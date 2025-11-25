Новини
Кирил Дмитриев: Саботират мира с нереалистични предложения
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев: Саботират мира с нереалистични предложения

25 Ноември, 2025 03:31, обновена 25 Ноември, 2025 03:34 2 368 31

Някои медии и лидери на общественото мнение също са заинтересовани от продължаването на конфликта в Украйна, заяви специален представител на руския президент

Кирил Дмитриев: Саботират мира с нереалистични предложения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Не само „дълбоката държава“ и военно-промишленият комплекс, но и някои медии и някои лидери на общественото мнение са заинтересовани от продължаването на конфликта в Украйна.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, коментирайки критиките към мирния план на Вашингтон за Украйна.

Дмитриев отбеляза, че много от противниците на инициативата „знаят фактите“, но предпочитат да ги игнорират за своя собствена изгода.

„Военноспекулантите саботират мира, като насърчават нереалистични решения“, добави той.

Дмитриев цитира и прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, която заяви, че предубедената критика се основава на „пълно неразбиране на фактите“.

На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации по 28-точковия „мирен план“ на Вашингтон. Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са се споразумели за по-голямата част от плана. Както посочи Рубио, Съединените щати се съгласиха да разделят преговорните пътища за европейската интеграция и членството на Украйна в НАТО. Според „Вашингтон пост“, след тези консултации броят на точките в плана е намален до 19.


Оценка 3.1 от 25 гласа.
Оценка 3.1 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха-ха-ха

    32 16 Отговор

    До коментар #1 от "Мира":

    Ами че тя Украйна е капитулирала. На изкуствено дишане е. Подържат я още щото ако си отиде тези дето я поддържат трябва да се изправят срещу проблемите си удома. Няма да има с какво повече да се оправдават.

    Коментиран от #11

    04:42 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Механик

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "Мира":

    Днес е ден 1371 от руският блицкриг.Напомням.

    Коментиран от #13, #14

    05:05 25.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Велик диктатор !

    18 21 Отговор

    До коментар #3 от "Ха-ха-ха":

    ☝️Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Все още е далече от Сталин ,но е добър ученик.

    05:07 25.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Георгиев

    14 11 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    И според мен е грешка, че отивайки до Киев, руската армия спря и се върна. Досега щяха да забравят на военни действия. Но пък се въвлече НАТО, изпразниха се натовските складове, тестваха се системи и оръжия на този полигон, разбра се кое що. Лошото е, че целта на Русия ще бъде постигната с много жертви, което искат НАТО и Европа.

    Коментиран от #19, #25, #30

    05:18 25.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мирът

    14 10 Отговор
    Точка първа и последна:
    1. Безпрекословно изпълнение на всички изисквания на Русия преди започване на военната операция.

    05:19 25.11.2025

  • 17 Баба Гошка

    14 10 Отговор
    Има още време. Искат армия 800К вместо 600К. Като им остане армия от 1 уКра ще се кротнат. Зловреднаци. Ще бъдат до крак излекувани от мерак да властват и заповядват кой на какъв диалект да говорел и метани да им правел. Освен изловените на все още тяхна територия, да изловят и тези, които са ни напълзели на наша издръжка и да ги пратят и тях да защитават на блакрок и монсанто инвестициите

    05:21 25.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Иванов

    10 11 Отговор

    До коментар #14 от "Георгиев":

    От пред Киев руснаците не се върнаха.Избиха ги .До крак

    Коментиран от #23

    05:32 25.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иванов

    9 8 Отговор
    От пред Киев руснаците не се върнаха.Избиха ги .До крак

    05:33 25.11.2025

  • 22 Яж по-малко руски💩💩💩,

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    че прекаляваш!

    05:33 25.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Димо

    11 8 Отговор

    До коментар #14 от "Георгиев":

    Много руска Иззмет бе тествана успешно от старото натовско оръжие.Получи се кайма от путлерофашисти.

    05:36 25.11.2025

  • 26 Град Козлодуй

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мира":

    Много сте точна госпожица Мира!

    05:40 25.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хм...

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Георгиев":

    Спряха ги и не се върнаха. Има известна разлика. Ако не я схващаш, да ти поясня. Скоро сте в Лисабон, нали?

    07:53 25.11.2025

  • 31 Нека и ние да цитираме нещо

    1 2 Отговор
    ....."Но във затвора попаднал на хора и станал човек. " откъс от стихотворението на Вапцаров! Каква е връзката с Димитриев ли? Ами много просто - отишъл в САЩ, уж да научи нещата за бизнеса и културата и наистина попаднал на хора там....ама не станал човек!

    09:30 25.11.2025

Новини по държави:
