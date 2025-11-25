Пожари в Киев след атака с дронове и ракети по цивилни цели, Москва нанася удари върху енергийната инфраструктура

Руски дронове са атакували украинската столица Киев тази нощ. Според "Ройтерс" е поразена цивилна инфраструктура - предизвикани са пожари в най-малко две жилищни сгради.

Кметът Виталий Кличко, поясни в Телеграм, че едната е многоетажна сграда, евакуирана след като е била ударена в район "Печерск" в центъра на града. Кличко съобщи и за прекъсвания в електрозахранването и водоснабдяването на града.



Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев, заяви, че другата многоетажна жилищна сграда е била ударена в район на отсрещния бряг на река Днепър. Снимки от мястото показват няколко горящи апартамента на горните етажи.



От министерството на енергетиката на Украйна заявиха, че залпът от дронове и ракети, изстреляни към столицата Киев тази нощ, е съчетан с "масирана " атака срещу енергийни съоръжения.



От ведмството поясняват, че възстановителни работи по еергийната инфраструктура ще започнат веднага щом ситуацията със сигурността позволява.

Командирът на взвод безпилотни летателни апарати от Волкодавския батальон на 57-ма мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили е убит в Харковска област, съобщиха руските служби за сигурност.

„На Харковския фронт прецизен въздушен удар унищожи командния пункт на взвод безпилотни летателни апарати от 34-ти Волкодавски батальон на 57-ма отделна мотострелкова бригада. Командирът на взвода е убит“, съобщи източникът пред ТАСС.