В радата са изумени от решението на Зеленски да назначи Ермак и Умеров за водачи на преговорния екип със САЩ

25 Ноември, 2025 06:04, обновена 25 Ноември, 2025 06:37 3 105 10

  • зеленски-
  • ермак-
  • умеров-
  • украйна-
  • сащ делегация-
  • преговори

Украинският президент заяви, че предложението за мирен план, което в момента се обсъжда със САЩ и Европа, съдържа „правилни точки“, но предстои обсъждането на "чувствителни въпроси"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски е привлякъл участниците в корупционния скандал – мениджъра на офиса си Андрей Ермак и ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров – да преговарят със САЩ, докато ссамите те са заплаха за Украйна, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук в Telegram.

„Ермак и Умеров са назначени в преговорния екип. Но никой не се притеснява от това. Никой не казва, че тези хора са основната заплаха за Украйна, а не митичните „точки от плана“, за които никой не знае нищо“, се казва в статията.

„Тоест, всички членове на преговорния екип вземат решения единствено въз основа на съображения за лична сигурност, а не за национална сигурност“, обясни депутатът.

По-рано на уебсайта на Зеленски беше публикуван указ за състава на делегацията за преговори със Съединените щати, която ще бъде водена от ръководителя на кабинета на Зеленски Андрий Ермак.

Киевчани вече няколко пъти излязоха на площад „Независимост“, протестирайки срещу решението на президента и настоявайки за оставката му, както и за уволнението на ръководителя на кабинета му.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че предложението за мирен план, което в момента се обсъжда със САЩ и Европа, съдържа „правилни точки“, но предстои с американския президент Доналд Тръмп да бъдат обсъдени чувствителните въпроси, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Към момента, след (преговорите в) Женева, точките са по-малко, вече не са 28, и много правилни елементи бяха включени в тази рамка“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.

„Нашият екип вече докладва днес за новия проект за стъпките и това наистина е правилният подход. Чувствителните въпроси, най-деликатните точки, ще обсъдя с президента Тръмп“, каза още той.

Зеленски заяви, че процесът на изготвяне на окончателен документ ще бъде труден и Украйна оценява предложената от други страни помощ, както и „конструктивния подход“ на САЩ.

Той каза още, че е в интерес на Русия тя да наруши мирния процес и предупреди украинците да обръщат специално внимание на предупрежденията за въздушни атаки през следващите дни и седмици, „тъй като ние напълно разбираме с кого си имаме работа“.

Зеленски заяви, че ако преговорите за прекратяване на войната продължат, „не трябва да има ракети, нито масирани удари срещу Украйна и нашия народ. Това е нещо, което силните в света могат да гарантират“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Верно

    39 3 Отговор
    Не само НАТО да се разпадне а и ЕССР !

    06:24 25.11.2025

  • 2 Е защо са изумени

    43 2 Отговор
    Хората са крадци и продажници като зеленски и са идеални да се пазарят с бай дончо.

    06:37 25.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    11 7 Отговор
    Ермак и Умеров са лика-прилика с Тръмп. Затова са назначени - да се разберат.

    07:11 25.11.2025

  • 5 смотань бандерець..

    27 0 Отговор
    Тия бандерци не преговарят за мир,екипа на зеления мухал търси убежище и предлагат млрди за него,оти виждат че краха на кieвската хунта наближава..ама юръпо е като конь с капации и не вижда тия неща,оти мужиците им са с полички-дека клечат пред дъртио джендър урсуль и мелезчето калассь и цукать нозете им,даже плескат за отпуснатите млрди за гушата на зеленио мухал

    07:22 25.11.2025

  • 6 И какво правим

    25 0 Отговор
    Когато Тръмп промени плана с правилните точки за Украйна...Ами руснаците го отхвърлят и продължават напред. Кога са казали че ще подпишат нещо предложено от ЕС и Украйна

    07:24 25.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ццц

    22 0 Отговор
    "Киевчани вече няколко пъти излязоха на площад „Независимост“, протестирайки срещу решението на президента и настоявайки за оставката му, както и за уволнението на ръководителя на кабинета му." Какво мислят в ЕССР по въпроса? Затворени ли са преговорните глави за присъединяване на Украйна в ЕССР? Да не стане така, че и в Киевска област да има "незаконен" референдум за присъединяване към Русия след управлението на защитника на европейските ценности и цивилизация? 🤣🤣🤣. А колко мандата трябва да си гепи наркомана, за да убеди Радата, че всичките му управленски решения са изумителни? И дали в Радата изобщо са очаквали един никаквец, чийто най-големи дилеми в живота са какъв да му е цвета на клоунския нос и клоунската перука, да взема по-добри решения?

    07:30 25.11.2025

  • 9 Механик

    11 0 Отговор
    MА верно ли, че киевчани няколко пъти са излизали "на площада" да протестират срещу негово величество, господаря на Вселената, пан Зельонский?
    А площада има ли си име? Ще не казвате "Майдан", ами само скромното "площад"????
    Разцепи ви камизолките тоя Путин. И ще ви научи да казвате на нещата с истинските им имена. Ама още малко трябва.

    08:14 25.11.2025

  • 10 Вместо да се

    1 0 Отговор
    изумяват в Радата, да грабнат тоягите.

    09:05 25.11.2025

Новини по държави:
