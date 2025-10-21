Исторически ден в Япония, борсовите индекси се повишиха

Санае Такаичи бе избрана днес за министър-председателка от долната камара на японския парламент и това е една от централните теми в западните медии, пише БТА.

Шестдесет и четири годишната националистка е първата жена, заемаща тази длъжност. Назначението ѝ ще стане официално след срещата ѝ с японския император Нарухито, насрочена за по-късно днес. Такаичи беше избрана още на първия тур от гласуването благодарение на парламентарна коалиция, съставена вчера след преговори в последния момент, отбелязва френският в. "Монд".

Предвид предстоящото посещение на американския президент Доналд Тръмп в Токио крехката ѝ коалиция и кризата с повишаващите се разходи за живот новата министър-председателка на Япония се нуждае от летящ старт, извежда в заглавие на аналитична статия британският в. "Гардиън".

Трудно е да се омаловажи символичността на днешното постижение на Санае Такаичи, която стана първата жена министър-председател на Япония – страна, която постоянно е на дъното в световните класации за равенство между половете, не на последно място в политиката и бизнеса, посочва изданието. Въпреки това тя ще има много малко време да се наслади на историческото си избиране, обръща внимание "Гардиън".

От Такаичи се очаква да изпълни обещанията си да назначи кабинет със "скандинавски" дял на жени, но предизвикателствата на поста са големи, тъй като петият министър-председател на Япония за последните пет години ще се опита да подобри позициите на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) с подкрепата на неопитен младши коалиционен партньор, отбелязва британският вестник.

Вътрешните проблеми на Такаичи включват кризата с разходите за живот и нарастващото недоволство от имиграцията, която мнозина считат за единственото жизнеспособно решение на надвисващата демографска криза над Япония, пише "Гардиън".

Нейните дипломатически умения ще бъдат подложени на изпитание следващата седмица, когато Доналд Тръмп ще пристигне в Токио за двудневно посещение; и тя едва ще успее да си поеме дъх, преди да направи международния си дебют на срещата на АТИС в Южна Корея, допълва изданието.

Когато по-рано този месец спечели председателския пост на ЛДП, Такаичи наследи дълбоко разделена партия, която се бори да се отърве от петното на дългогодишен скандал с финансирането и, след седем десетилетия на почти непрекъснато управление, и е със сериозно отслабена позиция и в двете камари на парламента, отбелязва "Гардиън".

Въпреки вътрешните призиви към ЛДП да се промени или да понесе още по-тежки загуби на изборите, успешната кампания на Такаичи да замести оттеглящия се Шигеру Ишиба като председател на партията приличаше повече на борба за надмощие между либералното и консервативното крило на партията, отколкото на началото на нова ера в японската политика, гласи тезата на изданието.

След като внезапно загуби подкрепата на "Комейто" – центристкия коалиционен партньор на ЛДП в продължение на повече от четвърт век – Такаичи беше принудена да търси други коалиционни партньори, за да намери достатъчно гласове, които да ѝ осигурят премиерския пост.

Споразумението с Партията на японското възстановяване, официално обявено в навечерието на днешния ключов парламентарен вот, беше описано като брак по сметка между консерватори, ангажирани с по-високи разходи за отбрана, реформа на "пацифистката" следвоенна конституция на Япония и въвеждането на по-строги ограничения за имиграцията, подчертава "Гардиън".

Двете партии обаче трябва да избягват и потенциални източници на конфликти в икономическата политика, които биха могли бързо да поставят на изпитание устойчивостта на коалицията им, посочва вестникът.

Такаичи ще назначи незабавно своя кабинет, в който според медийни информации ще влезе и Сацуки Катаяма като първата жена министър на финансите на Япония. Очаква се Такаичи да назначи и двама от своите съперници в надпреварата за лидерство в ЛДП, Тошимицу Мотеги и Шинджиро Коидзуми, съответно за министри на външните работи и отбраната.

Борсовите индекси на Япония се повишиха, след като Санае Такаичи стана министър-председател, пише в заглавие друго британско издание - в. "Файненшъл таймс".

Водещият борсов индекс Nikkei 225 Average се повиши с 1,5% процента днес до над 49 900 пункта, което е на крачка от историческото ниво от 50 000 пункта.

Такаичи спечели днес 237 гласа на депутати в 465-местната долна камара, след като 24 часа по-рано нейната Либерално-демократическа партия постигна пробив в коалиционните преговори. Нейната позиция като министър-председател е на път да бъде потвърдена след втори кръг на гласуване в горната камара по-късно днес, посочва "Файненшъл таймс".

Очаква се новата ѝ управляваща коалиция да обсъди увеличение на разходите за отбрана, потенциални данъчни облекчения и да разгледа възможността за възобновяване на работата на спрените ядрени електроцентрали в Япония, обръща внимание този британски вестник.

Източници, близки до ЛДП, заявиха, че Такаичи, бивша телевизионна водеща и голяма почитателка на покойната британка Маргарет Тачър, заемала поста премиер, възнамерява да назначи Сацуки Катаяма, бивша министърка на икономическото възстановяване, за първата жена финансов министър на страната, посочва "Файненшъл таймс".

Японският парламент избра първата жена министър-председател на страната, извежда в заглавие "Политико". Санае Такаичи заменя Шигеру Ишиба, с което се слага край на тримесечния политически вакуум и спорове след катастрофалната загуба на Либерално-демократическата партия на изборите през юли, отбелязва изданието.

Ишиба, който заемаше поста министър-председател само една година, подаде оставка заедно с кабинета си по-рано днес, проправяйки пътя за своя приемник.

Неочакваният съюз на ЛДП с базираната в Осака дясна Партия на японското възстановяване (ПЯВ) гарантира на Такаичи премиерския пост, тъй като опозицията не е обединена. Крехката коалиция на Такаичи все още не разполага с мнозинство в двете камари на парламента и ще трябва да се обърне към други опозиционни групи, за да приема закони – риск, който може да направи правителството ѝ нестабилно и краткотрайно, посочва "Политико".

"Политическата стабилност е от съществено значение в момента", заяви вчера Такаичи по време на церемонията по подписването на споразумение с лидера на ПЯВ и губернатор на Осака Хирофуми Йошимура. "Без стабилност не можем да прокараме мерки за силна икономика или дипломация", добави тя.

Двете партии подписаха коалиционно споразумение за политики, подчертаващи радикалните и националистически възгледи на Такаичи, припомня "Политико".

Тяхното споразумение в последния момент дойде, след като либералдемократите загубиха дългогодишния си партньор, подкрепяната от будистите партия "Комейто", която има по-умерена и центристка позиция. Разпадането заплашваше властта на ЛДП, която управлява Япония почти без прекъсване от десетилетия.

По-късно днес Такаичи ще представи кабинет с редица свои съмишленици, както и съратници на най-влиятелния човек в ЛДП, Таро Асо, и други, които я подкрепиха в гласуването за лидер на партията.

ПЯВ няма да заема министерски постове в кабинета на Такаичи, докато не е сигурна в партньорството си с ЛДП, заяви Йошимура, цитиран от "Политико".

Въпреки че е първата жена, заемаща поста министър-председател на Япония, Такаичи не бърза да насърчава равенството между половете или разнообразието.

Тя е сред японските политици, които са блокирали мерки за равенството на жените. Такаичи подкрепя наследяването в императорското семейство само от мъже и се противопоставя на еднополовите бракове и разрешаването на различни фамилни имена за женените двойки.

Като протеже на убития бивш премиер Шиндзо Абе, се очаква Такаичи да следва неговата политика, включително засилване на военната мощ и икономиката, както и преразглеждане на "пацифистката" конституция на Япония. Не е ясно обаче колко от това ще успее да постигне Такаичи, която не разполага със силна подкрепа в парламента, обръща внимание "Политико".

Когато "Комейто" напусна управляващата коалиция, партията посочи като причина слабата реакция на ЛДП на скандалите с нелегални фондове, които доведоха до поредица от изборни поражения. Центристката партия изрази също така загриженост относно ревизионистката гледна точка на Такаичи за военното минало на Япония и редовните ѝ молитви в храма "Ясукуни", въпреки протестите на Пекин и Сеул, които считат посещенията ѝ за липса на разкаяние за японската агресия, както и относно неотдавнашните ѝ ксенофобски изказвания.

Такаичи обаче смекчи своята агресивна реторика. В петък тя изпрати религиозен орнамент, вместо да отиде в храма "Ясукуни", отбелязва "Политико".