТКАТ , КАКВО ОСТАВА ЗА ОСТАНАЛИТЕ !!

    17:35 24.11.2025

  • 13 Григор

    10 13 Отговор
    Умен политик! И както винаги пределно точен.

    Коментиран от #31

    17:35 24.11.2025

  • 14 УКРАЙНА 🇺🇦

    13 18 Отговор
    Ох на тая руска помия няма ли кой да му затвори устата за винаги

    17:42 24.11.2025

  • 15 Айде

    7 9 Отговор
    Глупак!

    17:43 24.11.2025

  • 16 Шопар

    8 9 Отговор
    Узаконявам грабежи ! Интересно защо постоянно се дава трибуна в бг мидиите на тоя никаквец.

    17:47 24.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Асен

    5 14 Отговор
    Орбан е боклук.

    17:56 24.11.2025

  • 19 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Стана ми интересно ,занчинпредседател на ЕС обсъжда проблем или по точно война в Европа от Африка ,а Орбан синсвди в Будапеща пред лаптопа ,тонда видиш

    18:17 24.11.2025

  • 20 Искат да продължат войната

    7 6 Отговор
    Защото са корумпирани и им тъпчат сметките с милиони производители на оръжия, които доставят на Украйна. Това е трагедията. Печелят от смърт.

    18:21 24.11.2025

  • 21 демократ

    9 8 Отговор
    Унгарците искат да се махнеш от Унгария,да отидеш в скъпата на сърцето ти путинова Русия
    и да харчиш рублите които ти даде терорста Путин.

    Коментиран от #23, #28

    18:33 24.11.2025

  • 22 Объркано Атлантиче

    7 5 Отговор
    Чешката компания Reactive Drone продавала китайски дронове на Украйна на цена 20 пъти по-висока от покупната цена. За 2 години Reactive Drone купила дронове за $1,7 млн. и ги препродала на Киев за $33 млн.

    Ето защо "европейският елит" не иска войната да свършва. Къде другаде биха изкарвали такива пари? Крадат съвместно с бандата на Зеленски и искат това да продължи вечно. Да не говорим, че без мъглата на войната корупционните им схеми ще лъснат и ще стане ясно, че не са евро-елити, а евро-бандити. А на бандитите, мястото им е в затвора. Поне така пише в техните закон

    18:34 24.11.2025

  • 23 Ами не

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "демократ":

    Унгарците не искат. Само безродниците се дразнят, че Орбан не си продава страната.

    18:40 24.11.2025

  • 24 Цвете

    7 4 Отговор
    Я СЕ СКРИЙ, ТАРИКАТ УНГАРСКИ.ТИ ИСКАШ Х ....ДОКРАЙ И ДУША У РАЙ ,АМА НЕ СТАВА ТАКА.КОЛКО СИ ХЛЪЗГАВ И МАЗЕН .ВИДЯХМЕ ТЕ В БЕЛИЯ ДОМ.🎈🎉🎈🎏🎋

    18:44 24.11.2025

  • 25 Иван Иванов

    4 5 Отговор
    ВИКТОР ОРБАН Е ИСТИНСКИ ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК.

    18:50 24.11.2025

  • 26 Артилерист

    3 3 Отговор
    И Желязков е обявил готовност за участие в решаването на конфликта в Украйна, но дали изобщо някой го брои. Готов бил ДА УЧАСТВА, но когато става дума за свършването на парите, за високата цена на отказа от сътрудничество с Русия, за грешните пари за милитаризацията на ЕС и тн, си трае и снишава като безгласна буква. Виж Орбан е съвсем друго нещо. Но Орбан работи открито за интересите на Унгария, той е подкрепян от повечето унгарци, общува непосредствено с тях и не се страхува да критикува европейската върхушка. Особено впечатляваща е смелостта му да назове в прав текст глупостта за противопоставянето с Русия и огромните загуби, които следват от това. Орбан имаше и куража открито да подкрепя Тръмп още по времето на Байдън. И Тръмп сега му връща жеста като освободи Унгария от мита и й разреши да ползва изобилните руски енергийни източници. Унгария процъфтява и Орбан с разтворени обятия покани онзи ден европейците да посетят страната му, където няма имигранти, цари спокойствие и доволно може да се наслаждават на почивката си и забележителностите на Унгария...

    19:08 24.11.2025

  • 27 будапещенските хали

    4 1 Отговор
    Чичо Орбане, колко пари взехте от Брюксел ?

    19:54 24.11.2025

  • 28 аг. Николай

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "демократ":

    Догодина губи изборите и дотук. 20 години стигат! После щи си говорят като пенсионери в будапещенски парк с аг. Николай

    19:57 24.11.2025

  • 29 Ха,ха

    4 2 Отговор
    Унгария трябва да отиде в РФ.

    20:02 24.11.2025

  • 30 пак този

    6 1 Отговор
    Което е така, така е. След внезапно изчезналия ковид трябваше нова схема за крадене. Само това крепи тези клептократи.

    20:03 24.11.2025

  • 31 пуста-пустош

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Григор":

    Умен като бик от пустата. Хитрец, много го търпяха европейците, да ходи при Русия и Беларус.

    20:15 24.11.2025

  • 32 Иван Иванов

    6 4 Отговор
    ВИКТОР ОРБАН Е ИСТИНСКИ ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК.

    20:16 24.11.2025

