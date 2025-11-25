Володимир Зеленски е привлякъл участниците в корупционния скандал – мениджъра на офиса си Андрей Ермак и ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров – да преговарят със САЩ, докато ссамите те са заплаха за Украйна, заяви депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук в Telegram.

„Ермак и Умеров са назначени в преговорния екип. Но никой не се притеснява от това. Никой не казва, че тези хора са основната заплаха за Украйна, а не митичните „точки от плана“, за които никой не знае нищо“, се казва в статията.

„Тоест, всички членове на преговорния екип вземат решения единствено въз основа на съображения за лична сигурност, а не за национална сигурност“, обясни депутатът.

По-рано на уебсайта на Зеленски беше публикуван указ за състава на делегацията за преговори със Съединените щати, която ще бъде водена от ръководителя на кабинета на Зеленски Андрий Ермак.

Киевчани вече няколко пъти излязоха на площад „Независимост“, протестирайки срещу решението на президента и настоявайки за оставката му, както и за уволнението на ръководителя на кабинета му.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че предложението за мирен план, което в момента се обсъжда със САЩ и Европа, съдържа „правилни точки“, но предстои с американския президент Доналд Тръмп да бъдат обсъдени чувствителните въпроси, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



„Към момента, след (преговорите в) Женева, точките са по-малко, вече не са 28, и много правилни елементи бяха включени в тази рамка“, каза Зеленски в своето вечерно видеообръщение.



„Нашият екип вече докладва днес за новия проект за стъпките и това наистина е правилният подход. Чувствителните въпроси, най-деликатните точки, ще обсъдя с президента Тръмп“, каза още той.



Зеленски заяви, че процесът на изготвяне на окончателен документ ще бъде труден и Украйна оценява предложената от други страни помощ, както и „конструктивния подход“ на САЩ.



Той каза още, че е в интерес на Русия тя да наруши мирния процес и предупреди украинците да обръщат специално внимание на предупрежденията за въздушни атаки през следващите дни и седмици, „тъй като ние напълно разбираме с кого си имаме работа“.



Зеленски заяви, че ако преговорите за прекратяване на войната продължат, „не трябва да има ракети, нито масирани удари срещу Украйна и нашия народ. Това е нещо, което силните в света могат да гарантират“.