Мъж с откраднат автомобил се вряза в пешеходци в Токио

Мъж, шофиращ откраднат автомобил, помете 11 души в Токио днес. Възрастен мъж загина, а жена е тежко ранена, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на японски медии, съобщи БТА.
Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга.
Новинарската агенция Киодо съобщи, че мъж на около 80 години е загинал, а жена на около 20 години е в тежко състояние и е в безсъзнание.
Още девет души са ранени. Според полицията автомобилът навлязъл в кръстовище на червен светофар, завил към тротоара, където блъснал хората, след което отново се върнал на пътя, преди да спре.
1 Куратор
20:26 24.11.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
20:33 24.11.2025
3 Запъртък
20:34 24.11.2025
4 Професор
20:39 24.11.2025
5 Професор
20:50 24.11.2025
6 Еми то и в Япония
Народа се побърка окончателно! Системата напълно се скапа!
21:47 24.11.2025
7 ти да видиш
22:56 24.11.2025