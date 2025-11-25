Пожари в Киев след атака с дронове и ракети по цивилни цели, Москва нанася удари върху енергийната инфраструктура

Руски дронове са атакували украинската столица Киев тази нощ. Според "Ройтерс" е поразена цивилна инфраструктура - предизвикани са пожари в най-малко две жилищни сгради.
Кметът Виталий Кличко, поясни в Телеграм, че едната е многоетажна сграда, евакуирана след като е била ударена в район "Печерск" в центъра на града. Кличко съобщи и за прекъсвания в електрозахранването и водоснабдяването на града.
Тимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев, заяви, че другата многоетажна жилищна сграда е била ударена в район на отсрещния бряг на река Днепър. Снимки от мястото показват няколко горящи апартамента на горните етажи.
От министерството на енергетиката на Украйна заявиха, че залпът от дронове и ракети, изстреляни към столицата Киев тази нощ, е съчетан с "масирана " атака срещу енергийни съоръжения.
От ведмството поясняват, че възстановителни работи по еергийната инфраструктура ще започнат веднага щом ситуацията със сигурността позволява.
Командирът на взвод безпилотни летателни апарати от Волкодавския батальон на 57-ма мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили е убит в Харковска област, съобщиха руските служби за сигурност.
„На Харковския фронт прецизен въздушен удар унищожи командния пункт на взвод безпилотни летателни апарати от 34-ти Волкодавски батальон на 57-ма отделна мотострелкова бригада. Командирът на взвода е убит“, съобщи източникът пред ТАСС.
8 Украйна нека
До коментар #1 от "Украйна":отговаря. После Русия ще отгори пак. И така доколкото е необходимо.
Всъщност Украйна няма отдавна. Ни функционираща държава, ни пари, ни оръжия ...а и хората са на привършване.
Плащачите пък деиндустриализирани и в рецесия.
04:39 25.11.2025
9 Госあ
Коментиран от #10, #64
04:49 25.11.2025
12 Военен
Коментиран от #13, #69, #73
04:57 25.11.2025
13 фашисткото пво
До коментар #12 от "Военен":и особено пейтриът обичат високи блокове и редовно ги удрят
05:22 25.11.2025
До коментар #19 от "село мое ,":Първо ще видим къде ще висне зелений папугай , тогава ще чакаме за останалото !
05:38 25.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Инна
До коментар #37 от "Инна":Публикувай лудите си мечти от свое име!
Коментиран от #43
06:17 25.11.2025
40 Ами ДА...!
До коментар #1 от "Украйна":Какво им остава на бандерите,като на фронта, са гола вода и на ден по 10 селища ,,губят стратегическото си значение"...?!
06:20 25.11.2025
41 Да,ама...!
До коментар #3 от "оня с коня":Украйна допринесе тия съюзи(НАТО и ЕС),да се разрушат финансово,чрез постоянно наливане от тях, на пари и оръжия...
06:23 25.11.2025
42 Да мама
До коментар #38 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Ама е време да ставаш. 😄
06:28 25.11.2025
43 Остави го
До коментар #39 от "Инна":Той показва утайката на света която лъже и краде и Русия ги мачка.
06:30 25.11.2025
47 болгарин..
07:04 25.11.2025
48 Ха-ха-ха
07:05 25.11.2025
49 си дзън
До коментар #29 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":При 900км/час на 65 метра Cdrag е в космоса. Така двигателите трябва да работят
на мах+ и ... няма да му стигне бензина на Ф-16 до Масква и обратно.
Но е забавно да се четат подобни на твоите коментари.
07:09 25.11.2025
51 Мишел
Коментиран от #53, #56, #61
07:10 25.11.2025
52 1371 дни "3 дневно СВО "😂
07:10 25.11.2025
53 В Русия скоро ще бъде
До коментар #51 от "Мишел":същото . Времето работи срещу агресора .
07:11 25.11.2025
56 гост
До коментар #51 от "Мишел":не лъжи...ЕС има излишък на енергийни мощности...
Коментиран от #70
07:14 25.11.2025
60 Бум бам
Коментиран от #63
07:36 25.11.2025
64 Иван
До коментар #9 от "Госあ":За да не спре войната бързо и да се изтощат тези, които предизвикаха войната.
Сега цяла Европа е на колене - без пари, без суровини, без индустрия, в рецесията, с безработица ...
Украйна и Запада се бяха напили, трябваше им време да изтрезнеят :) Русия им даде това време.
Коментиран от #66
07:46 25.11.2025
66 си дзън
До коментар #64 от "Иван":Европа измръзна още през 2022 без руската газ. Сега чака руския бензин...
07:51 25.11.2025
68 Картинката която сте
Коментиран от #76
08:23 25.11.2025
72 Тома
08:47 25.11.2025
73 Омбре
До коментар #12 от "Военен":В предишна статия четем за удар на ВСУ с трима загинали. Нещо да кажеш по въпроса?
08:48 25.11.2025
74 АБВ
09:28 25.11.2025
75 Олга
09:29 25.11.2025
76 Мишел
До коментар #68 от "Картинката която сте":В Киев и в още 9 области на Украйна няма електричество и върви втора за последните 24 часа руска ракетно-дронова атака. Пожари и стълбове дим навсякъде.Освен Геран 2и3, атакуват и с различни ракети, пуснати от самолети, корабите на Черноморския военен флот и от сухопътни пускови машини.Доунищожава се елестроразпределителните възли, военни и промишлени предприятия.
10:08 25.11.2025