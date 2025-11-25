Новини
Пожари в Киев след атака с дронове и ракети по цивилни цели, Москва нанася удари върху енергийната инфраструктура
  Тема: Украйна

Пожари в Киев след атака с дронове и ракети по цивилни цели, Москва нанася удари върху енергийната инфраструктура

25 Ноември, 2025 04:03, обновена 25 Ноември, 2025 06:50

Евакуирана е многоетажна сграда

Пожари в Киев след атака с дронове и ракети по цивилни цели, Москва нанася удари върху енергийната инфраструктура - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Руски дронове са атакували украинската столица Киев тази нощ. Според "Ройтерс" е поразена цивилна инфраструктура - предизвикани са пожари в най-малко две жилищни сгради.

Кметът Виталий Кличко, поясни в Телеграм, че едната е многоетажна сграда, евакуирана след като е била ударена в район "Печерск" в центъра на града. Кличко съобщи и за прекъсвания в електрозахранването и водоснабдяването на града.

Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев, заяви, че другата многоетажна жилищна сграда е била ударена в район на отсрещния бряг на река Днепър. Снимки от мястото показват няколко горящи апартамента на горните етажи.

От министерството на енергетиката на Украйна заявиха, че залпът от дронове и ракети, изстреляни към столицата Киев тази нощ, е съчетан с "масирана " атака срещу енергийни съоръжения.

От ведмството поясняват, че възстановителни работи по еергийната инфраструктура ще започнат веднага щом ситуацията със сигурността позволява.

Командирът на взвод безпилотни летателни апарати от Волкодавския батальон на 57-ма мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили е убит в Харковска област, съобщиха руските служби за сигурност.

„На Харковския фронт прецизен въздушен удар унищожи командния пункт на взвод безпилотни летателни апарати от 34-ти Волкодавски батальон на 57-ма отделна мотострелкова бригада. Командирът на взвода е убит“, съобщи източникът пред ТАСС.


Украйна
  • 8 Украйна нека

    65 4 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна":

    отговаря. После Русия ще отгори пак. И така доколкото е необходимо.

    Всъщност Украйна няма отдавна. Ни функционираща държава, ни пари, ни оръжия ...а и хората са на привършване.
    Плащачите пък деиндустриализирани и в рецесия.

    04:39 25.11.2025

  • 9 Госあ

    58 1 Отговор
    Енергийната и пътната инфраструктура е първата цел във всеки конфликт. Не знам Путин защо не я унищожи още в началото ???

    Коментиран от #10, #64

    04:49 25.11.2025

  • 12 Военен

    5 63 Отговор
    Това са "възможностите" на окупаторите терористи. Безсилието на фронта ги кара да тероризират цивилното население на Украйна.

    Коментиран от #13, #69, #73

    04:57 25.11.2025

  • 13 фашисткото пво

    54 5 Отговор

    До коментар #12 от "Военен":

    и особено пейтриът обичат високи блокове и редовно ги удрят

    05:22 25.11.2025

  • 20 селски ,

    46 3 Отговор

    До коментар #19 от "село мое ,":

    Първо ще видим къде ще висне зелений папугай , тогава ще чакаме за останалото !

    05:38 25.11.2025

  • 39 Инна

    13 10 Отговор

    До коментар #37 от "Инна":

    Публикувай лудите си мечти от свое име!

    Коментиран от #43

    06:17 25.11.2025

  • 40 Ами ДА...!

    38 1 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна":

    Какво им остава на бандерите,като на фронта, са гола вода и на ден по 10 селища ,,губят стратегическото си значение"...?!

    06:20 25.11.2025

  • 41 Да,ама...!

    43 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Украйна допринесе тия съюзи(НАТО и ЕС),да се разрушат финансово,чрез постоянно наливане от тях, на пари и оръжия...

    06:23 25.11.2025

  • 42 Да мама

    26 0 Отговор

    До коментар #38 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Ама е време да ставаш. 😄

    06:28 25.11.2025

  • 43 Остави го

    30 1 Отговор

    До коментар #39 от "Инна":

    Той показва утайката на света която лъже и краде и Русия ги мачка.

    06:30 25.11.2025

  • 47 болгарин..

    30 1 Отговор
    И да търкаш и да не търкаш..краят на кieвската хунта се вижда,бегай да събираш бгбандерците за да събирате укронатьцистки чаркояци из покровските окопи

    07:04 25.11.2025

  • 48 Ха-ха-ха

    30 1 Отговор
    Може би този завод на операторите на дронове дето са го гръмна ли е същия дето преди време са растреляли група цивилни опитващи се да се спасят при руснаците. Руските войници се бяха заклели да им отмъстят.

    07:05 25.11.2025

  • 49 си дзън

    19 3 Отговор

    До коментар #29 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    При 900км/час на 65 метра Cdrag е в космоса. Така двигателите трябва да работят
    на мах+ и ... няма да му стигне бензина на Ф-16 до Масква и обратно.
    Но е забавно да се четат подобни на твоите коментари.

    07:09 25.11.2025

  • 51 Мишел

    27 9 Отговор
    В Украйна вече няма нито един работещ блок на ТЕЦ. Сега методично се унищожават подстанциите на АЕЦ, което означава спиране на АЕЦ. Украйна разчита на внос на електтроенергия от ЕС, който е невъзможен през зимата поради увеличаване на консумацията в западна Европа.

    Коментиран от #53, #56, #61

    07:10 25.11.2025

  • 52 1371 дни "3 дневно СВО "😂

    10 11 Отговор
    Така ще е още неизвестно време .

    07:10 25.11.2025

  • 53 В Русия скоро ще бъде

    8 21 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    същото . Времето работи срещу агресора .

    07:11 25.11.2025

  • 56 гост

    4 14 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    не лъжи...ЕС има излишък на енергийни мощности...

    Коментиран от #70

    07:14 25.11.2025

  • 60 Бум бам

    18 0 Отговор
    Около 20 ударни дрона се приближават към Одеса

    Коментиран от #63

    07:36 25.11.2025

  • 64 Иван

    17 2 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    За да не спре войната бързо и да се изтощат тези, които предизвикаха войната.
    Сега цяла Европа е на колене - без пари, без суровини, без индустрия, в рецесията, с безработица ...
    Украйна и Запада се бяха напили, трябваше им време да изтрезнеят :) Русия им даде това време.

    Коментиран от #66

    07:46 25.11.2025

  • 66 си дзън

    3 7 Отговор

    До коментар #64 от "Иван":

    Европа измръзна още през 2022 без руската газ. Сега чака руския бензин...

    07:51 25.11.2025

  • 68 Картинката която сте

    11 0 Отговор
    пораснали лъжливи продажни медии, е точно от руски град. Показаха го преди малко по Первьi канал на руската телевизия, като Киева тази нощ не е отнасял пакетни тупалки. Защо лъжете и какво си мислите, че ще постигнете с това, при положение, че тези които се интересуваме от темата проверявам огбт различни източници, дори доказани с видео кадри от мястото на събитието? Пълна скръб сте, да лъжите най-нагло и безцеремонно.

    Коментиран от #76

    08:23 25.11.2025

  • 72 Тома

    5 0 Отговор
    Много ясно където има пво по покривите на жилищни сгради има такъв огън

    08:47 25.11.2025

  • 73 Омбре

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Военен":

    В предишна статия четем за удар на ВСУ с трима загинали. Нещо да кажеш по въпроса?

    08:48 25.11.2025

  • 74 АБВ

    5 0 Отговор
    Не е лошо мисирките най-после да разберат, че Русия не атакува цивилни цели, тя атакува военни цели скрити в цивилни обекти. Последното е чисто престъпление на киевската хунта и трябва да бъде жестоко наказвано. Акако на цивилна цел е глупаво и скъпо начинание, което е лишено от логика и смисъл. Но мисирките, в т.ч. и от световните медии продължават да ни га пробутват за истина.

    09:28 25.11.2025

  • 75 Олга

    3 0 Отговор
    Когато “миролюбивия” украински народ остървенело викаше по площадите: ”Москаляку на гиляку” /на бесило/ и приел нацистка идеология това било по “братски”, а сега питат : “А нас защо?”

    09:29 25.11.2025

  • 76 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Картинката която сте":

    В Киев и в още 9 области на Украйна няма електричество и върви втора за последните 24 часа руска ракетно-дронова атака. Пожари и стълбове дим навсякъде.Освен Геран 2и3, атакуват и с различни ракети, пуснати от самолети, корабите на Черноморския военен флот и от сухопътни пускови машини.Доунищожава се елестроразпределителните възли, военни и промишлени предприятия.

    10:08 25.11.2025

