Мъж с откраднат автомобил се вряза в пешеходци в Токио

Мъж с откраднат автомобил се вряза в пешеходци в Токио

24 Ноември, 2025 20:23 765 7

Шофьорът е бил арестуван, след като първоначално успял да избяга

Мъж с откраднат автомобил се вряза в пешеходци в Токио - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж, шофиращ откраднат автомобил, помете 11 души в Токио днес. Възрастен мъж загина, а жена е тежко ранена, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на японски медии, съобщи БТА.

Шофьорът, на 37 г., е арестуван, след като първоначално успял да избяга.

Новинарската агенция Киодо съобщи, че мъж на около 80 години е загинал, а жена на около 20 години е в тежко състояние и е в безсъзнание.

Още девет души са ранени. Според полицията автомобилът навлязъл в кръстовище на червен светофар, завил към тротоара, където блъснал хората, след което отново се върнал на пътя, преди да спре.


  • 1 Куратор

    2 1 Отговор
    От японските сериали си изтеглете да гледате The last samurai standing сезон 1.

    20:26 24.11.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Няма много жертви,за съжаление.🦧😪🦧

    20:33 24.11.2025

  • 3 Запъртък

    3 0 Отговор
    Да позная ли? Извършителят ще да е “доктор или инжинер” от Третия свят, а вероятно и от религията на мира 😡

    20:34 24.11.2025

  • 4 Професор

    1 0 Отговор
    В Япония има много кюрди от Турция. Те са получили убежище в Япония защото били преследвани в САЩ. В Х/бивш Туитър японски журналисти пишат на турски "приберете си кюрдите, те не се интегрират в японското общество, извършват престъпления, нападат беззащитни жени"...турците в Х им отговарят: "Интегрирайте ги ако не можете ги екстрадирайте в Северна Корея Ким ще ги интегрира".. В Япония има голяма кюрдска общност. Приети са там законно. Япония ги е приела сега се оплакват.

    20:39 24.11.2025

  • 5 Професор

    1 0 Отговор
    Кюрдската общност преди няколко месеца направиха голям протест в Токио против "полицейското насилие". Протестът беше мирен с лозунги "смърт на японците" и "Тук е Кюрдистан".. Полицейското насилие там е защото японската полиция възпрепятства невинни деяния като кражби и изнасилвания.

    20:50 24.11.2025

  • 6 Еми то и в Япония

    1 0 Отговор
    е демокрация - побърквация!
    Народа се побърка окончателно! Системата напълно се скапа!

    21:47 24.11.2025

  • 7 ти да видиш

    0 0 Отговор
    Токио дрифт баце!!!!! Най добрите!!!!

    22:56 24.11.2025

Новини по държави:
