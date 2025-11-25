Не само „дълбоката държава“ и военно-промишленият комплекс, но и някои медии и някои лидери на общественото мнение са заинтересовани от продължаването на конфликта в Украйна.
Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, коментирайки критиките към мирния план на Вашингтон за Украйна.
Дмитриев отбеляза, че много от противниците на инициативата „знаят фактите“, но предпочитат да ги игнорират за своя собствена изгода.
„Военноспекулантите саботират мира, като насърчават нереалистични решения“, добави той.
Дмитриев цитира и прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, която заяви, че предубедената критика се основава на „пълно неразбиране на фактите“.
На 23 ноември Съединените щати и Украйна проведоха консултации по 28-точковия „мирен план“ на Вашингтон. Рубио нарече срещата „най-продуктивната“ от конфликта. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са се споразумели за по-голямата част от плана. Както посочи Рубио, Съединените щати се съгласиха да разделят преговорните пътища за европейската интеграция и членството на Украйна в НАТО. Според „Вашингтон пост“, след тези консултации броят на точките в плана е намален до 19.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ха-ха-ха
До коментар #1 от "Мира":Ами че тя Украйна е капитулирала. На изкуствено дишане е. Подържат я още щото ако си отиде тези дето я поддържат трябва да се изправят срещу проблемите си удома. Няма да има с какво повече да се оправдават.
Коментиран от #11
04:42 25.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Механик
До коментар #1 от "Мира":Днес е ден 1371 от руският блицкриг.Напомням.
Коментиран от #13, #14
05:05 25.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Велик диктатор !
До коментар #3 от "Ха-ха-ха":☝️Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Все още е далече от Сталин ,но е добър ученик.
05:07 25.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Георгиев
До коментар #9 от "Механик":И според мен е грешка, че отивайки до Киев, руската армия спря и се върна. Досега щяха да забравят на военни действия. Но пък се въвлече НАТО, изпразниха се натовските складове, тестваха се системи и оръжия на този полигон, разбра се кое що. Лошото е, че целта на Русия ще бъде постигната с много жертви, което искат НАТО и Европа.
Коментиран от #19, #25, #30
05:18 25.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мирът
1. Безпрекословно изпълнение на всички изисквания на Русия преди започване на военната операция.
05:19 25.11.2025
17 Баба Гошка
05:21 25.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Иванов
До коментар #14 от "Георгиев":От пред Киев руснаците не се върнаха.Избиха ги .До крак
Коментиран от #23
05:32 25.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Иванов
05:33 25.11.2025
22 Яж по-малко руски💩💩💩,
До коментар #2 от "оня с коня":че прекаляваш!
05:33 25.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Димо
До коментар #14 от "Георгиев":Много руска Иззмет бе тествана успешно от старото натовско оръжие.Получи се кайма от путлерофашисти.
05:36 25.11.2025
26 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Мира":Много сте точна госпожица Мира!
05:40 25.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хм...
До коментар #14 от "Георгиев":Спряха ги и не се върнаха. Има известна разлика. Ако не я схващаш, да ти поясня. Скоро сте в Лисабон, нали?
07:53 25.11.2025
31 Нека и ние да цитираме нещо
09:30 25.11.2025