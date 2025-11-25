Не само „дълбоката държава“ и военно-промишленият комплекс, но и някои медии и някои лидери на общественото мнение са заинтересовани от продължаването на конфликта в Украйна.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, коментирайки критиките към мирния план на Вашингтон за Украйна.

Дмитриев отбеляза, че много от противниците на инициативата „знаят фактите“, но предпочитат да ги игнорират за своя собствена изгода.

„Военноспекулантите саботират мира, като насърчават нереалистични решения“, добави той.

Дмитриев цитира и прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, която заяви, че предубедената критика се основава на „пълно неразбиране на фактите“.

На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации по 28-точковия „мирен план“ на Вашингтон. Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са се споразумели за по-голямата част от плана. Както посочи Рубио, Съединените щати се съгласиха да разделят преговорните пътища за европейската интеграция и членството на Украйна в НАТО. Според „Вашингтон пост“, след тези консултации броят на точките в плана е намален до 19.